Мода делает шаг назад во времени: сапоги из 60-х снова затмили современные тренды

5:47
Моя семья » Красота и стиль

Иногда один элемент гардероба способен полностью изменить образ. В новом сезоне осень-зима 2025 это роль досталась высоким сапогам, которые вытеснили привычные ботильоны и снова доказали: классика никогда не стареет. Эти элегантные модели с историей уходят корнями в далёкое прошлое и снова становятся символом уверенности и женственности.

Модный образ с высокими сапогами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Модный образ с высокими сапогами

От конюшни до подиумов

Высокие сапоги появились не на подиумах, а в конюшнях. В XVII веке их носили мужчины, занимающиеся верховой ездой — плотная кожа защищала ноги от трения, а высокий голенище не давало седлу натирать. Со временем практичная деталь мужского костюма перекочевала в женский гардероб, но оставалась утилитарной вплоть до XIX века.

Настоящий расцвет пришёл в 1960-е годы, когда в моду вошли смелость и свобода. На экранах и улицах в таких сапогах щеголяли Брижит Бардо, Джейн Фонда, Нэнси Синатра - и обувь стала символом женской независимости. С тех пор этот силуэт регулярно возвращается, доказывая, что он не подвластен времени.

Почему именно сейчас

В 2025 году высокие сапоги снова на пике популярности. После нескольких сезонов доминирования ботильонов и грубых ботинок дизайнеры решили вернуть в моду изящество и линии, визуально вытягивающие силуэт. Высокие сапоги делают ноги бесконечными, добавляют осанки и подчёркивают фигуру — эффект, который не дают никакие кроссовки или ботильоны.

Кроме того, они универсальны: сочетаются с пальто, короткими юбками, платьями-свитерами и даже с широкими брюками, заправленными внутрь.

Какие модели выбрать в 2025 году

Главные герои сезона — минималистичные сапоги до колена и выше, без лишних деталей и со строгими линиями. На подиумах особенно часто встречались три варианта:

  • Замшевые сапоги: мягкие, уютные, подчёркивают фактуру зимних тканей. Минус: боятся слякоти и требуют бережного ухода.
  • Кожаная классика: лаконичные модели с блестящей или матовой поверхностью. Они долговечны и выглядят дорого даже в базовых цветах.
  • Резиновые интерпретации: сапоги в духе охотничьих ботинок, но с глянцевой или матовой отделкой. Подойдут для дождливых дней.

Цветовая палитра выдержана в спокойных тонах: чёрный, серый, шоколад, карамель и благородный кремовый. Впрочем, для смелых модниц дизайнеры предлагают и металлизированные оттенки серебра и графита.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать сапоги на слишком высоком каблуке для повседневной носки.
    Последствие: усталость ног и быстрая деформация обуви.
    Альтернатива: устойчивый каблук средней высоты или широкая танкетка.

  • Ошибка: надевать замшевые сапоги в дождь или слякоть.
    Последствие: потеря формы и цвета.
    Альтернатива: использовать водоотталкивающую пропитку или выбирать кожу.

  • Ошибка: сочетать высокие сапоги с длинными юбками без акцентов.
    Последствие: визуальное утяжеление силуэта.
    Альтернатива: выбирать укороченные платья или пальто прямого кроя.

С чем носить высокие сапоги зимой

  • С платьем-свитером: идеальный вариант для повседневного образа;
  • С мини-юбкой и плотными колготками: отсылка к 60-м, актуальная и сегодня;
  • С джинсами skinny или леггинсами: для городского комфорта;
  • С пальто-халатом: создаёт утончённый и дорогой силуэт.

Для офиса подойдут модели из гладкой кожи с невысоким каблуком, а для выходных — варианты на платформе или с мягким голенищем.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Визуально вытягивают ноги и подчёркивают фигуру Требуют ухода, особенно замшевые модели
Подходят под большинство зимних нарядов Сложнее подобрать идеальную посадку по голени
Считаются timeless-классикой В сильные морозы подходят не все материалы

FAQ

Можно ли носить высокие сапоги с брюками

Да, особенно если это узкие модели или кожаные леггинсы.

Какая высота каблука в тренде зимой 2025 года

От 3 до 7 сантиметров — устойчивый, практичный, но визуально утончённый.

Нужен ли уход за кожаными сапогами

Да, регулярная обработка воском или кремом продлевает срок службы.

Подойдут ли они невысоким девушкам

Да, если выбрать модель с вытянутым носком и однотонным силуэтом.

Исторический контекст

  • В XVII веке сапоги считались частью военного обмундирования и были обязательны для кавалеристов.
  • В 1960-х их популяризовали дизайнеры Пьер Карден и Ив Сен-Лоран, создав футуристические версии из лакированной кожи.

Три интересных факта

  • Первая пара женских сапог выше колена появилась в Лондоне в 1963 году в коллекции André Courrèges.
  • В 1970-х сапоги считались знаком социального статуса — чем выше каблук, тем богаче дама.
  • Сапоги с плоской подошвой делают фигуру массивной — миф: при правильной посадке они визуально вытягивают ноги.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
