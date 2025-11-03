Расчёска, фен и полотенце: три вещи, которые ежедневно решают судьбу ваших волос — и как сделать их союзниками, а не врагами

Иногда волосы теряют блеск и ломаются не из-за шампуня или окрашивания, а из-за привычных инструментов, которыми мы пользуемся каждый день. Расчёска, фен и даже полотенце — всё это влияет на структуру волоса и здоровье кожи головы. Правильный выбор и аккуратное обращение с этими предметами способны вернуть волосам силу, мягкость и блеск, без дополнительных процедур.
Каждый волос — это не просто нить, а сложная структура из кератина, защищённая тонкой кутикулой. Любое механическое воздействие — горячий воздух, грубое трение, металлические зубцы — нарушает этот слой. В результате волосы теряют влагу, становятся ломкими и теряют эластичность.
«Состояние волос на 50% зависит не от косметики, а от того, как с ними обращаются ежедневно», — подчёркивает трихолог Валерия Гришина.
Расчёсывание кажется безобидным, но именно оно чаще всего становится причиной микроповреждений.
Совет: для утреннего расчесывания подходит щётка с комбинированной щетиной, а для укладки — круглая брашинг-щётка с керамическим покрытием.
После мытья волосы наиболее уязвимы: кутикула приоткрыта, стержень набухает влагой. Если в этот момент сильно тереть полотенцем, чешуйки кутикулы повреждаются и волос начинает ломаться.
Фен не вреден сам по себе, вредна температура и способ сушки. При перегреве волосы теряют внутреннюю влагу, а при правильном режиме тёплого или прохладного воздуха становятся послушными и блестящими.
Главное правило: держите фен на расстоянии 15–20 см и всегда используйте термозащиту.
|Температура
|Воздействие на кожу
|Рекомендации
|Горячая
|разрушает липиды, вызывает сухость
|избегать, особенно при чувствительной коже
|Тёплая
|сохраняет влагу и мягкость
|идеальна для умывания и душа
|Прохладная
|тонизирует и освежает
|хорошо утром и после тренировок
|Холодная
|вызывает кратковременный тонус
|применять кратко и осторожно
Промокните волосы микрофиброй. Уберите лишнюю влагу, но не трите.
Нанесите термозащиту. Распределите равномерно, особенно на концы.
Разделите волосы на зоны. Это ускорит сушку и уменьшит перегрев.
Начинайте с низкой температуры. Постепенно увеличивайте поток, но избегайте «горячего» режима.
Завершите холодным воздухом. Он «запечатает» кутикулу и придаст блеск.
Совет: если волосы тонкие, используйте диффузор; для густых — насадку-концентратор.
|Инструмент
|Неправильное использование
|Последствия
|Как исправить
|Расчёска
|металлическая, жёсткая
|ломкость, спутанность
|мягкие силиконовые щётки
|Полотенце
|активное трение
|секущиеся концы
|микрофибра, промакивание
|Фен
|слишком горячий воздух
|сухость, тусклость
|тёплый режим, расстояние
|Утюжок
|высокая температура без защиты
|выгорание цвета
|термозащита, 160–180 °C
|Щипцы
|частое использование
|хрупкость волос
|редкое применение, несильное натяжение
Совет: меняйте расчёску каждые 6–12 месяцев — со временем зубцы деформируются и повреждают волосы.
Да, но важно промокнуть их полотенцем и не ложиться спать с влажной головой.
Раз в полгода или при первых признаках повреждения зубцов.
Тёплый: он сушит эффективно, но не травмирует.
