Осенний шик: 5 главных правил ношения вельвета, чтобы выглядеть безупречно — готовьтесь к комплиментам

Осень вновь делает акцент на текстурах и глубине фактур. Лёгкие летние материалы уходят в тень, уступая место тканям с характером — шерсти, замше, бархату. Но именно в этом сезоне особое внимание достаётся старому, почти забытому фавориту — вельвету. Ткань с мягким блеском и бархатистой поверхностью переживает второе рождение и снова становится символом утончённого комфорта.
История вельвета началась во Франции XVIII века. Его называли cord du roi - "ткань короля". Тогда её носили слуги при дворе, а позже — английские джентльмены и учёные викторианской эпохи. Со временем вельвет стал символом интеллигентного, немного богемного стиля, а в XX веке — неотъемлемой частью университетской моды и эстетики 70-х.
Сегодня дизайнеры возвращают ему статус роскоши. В коллекциях Chanel, Tory Burch, The Row и Loewe вельвет представлен в виде элегантных брюк, жакетов и юбок, а также аксессуаров с характерной полосатой текстурой.
Вельвет умеет сочетать тепло, фактуру и утончённость. Он добавляет глубину образу, не перегружая его, пишет греческий MaireClaire.
Современная мода устала от глянца и синтетики. В тренде — натуральные ткани, фактурность и устойчивое производство. Вельвет отвечает всем этим требованиям. Он долговечен, приятен к телу и отлично сочетается с другими материалами.
Кроме того, вельвет идеально отражает дух осени: мягкий, уютный и чуть ностальгический. Благодаря современным кроям и цветовым решениям он перестал быть исключительно "ретро" и стал универсальной тканью для офиса, прогулок и вечерних выходов.
|Категория
|Модные фасоны
|Актуальные оттенки
|Как носить
|Брюки
|Высокая талия, расклешённые, укороченные
|Терракотовый, хаки, молочный
|С водолазкой или жакетом, ботильоны на каблуке
|Юбки
|Миди, карандаш, трапеция
|Бордо, шоколад, беж
|С белой рубашкой и замшевыми сапогами
|Пиджаки и бомберы
|Приталенные, оверсайз, двубортные
|Глубокий зелёный, графит
|С джинсами или костюмными брюками
|Аксессуары
|Сумки, туфли, ремни
|Песочный, дымчато-серый
|В качестве акцента в базовом образе
Начните с малого. Если вы не готовы к вельветовому total look, выберите аксессуар — сумку-тоут или туфли Mary Jane из вельвета. Они добавят фактуры без перегрузки.
Выбирайте мягкие цвета. Нейтральная палитра — песочный, серый, винный, карамельный — делает материал универсальным и подчёркивает его природную глубину.
Играйте на контрастах. Сочетайте вельвет с лёгкими тканями — шёлком, хлопком, тонкой шерстью. Это создаёт баланс между плотностью и лёгкостью.
Следите за посадкой. Плотная ткань не терпит лишних складок. Выбирайте модели, которые подчёркивают фигуру, но не стесняют движения.
Добавьте блеск. Вельвет хорошо смотрится с металлизированной фурнитурой — пуговицами, ремнями, цепочками.
Не бойтесь экспериментов. Вельветовый костюм с кедами или юбка с пуховиком — современное прочтение классики.
Ошибка: сочетать вельвет с грубыми трикотажами.
последствие: образ теряет изящество и выглядит утяжелённо.
альтернатива: выбирайте тонкий кашемир или хлопковую рубашку.
Ошибка: носить вельвет только в коричневых оттенках.
последствие: риск создать устаревший "ретро"-образ.
альтернатива: попробуйте насыщенный изумрудный, сливовый или карамельный цвета.
Ошибка: пренебрегать уходом за тканью.
последствие: появление заломов и потёртостей.
альтернатива: чистите одежду мягкой щёткой и храните на плечиках.
Вельвет можно использовать как акцент, а не основу. Добавьте в образ одну деталь — сумку, ободок, ботинки. Даже маленький элемент из вельвета создаст ощущение уюта и стиля, не перегружая силуэт.
Если вы всё же избегаете плотных тканей, обратите внимание на микровельвет — материал с мелким рубчиком, лёгкий и эластичный, подходящий даже для летних платьев и блузок.
|Плюсы
|Минусы
|Тёплая и приятная фактура
|Требует бережного ухода
|Натуральный материал
|Может утяжелять образ
|Универсальность — подходит для офиса и отдыха
|Маркость в светлых оттенках
|Хорошо держит форму
|Не любит высокие температуры при глажке
|Сочетается с большинством тканей
|Легко затирается при частом трении
Как стирать вельвет?
Лучше отдавать в химчистку или стирать вручную в холодной воде, вывернув изделие наизнанку. Сушить — горизонтально, вдали от батарей.
Подходит ли вельвет полным женщинам?
Да, если выбрать мелкий рубчик и вертикальный крой. Он визуально вытягивает силуэт.
Можно ли носить вельвет летом?
Да, современные варианты из хлопка или микровельвета подходят даже для тёплого климата.
Миф: вельвет — устаревшая ткань.
правда: дизайнеры возвращают его в моду, сочетая с современными силуэтами.
Миф: вельвет делает фигуру массивнее.
правда: при правильной посадке и мелком рубчике ткань визуально стройнит.
Миф: вельвет сложно ухаживать.
правда: достаточно аккуратной стирки и щадящей глажки, чтобы он служил годами.
Первые вельветовые ткани ткали вручную из хлопка в Манчестере в XVIII веке.
В 1970-х вельвет стал символом академического стиля — пиджаки с заплатками на локтях носили профессора и студенты.
В XXI веке появился экологичный вельвет из переработанного хлопка, который используется в коллекциях устойчивой моды.
Вельвет — потомок средневекового бархата. Его "рубчики" создаются особым способом переплетения нитей, придающим ткани объём и мягкий блеск. С течением времени материал стал демократичным и массовым, но не утратил аристократичности. В 1960-х его носили художники и музыканты, в 1990-х — сторонники стиля casual, а теперь он снова вернулся на подиумы, доказывая, что истинная элегантность не выходит из моды.
