Осенний шик: 5 главных правил ношения вельвета, чтобы выглядеть безупречно — готовьтесь к комплиментам

Моя семья » Красота и стиль

Осень вновь делает акцент на текстурах и глубине фактур. Лёгкие летние материалы уходят в тень, уступая место тканям с характером — шерсти, замше, бархату. Но именно в этом сезоне особое внимание достаётся старому, почти забытому фавориту — вельвету. Ткань с мягким блеском и бархатистой поверхностью переживает второе рождение и снова становится символом утончённого комфорта.

Девушка в брюках
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в брюках

От "тканью короля" до уличного шика

История вельвета началась во Франции XVIII века. Его называли cord du roi - "ткань короля". Тогда её носили слуги при дворе, а позже — английские джентльмены и учёные викторианской эпохи. Со временем вельвет стал символом интеллигентного, немного богемного стиля, а в XX веке — неотъемлемой частью университетской моды и эстетики 70-х.

Сегодня дизайнеры возвращают ему статус роскоши. В коллекциях Chanel, Tory Burch, The Row и Loewe вельвет представлен в виде элегантных брюк, жакетов и юбок, а также аксессуаров с характерной полосатой текстурой.

Вельвет умеет сочетать тепло, фактуру и утончённость. Он добавляет глубину образу, не перегружая его, пишет греческий MaireClaire.

Почему вельвет снова в моде

Современная мода устала от глянца и синтетики. В тренде — натуральные ткани, фактурность и устойчивое производство. Вельвет отвечает всем этим требованиям. Он долговечен, приятен к телу и отлично сочетается с другими материалами.

Кроме того, вельвет идеально отражает дух осени: мягкий, уютный и чуть ностальгический. Благодаря современным кроям и цветовым решениям он перестал быть исключительно "ретро" и стал универсальной тканью для офиса, прогулок и вечерних выходов.

Таблица: трендовые формы и цвета вельвета осени 2025

Категория Модные фасоны Актуальные оттенки Как носить
Брюки Высокая талия, расклешённые, укороченные Терракотовый, хаки, молочный С водолазкой или жакетом, ботильоны на каблуке
Юбки Миди, карандаш, трапеция Бордо, шоколад, беж С белой рубашкой и замшевыми сапогами
Пиджаки и бомберы Приталенные, оверсайз, двубортные Глубокий зелёный, графит С джинсами или костюмными брюками
Аксессуары Сумки, туфли, ремни Песочный, дымчато-серый В качестве акцента в базовом образе

Советы шаг за шагом: как носить вельвет этой осенью

  1. Начните с малого. Если вы не готовы к вельветовому total look, выберите аксессуар — сумку-тоут или туфли Mary Jane из вельвета. Они добавят фактуры без перегрузки.

  2. Выбирайте мягкие цвета. Нейтральная палитра — песочный, серый, винный, карамельный — делает материал универсальным и подчёркивает его природную глубину.

  3. Играйте на контрастах. Сочетайте вельвет с лёгкими тканями — шёлком, хлопком, тонкой шерстью. Это создаёт баланс между плотностью и лёгкостью.

  4. Следите за посадкой. Плотная ткань не терпит лишних складок. Выбирайте модели, которые подчёркивают фигуру, но не стесняют движения.

  5. Добавьте блеск. Вельвет хорошо смотрится с металлизированной фурнитурой — пуговицами, ремнями, цепочками.

  6. Не бойтесь экспериментов. Вельветовый костюм с кедами или юбка с пуховиком — современное прочтение классики.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сочетать вельвет с грубыми трикотажами.
    последствие: образ теряет изящество и выглядит утяжелённо.
    альтернатива: выбирайте тонкий кашемир или хлопковую рубашку.

  • Ошибка: носить вельвет только в коричневых оттенках.
    последствие: риск создать устаревший "ретро"-образ.
    альтернатива: попробуйте насыщенный изумрудный, сливовый или карамельный цвета.

  • Ошибка: пренебрегать уходом за тканью.
    последствие: появление заломов и потёртостей.
    альтернатива: чистите одежду мягкой щёткой и храните на плечиках.

А что если вы не любите фактурные ткани?

Вельвет можно использовать как акцент, а не основу. Добавьте в образ одну деталь — сумку, ободок, ботинки. Даже маленький элемент из вельвета создаст ощущение уюта и стиля, не перегружая силуэт.

Если вы всё же избегаете плотных тканей, обратите внимание на микровельвет — материал с мелким рубчиком, лёгкий и эластичный, подходящий даже для летних платьев и блузок.

Плюсы и минусы вельвета

Плюсы Минусы
Тёплая и приятная фактура Требует бережного ухода
Натуральный материал Может утяжелять образ
Универсальность — подходит для офиса и отдыха Маркость в светлых оттенках
Хорошо держит форму Не любит высокие температуры при глажке
Сочетается с большинством тканей Легко затирается при частом трении

FAQ

Как стирать вельвет?
Лучше отдавать в химчистку или стирать вручную в холодной воде, вывернув изделие наизнанку. Сушить — горизонтально, вдали от батарей.

Подходит ли вельвет полным женщинам?
Да, если выбрать мелкий рубчик и вертикальный крой. Он визуально вытягивает силуэт.

Можно ли носить вельвет летом?
Да, современные варианты из хлопка или микровельвета подходят даже для тёплого климата.

Мифы и правда

  • Миф: вельвет — устаревшая ткань.
    правда: дизайнеры возвращают его в моду, сочетая с современными силуэтами.

  • Миф: вельвет делает фигуру массивнее.
    правда: при правильной посадке и мелком рубчике ткань визуально стройнит.

  • Миф: вельвет сложно ухаживать.
    правда: достаточно аккуратной стирки и щадящей глажки, чтобы он служил годами.

Три интересных факта

  1. Первые вельветовые ткани ткали вручную из хлопка в Манчестере в XVIII веке.

  2. В 1970-х вельвет стал символом академического стиля — пиджаки с заплатками на локтях носили профессора и студенты.

  3. В XXI веке появился экологичный вельвет из переработанного хлопка, который используется в коллекциях устойчивой моды.

Исторический контекст

Вельвет — потомок средневекового бархата. Его "рубчики" создаются особым способом переплетения нитей, придающим ткани объём и мягкий блеск. С течением времени материал стал демократичным и массовым, но не утратил аристократичности. В 1960-х его носили художники и музыканты, в 1990-х — сторонники стиля casual, а теперь он снова вернулся на подиумы, доказывая, что истинная элегантность не выходит из моды.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
