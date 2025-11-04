Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Стена, длиннее китайской, но о ней забыли: кто и зачем построил загадочное чудо Сибири
Яркие эмоции: как Стриженова поддержала вышедшую на сцену после инсульта солистку группы Город 312
Зелёная маска сползла: гибриды показали зубы и оказались грязнее бензиновых монстров
Не стирать следы времени, а дружить с ними: почему здоровое старение стало главным beauty-трендом
Дом без насекомых за один день: природная защита, безопасная для детей и животных
Проверено в дороге: 5 мелочей, которые очень спасают в поездках и командировках
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Весенний урожай начинается зимой: как сохранить семена живыми до посева
Десерт за копейки, который затмит магазинный: нужны всего 3 простых продукта

Неожиданный лидер подиумов: этот цвет вытеснил беж и серый из осеннего гардероба

5:17
Моя семья » Красота и стиль

Этой осенью мода снова тяготеет к мягкости, свету и женственности. Самым востребованным оттенком стал нежно-розовый — спокойный, утончённый и универсальный. Он доминирует на подиумах от Парижа до Милана и стремительно заполняет гардеробы fashion-инфлюенсеров. Пудровый розовый гармонирует с осенними красками, согревает визуально и освежает даже самый лаконичный образ.

Девушка в сером пушистом жакете
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в сером пушистом жакете

Какой розовый в моде

В сезоне осень-зима 2025 дизайнеры делают ставку на мягкие, приглушённые тона: powder pink, blush и dusty rose. Эти оттенки варьируются от нежного румянца до серовато-персикового тона. В них меньше кукольной яркости и больше интеллигентного спокойствия.

Розовый этой осени отлично сочетается с базовой палитрой — бежевым, молочным, графитовым и чёрным, а также с трендовыми тонами сезона: шоколадным, терракотовым, оливковым и даже лимонным. Такой цвет не кричит, а дополняет, придавая образу лёгкость и глубину.

Топовые вещи в розовом цвете

Пальто и верхняя одежда

Самое эффектное решение — пальто в пудрово-розовом цвете. Оно выглядит дорого, особенно в шерсти или кашемире. Такая вещь станет цветовым акцентом в холодном гардеробе и сочетается и с джинсами, и с офисными брюками.

Альтернатива — удлинённые жилеты и мягкие плащи. Прямой силуэт и благородный оттенок превращают их в универсальную базу, подходящую под любые образы.

Трикотаж и уют

Розовый идеально смотрится в фактурных материалах. Попробуйте вязаный свитер крупной вязки, трикотажное платье или кардиган в оттенке blush. Они добавляют тепла и мягкости, особенно в сочетании с серыми и карамельными тонами.

Для офисного гардероба подойдут джемперы и водолазки пастельного розового, которые легко комбинируются с серыми костюмами или брюками цвета мокко.

Платья и вечерние варианты

Розовый не ограничивается уютными фактурами. На смену летнему барбикору пришла утончённая романтика — сатиновые платья-комбинации, шёлковые топы и прозрачные шифоновые блузы. Они идеально подходят для вечерних выходов и многослойных сочетаний с жакетами или пальто.

Совет: если боитесь излишней "сладости", комбинируйте розовое платье с чёрным пиджаком или грубыми сапогами — получится баланс стиля и характера.

Обувь и аксессуары

Розовый теперь — не только про одежду, но и про детали. Обувь и аксессуары в этом цвете способны оживить любой осенний образ.

  • Балетки и туфли в стиле Мэри Джейн: главный акцент сезона. Они добавляют ноту ностальгии и при этом смотрятся современно.
  • Кроссовки с розовыми вставками идеально впишутся в спортивно-городской стиль.
  • Сумки: ещё один маст-хэв. В тренде компактные каркасные модели на тонком ремешке и мягкие тоуты из матовой кожи.
  • Шарфы, шапки и перчатки в розовых тонах придают образу свежесть и мягкость. Особенно стильно выглядят комплекты с шапкой-бини и длинным шарфом, завязанным в несколько оборотов.

