Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
2 миллиона лет назад: найден секрет древних людей, который всё меняет
Голливуд усмехнулся: как самые неловкие сцены принесли актёрам мировую известность
Не боль делает мышцы сильнее: главный секрет правильных силовых тренировок
Паулина Андреева: откровенное признание о боли и росте на фоне слухов о воссоединении с Бондарчуком
Двигатели стали умнее, но не выносливее: как борьба за чистый воздух сократила срок службы ДВС
Космос умеет варить воду: астрофизики раскрыли тайну планет, где нет комет и льда
Выше только звёзды: какие отрасли лидируют по уровню зарплат
Когда батарея притворяется тёплой: простая хитрость спасёт от ледяных полов
Этот фильм Бандерас запомнил на всю жизнь: советская драма о войне оказалась сильнее любого боевика

Сияющая кожа без инъекций и роскоши: как добиться эффекта богатого лица дома

1:15
Моя семья » Красота и стиль

В социальных сетях набирает популярность новый бьюти-тренд — "лицо богатой девушки" (rich girl face). Это не о статусе и не о брендах, а о впечатлении, когда кожа выглядит идеально ухоженной: ровный тон, здоровое сияние и мягкое свечение изнутри, будто после отпуска и дорогих процедур. На самом деле добиться такого эффекта можно без дорогостоящих инъекций — если знать, как ухаживать за собой правильно.

Массажер для лица
Фото: www.freepik.com by Yan Krukau is licensed under Бесплатное использование
Массажер для лица

Мы собрали советы косметолога Екатерины Каминской и разобрали, как воспроизвести эффект "люксовой" кожи дома и в кабинете специалиста.

Что означает "лицо богатой девушки"

Этот тренд — не про макияж, а про естественную красоту и ухоженность. Главное — здоровый кожный барьер, ровная текстура, увлажнение и мягкое сияние. Кожа не перегружена косметикой, но выглядит свежо и дорого, словно "отдыхающая".

1. Базовый уход — фундамент сияния

Настоящее "богатое" лицо начинается не с тонального крема, а с правильного ежедневного ухода.

Утренний ритуал

  1. Очищение. Используй мягкий гель или пенку по типу кожи. Не стремись к "скрипу" — пересушивание разрушает защитный барьер.
  2. Тонизирование. Тоник или эссенция восстановят pH-баланс и подготовят кожу к уходу.
  3. Увлажнение. Ключевой шаг! Крем с церамидами, гиалуроновой кислотой или ниацинамидом сделает кожу плотной и сияющей.
  4. SPF-защита. Даже в пасмурные дни используй солнцезащитное средство с SPF не ниже 30. Это лучшая профилактика пигментации и морщин.

Вечерний ритуал

  • мягкое очищение;
  • использование активов — витамина C, ретинола, AHA/BHA-кислот;
  • питательный крем или ночная маска.

"Главное — системность. Эффект ухоженной кожи создаётся не кремом за 10 тысяч, а регулярностью ухода", — отмечает косметолог Екатерина Каминская.

2. Процедуры, которые дают "вау-эффект”

Не обязательно тратить состояние на салоны. Есть процедуры с доказанной эффективностью, которые можно проводить курсом или периодически.

Процедура Эффект Частота
Гидропилинг (вакуумная чистка) Убирает загрязнения, делает кожу гладкой и свежей 1 раз в 3-4 месяца
Пилинг с AHA/BHA-кислотами Выравнивает тон, борется с тусклостью 1-2 раза в сезон
Биоревитализация Глубокое увлажнение гиалуроновой кислотой Курс 3-4 процедур
Коллагенотерапия Упругость, коррекция возрастных изменений По показаниям
Ботулинотерапия Расслабление мимических морщин Каждые 6 месяцев
Фототерапия (IPL) Омоложение, борьба с пигментом и куперозом 1 курс раз в год

Альтернатива для дома

Используй LED-маски или аппарат для фототерапии — домашние устройства со щадящим эффектом. Они улучшают тон и микроциркуляцию, но требуют регулярности.

3. Микротоки и массаж: тонус без усилий

Микротоковая терапия — один из секретов знаменитостей. Слабые импульсы стимулируют обменные процессы в клетках, укрепляют овал лица, уменьшают отёки и повышают упругость кожи.

В домашних условиях подойдут портативные микротоковые массажёры, но важно соблюдать инструкции и не использовать их при воспалениях и беременности.

Массаж лица — более доступная альтернатива

  • улучшает лимфоток и кровообращение;
  • убирает отёки и следы усталости;
  • возвращает коже здоровый цвет.

Попробуй техники буккального массажа или японского лифтинга — они действительно работают при регулярном применении.

4. Образ жизни: внутренняя роскошь

Кожа — зеркало привычек. Если хочешь "богатый" внешний вид, начни снутри.

Питание

Больше овощей, фруктов, орехов и воды. Жирные кислоты омега-3 и 6 (рыба, льняное масло, авокадо) делают кожу гладкой и мягкой. Избегай избытка сахара и алкоголя — они ускоряют гликацию и старение кожи.

