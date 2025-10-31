Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мосбиржа споткнулась на ровном месте — и это тревожный знак для инвесторов
Куда бегут туристы из Парижа и Рима? Болгария знает ответ
Рабочего давления не существует: почему 120/80 — не просто цифры, а вопрос жизни
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Как в трактире XIX века: классическая рыбная солянка с лимоном и каперсами
Пёс постоянно грызёт лапы: так он пытается избавиться от невидимой боли
Ель с раздвоенной личностью: когда красавица-сорт вдруг вспоминает, что она лесная дикарка
По мне, это анекдот: Шнуров поставил точку в спорах об уехавших звёздах
Психологическая атака: жертва мошенников из Калининграда потеряла квартиру и ушла в долги

Когда волосы замерзают: гид по защите и питанию в холодный сезон

1:27
Моя семья » Красота и стиль

Зима — испытание для волос не меньше, чем для кожи. Холодный воздух, ветер, отопление, шапки и перепады температур нарушают естественный баланс: волосы теряют влагу, становятся ломкими, электризуются и быстрее загрязняются. Чтобы они остались живыми и блестящими до весны, важно не только подобрать правильный уход, но и защитить их от внешних факторов — тепла, холода и трения.

Девушка в шапке
Фото: freepik by designed by freepik is licensed under фото с freepik
Девушка в шапке

Почему волосы страдают зимой

При низких температурах сальные железы работают медленнее, а влажность воздуха падает. В результате волосы теряют естественную смазку и влагу, становятся сухими, ломкими, электризуются. Добавьте сюда горячий воздух батарей, фен и плотные шарфы — и получаем «зимний стресс» для каждой пряди.

«Зимой волосы нуждаются в защите не меньше, чем кожа лица. Главное — не перегружать их, а выстраивать уход по принципу баланса», — отмечает трихолог Ирина Власова.

Основные задачи зимнего ухода

  1. Увлажнить и восстановить структуру.
  2. Защитить волосы от перепадов температур.
  3. Снизить ломкость и электризацию.
  4. Поддерживать здоровье кожи головы.

Иными словами — вернуть волосам их естественную гибкость, чтобы они выдерживали холод и не теряли блеск.

Этап 1. Очищение и питание

Зимой шампунь должен быть мягким, с минимальным содержанием сульфатов. Лучше выбирать формулы с маслами, аминокислотами или протеинами — они очищают, не пересушивая кожу головы.

Совет: мойте голову тёплой, а не горячей водой — высокая температура активирует себум, но при этом разрушает липидный слой.

Чего избегать:

  1. частого применения шампуней «для объёма»;
  2. агрессивных пилингов кожи головы;
  3. ежедневного мытья (оптимально — 2–3 раза в неделю).

Этап 2. Увлажнение и восстановление

После каждого мытья используйте кондиционер или маску. Именно на этом этапе волосы получают необходимое питание.

Активные ингредиенты для зимы:

  1. гиалуроновая кислота — удерживает влагу;
  2. кератин и протеины шёлка — восстанавливают структуру;
  3. масла арганы, жожоба, ши — создают защитную плёнку;
  4. пантенол — успокаивает кожу головы.

Формула: шампунь → маска 1–2 раза в неделю → кондиционер → несмываемое средство.

Этап 3. Термозащита и уход за длиной

Фен и плойка зимой становятся врагами номер один. Но отказаться от них сложно, особенно при низких температурах. Поэтому термозащита — обязательный шаг.

Как выбрать:

  1. спрей или крем с пометкой heat protection (до 230 °C);
  2. лёгкие формулы без силиконов, если волосы тонкие;
  3. плотные текстуры для густых и окрашенных волос.

Совет: наносите термозащиту на слегка влажные волосы перед сушкой, а не после. Это создаёт барьер, удерживающий влагу внутри.

Таблица: зимний уход по типу волос

Тип волос Основная проблема Что использовать Как часто
Сухие ломкость, пушение масла, питательные маски 2–3 раза в неделю
Жирные потеря свежести мягкий шампунь, лёгкие гели через день
Окрашенные вымывание пигмента кератин, протеины, UV-фильтры регулярно
Тонкие статическое электричество несмываемые спреи, флюиды ежедневно
Волнистые сухость и спутанность кремы и масла для укладки после каждого мытья

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: выходить на мороз с влажными волосами.
    → Последствие: структура волоса разрушается при замерзании воды.
    → Альтернатива: тщательно сушите феном с холодным воздухом.
  • Ошибка: часто использовать сухой шампунь.
    → Последствие: закупорка пор и выпадение.
    → Альтернатива: мойте голову мягким шампунем и делайте массаж кожи.
  • Ошибка: наносить масло на корни.
    → Последствие: жирность, утяжеление.
    → Альтернатива: наносить средство на длину и концы.
  • Ошибка: не использовать шапку.
    → Последствие: спазм сосудов, ухудшение питания фолликулов.
    → Альтернатива: выбирайте головные уборы из натуральных тканей (шерсть, кашемир, хлопок).

