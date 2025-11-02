Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один вечерний ритуал гарантирует сон до полудня: как выключить кота на всю ночь
Умный автомобиль — глупые ошибки: как сбои в Остине заставили Tesla снова искать путь к доверию
Без яда и ловушек: этот аромат выгоняет тараканов быстрее, чем профессиональные средства
Без него не обойтись этой зимой: скандинавское пальто-загадка стало вирусным по всему миру
Тело под микроскопом: как воспаление стало модой, а не медицинским сигналом тревоги
Этот картофель будто из будущего: не болеет, не гниёт и спасает урожай в любую погоду
Наташа Королёва сразила всех роскошным платьем в финале ВИА Суперстар: сколько стоит её наряд
Семак раскрыл секрет победы Зенита: вот что повлияло на исход матча с Локомотивом
В Бразилии отменили самое обидное авиаправило — теперь пассажиры защищены

Вечер без экрана — новое средство для сияющей кожи

0:45
Моя семья » Красота и стиль

Мы привыкли считать уход за кожей делом кремов и масок, но один из самых действенных способов восстановить её здоровье — это просто положить телефон в сторону. Вечер без экрана — не столько акт самодисциплины, сколько новый вид ухода: цифровая пауза, которая влияет не только на психику, но и на состояние кожи. Потому что кожа — это не просто оболочка, а отражение того, как мы живём, спим и взаимодействуем с миром.

Бежевые брюки
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Бежевые брюки

Что делает с кожей «экранное переутомление»

Мы проводим перед экраном до 5–7 часов в день, а вечером свет смартфона продолжает стимулировать мозг, мешая выработке мелатонина — гормона сна и восстановления. При его дефиците кожа теряет способность к регенерации, становится тусклой и более восприимчивой к воспалениям.

«Кожа и нервная система развиваются из одного эмбрионального слоя. Всё, что раздражает мозг, отражается и на коже», — объясняет психодерматолог Мария Синицына.

Цифровая усталость действует комплексно:

  • голубой свет (HEV) разрушает коллаген и ускоряет фотостарение;
  • стресс от постоянных уведомлений повышает уровень кортизола, вызывая воспаления;
  • позднее засыпание нарушает цикл обновления клеток;
  • напряжение глаз и мышц лица усиливает мимические морщины.

Почему кожа «зависает» вместе с нами

Кожа живёт в ритме организма. Когда мозг перегружен, сосуды спазмируются, приток крови уменьшается — кожа получает меньше кислорода и питательных веществ. Одновременно повышается уровень свободных радикалов, разрушающих липидный барьер. Итог — тусклый цвет лица, сухость и ощущение усталости.

Добавьте сюда привычку проверять телефон перед сном — и получаем хроническое нарушение сна. А ведь именно ночью кожа активно вырабатывает коллаген и восстанавливает барьер. Без качественного отдыха кремы работают в полсилы.

Таблица: как экран влияет на кожу

Фактор Воздействие Последствия
Голубой свет (HEV) повреждает коллаген преждевременное старение
Недосып из-за гаджетов снижает выработку мелатонина тусклый цвет лица, воспаления
Стресс от уведомлений повышает кортизол жирный блеск, акне
Постоянная мимика при чтении экрана перенапряжение мышц морщины и заломы
Отсутствие отдыха глазам ухудшение микроциркуляции отёки, тёмные круги

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: проверять ленту перед сном «на пять минут».
    → Последствие: мозг возбуждается, кожа недополучает восстановление.
    → Альтернатива: заменить экран вечерним уходом или книгой.
  • Ошибка: держать телефон на прикроватной тумбе.
    → Последствие: соблазн пролистать новости и нарушить режим сна.
    → Альтернатива: зарядка в другой комнате, режим «не беспокоить».
  • Ошибка: работать за ноутбуком в тёмной комнате.
    → Последствие: усиленное воздействие синего света.
    → Альтернатива: тёплое освещение и фильтр HEV на экране.
  • Ошибка: листать ленту во время маски.
    → Последствие: стрессовая мимика нейтрализует расслабляющий эффект.
    → Альтернатива: использовать время ухода для дыхания и релаксации.

