Зимой не замерзнуть, а выглядеть стильно: выбираем шарф, который станет акцентом образа

4:49 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Зима — это не только время для утепленных вещей, но и шанс выразить индивидуальность с помощью стильных аксессуаров. Шарфы, как важный элемент зимнего гардероба, могут стать не просто источником тепла, но и акцентом, который придаст образу завершенность. Они способны менять пропорции, добавлять фактуру и яркие акценты, превращая даже самый сдержанный комплект в нечто более выразительное.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенняя мода и уют

Объемные шарфы: акцент на текстуре

В сезоне 2025-2026 годов особое внимание стоит уделить крупной вязке. Шарфы с такими текстурами, как косы, "бочечки" или фактурная резинка, становятся настоящими центрами образа. Даже если остальные элементы наряда выполнены в минималистичном стиле, эти аксессуары будут привлекать внимание и выделяться.

Такие шарфы хорошо сочетаются с классическими пальто, выполненными в нейтральных оттенках, таких как черный или camel. Главное — сделать акцент на фактуре шарфа, чтобы он не терялся среди других элементов гардероба. В таких случаях верхняя часть наряда должна быть спокойной и лаконичной, в то время как шарф станет ярким акцентом. Если гардероб выдержан в сдержанных тонах, шарф можно выбрать ярким пятном, например, в бордовом, елово-зеленом или сливовом цветах. Это придаст образу яркости, при этом не перегрузив его.

Когда в наряде доминируют холодные оттенки, можно выбрать шарф теплых тонов, таких как вишневый или горчичный. Это создаст красивый контраст, который освежит общий вид и придаст образу динамичности.

Длинный шарф-плед: макси-формат

Макси-шарфы снова в моде, и их длина позволяет не только обернуть аксессуар несколько раз вокруг шеи, но и использовать его как пончо, драпируя через плечо. Этот вариант идеально подойдет для прямых пальто, базовых водолазок и джинсов. Важно, чтобы нижняя часть наряда была простой и не перегруженной аксессуарами, иначе шарф может потеряться.

Такой длинный шарф можно использовать не только как элемент образа, но и как замену пледу в поездках. Он отлично смотрится накинутым поверх пиджака или кожаной куртки, добавляя уют и стиль.

Материалы и текстуры: от кашемира до мохера

Основным трендом зимнего сезона остаются натуральные ткани, такие как кашемир, шерсть и мохер. Эти материалы обладают не только отличными теплоизоляционными свойствами, но и придают шарфам высококлассный вид. Объемные вязки из этих тканей становятся яркими акцентами в комплекте с одеждой из гладких тканей, таких как твид или мембрана.

Чтобы добавить в образ немного экстравагантности, можно сочетать текстурные шарфы с кожаными элементами, например, с кожаными ботинками или лакированными сумками. Этот контраст текстур поможет создать более стильный и интересный образ.

Советы по выбору шарфа для зимы

Выбор шарфа зависит от нескольких факторов. Прежде всего, стоит обратить внимание на материал. Для холодных зим лучше выбирать такие ткани, как кашемир или шерсть, которые обладают хорошими теплоизоляционными свойствами. Кроме того, важно учесть размер шарфа. Объемные модели становятся важными акцентами в образе, особенно если остальные вещи сдержанны.

Кроме того, стоит помнить, что правильное сочетание шарфа с остальными элементами гардероба — ключ к гармоничному образу. Если одежда выдержана в спокойных оттенках, шарф можно выбрать ярким и насыщенным. Это поможет привнести интерес и свежесть в общий стиль.

Как сочетать шарф с зимней одеждой

Если в наряде преобладают нейтральные цвета, шарф можно выбрать ярким акцентом. Это добавит интерес и подчеркнет стиль. Для создания гармоничного образа важно не перегружать нижнюю часть комплекта, особенно если вы носите объемный шарф. Контраст текстур — еще один способ сделать образ более многослойным и выразительным. Шарф, выполненный из ворсистой ткани, отлично подойдет к кожаным или лакированным изделиям.

Шарф — это не просто аксессуар, а важный элемент зимнего гардероба, который способен добавить стиль и выразительность любому наряду. Правильный выбор и сочетание этого аксессуара с остальной одеждой позволят создать модный и гармоничный образ.