Советы шаг за шагом: ежедневная зимняя рутина

  1. Перед выходом на улицу — нанесите каплю несмываемого крема или масла на концы.
  2. После улицы — дайте волосам адаптироваться 10–15 минут до снятия шапки.
  3. Перед сном — расчешите волосы деревянной щёткой, распределяя натуральный себум.
  4. Раз в неделю — делайте питательную маску и массаж кожи головы.
  5. Раз в месяц — обновляйте концы, чтобы избежать ломкости.

Внутренняя защита: питание и витамины

Волосы отражают не только уход, но и состояние организма. Зимой рацион должен включать:

  • белок (рыба, яйца, бобовые) — строительный материал для волос;
  • железо и цинк — предотвращают выпадение;
  • витамины A, E, D и биотин — укрепляют луковицы;
  • воду — минимум 1,5 л в день, чтобы предотвратить обезвоживание.

Совет: при сильной сухости и выпадении сдайте анализ на ферритин — низкий уровень железа часто проявляется ухудшением состояния волос.

Как бороться с электризацией

Электризация — типичная зимняя проблема. Причины: сухой воздух, синтетика, трение о шарфы.

Как помочь:

  1. используйте увлажняющий кондиционер;
  2. сушите волосы феном с ионизацией;
  3. выбирайте расчёски из дерева или карбона;
  4. носите шапки с подкладкой из шёлка или хлопка.

Мифы и правда

  • Миф: зимой можно отказаться от кондиционера.
    Правда: без него волосы быстрее теряют влагу и электризуются.
  • Миф: масла утяжеляют волосы.
    Правда: при правильной дозировке они защищают концы и придают блеск.
  • Миф: термозащита нужна только при плойке.
    Правда: даже фен без неё разрушает кератиновую оболочку.
  • Миф: зимой волосы не растут.
    Правда: рост замедляется из-за недостатка витамина D и кровообращения, но правильный уход это исправляет.

Три интересных факта

  1. Волосы теряют до 10% влаги при каждом выходе на мороз без шапки.
  2. Секущиеся концы невозможно «склеить» — только состричь.
  3. Маски с пантенолом восстанавливают блеск быстрее, чем процедуры в салоне.

А что если…

...воспринимать уход за волосами зимой как заботу о себе, а не как обязанность? Несколько простых привычек — мягкое очищение, увлажнение, термозащита и сбалансированное питание — помогут сохранить не только внешний вид, но и внутреннее ощущение комфорта. Здоровые волосы — это не просто красота, это показатель того, что вы в равновесии с сезоном.

FAQ

Можно ли зимой сушить волосы естественным способом?

Да, если температура в помещении не ниже 20 °C. Но выходить на улицу можно только с полностью сухими волосами.

Как часто нужно стричь концы?

Раз в 6–8 недель, чтобы избежать ломкости.

Нужна ли термозащита при сушке на холодном воздухе?

Да — она защищает структуру волос даже при низкой температуре.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Новости спорта
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Дагестан меняет бетон на будущее: зачем региону новое газоблочное производство
Выбор механизма дивана как покупка авто: ежедневка или гостевой вариант для редких поездок
Щуп солгал — двигатель заплатил за правду: три ошибки превращают проверку масла в приговор
Нас это только укрепило: Жасмин раскрыла неожиданный секрет отношений с Иланом Шором
Плоды-сиамцы и цветы с двумя головами: ботаническое уродство, которое может быть полезным
Очки против линз: почему дети сами выбирают второе, даже не задумываясь и офтальмологи их понимают
Тихий океан дрожит — думает, как ему быть дальше: тектонические плиты начали ломаться
Питомец молча кричит о помощи: сигналы кошки, которые хозяева списывают на характер
Сравнение с Беллингемом: Кисляк отреагировал на неожиданный комплимент
Система стабильности: как три шага делают кожу здоровой
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.