Короткий тренч: 3 способа выглядеть стильно этой осенью — раскройте свой секрет

Короткий тренчкот этой осенью стал самой универсальной верхней одеждой — элегантной, лёгкой и удивительно практичной. Он одинаково хорошо смотрится с джинсами и юбкой, костюмом или платьем. Это тот редкий случай, когда мода и функциональность совпадают идеально.

Девушка в белых брюках
Фото: freepik.com by prostooleh, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в белых брюках

Почему короткий тренч — главный герой сезона

Этой осенью дизайнеры сделали ставку на приталенный силуэт и чёткую линию плеч. Короткий тренч подчёркивает фигуру, добавляет лёгкости и подходит под любую погоду — от прохладных утр до тёплых вечеров. В отличие от длинной модели, он не перегружает образ и делает его динамичным.

"Короткий тренч — это универсальный инструмент стиля. Он работает и как базовый элемент, и как акцент", — отметила стилист Анежка Лишкова, слова которой приводит чешский Vogue.

Сравнение: короткий тренч против классического

Критерий Короткий тренч Классический длинный
Силуэт Лёгкий, подчёркивает талию Строгий, вытягивает фигуру
Уровень комфорта Больше свободы в движениях Может ограничивать шаг
Универсальность Подходит под повседневный и спортивный стиль Более формальный
Сезонность Осень, весна Поздняя осень, зима
Акценты Рукава, пояс, фурнитура Классическая длина и воротник

Способ №1. Классика, которая никогда не подведёт

Базовый осенний образ — короткий тренч в сочетании с прямыми джинсами, белой футболкой и кожаными лоферами. Этот ансамбль не требует усилий: он всегда выглядит свежо и уместно. Добавьте шарф или мини-сумку через плечо, и вы готовы и к работе, и к вечерней встрече.

Совет: выбирайте тренч из плотного хлопка или смешанной ткани с небольшим процентом эластана — он держит форму и защищает от ветра.

Способ №2. Когда хочется следовать трендам

Любите эксперименты? Тогда сочетайте короткий тренч с чёрными капри, белой рубашкой и туфлями-лодочками. Это микс классики и современности, вдохновлённый подиумами Celine и The Row. Мини-сумка, солнцезащитные очки и серьги-кольца добавят завершённости.

Чтобы не выглядеть слишком строго, можно выбрать тренч с необычными деталями — контрастными пуговицами или ремнём из лакированной кожи.

Способ №3. Щепотка спорта

Для динамичных выходных идеально подойдёт спортивно-городской вариант. Короткий тренч в сером, хаки или карамельном оттенке прекрасно смотрится с кроссовками и джоггерами. Добавьте очки с зеркальными линзами и яркий шарф — образ станет лёгким, молодёжным и чуть дерзким.

Совет: если тренч нейтрального цвета, используйте акцентную обувь — серебристые кроссовки или модели с цветными вставками.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выбирать слишком длинный тренч при небольшом росте.
    Последствие: визуально "утяжеляет" фигуру.
    Альтернатива: короткий вариант до бёдер, подчёркивающий пропорции.

  • Ошибка: надевать тренч поверх объёмного свитера без пояса.
    Последствие: теряется форма и талия.
    Альтернатива: акцентировать линию ремнём или поясом из ткани.

  • Ошибка: игнорировать уход за тканью.
    Последствие: теряет цвет и форму.
    Альтернатива: использовать спрей для защиты от влаги и грязи.

А что если… сделать тренч главным акцентом образа?

Короткий тренч легко превращается в центральную деталь. Попробуйте носить его застёгнутым как самостоятельный элемент, дополнив широким поясом и сапогами. Или используйте контрастные цвета — карамельный тренч с белыми брюками и бордовой сумкой выглядит эффектно и дорого.

Плюсы и минусы короткого тренча

Плюсы Минусы
Удобен в движении Меньше защищает от холода
Идеален для невысоких Не подойдёт в морозную погоду
Универсален по стилю Требует точного подбора пропорций
Подчёркивает фигуру Менее классичен, чем длинный

FAQ

1. Какой цвет тренча выбрать?
Бежевый — вневременная классика. Но осенью 2025 актуальны и оттенки хаки, шоколад, графит, пыльно-розовый.

2. Можно ли носить короткий тренч с платьем?
Да, особенно с платьем-миди и сапогами на низком каблуке.

3. Какой материал выбрать?
Лучше всего плотный хлопок с добавлением полиэстера — держит форму и не промокает.

4. С чем сочетать для офиса?
С брюками-палаццо, рубашкой и минималистичными украшениями.

5. А для прогулок?
С джинсами, футболкой и кроссовками — удобно и стильно.

Мифы и правда

  • Миф: короткий тренч подходит только высоким.
    Правда: он визуально вытягивает силуэт даже при небольшом росте.

  • Миф: тренч нельзя носить со спортивной одеждой.
    Правда: сочетание с кроссовками — один из самых модных приёмов сезона.

  • Миф: короткие модели быстро выходят из моды.
    Правда: это базовая вещь, которая возвращается каждый сезон.

Три интересных факта

  1. Первый тренчкот появился во время Первой мировой войны как лёгкий плащ для офицеров.

  2. Томас Барберри создал ткань "габардин", сделавшую тренч непромокаемым.

  3. Современные бренды экспериментируют с длиной, превращая классическую вещь в модный объект дизайна.

Исторический контекст

С момента своего появления тренчкот прошёл путь от военной формы до символа интеллектуального шика. Одевали его Хэмфри Богарт, Одри Хепбёрн и героини французского кино. В 2020-х он снова на пике популярности — теперь в короткой версии, отражающей ритм жизни мегаполиса: лёгкий, гибкий и уверенный в себе.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
