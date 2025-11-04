Неожиданный лидер подиумов: этот цвет вытеснил беж и серый из осеннего гардероба

Этой осенью мода снова тяготеет к мягкости, свету и женственности. Самым востребованным оттенком стал нежно-розовый — спокойный, утончённый и универсальный. Он доминирует на подиумах от Парижа до Милана и стремительно заполняет гардеробы fashion-инфлюенсеров. Пудровый розовый гармонирует с осенними красками, согревает визуально и освежает даже самый лаконичный образ.

Какой розовый в моде

В сезоне осень-зима 2025 дизайнеры делают ставку на мягкие, приглушённые тона: powder pink, blush и dusty rose. Эти оттенки варьируются от нежного румянца до серовато-персикового тона. В них меньше кукольной яркости и больше интеллигентного спокойствия.

Розовый этой осени отлично сочетается с базовой палитрой — бежевым, молочным, графитовым и чёрным, а также с трендовыми тонами сезона: шоколадным, терракотовым, оливковым и даже лимонным. Такой цвет не кричит, а дополняет, придавая образу лёгкость и глубину.

Топовые вещи в розовом цвете

Пальто и верхняя одежда

Самое эффектное решение — пальто в пудрово-розовом цвете. Оно выглядит дорого, особенно в шерсти или кашемире. Такая вещь станет цветовым акцентом в холодном гардеробе и сочетается и с джинсами, и с офисными брюками.

Альтернатива — удлинённые жилеты и мягкие плащи. Прямой силуэт и благородный оттенок превращают их в универсальную базу, подходящую под любые образы.

Трикотаж и уют

Розовый идеально смотрится в фактурных материалах. Попробуйте вязаный свитер крупной вязки, трикотажное платье или кардиган в оттенке blush. Они добавляют тепла и мягкости, особенно в сочетании с серыми и карамельными тонами.

Для офисного гардероба подойдут джемперы и водолазки пастельного розового, которые легко комбинируются с серыми костюмами или брюками цвета мокко.

Платья и вечерние варианты

Розовый не ограничивается уютными фактурами. На смену летнему барбикору пришла утончённая романтика — сатиновые платья-комбинации, шёлковые топы и прозрачные шифоновые блузы. Они идеально подходят для вечерних выходов и многослойных сочетаний с жакетами или пальто.

Совет: если боитесь излишней "сладости", комбинируйте розовое платье с чёрным пиджаком или грубыми сапогами — получится баланс стиля и характера.

Обувь и аксессуары

Розовый теперь — не только про одежду, но и про детали. Обувь и аксессуары в этом цвете способны оживить любой осенний образ.

Балетки и туфли в стиле Мэри Джейн: главный акцент сезона. Они добавляют ноту ностальгии и при этом смотрятся современно.

главный акцент сезона. Они добавляют ноту ностальгии и при этом смотрятся современно. Кроссовки с розовыми вставками идеально впишутся в спортивно-городской стиль.

идеально впишутся в спортивно-городской стиль. Сумки: ещё один маст-хэв. В тренде компактные каркасные модели на тонком ремешке и мягкие тоуты из матовой кожи.

ещё один маст-хэв. В тренде компактные каркасные модели на тонком ремешке и мягкие тоуты из матовой кожи. Шарфы, шапки и перчатки в розовых тонах придают образу свежесть и мягкость. Особенно стильно выглядят комплекты с шапкой-бини и длинным шарфом, завязанным в несколько оборотов.

Даже розовые колготки или гетры могут стать тем самым штрихом, который соединяет весь аутфит в единую композицию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сочетать ярко-розовый с неоновыми цветами.

Последствие: образ выглядит перегруженным.

Альтернатива: мягкие пудровые тона с серым, коричневым или белым.

Ошибка: выбирать полностью глянцевые материалы.

Последствие: создаётся эффект "барбикора".

Альтернатива: матовая кожа, шерсть и кашемир.

Ошибка: бояться розового в деловом гардеробе.

Последствие: потеря индивидуальности.

Альтернатива: пудрово-розовая блуза под тёмный костюм — лаконично и актуально.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы Освежает внешний вид и цвет лица Требует внимательного подбора оттенка под тип кожи Универсален — подходит к базовым цветам Может выглядеть "инфантильно" при избытке деталей Подходит для офиса, прогулок и вечера Маркий цвет, особенно в верхней одежде

Три интересных факта

Оттенок powder pink впервые стал модным в 1930-х, когда дизайнер Эльза Скиапарелли представила свой знаменитый "шокирующий розовый".

представила свой знаменитый "шокирующий розовый". Пудрово-розовый признан психологами одним из самых успокаивающих цветов.

Часто считают, что розовый подходит только блондинкам — на деле он универсален и подчёркивает любой цветотип.

Как носить розовый этой осенью

Создайте тотал-лук из разных оттенков розового — от светлого до насыщенного.

Комбинируйте с тренчем цвета кофе с молоком или графитовым пальто.

Добавляйте металлические аксессуары - серебро и платина делают образ современным.