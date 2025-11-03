Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Икра из свёклы: советский рецепт, который заставит вас забыть о бутербродах с колбасой
Грибной апокалипсис: медовые захватчики атакуют корни деревьев
Все кусты в паутине: когда это сигнал беды и какие обработки помогут спасти растения
5 минут, меняющие утро: ритуал, который заменит кофе и разгонит сонливость
Хронический стресс против молодости: кожа теряет годы, пока мы проверяем уведомления
Когда килограммы липнут, а силы уходят: что мешает худеть после 40 и как это обойти
Организм умеет мстить: что происходит, когда спорт превращается в насилие над собой
Зимняя тоска отступит: секретный метод амишей удивил учёных — вот почему они не знают депрессии
Кошачий инстинкт против ваших привычек: главная ошибка хозяев, из-за которой питомец теряет здоровье

Тёплые оттенки против холодных дней: как вернуть себе энергию через цвета и фактуры зимнего гардероба

Моя семья » Красота и стиль

Когда за окном серость, а солнце появляется реже, чем вдохновение, именно одежда становится источником энергии. Осень и зима — не повод прятаться в чёрное. Наоборот, это идеальное время, чтобы экспериментировать с цветом, фактурами и светом. Стиль в холодные месяцы — это не про погоду, а про внутреннее состояние.

Девушка в бордовой шапке у кафе
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в бордовой шапке у кафе

Почему зимой мы выбираем серое

Психологи объясняют это эффектом «визуальной адаптации»: когда вокруг всё тускнеет, мы бессознательно подстраиваемся под фон. К тому же плотные ткани и тёмные оттенки кажутся надёжнее, создают ощущение «защиты». Но именно в этот период мозг нуждается в стимуляции — цвет помогает ему вырабатывать дофамин и серотонин, гормоны радости.

«Цвет зимой — это не про моду, а про энергию. Яркие акценты действуют как витамин для психики», — говорит стилист и колорист Анастасия Белова.

Цвет — главный антидепрессант гардероба

Даже если вы не готовы к ярким вещам, добавьте хотя бы цветовой акцент. Один шарф, сумка или помада могут изменить восприятие всего образа.

Лучшие оттенки для серых месяцев:

  1. Красный и бордо — придают уверенности и энергии.
  2. Оливковый и хаки — создают ощущение уюта.
  3. Пудровый и бежево-розовый — смягчают образ.
  4. Глубокий синий и изумрудный — добавляют элегантности.
  5. Карамельный и терракотовый — придают теплоту.

Совет: тёплые оттенки визуально согревают, а холодные придают собранность — выбирайте их по настроению, а не по прогнозу.

Таблица: цвет и настроение

Оттенок Эффект Где использовать
Красный бодрит, повышает уверенность аксессуары, пальто, губы
Изумрудный успокаивает и освежает свитеры, шарфы
Охра придаёт теплоту и уют жакеты, брюки
Синий концентрирует, делает образ интеллигентным пальто, джинсы
Бежевый + розовый добавляют мягкости свитшоты, шарфы
Лавандовый освежает, делает образ «воздушным» шапки, перчатки

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: полностью чёрный гардероб «на зиму».
    → Последствие: усталость от однообразия и визуальная тяжесть.
    → Альтернатива: добавьте светлый аксессуар, обувь или контрастный шарф.
  • Ошибка: избегать принтов.
    → Последствие: образ выглядит плоско.
    → Альтернатива: геометрия, клетка, мелкий цветочный узор добавят ритм.
  • Ошибка: выбирать только плотные фактуры.
    → Последствие: отсутствие «воздуха» в образе.
    → Альтернатива: миксуйте шерсть с шёлком, деним с вискозой, кожу с кашемиром.
  • Ошибка: ориентироваться только на моду.
    → Последствие: теряется индивидуальность.
    → Альтернатива: подбирайте цветовую палитру под свой тон кожи и настроение.

