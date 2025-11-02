Бандажное платье, некогда считавшееся воплощением гламура и излишеств 2010-х, возвращается в центр модного внимания. В 2026 году оно вновь станет одним из самых обсуждаемых трендов, только теперь — в обновлённой, более элегантной и комфортной версии.
Платья-бандаж, плотно облегающие фигуру и подчёркивающие каждую линию тела, когда-то были символом эпохи вечеринок, неоновых огней и фотосессий на красных дорожках. В 2010-х они казались вызовом минимализму и даже считались проявлением "безвкусицы". Но мода любит пересматривать прошлое, и теперь этот силуэт возвращается — уже без лишнего блеска, с акцентом на форму и уверенность.
По данным Vogue Arabia, тренд на бандажное платье снова набирает обороты. Знаменитости, включая Хейли Бибер и Кайю Гербер, уже выбирают современные интерпретации — лаконичные, из мягких материалов и с продуманным кроем.
История этой модели уходит в 1980-е, когда дизайнер Аззедин Алайя начал экспериментировать с эластичными тканями, создавая одежду, которая буквально "обнимала" тело. Он доказал, что облегающий крой может быть утончённым и скульптурным.
В 1990-х французский дизайнер Эрве Леже довёл идею до совершенства: он создавал платья, состоящие из узких эластичных полос, которые визуально моделировали фигуру. Именно он превратил "бандаж" в символ силы и женственности. Его клиентками были Синди Кроуфорд, Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер - супермодели, определившие понятие "икона 90-х".
К 2010-м платье стало элементом массовой культуры: его носили Ким Кардашьян, Бейонсе и Пэрис Хилтон. Однако мода на чрезмерную сексуальность быстро устарела — и платье ушло в тень.
Сегодня бандажное платье переживает ренессанс. Современные версии — это не плотные корсетные конструкции, а гибкие, лёгкие и дышащие ткани, которые повторяют формы тела, не сковывая движения.
Новые модели от Hervé Léger отличает мягкий крой и комфорт: бренду удалось сохранить идею женственности, но добавить свободы. Теперь бандажное платье можно надеть не только на вечеринку, но и в повседневной жизни — с жакетом, трикотажем или кожаной курткой.
Vogue Arabia называет этот тренд символом новой женственности — "моды, которая позволяет дышать, оставаясь при этом утончённой".
Ошибка: выбирать слишком тесную модель.
Последствие: некомфорт и неестественный вид.
Альтернатива: ткань должна "повторять" тело, а не сжимать его.
Ошибка: сочетать с массивными украшениями и платформами.
Последствие: образ выглядит устаревшим.
Альтернатива: обувь на тонком каблуке или минималистичные сандалии.
Ошибка: использовать только для вечернего выхода.
Последствие: ограниченность образов.
Альтернатива: комбинируйте с пиджаком, денимом или трикотажем — и носите днём.
Бандажное платье можно адаптировать к уличному стилю. Наденьте поверх укороченную куртку-бомбер, добавьте кроссовки и крупную сумку — получится образ в духе современной "city girl". Контраст женственного силуэта и спортивных деталей выглядит свежо и уверенно.
|Плюсы
|Минусы
|Подчёркивает фигуру и создаёт уверенность
|Требует безупречной посадки
|Современные ткани обеспечивают комфорт
|Может быть слишком откровенным для офиса
|Универсален: подходит для вечера и города
|Сложно подобрать бельё под светлые модели
|Символ женственности нового времени
|Быстро теряет форму при неправильном уходе
Да, особенно если дополнить жакетом, кедами или ботильонами.
Платье должно плотно сидеть, но не ограничивать дыхание. Лучше брать на размер больше, чем вы привыкли.
С босоножками на тонких ремешках, шёлковым шарфом и лёгким жакетом.
Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.