Коса редеет, а стресс растёт: почему волосы выпадают и как остановить процесс

Каждое утро видите всё больше волос на подушке и расческе, а в душе слив будто сдался? Паниковать не стоит: выпадение нередко обратимо, если быстро понять причину и действовать по плану. Ниже — пошаговая инструкция, что делать и чего точно не делать.
Фото: freepik.com by wayhomestudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Базовые вещи, которые важно знать
Норма выпадения — примерно 50-100 волос в день. Если моете голову реже, в "день Х" может показаться, что их выпало гораздо больше.
Тревожные признаки
заметно "похудевший" хвост,
расширившийся пробор, пучки волос после лёгкого потягивания,
локальные залысины,
зуд и болезненность кожи головы.
В межсезонье выпадение может усиливаться на 2-3 недели — это не всегда патология.
Почему это случилось? Возможные причины
Гормональные колебания: беременность и послеродовый период, менопауза, дисфункции щитовидной железы, колебания пролактина и андрогенов, отмена/старт гормональной контрацепции.
Стресс и психика: острый стресс, хроническая тревога, выгорание, депрессия.
Рост — процесс медленный: первые сдвиги по выпадению — 6-12 недель, "новые антенки" — к 3-4 месяцу, ощутимая плотность — к 6-9 месяцу.
Можно ли красить и осветлять?
Желательно минимизировать, выбирать щадящие техники, между процедурами — восстановление и защита от тепла/УФ.
Помогают ли массажи и мезороллер?
Мягкий ручной массаж улучшает микроциркуляцию. Инструменты с иглами — только по назначению специалиста и с соблюдением стерильности.
Мифы и правда
Миф: если не мыть голову, выпадение уменьшится.
Правда: вымываются уже отжившие волоски. Задержите мойку — увидишь их разом.
Миф: шампунь "от выпадения” решит всё.
Правда: шампунь — продукт краткого контакта, причина часто внутри.
Миф: витамин A для волос — чем больше, тем лучше.
Правда: передоз — частая причина усиленного выпадения.
Миф: чем горячее фен, тем быстрее высохнет — без вреда.
Правда: высокие температуры повреждают кутикулу и сушат кожу.
Сон и психология
Хронический недосып снижает лептин (насыщение) и повышает грелин (голод), усиливает кортизол и "зажимает" цикл фолликулов. Минимум 7 часов сна, утренний свет, умеренная физнагрузка и дыхательные паузы в течение дня снижают уровень стресса и косвенно уменьшают телогеновый сдвиг.
3 факта
Волос проходит фазы: анаген (рост) 3-7 лет, катаген (переход) недели, телоген (покой) 2-4 месяца. Стресс "переводит" волосы в телоген с задержкой.
Ферритин <30-40 нг/мл у женщин часто коррелирует с усиленным выпадением даже при нормальном гемоглобине.
Тракционная алопеция от тугих причёсок — одна из самых частых обратимых причин локальных залысин.
Исторический контекст
Ещё в XIX веке врачи описали "послеродовую линьку". В XX веке появились термины "телогеновая" и "анагеновая" алопеции, а фототрихограмма дала возможность объективно считать плотность и фазовый состав волос. Современная трихология сместила фокус с "чудо-средств" на диагностику дефицитов, гормональный баланс, психоэмоциональное состояние и щадящий уход.
Главное, что стоит помнить
Выпадение волос — не приговор, а сигнал организма, что ему нужна помощь. Причины могут быть разными — от стресса и дефицитов до гормональных колебаний или ошибок в уходе. Самое разумное — не хвататься за "чудо-средства", а спокойно разобраться в источнике проблемы, скорректировать питание, сон и режим, подобрать щадящий уход и, при необходимости, обратиться к врачу.
Волосы восстанавливаются медленно, но обязательно откликаются на внимание и заботу. Терпение и системность — ваши лучшие помощники в этом процессе.