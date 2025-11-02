Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Кузов вырос, характер остался прежним: Audi Q3 2026 готовится удивить поклонников бренда
Смертельная ловушка в Альпах: лавина унесла жизни 5 альпинистов — что произошло
Голые стены в квартире — главный признак мёртвого интерьера: вот как это исправить
Родили откормили и свалили: эти птицы превратили заботу в форму издевательства
После удаления зуба — в реанимацию: пациентка из Красногорска столкнулась с опасным осложнением
Красота на грани нервного срыва: уход, доводящий чувствительную кожу до боли
Разведённый Дибров устроил скандал: журналисты задели запретную тему
Наумов раскрыл главный секрет матча Локомотив – Зенит: дело не в мастерстве
Разморозить — не значит оживить: ошибки, из-за которых тесто теряет вкус и силу

Если чувствуешь тяжесть и усталость без причины — ты упускаешь главное действие для тела

0:58
Моя семья » Красота и стиль

Сходить на лимфодренаж или сделать его дома — это как нажать кнопку "перезагрузки" для тела. Эта процедура помогает вернуть ощущение лёгкости, восстановить силы и даже улучшить настроение. Но есть моменты, когда лимфодренажный массаж нужен особенно — они напрямую связаны с физической активностью, стрессом и состоянием кожи.

Лимфодренажный массаж
Фото: https://sun9-13.userapi.com/impg/OO_odO7egebDCmf3-GCPiCtiX3cXNbN9yKpGrw/riJF6l2vDWY.jpg?size=604x402&quality=95&sign=b0ef0479e721302c15d757d4bb6df14a&type=album
Лимфодренажный массаж

Когда особенно полезен лимфодренажный массаж

После тренировки

Мышцы после активной нагрузки требуют внимания не меньше, чем во время разминки. По словам директора сети СПА-салонов Хелен Кейн, лимфодренаж после тренировки помогает снизить воспаление, улучшает кровоток и ускоряет восстановление.

Такой массаж уменьшает болевые ощущения, устраняет накопившиеся продукты обмена и способствует быстрому возвращению энергии. Особенно эффективен он после силовых упражнений, интенсивного кардио и йоги.

Перед важным событием

Иногда лимфодренажный массаж нужен не только ради здоровья, но и для внешнего вида. Он помогает вывести лишнюю жидкость, уменьшить отёки и сделать контуры тела более чёткими. Массажистка Дана Лавен считает, что стоит сделать процедуру за день или два до мероприятия.

Эффект заметен уже после первого сеанса: кожа становится гладкой, а тело — подтянутым.

Перед и после пластических операций

Лимфодренаж широко применяется в медицине, особенно в эстетической хирургии. Он помогает телу быстрее восстановиться и уменьшает риск осложнений.

Такая процедура подготавливает ткани к вмешательству, а после операции способствует выведению жидкости и токсинов, улучшая лимфоотток.

В периоды стресса

Современный ритм жизни часто лишает нас отдыха. Лимфодренаж в этом случае действует не хуже медитации.

Массаж активирует парасимпатическую нервную систему, снижает уровень кортизола и помогает глубоко расслабиться. Поэтому его нередко включают в антистресс-программы наряду с ароматерапией и гидромассажем.

Когда хочется похудеть

Лимфодренаж не сжигает жир напрямую, но помогает организму избавиться от застоя жидкости и улучшает обмен веществ. Хелен Кейн советует сочетать процедуру с сухим массажем щёткой, контрастным душем и сбалансированным питанием. Такой подход делает силуэт визуально стройнее, а кожу — упругой.

Для улучшения цвета лица

Косметолог Сесилия Брейден уверена, что лимфодренаж лица способен заменить многие уходовые процедуры.

"Он уменьшает воспаление, а это главная причина большинства проблем с кожей", — пояснила косметолог Сесилия Брейден.

Регулярный массаж улучшает циркуляцию жидкости, очищает межклеточное пространство, выравнивает тон и делает кожу более здоровой. Особенно полезен при акне, розацеа и пигментации.

Как работает лимфодренаж

Массажистка с медицинским образованием Алиса Ерёмина объясняет, что лимфодренаж помогает активировать естественные процессы очищения организма.

