Сияние без солнца — не подарок: как солярий ускоряет старение кожи и как защитить себя от вреда

Золотистый оттенок кожи — желание понятное: с загаром мы выглядим отдохнувшими, тон ровнее, настроение лучше. Но солярий — не "кнопка красоты", а источник концентрированного УФ-излучения. Разберёмся, как он работает, чем рискуем, кому можно и как минимизировать вред, если вы всё же решите загореть под лампами.
Загар и тан-линии
Что такое солярий и как он действует
Солярий — установка с лампами, излучающими ультрафиолет в диапазонах UVA и UVB. UVB провоцируют синтез меланина (пигмент-"броня"), UVA окисляют его и делают оттенок заметным. Горизонтальные "кровати" и вертикальные "кабины" дают схожий эффект: контролируемая, но высокая доза УФ за короткое время запускает защитную реакцию кожи — загар.
Вред: риски, о которых важно знать
Повышение риска рака кожи. УФ из соляриев отнесён к канцерогенам 1-й группы. Особенно уязвимы фототипы I-II (очень светлая кожа, веснушки, голубые глаза).
Преждевременное старение. УФ разрушает коллаген и эластин: появляются морщины, дряблость, "сеточка" сосудов.
Фотодерматиты и обострения хронических дерматозов.
Иммунные изменения кожи, замедление заживления.
Риски для глаз: катаракта, кератит — при отсутствии защитных очков.
Польза: что реально есть — и чем это заменить
Синтез витамина D — возможен, но ценой УФ-повреждений; безопаснее добавки по назначению врача и дневной свет без ожогов.
Психологический эффект: ровный тон повышает самооценку, помогает при зимней хандре; альтернатива — светотерапия без УФ.
Визуальная маскировка несовершенств (акне, покраснения) кратковременна и может обернуться ухудшением состояния кожи.
Солярий vs солнце
Критерий
Солярий
Естественное солнце
Доза УФ
Высокая за минуты
Ниже, дольше по времени
Контроль спектра
Частично
Зависит от погоды/широты
Риск ожога
Высок при ошибке времени
Высок без SPF
Риск онкологии/фотостарения
Подтверждён выше
Присутствует
Витамин D
Да, ценой повреждений
Да, при безопасном экспонировании
Противопоказания: когда солярий запрещён
Онкологические заболевания (в т. ч. в анамнезе).
Беременность и ГВ.
Множество/атипичные невусы, меланозы.
Приём фотосенсибилизаторов (ретиноиды, некоторые антибиотики, НПВС, гормональные контрацептивы — уточнять у врача/в инструкции).
Активные дерматозы, волчанка и другие аутоиммунные заболевания.
Декомпенсированные болезни сердца, тяжёлый диабет.
Период сразу после пилингов, лазерных процедур, татуажа.
Людям с фототипом I-II солярий не рекомендован из-за крайне высокого риска ожогов и долгосрочного ущерба.
Как подготовиться: пошагово
За 7 дней: оцените кожу; при "подозрительных" родинках — только после дерматолога. Отмените ретиноиды/кислоты/скрабирование. Начните активно увлажнять.
За сутки: мягкий пилинг тела, без воска/бритья; без парфюма и спиртосодержащих средств.
Перед сеансом: снимите украшения/линзы, заклейте родинки/шрамы/тату стикерами, наденьте защитные очки. Наносить SPF имеет смысл на чувствительные зоны (лицо, декольте): "абсолютно ровный" загар не должен быть важнее безопасности.
Сколько и как часто: разумные пределы
1-й сеанс: 3-5 мин для светлой кожи, 5-7 мин — для более тёмной.
Далее: прибавляйте по 1-2 мин, максимум — 10-12 мин (до 15 мин только для очень смуглой кожи и не в каждом салоне).
Частота: для "базового" загара — 2-3 раза в неделю 2-3 недели; для поддержания — раз в 7-10 дней.
Перерывы между курсами — минимум 2-3 месяца. Суммарно в год — не более 40-50 сеансов. Помните про кумулятивный эффект: кожа "ведёт учёт" каждой минуты УФ.
Уход до и после: чтобы снизить вред
До
2-3 дня — усиленное увлажнение. За сутки — деликатный скраб.
День-в-день — без активов (ретинол, кислоты, витамин C в высоких концентрациях).
После
Прохладный душ, без мочалок/пилингов.
Успокаивающий гель/крем после загара: пантенол, алоэ, центелла.
24 часа — без бани/сауны/жёстких тренировок; без ретиноидов/кислот неделю.
Больше воды; ежедневные увлажняющие кремы/молочко без спирта и отдушек.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
"Двойная" сессия подряд → ожог, гиперпигментация → придерживаться регламента и интервалов.
Без очков → фотоповреждение роговицы, катаракта → сертифицированные защитные очки.
На активном лечении акне ретиноидами → сильная фоточувствительность → отложить солярий до конца курса + время вымывания препарата.
"Подготовить кожу к отпуску" частыми сеансами → кумулятивное повреждение ДНК → SPF 50+, одежда, тень; витамин D — из добавок.
А что, если…?
В прошлом был ожог от солярия?
Возвращаться не стоит: кожа "помнит" травму, риск пигментации/онкологии выше.
Очень светлая кожа "не берёт" загар?
Это про генетику; безопаснее автобронзанты и макияж.
Хочу "витамин D от ламп зимой"?
Эффективнее и безопаснее — анализ 25(OH)D и при необходимости добавки по схеме врача.
Плюсы и минусы
Плюсы
Минусы
Контролируемая экспозиция, быстрый результат
Онкориски, фотостарение, пигментации
Психологический эффект, ровный тон
Сухость, тонкие капилляры, обострения дерматозов
Теоретический вклад в синтез витамина D
Есть безопасные альтернативы витамину D и светотерапии
FAQ
Солярий безопаснее солнца?
Нет. За 10 минут можно получить дозу УФ, сравнимую с несколькими часами под палящим солнцем.
"Базовый" загар защитит в отпуске?
Практически нет: это эквивалент SPF 3-4. Нужен крем SPF 30-50+, шляпа, тень.
После 30 солярий "полезен" для D?
Витамин D проще и безопаснее корректировать добавками.
Новое оборудование безопасно?
Современные лампы точнее дозируют свет, но УФ остаётся УФ: риски не исчезают.
Мифы и правда
Миф: "если нет ожога, вреда нет".
Правда: уф-повреждения ДНК происходят и без эритемы.
Миф: "вертикальные кабины не вредят глазам".
Правда: очки обязательны в любых установках.
Миф: "смуглой коже солярий безвреден".
Правда: риски ниже, но не нулевые; пигмент не "броня".
Бюджетные альтернативы "загару"
Автозагары новой генерации (эриулоза, ДГА с уходовыми добавками) дают естественный оттенок без УФ.
Тональные флюиды/бронзеры с ухаживающими компонентами.
Светотерапия без УФ для борьбы с сезонной хандрой.
Витамин D — по анализам и назначению врача.
Солярий — это быстрый цвет кожи ценой предсказуемых рисков: фотостарение, пигментация и рост онкологических угроз. Если вы всё же решите на него пойти, действуйте как на операцию: оцените противопоказания, сократите частоту и длительность, защитите глаза и кожу, уделите внимание восстановлению. Но в большинстве случаев "бронзовый эффект" проще и безопаснее получить без ультрафиолета.