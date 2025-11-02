Из модного изгнания — в тренды года: платье, которое разделило мир, возвращается в игру

Бандажное платье, некогда считавшееся воплощением гламура и излишеств 2010-х, возвращается в центр модного внимания. В 2026 году оно вновь станет одним из самых обсуждаемых трендов, только теперь — в обновлённой, более элегантной и комфортной версии.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Портниха работает над платьем

Возрождение провокационной классики

Платья-бандаж, плотно облегающие фигуру и подчёркивающие каждую линию тела, когда-то были символом эпохи вечеринок, неоновых огней и фотосессий на красных дорожках. В 2010-х они казались вызовом минимализму и даже считались проявлением "безвкусицы". Но мода любит пересматривать прошлое, и теперь этот силуэт возвращается — уже без лишнего блеска, с акцентом на форму и уверенность.

По данным Vogue Arabia, тренд на бандажное платье снова набирает обороты. Знаменитости, включая Хейли Бибер и Кайю Гербер, уже выбирают современные интерпретации — лаконичные, из мягких материалов и с продуманным кроем.

Как всё начиналось

История этой модели уходит в 1980-е, когда дизайнер Аззедин Алайя начал экспериментировать с эластичными тканями, создавая одежду, которая буквально "обнимала" тело. Он доказал, что облегающий крой может быть утончённым и скульптурным.

В 1990-х французский дизайнер Эрве Леже довёл идею до совершенства: он создавал платья, состоящие из узких эластичных полос, которые визуально моделировали фигуру. Именно он превратил "бандаж" в символ силы и женственности. Его клиентками были Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер - супермодели, определившие понятие "икона 90-х".

К 2010-м платье стало элементом массовой культуры: его носили Ким Кардашьян, Бейонсе и Пэрис Хилтон. Однако мода на чрезмерную сексуальность быстро устарела — и платье ушло в тень.

Новое прочтение 2026 года

Сегодня бандажное платье переживает ренессанс. Современные версии — это не плотные корсетные конструкции, а гибкие, лёгкие и дышащие ткани, которые повторяют формы тела, не сковывая движения.

Новые модели от Hervé Léger отличает мягкий крой и комфорт: бренду удалось сохранить идею женственности, но добавить свободы. Теперь бандажное платье можно надеть не только на вечеринку, но и в повседневной жизни — с жакетом, трикотажем или кожаной курткой.

Vogue Arabia называет этот тренд символом новой женственности — "моды, которая позволяет дышать, оставаясь при этом утончённой".

Почему возвращается тренд

современная мода активно переосмысливает эпоху гламура. Акцент на тело: после периода oversize и унисекса снова актуальны формы, подчёркивающие фигуру.

Советы шаг за шагом: как носить бандажное платье

Выбирайте правильную длину: для повседневного образа подойдёт миди, для выхода — мини или макси с разрезом.

добавьте сверху свободный жакет, рубашку или пальто, чтобы создать контраст. Минимум аксессуаров: само платье — уже акцент, поэтому украшения должны быть лаконичными.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

А что если выбрать спорт-шик

Бандажное платье можно адаптировать к уличному стилю. Наденьте поверх укороченную куртку-бомбер, добавьте кроссовки и крупную сумку — получится образ в духе современной "city girl". Контраст женственного силуэта и спортивных деталей выглядит свежо и уверенно.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы Подчёркивает фигуру и создаёт уверенность Требует безупречной посадки Современные ткани обеспечивают комфорт Может быть слишком откровенным для офиса Универсален: подходит для вечера и города Сложно подобрать бельё под светлые модели Символ женственности нового времени Быстро теряет форму при неправильном уходе

FAQ

Можно ли носить бандажное платье днём

Да, особенно если дополнить жакетом, кедами или ботильонами.

Как выбрать размер

Платье должно плотно сидеть, но не ограничивать дыхание. Лучше брать на размер больше, чем вы привыкли.

С чем сочетать летом 2026 года

С босоножками на тонких ремешках, шёлковым шарфом и лёгким жакетом.

Мифы и правда

Миф: бандажное платье устарело.

Правда: возвращение минимализма сделало его снова актуальным.

Правда: современные ткани адаптируются под любую фигуру и подчёркивают достоинства.

Правда: новые модели мягкие и эластичные — больше не требуется жертвовать комфортом.

Два интересных факта

Первое бандажное платье от Аззедина Алайи весило менее килограмма благодаря особому переплетению волокон.

Исторический контекст

В 1980-х бандажное платье стало символом женской силы и контроля над образом.

- синонимом гламура и утончённости высокой моды. В 2020-х оно трансформировалось в проявление осознанного стиля: комфорт, уверенность и уважение к телу.