Она напоминает, что лимфа — это жидкость, которая вымывает продукты обмена из тканей. Если лимфатическая система работает плохо, появляются отёки, кожа тускнеет, а усталость становится постоянным спутником. Лимфодренаж помогает восстановить естественный баланс, ускоряет обмен веществ и усиливает иммунную защиту.

Советы: как делать лимфодренаж самостоятельно

  1. Используйте щётку для сухого массажа. Начинайте с ног, постепенно двигаясь вверх, к центру тела.

  2. Работайте по направлению лимфотока. От стоп — к паху, от кистей — к подмышкам, от шеи — к ключицам.

  3. Делайте мягкие круговые движения. Давление должно быть лёгким, чтобы не травмировать сосуды.

  4. Пейте воду после процедуры. Это помогает вывести токсины и усилить эффект.

  5. Не совмещайте массаж с горячей ванной или алкоголем. Мышцы должны расслабляться постепенно.

Домашний лимфодренаж можно проводить 1-2 раза в неделю, а салонные процедуры — раз в 10-14 дней.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать лимфодренаж без достаточного питьевого режима.
    Последствие: возникает обезвоживание и головная боль.
    Альтернатива: увеличьте количество воды в день массажа минимум на 30%.

  • Ошибка: слишком интенсивное давление.
    Последствие: повреждение капилляров и появление синяков.
    Альтернатива: используйте мягкие движения и натуральные масла — кокосовое, миндальное, виноградной косточки.

  • Ошибка: Делать массаж при воспалениях или высокой температуре.
    Последствие: Усиление симптомов.
    Альтернатива: Подождите выздоровления и проконсультируйтесь с врачом.

А что если нет времени на салон

Можно воспользоваться аппаратным лимфодренажем дома. Сегодня существуют компактные массажёры, прессотерапевтические ботфорты и даже роликовые устройства для лица. Они создают лёгкое давление и стимулируют отток жидкости не хуже ручного массажа.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Улучшает кровообращение и лимфоток Требует регулярности
Снимает отёки и усталость Есть противопоказания
Ускоряет восстановление после нагрузок Может быть дорогим в салоне
Улучшает качество кожи Не заменяет физическую активность

Мифы и правда

  • Миф: Лимфодренаж мгновенно убирает лишний вес.
    Правда: Он выводит жидкость, но не жир.

  • Миф: После массажа можно пить алкоголь.
    Правда: Алкоголь снижает эффект и может вызвать головокружение.

  • Миф: Чем сильнее нажим, тем лучше результат.
    Правда: Лимфатическая система реагирует на мягкие движения.

3 интересных факта

  1. Лимфатическая система не имеет собственного "насоса", как сердце, поэтому ей нужна помощь — движение или массаж.
  2. Лимфа отвечает за иммунную защиту и очищение организма от токсинов.
  3. Первые техники лимфодренажа появились в 1930-х годах во Франции и быстро распространились по всему миру.

FAQ

Как часто делать лимфодренажный массаж?
Раз в 7-14 дней, а затем — раз в месяц для поддержания эффекта.

Можно ли делать лимфодренаж дома?
Да, с помощью щётки или роликового массажёра, соблюдая направление лимфотока.

Когда противопоказан лимфодренаж?
При воспалениях, инфекциях, тромбозе, беременности и онкозаболеваниях. Перед началом курса стоит проконсультироваться с врачом.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Домашние животные
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Новости спорта
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Авто
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Грызуны атакуют: как защитить виноград, пока он спит под снегом
Восток на сковороде: ужин за полчаса, который вкуснее любой доставки — 30 минут и всё готово
Не оставляйте это в номере — вот что вы можете взять бесплатно и не нарушить правила отеля
Охлобыстин раскрыл главное достоинство Орейро: почему актриса запомнилась на съёмках
Анна Винтур призналась, как управляет Vogue: неожиданные секреты
Шкаф превратился в шведский стол для моли: почему насекомые выбирают именно вашу одежду
Если чувствуешь тяжесть и усталость без причины — ты упускаешь главное действие для тела
Фитнес-гаджеты обещают мотивацию, а приносят тревогу — как не попасть в цифровую ловушку
Металл сменил флаг, но не амбиции: китайский бренд собирают там, где был немецкий премиум
Португалия ждёт: Николь Кидман ищет спасение от развода в новой жизни
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.