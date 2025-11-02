Без него не обойтись этой зимой: скандинавское пальто-загадка стало вирусным по всему миру

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Моя семья » Красота и стиль

Пальто-шарфы окончательно закрепились в статусе символа стильной осени. Этот тренд, начавшийся как каприз скандинавских дизайнеров, сегодня стал повседневной необходимостью — сочетанием уюта, практичности и элегантности. Пальто со встроенным шарфом больше не просто модная прихоть, а универсальная вещь, которая выглядит эффектно в офисе, на прогулке и даже на вечерних выходах.

Девушка в тёмном пальто
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Девушка в тёмном пальто

От подиума до улиц

Когда бренд TOTÊME в 2021 году представил своё знаменитое пальто с шарфом, модный мир мгновенно поддался его очарованию. Минималистичная форма, качественная шерсть и изящная окантовка сделали модель культовой. В 2025 году дизайнеры возвращаются к идее, обновляя силуэты, материалы и пропорции.

На подиумах Burberry показал клетчатую модель цвета тёплого шоколада, а Ferragamo - утончённый вариант в серо-коричневых тонах с изящной драпировкой. Новые версии пальто-шарфов стали длиннее, благороднее и удобнее, часто выполнены из смеси кашемира, шелка или плотной шерсти.

Почему пальто-шарф — хит сезона

  • Тепло и комфорт: встроенный шарф защищает от ветра и холода — больше не нужно искать аксессуар в последний момент.
  • Элегантность: даже простой образ с джинсами и ботинками выглядит завершённым.
  • Функциональность: можно носить по-разному: набросить шарф на плечи, завязать или заправить внутрь.
  • Трендовость: модель сочетается с эстетикой "тихой роскоши" — минимализм, качественные ткани, естественные оттенки.

ТОП-12 стильных моделей

COS Wool Scarf Jacket

Минималистичная короткая куртка из плотной шерсти с мягким шарфом в тон. Свободный крой позволяет надеть несколько слоёв, не жертвуя комфортом.

Burberry Wool Scarf Coat

Двустороннее пальто из шерсти ламы в бисквитно-бежевом оттенке. Съёмный шарф в крупную клетку добавляет британского шика.

Róhe Grey Wool Cashmere Coat

Амстердамский бренд вдохновился архитектурой и создал строгую модель с двойными лацканами. Кашемировая шерсть делает её лёгкой и тёплой.

TOTÊME Wool Blend Coat with Fringe

Обновлённая версия культовой модели со стильной бахромой по краю шарфа. Это вложение на годы: лаконичный силуэт не выйдет из моды.

Tommy Hilfiger Oversized Scarf Coat

Свободное пальто с полностью съёмным шарфом. Можно носить в виде плаща, накидывать как пончо или завязывать спереди.

Jaeger Pure Wool Coat

Модель с пуговицей на плече фиксирует шарф в идеальном положении. Пояс подчёркивает талию, придавая силуэту графичность.

Massimo Dutti Mid-Length Coat

Средняя длина и широкая шаль-шарф — универсальный выбор для офиса и прогулок.

Maje Grey Wool Coat

Сдержанное пальто миди с классическим шарфом из мягкой шерсти. Идеально для тех, кто ищет длину и лаконичность.

Harris Wharf London Cream Coat

Лёгкое, но тёплое пальто из смеси 90% шерсти и 10% кашемира. Подходит для городской осени и ранней зимы.

Arket Burgundy Wool Blazer

Винный оттенок и съёмный шарф превращают классический блейзер в эффектный образ. Два стиля в одной вещи.

Max Mara Silk-Lined Coat

Бежевое пальто с шелковой подкладкой — компромисс между теплом и лёгкостью. Для тех, кто ценит элегантность без перегруза.

Reiss Navy Scarf Coat

Мягкое тёмно-синее пальто с двумя вариантами длины — отличная база для минималистичного гардероба.

Советы по выбору и уходу

  • Обращайте внимание на состав: оптимально — не менее 70% шерсти, чтобы пальто держало форму и сохраняло тепло.
  • Выбирайте нейтральные оттенки: беж, серый, тёмно-синий — практичны и легко сочетаются с остальной одеждой.
  • Проверяйте драпировку шарфа: хорошо, если он достаточно длинный, чтобы экспериментировать со стилем.
  • Храните правильно: пальто из шерсти следует вешать на широкие плечики и использовать тканевый чехол.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: покупать синтетическую модель "под шерсть".
    Последствие: быстро теряет форму и скатывается.
    Альтернатива: выбрать натуральные ткани с добавлением кашемира или шёлка.

  • Ошибка: стирать пальто в машинке.
    Последствие: деформация и усадка.
    Альтернатива: сухая чистка или аккуратное отпаривание.

А что если носить пальто-шарф как платье

Дизайнеры предлагают экспериментировать: завязать шарф на талии, подчеркнув фигуру, или носить пальто на голое тело поверх трикотажного платья. Сочетание с сапогами-трубами и крупными украшениями превращает образ в модный манифест уверенности.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Тепло и комфорт без лишних аксессуаров Высокая цена у премиальных брендов
Элегантный силуэт и универсальность Требует деликатного ухода
Актуальность для любого возраста Некоторые модели тяжеловаты
Возможность стилизации под разный стиль Быстро распродаются в начале сезона

FAQ

Можно ли найти бюджетное пальто-шарф

Да, многие бренды масс-маркета, включая Mango и Zara, предлагают модели от 15-20 тысяч рублей.

Как сочетать пальто-шарф с обувью

Отлично смотрится с сапогами-трубами, лоферами и массивными ботинками.

Подойдёт ли оно для офиса

Да, если выбрать сдержанный оттенок и лаконичный крой.

Мифы и правда

  • Миф: пальто-шарф — слишком экстравагантно для повседневности.
    Правда: модели 2025 года стали минималистичнее и отлично вписываются в повседневный гардероб.
  • Миф: шарф-пальто подходит только высоким девушкам.
    Правда: удлинённый крой визуально вытягивает силуэт даже при небольшом росте.
  • Миф: такие пальто нельзя стилизовать с капюшоном.
    Правда: лёгкие шарфы хорошо комбинируются с худи и джемперами.

Два интересных факта

  • Первая модель пальто-шарфа от Hermès появилась ещё в 1990-х, но не получила широкой популярности.
  • В 2021 году TOTÊME продал рекордное количество пальто — более 40 тысяч экземпляров за один сезон.

Исторический контекст

  • Jean Paul Gaultier и Hermès заложили основу тренда, объединяя аксессуар и верхнюю одежду в одной вещи.
  • В 2000-х пальто-шарф считалось нишевым предметом для подиумов, пока его не адаптировали уличные бренды.
  • Сегодня эта модель стала символом нового взгляда на функциональную моду — стиль без лишних деталей.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
