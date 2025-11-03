Мода делает шаг назад во времени: сапоги из 60-х снова затмили современные тренды

Иногда один элемент гардероба способен полностью изменить образ. В новом сезоне осень-зима 2025 это роль досталась высоким сапогам, которые вытеснили привычные ботильоны и снова доказали: классика никогда не стареет. Эти элегантные модели с историей уходят корнями в далёкое прошлое и снова становятся символом уверенности и женственности.
Высокие сапоги появились не на подиумах, а в конюшнях. В XVII веке их носили мужчины, занимающиеся верховой ездой — плотная кожа защищала ноги от трения, а высокий голенище не давало седлу натирать. Со временем практичная деталь мужского костюма перекочевала в женский гардероб, но оставалась утилитарной вплоть до XIX века.
Настоящий расцвет пришёл в 1960-е годы, когда в моду вошли смелость и свобода. На экранах и улицах в таких сапогах щеголяли Брижит Бардо, Джейн Фонда, Нэнси Синатра - и обувь стала символом женской независимости. С тех пор этот силуэт регулярно возвращается, доказывая, что он не подвластен времени.
В 2025 году высокие сапоги снова на пике популярности. После нескольких сезонов доминирования ботильонов и грубых ботинок дизайнеры решили вернуть в моду изящество и линии, визуально вытягивающие силуэт. Высокие сапоги делают ноги бесконечными, добавляют осанки и подчёркивают фигуру — эффект, который не дают никакие кроссовки или ботильоны.
Кроме того, они универсальны: сочетаются с пальто, короткими юбками, платьями-свитерами и даже с широкими брюками, заправленными внутрь.
Главные герои сезона — минималистичные сапоги до колена и выше, без лишних деталей и со строгими линиями. На подиумах особенно часто встречались три варианта:
Цветовая палитра выдержана в спокойных тонах: чёрный, серый, шоколад, карамель и благородный кремовый. Впрочем, для смелых модниц дизайнеры предлагают и металлизированные оттенки серебра и графита.
Ошибка: выбирать сапоги на слишком высоком каблуке для повседневной носки.
Последствие: усталость ног и быстрая деформация обуви.
Альтернатива: устойчивый каблук средней высоты или широкая танкетка.
Ошибка: надевать замшевые сапоги в дождь или слякоть.
Последствие: потеря формы и цвета.
Альтернатива: использовать водоотталкивающую пропитку или выбирать кожу.
Ошибка: сочетать высокие сапоги с длинными юбками без акцентов.
Последствие: визуальное утяжеление силуэта.
Альтернатива: выбирать укороченные платья или пальто прямого кроя.
Для офиса подойдут модели из гладкой кожи с невысоким каблуком, а для выходных — варианты на платформе или с мягким голенищем.
|Плюсы
|Минусы
|Визуально вытягивают ноги и подчёркивают фигуру
|Требуют ухода, особенно замшевые модели
|Подходят под большинство зимних нарядов
|Сложнее подобрать идеальную посадку по голени
|Считаются timeless-классикой
|В сильные морозы подходят не все материалы
Да, особенно если это узкие модели или кожаные леггинсы.
От 3 до 7 сантиметров — устойчивый, практичный, но визуально утончённый.
Да, регулярная обработка воском или кремом продлевает срок службы.
Да, если выбрать модель с вытянутым носком и однотонным силуэтом.