Сон

Сон — бесплатный косметолог. Спи не меньше 7-8 часов, по возможности — в одно и то же время. Именно ночью кожа обновляется, поэтому поздние засыпания быстро выдают усталость.

Активность

Движение улучшает кровообращение, а значит, кожу снабжает кислородом. Не обязательно фитнес — достаточно прогулок, йоги, танцев.

5. Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: умываться до скрипа.
  • Последствие: сухость и раздражение.
  • Альтернатива: мягкое очищение и увлажняющий тоник.
  • Ошибка: наносить активы без консультации.
  • Последствие: раздражение, шелушение.
  • Альтернатива: подбор уходовых средств у косметолога.
  • Ошибка: игнорировать SPF осенью и зимой.
  • Последствие: фотостарение и пигмент.
  • Альтернатива: солнцезащитный крем круглый год.

6. Как создать эффект "дорогой кожи" пошагово

  1. Утром — очищение, тоник, крем, SPF.
  2. Вечером — двойное очищение, актив, ночная маска.
  3. Раз в неделю — энзимный или кислотный пилинг.
  4. Раз в месяц — массаж или микротоки.
  5. Раз в сезон — профессиональная чистка.

FAQ

Можно ли добиться эффекта без косметолога?

Да, если соблюдать системность ухода и подбирать продукты под тип кожи.

Что важнее: уход или процедуры?

Ежедневный уход даёт 70 % результата, процедуры усиливают эффект.

Какие средства реально работают?

Кремы с церамидами, ретинол, витамин C, кислоты (AHA/BHA) и SPF — это база.

Мифы и правда

  • Миф: дорогая кожа требует дорогостоящих процедур.
  • Правда: главное — регулярность и базовые шаги ухода.
  • Миф: чем больше косметики, тем лучше.
  • Правда: избыток активов раздражает кожу, нарушая баланс.
  • Миф: если кожа жирная, увлажнение не нужно.
  • Правда: даже жирная кожа нуждается в влаге, иначе выработка себума только усилится.

Бюджет vs результат

Продукт/процедура Средняя стоимость Эффект
Очищающее средство от 500 ₽ Здоровый цвет лица
Увлажняющий крем от 800 ₽ Гладкость и сияние
SPF-крем от 700 ₽ Защита от фотостарения
Домашний массаж бесплатно Лифтинг и тонус
Пилинг с кислотами от 1000 ₽ Выравнивание тона
Визит к косметологу раз в сезон 3000-6000 ₽ Глубокое обновление кожи

Интересные факты

  1. "Лицо богатой девушки" стало хэштегом с миллиардами просмотров в соц. сетях.
  2. Впервые тренд появился в Южной Корее, где ухоженная, сияющая кожа считается символом статуса.
  3. В индустрии красоты термин используют не только визажисты, но и дерматологи — как метафору здоровой, сбалансированной кожи.

Сияющая, ухоженная кожа — не результат безумных трат, а следствие осознанного ухода и заботы о себе. Настоящее "лицо богатой девушки" — это когда ты не пытаешься казаться ухоженной, а действительно такой являешься.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Шоу-бизнес
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Бизнес
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Садоводство, цветоводство
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Популярное
ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы

Евросоюз обсуждает возможность введения новой торговой меры, которая может значительно изменить характер экономических отношений с Китаем.

ЕС хочет обязать Китай поставлять редкоземельные металлы
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Слинял посреди дороги: что Владимир Киселёв сказал о Шамане, фальшивом патриотизме и сбитых лётчиках
Вершина, которая переписала географию: почему Эверест — лишь тень настоящего гиганта
Кто успел первым, тот уехал: автомобили разбирают онлайн быстрее, чем скидки исчезают
Зимняя проверка авто: простые шаги спасут от дорогостоящего ремонта Валерия Жемчугова Проблемы образования в России: опыт учителя с 45-летним стажем работы Виктор Пахомов США теряют влияние в Азии — роковой просчёт Трампа на прошедших саммитах АТР Любовь Степушова
Дыхание прошлого: лёд Антарктиды поведал, какой была Земля до человека
Запах, который не выносит ни одна мышь: старый рецепт снова спасает урожай без капканов и крови
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Переписанная история Homo sapiens: где на самом деле зародилась цивилизация
Последние материалы
Голливуд усмехнулся: как самые неловкие сцены принесли актёрам мировую известность
Не боль делает мышцы сильнее: главный секрет правильных силовых тренировок
Сияющая кожа без инъекций и роскоши: как добиться эффекта богатого лица дома
Паулина Андреева: откровенное признание о боли и росте на фоне слухов о воссоединении с Бондарчуком
Двигатели стали умнее, но не выносливее: как борьба за чистый воздух сократила срок службы ДВС
Космос умеет варить воду: астрофизики раскрыли тайну планет, где нет комет и льда
Выше только звёзды: какие отрасли лидируют по уровню зарплат
Когда батарея притворяется тёплой: простая хитрость спасёт от ледяных полов
Этот фильм Бандерас запомнил на всю жизнь: советская драма о войне оказалась сильнее любого боевика
Обычный бульон оказался сильнее лекарств: почему куриный суп действительно лечит
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.