Советы шаг за шагом: как оживить зимний гардероб

  1. Начните с базы. Пусть основа останется нейтральной: серый, бежевый, графит, молочный.
  2. Добавьте цвет. Один акцентный элемент — свитер, пальто или шапка.
  3. Играйте с текстурой. Шерсть, кожа, вельвет, твид, трикотаж — разные фактуры создают глубину.
  4. Используйте аксессуары. Цветной ремень, перчатки или очки способны «разбудить» даже самый спокойный образ.
  5. Меняйте слои. Комбинируйте рубашки, жилеты, шарфы, плащи — многослойность добавляет динамику.
  6. Следите за обувью. Светлые ботильоны или кроссовки способны освежить весь аутфит.

Сила контраста

Контрасты работают не только в цвете, но и в фактуре. Грубое пальто + шёлковый шарф, плотный свитер + лёгкие серьги — такие комбинации придают образу живость.

Совет: если сомневаетесь в сочетаниях, используйте правило «1 акцент — 2 базы». Это работает всегда: одно яркое, два спокойных.

Психология ткани

Зимой тактильность становится важнее трендов. Мягкие материалы — кашемир, фланель, вельвет, ангора — успокаивают нервную систему, создают ощущение уюта. Гладкие — кожа, атлас, сатин — придают собранность и уверенность. Баланс между ними помогает чувствовать себя гармонично.

Мифы и правда

  • Миф: зимой нельзя носить белое.
    Правда: светлые тона подчёркивают свежесть и отлично сочетаются с серыми и карамельными оттенками.
  • Миф: яркий цвет полнит.
    Правда: плотные ткани и продуманный крой делают силуэт стройным при любом цвете.
  • Миф: яркая одежда — удел молодых.
    Правда: насыщенные оттенки, наоборот, освежают зрелую внешность.
  • Миф: цветной аксессуар не влияет на впечатление.
    Правда: даже перчатки или шарф могут полностью изменить восприятие образа.

Три интересных факта

  1. Люди, которые носят яркие цвета зимой, реже страдают сезонной апатией.
  2. Жёлтый и оранжевый оттенки стимулируют выработку серотонина.
  3. Теплые фактуры отражают свет, делая кожу визуально здоровее.

FAQ

Можно ли сочетать яркие цвета с чёрным?

Да, но добавьте промежуточный — серый, бежевый или белый, чтобы образ «дышал».

Как сделать офисный гардероб менее скучным?

Меняйте фактуры: шерсть, трикотаж, кожа, твид — даже нейтральные цвета станут живыми.

Какой цвет идёт всем?

Изумрудный, бордо и тёплый синий — универсальные оттенки, освежающие любой тон кожи.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Питомец молча кричит о помощи: сигналы кошки, которые хозяева списывают на характер
Домашние животные
Питомец молча кричит о помощи: сигналы кошки, которые хозяева списывают на характер
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Садоводство, цветоводство
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Популярное
Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю

В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.

Красный гигант надвигается: Солнце убьёт Землю
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Межзвездный объект 3I/ATLAS меняет курс — и это может быть не комета, а инопланетный корабль
Россия перекрыла кран: что означает аннулирование энергетического соглашения с Финляндией
Зрители в гневе: как Пьеха и Понаровская запятнали победу Поющих гитар в финале ВИА Суперстар
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Авто, которые почти не теряют в цене: редкий список моделей, сохраняющих стоимость годами
Правильная квашеная капуста: вот что нужно добавить в рассол, чтобы она не перекисла – секрет бабушки
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Трамп идёт ва-банк: Нигерии грозит расплата за молчаливое насилие
Последние материалы
Грибной апокалипсис: медовые захватчики атакуют корни деревьев
Все кусты в паутине: когда это сигнал беды и какие обработки помогут спасти растения
5 минут, меняющие утро: ритуал, который заменит кофе и разгонит сонливость
Хронический стресс против молодости: кожа теряет годы, пока мы проверяем уведомления
Когда килограммы липнут, а силы уходят: что мешает худеть после 40 и как это обойти
Организм умеет мстить: что происходит, когда спорт превращается в насилие над собой
Зимняя тоска отступит: секретный метод амишей удивил учёных — вот почему они не знают депрессии
Кошачий инстинкт против ваших привычек: главная ошибка хозяев, из-за которой питомец теряет здоровье
Китайская Арктика зовёт: горнолыжный сезон открыт, снег уже ждёт
Горячая зима автоновинок: эти машины не просто новинки — это начало новой эпохи на дорогах
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.