Даже розовые колготки или гетры могут стать тем самым штрихом, который соединяет весь аутфит в единую композицию.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сочетать ярко-розовый с неоновыми цветами.
    Последствие: образ выглядит перегруженным.
    Альтернатива: мягкие пудровые тона с серым, коричневым или белым.

  • Ошибка: выбирать полностью глянцевые материалы.
    Последствие: создаётся эффект "барбикора".
    Альтернатива: матовая кожа, шерсть и кашемир.

  • Ошибка: бояться розового в деловом гардеробе.
    Последствие: потеря индивидуальности.
    Альтернатива: пудрово-розовая блуза под тёмный костюм — лаконично и актуально.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Освежает внешний вид и цвет лица Требует внимательного подбора оттенка под тип кожи
Универсален — подходит к базовым цветам Может выглядеть "инфантильно" при избытке деталей
Подходит для офиса, прогулок и вечера Маркий цвет, особенно в верхней одежде

Три интересных факта

  • Оттенок powder pink впервые стал модным в 1930-х, когда дизайнер Эльза Скиапарелли представила свой знаменитый "шокирующий розовый".
  • Пудрово-розовый признан психологами одним из самых успокаивающих цветов.
  • Часто считают, что розовый подходит только блондинкам — на деле он универсален и подчёркивает любой цветотип.

Как носить розовый этой осенью

  • Создайте тотал-лук из разных оттенков розового — от светлого до насыщенного.
  • Комбинируйте с тренчем цвета кофе с молоком или графитовым пальто.
  • Добавляйте металлические аксессуары - серебро и платина делают образ современным.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Валютный
В США изучают возможность новой волны долларизации мировой экономики
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Новости спорта
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Шоу-бизнес
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Популярное
Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной

Финал "Суперстара" прошёл без скандалов, но с бурей эмоций. Сергей Соседов рассказал о закулисье шоу и о том, почему победили именно "Поющие гитары".

Суперстар изнутри: Соседов объяснил, почему победа Поющих гитар была закономерной
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Спина перестала ныть, живот подтянулся — а я просто стал тренировать то, что раньше игнорировал
Парализованное небо Европы и растущая волна недовольства: как превратить срыв рейса в компенсацию
На краю света и за гранью привычного: сюда добираются единицы — и редко возвращаются прежними
832 тысячи Т-25: как один трактор изменил сельское хозяйство СССР Сергей Милешкин Тёмная сторона власти: как команда Зеленского превращает закон в оружие Юрий Бочаров Как нас и наш кошелек водят за нос: хитрости кафе, аптек, баров и магазинов Олег Володин
Невидимый шёпот континента: под толщей льда проснулся неизвестный источник энергии
Кошка лизнула и укусила? Это не каприз, а послание — вот что она пытается сказать
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Город без людей и улиц: в Антарктике нашли крупнейшую колонию живых существ — мёртвый континент ожил
Последние материалы
Мир без льда рождает новых хищников: кто такие пиззли и зачем они появились
Весенний урожай начинается зимой: как сохранить семена живыми до посева
Десерт за копейки, который затмит магазинный: нужны всего 3 простых продукта
Аромат, который живёт всего три дня: тайная жизнь веточек, покоривших 8 Марта
Гигиена сна — личный тренер покоя: когнитивная терапия возвращает естественный сон без таблеток
Зомби эпохи динозавров: паразит, управлявший насекомыми миллионы лет до человечества
Не хуже японцев, дешевле корейцев: 10 китайских машин, которые стали хитом продаж
Неожиданное откровение Матвея Кисляка: он выбрал между Барсой и Реалом
Секретная помолвка Мадонны: кто этот загадочный избранник певицы
Один неверный залив — и зима покажет, кто здесь главный
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.