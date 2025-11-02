Сияние без солнца — не подарок: как солярий ускоряет старение кожи и как защитить себя от вреда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Золотистый оттенок кожи — желание понятное: с загаром мы выглядим отдохнувшими, тон ровнее, настроение лучше. Но солярий — не "кнопка красоты", а источник концентрированного УФ-излучения. Разберёмся, как он работает, чем рискуем, кому можно и как минимизировать вред, если вы всё же решите загореть под лампами.

Загар и тан-линии
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Что такое солярий и как он действует

Солярий — установка с лампами, излучающими ультрафиолет в диапазонах UVA и UVB. UVB провоцируют синтез меланина (пигмент-"броня"), UVA окисляют его и делают оттенок заметным. Горизонтальные "кровати" и вертикальные "кабины" дают схожий эффект: контролируемая, но высокая доза УФ за короткое время запускает защитную реакцию кожи — загар.

Вред: риски, о которых важно знать

  • Повышение риска рака кожи. УФ из соляриев отнесён к канцерогенам 1-й группы. Особенно уязвимы фототипы I-II (очень светлая кожа, веснушки, голубые глаза).
  • Преждевременное старение. УФ разрушает коллаген и эластин: появляются морщины, дряблость, "сеточка" сосудов.
  • Сухость, истончение, неоднородная пигментация, поствоспалительные пятна.
  • Фотодерматиты и обострения хронических дерматозов.
  • Иммунные изменения кожи, замедление заживления.
  • Риски для глаз: катаракта, кератит — при отсутствии защитных очков.

Польза: что реально есть — и чем это заменить

  • Синтез витамина D — возможен, но ценой УФ-повреждений; безопаснее добавки по назначению врача и дневной свет без ожогов.
  • Психологический эффект: ровный тон повышает самооценку, помогает при зимней хандре; альтернатива — светотерапия без УФ.
  • Визуальная маскировка несовершенств (акне, покраснения) кратковременна и может обернуться ухудшением состояния кожи.

Солярий vs солнце

Критерий Солярий Естественное солнце
Доза УФ Высокая за минуты Ниже, дольше по времени
Контроль спектра Частично Зависит от погоды/широты
Риск ожога Высок при ошибке времени Высок без SPF
Риск онкологии/фотостарения Подтверждён выше Присутствует
Витамин D Да, ценой повреждений Да, при безопасном экспонировании

Противопоказания: когда солярий запрещён

  • Онкологические заболевания (в т. ч. в анамнезе).
  • Беременность и ГВ.
  • Множество/атипичные невусы, меланозы.
  • Приём фотосенсибилизаторов (ретиноиды, некоторые антибиотики, НПВС, гормональные контрацептивы — уточнять у врача/в инструкции).
  • Активные дерматозы, волчанка и другие аутоиммунные заболевания.
  • Декомпенсированные болезни сердца, тяжёлый диабет.
  • Период сразу после пилингов, лазерных процедур, татуажа.

Людям с фототипом I-II солярий не рекомендован из-за крайне высокого риска ожогов и долгосрочного ущерба.

Как подготовиться: пошагово

  1. За 7 дней: оцените кожу; при "подозрительных" родинках — только после дерматолога. Отмените ретиноиды/кислоты/скрабирование. Начните активно увлажнять.
  2. За сутки: мягкий пилинг тела, без воска/бритья; без парфюма и спиртосодержащих средств.
  3. Перед сеансом: снимите украшения/линзы, заклейте родинки/шрамы/тату стикерами, наденьте защитные очки. Наносить SPF имеет смысл на чувствительные зоны (лицо, декольте): "абсолютно ровный" загар не должен быть важнее безопасности.

Сколько и как часто: разумные пределы

  • 1-й сеанс: 3-5 мин для светлой кожи, 5-7 мин — для более тёмной.
  • Далее: прибавляйте по 1-2 мин, максимум — 10-12 мин (до 15 мин только для очень смуглой кожи и не в каждом салоне).
  • Частота: для "базового" загара — 2-3 раза в неделю 2-3 недели; для поддержания — раз в 7-10 дней.
  • Перерывы между курсами — минимум 2-3 месяца. Суммарно в год — не более 40-50 сеансов. Помните про кумулятивный эффект: кожа "ведёт учёт" каждой минуты УФ.

Уход до и после: чтобы снизить вред

До

  • 2-3 дня — усиленное увлажнение.
    За сутки — деликатный скраб.
  • День-в-день — без активов (ретинол, кислоты, витамин C в высоких концентрациях).

После

  • Прохладный душ, без мочалок/пилингов.
  • Успокаивающий гель/крем после загара: пантенол, алоэ, центелла.
  • 24 часа — без бани/сауны/жёстких тренировок; без ретиноидов/кислот неделю.
  • Больше воды; ежедневные увлажняющие кремы/молочко без спирта и отдушек.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • "Двойная" сессия подряд → ожог, гиперпигментация → придерживаться регламента и интервалов.
  • Без очков → фотоповреждение роговицы, катаракта → сертифицированные защитные очки.
  • На активном лечении акне ретиноидами → сильная фоточувствительность → отложить солярий до конца курса + время вымывания препарата.
  • "Подготовить кожу к отпуску" частыми сеансами → кумулятивное повреждение ДНК → SPF 50+, одежда, тень; витамин D — из добавок.

А что, если…?

  • В прошлом был ожог от солярия?

Возвращаться не стоит: кожа "помнит" травму, риск пигментации/онкологии выше.

  • Очень светлая кожа "не берёт" загар?

Это про генетику; безопаснее автобронзанты и макияж.

  • Хочу "витамин D от ламп зимой"?

Эффективнее и безопаснее — анализ 25(OH)D и при необходимости добавки по схеме врача.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Контролируемая экспозиция, быстрый результат Онкориски, фотостарение, пигментации
Психологический эффект, ровный тон Сухость, тонкие капилляры, обострения дерматозов
Теоретический вклад в синтез витамина D Есть безопасные альтернативы витамину D и светотерапии

FAQ

Солярий безопаснее солнца?

Нет. За 10 минут можно получить дозу УФ, сравнимую с несколькими часами под палящим солнцем.

"Базовый" загар защитит в отпуске?

Практически нет: это эквивалент SPF 3-4. Нужен крем SPF 30-50+, шляпа, тень.

После 30 солярий "полезен" для D?

Витамин D проще и безопаснее корректировать добавками.

Новое оборудование безопасно?

Современные лампы точнее дозируют свет, но УФ остаётся УФ: риски не исчезают.

Мифы и правда

  • Миф: "если нет ожога, вреда нет".
  • Правда: уф-повреждения ДНК происходят и без эритемы.
  • Миф: "вертикальные кабины не вредят глазам".
  • Правда: очки обязательны в любых установках.
  • Миф: "смуглой коже солярий безвреден".
  • Правда: риски ниже, но не нулевые; пигмент не "броня".

Бюджетные альтернативы "загару"

  • Автозагары новой генерации (эриулоза, ДГА с уходовыми добавками) дают естественный оттенок без УФ.
  • Тональные флюиды/бронзеры с ухаживающими компонентами.
  • Светотерапия без УФ для борьбы с сезонной хандрой.
  • Витамин D — по анализам и назначению врача.

Солярий — это быстрый цвет кожи ценой предсказуемых рисков: фотостарение, пигментация и рост онкологических угроз. Если вы всё же решите на него пойти, действуйте как на операцию: оцените противопоказания, сократите частоту и длительность, защитите глаза и кожу, уделите внимание восстановлению. Но в большинстве случаев "бронзовый эффект" проще и безопаснее получить без ультрафиолета.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
