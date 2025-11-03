Расчёска, фен и полотенце: три вещи, которые ежедневно решают судьбу ваших волос — и как сделать их союзниками, а не врагами

0:22 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Иногда волосы теряют блеск и ломаются не из-за шампуня или окрашивания, а из-за привычных инструментов, которыми мы пользуемся каждый день. Расчёска, фен и даже полотенце — всё это влияет на структуру волоса и здоровье кожи головы. Правильный выбор и аккуратное обращение с этими предметами способны вернуть волосам силу, мягкость и блеск, без дополнительных процедур.

Фото: www.pexels.com by Element5 Digital is licensed under Бесплатное использование Расческа

Почему инструменты так важны

Каждый волос — это не просто нить, а сложная структура из кератина, защищённая тонкой кутикулой. Любое механическое воздействие — горячий воздух, грубое трение, металлические зубцы — нарушает этот слой. В результате волосы теряют влагу, становятся ломкими и теряют эластичность.

«Состояние волос на 50% зависит не от косметики, а от того, как с ними обращаются ежедневно», — подчёркивает трихолог Валерия Гришина.

Расчёска: первый и самый частый контакт

Расчёсывание кажется безобидным, но именно оно чаще всего становится причиной микроповреждений.

Как неправильно

Использовать металлические или пластиковые щётки с острыми зубьями.

Расчёсывать мокрые волосы.

Тянуть узлы с корней, а не аккуратно снизу вверх.

Как правильно

Выбирать щётки с мягкими силиконовыми зубцами или натуральной щетиной.

Расчёсывать сухие волосы (влажные — только гребнем с редкими зубьями).

Начинать с кончиков, постепенно поднимаясь вверх.

Совет: для утреннего расчесывания подходит щётка с комбинированной щетиной, а для укладки — круглая брашинг-щётка с керамическим покрытием.

Полотенце: незаметный источник ломкости

После мытья волосы наиболее уязвимы: кутикула приоткрыта, стержень набухает влагой. Если в этот момент сильно тереть полотенцем, чешуйки кутикулы повреждаются и волос начинает ломаться.

Нельзя:

энергично растирать волосы;

заворачивать в тяжёлую «тюрбан» из махры;

оставлять волосы во влажной массе полотенца надолго.

Лучше:

промокнуть влагу мягким полотенцем из микрофибры или хлопка;

слегка отжать руками без скручивания;

дать волосам подсохнуть естественно 10–15 минут.

Фен: союзник или враг

Фен не вреден сам по себе, вредна температура и способ сушки. При перегреве волосы теряют внутреннюю влагу, а при правильном режиме тёплого или прохладного воздуха становятся послушными и блестящими.

Главное правило: держите фен на расстоянии 15–20 см и всегда используйте термозащиту.

Температура Воздействие на кожу Рекомендации Горячая разрушает липиды, вызывает сухость избегать, особенно при чувствительной коже Тёплая сохраняет влагу и мягкость идеальна для умывания и душа Прохладная тонизирует и освежает хорошо утром и после тренировок Холодная вызывает кратковременный тонус применять кратко и осторожно



Советы шаг за шагом: как сушить и укладывать безопасно

Промокните волосы микрофиброй. Уберите лишнюю влагу, но не трите.

Нанесите термозащиту. Распределите равномерно, особенно на концы.

Разделите волосы на зоны. Это ускорит сушку и уменьшит перегрев.

Начинайте с низкой температуры. Постепенно увеличивайте поток, но избегайте «горячего» режима.

Завершите холодным воздухом. Он «запечатает» кутикулу и придаст блеск.

Совет: если волосы тонкие, используйте диффузор; для густых — насадку-концентратор.

Таблица: инструменты и их влияние

Инструмент Неправильное использование Последствия Как исправить Расчёска металлическая, жёсткая ломкость, спутанность мягкие силиконовые щётки Полотенце активное трение секущиеся концы микрофибра, промакивание Фен слишком горячий воздух сухость, тусклость тёплый режим, расстояние Утюжок высокая температура без защиты выгорание цвета термозащита, 160–180 °C Щипцы частое использование хрупкость волос редкое применение, несильное натяжение

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: расчёсывать мокрые волосы металлическим гребнем.

→ Последствие: ломкость у корней.

→ Альтернатива: использовать щётку с редкими зубьями из дерева или нейлона.

→ Последствие: ломкость у корней. → Альтернатива: использовать щётку с редкими зубьями из дерева или нейлона. Ошибка: сушить волосы «до хруста».

→ Последствие: потеря эластичности и блеска.

→ Альтернатива: оставлять лёгкую влажность, чтобы сохранить влагу внутри.

→ Последствие: потеря эластичности и блеска. → Альтернатива: оставлять лёгкую влажность, чтобы сохранить влагу внутри. Ошибка: использовать одно полотенце для всего.

→ Последствие: накапливание остатков косметики и бактерий.

→ Альтернатива: отдельное чистое полотенце для волос.

→ Последствие: накапливание остатков косметики и бактерий. → Альтернатива: отдельное чистое полотенце для волос. Ошибка: игнорировать уход после укладки.

→ Последствие: пересушенные концы.

→ Альтернатива: лёгкие масла или сыворотки после сушки.

Инструменты, которые улучшают состояние волос

Расчёски из бамбука и дерева — предотвращают статическое электричество.

Фены с ионизацией — уменьшают пушение и делают волосы гладкими.

Полотенца из микрофибры — ускоряют сушку и не травмируют структуру.

Щётки-массажёры для кожи головы — стимулируют рост и улучшают кровообращение.

Совет: меняйте расчёску каждые 6–12 месяцев — со временем зубцы деформируются и повреждают волосы.

Три интересных факта

Каждая минута под горячим воздухом выше 80 °C снижает влагу в волосах на 10%. Микрофибровое полотенце сокращает время сушки на треть. Круглая щётка с керамическим покрытием распределяет тепло равномерно, предотвращая ломкость.

FAQ

Можно ли сушить волосы без фена?

Да, но важно промокнуть их полотенцем и не ложиться спать с влажной головой.

Как часто менять расчёску?

Раз в полгода или при первых признаках повреждения зубцов.

Что безопаснее — горячий или холодный воздух?

Тёплый: он сушит эффективно, но не травмирует.