Советы шаг за шагом: как устроить цифровой детокс-вечер

  1. Отключите уведомления. Это сигнал мозгу, что «рабочий день» закончен.
  2. Создайте вечерний ритуал. Тёплый душ, ароматный крем, лёгкий массаж — они перезапускают тело в режим восстановления.
  3. Замените экранные привычки. Вместо новостей — чтение, музыка или дневник благодарности.
  4. Установите «часы тишины». Последний контакт с телефоном — за 1,5–2 часа до сна.
  5. Используйте фильтры света. Если нужно работать вечером, включайте «ночной режим» на устройствах.
  6. Отслеживайте эффект. Уже через неделю цифрового детокса кожа станет менее раздражённой, а цвет лица — ровнее.

Как это влияет на кожу

  1. Нормализуется уровень кортизола. Снижается воспаление и чувствительность.
  2. Улучшается микроциркуляция. Кожа получает больше кислорода и питательных веществ.
  3. Активируется выработка коллагена. За счёт глубокого сна и восстановления.
  4. Увеличивается увлажнённость. Барьер восстанавливается естественным образом.

Совет: сочетайте цифровую паузу с вечерним уходом — сыворотка, массаж и ароматерапия усиливают расслабление и регенерацию.

Мини-ритуал «вечер без экрана»

  • За 2 часа до сна — выключить уведомления.
  • Через 30 минут — принять душ и нанести крем или масло.
  • После — 5 минут массажа лица.
  • Перед сном — тёплый травяной чай и тишина.

Эти простые шаги не только улучшают качество сна, но и позволяют коже «перезагрузиться».

Мифы и правда

  • Миф: голубой свет не влияет на кожу.
    Правда: HEV-излучение разрушает коллаген не меньше, чем ультрафиолет.
  • Миф: можно компенсировать недосып кремами.
    Правда: без полноценного сна кожа не восстанавливает барьер.
  • Миф: гаджеты безопасны, если не уставать.
    Правда: стресс от постоянных уведомлений влияет даже без физического напряжения.
  • Миф: вечер без телефона — это скучно.
    Правда: через несколько дней мозг адаптируется, а ощущение спокойствия становится привычным.

Три интересных факта

  1. При взгляде на экран уровень кортизола повышается уже через 5 минут.
  2. 60% людей отмечают улучшение кожи после недели цифрового детокса.
  3. Голубой свет сокращает выработку мелатонина на 20–25%.

А что если…

...относиться к цифровому детоксу не как к ограничению, а как к заботе? Вечер без телефона — это не отказ от привычного, а возвращение к себе. Когда взгляд перестаёт быть прикован к экрану, кожа наконец-то отдыхает. И именно в эти часы рождается то самое утреннее сияние, которое не создаёт ни один хайлайтер.

FAQ

Как часто стоит устраивать цифровую паузу?

Ежедневно вечером или хотя бы 2–3 раза в неделю.

Можно ли смотреть фильмы перед сном?

Лучше — на телевизоре с тёплым светом и на расстоянии, не в кровати.

Сколько нужно, чтобы увидеть результат?

Обычно достаточно одной недели, чтобы улучшился сон и внешний вид кожи.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Наука и техника
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Домашние животные
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Наука и техника
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Россия применила секретную ракету: 9М729 способна достать до Лондона
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Последние материалы
Автосервисы в зоне риска: как повышение налогов ударит по кошелькам автолюбителей
Существо из глубин, которое ломает эволюцию: акула с зубами на лбу — океан снова подкинул загадку
Дом под осадой паразитов: одно промедление — и клопы захватят всю квартиру
Вся семья в восторге: раскрыт секрет идеальной пиццы Пепперони — 12 минут и готово
Лёва* из Би-2 поставил на кон жизнь хомяка: что скрывает его страшная угроза
Вечер без экрана — новое средство для сияющей кожи
Фары снова как новые за 10 минут: этот трюк возвращает блеск даже старым машинам
Миллиард человек рискует потерять слух: как музыка в ушах стала опасной привычкой
Секрет личного счастья Татьяны Куртуковой: за что певица благодарна судьбе
Старый способ снова работает: малина зреет как безумная, если осенью не забыть про одну мелочь
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.