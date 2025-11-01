Возрождение спортивного шика: эта рубашка снова доказывает, что комфорт и мода могут идти вместе

3:55 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Этой осенью спортивный шик вновь на пике — и на этот раз внимание приковано к вещи, которую раньше ассоциировали исключительно с полем и мячом. Регбийная рубашка, или Humble Rugby, официально стала главным трендом 2025 года. Универсальная, уютная и при этом невероятно стильная, она доказала, что спортивная эстетика может быть не менее элегантной, чем классика.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Женщина в полосатой рубашке и кожаной куртке

"Рубашка в стиле регби — это идеальный баланс между расслабленным силуэтом и структурой. Она добавляет уверенности без лишней строгости", — отмечает стилист Сэм Питерс.

Почему этот тренд вернулся

Мода всё чаще обращается к университетскому и спортивному стилю, и регбийная рубашка оказалась идеальной основой этого направления.

В отличие от поло, она:

имеет более свободный крой и грубую фактуру,

смотрится расслабленно, но не небрежно,

идеально вписывается как в уличный стиль, так и в smart casual.

Бренды от Ralph Lauren до Guest in Residence переосмыслили классику, добавив кашемир, укороченные фасоны и необычные принты.

Как носить регбийную рубашку

С широкими джинсами и кожаной курткой

Минимум усилий — максимум эффекта. Такой дуэт даёт ощущение лёгкости и уверенности, особенно в сочетании с массивными ботинками или кедами.

С юбкой миди и пайетками

Контраст фактур — модный приём сезона. Спортивный верх с блестящей юбкой создаёт неожиданный, но гармоничный образ в духе Дженны Лайонс.

В стиле оверсайз

Выберите модель на размер больше — и носите как платье с высокими сапогами. Именно так создают свои образы участницы Недели моды в Копенгагене.

С трикотажем и пальто

Регбийная рубашка отлично работает в многослойности. Наденьте под неё водолазку и дополните пальто прямого кроя — получится современный и функциональный лук для осени.

Советы шаг за шагом

Играйте с пропорциями: свободный верх лучше комбинировать с узкими брюками или юбкой.

свободный верх лучше комбинировать с узкими брюками или юбкой. Добавляйте женственные детали: серьги-кольца, мини-сумка и аккуратная укладка смягчат спортивный стиль.

серьги-кольца, мини-сумка и аккуратная укладка смягчат спортивный стиль. Выбирайте натуральные ткани: хлопок и кашемир придают рубашке структуру и благородство.

хлопок и кашемир придают рубашке структуру и благородство. Не бойтесь цвета: классические полоски возвращаются, но в тренде и монохром — песочный, сливовый, кремовый.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: надевать рубашку регби с объёмными спортивными штанами.

Последствие: создаётся эффект громоздкости.

Альтернатива: структурированные джинсы или юбка миди.

Ошибка: выбирать слишком тонкий материал.

Последствие: теряется форма.

Альтернатива: плотный хлопок или шерсть.

Ошибка: заправлять в брюки без ремня.

Последствие: нарушается пропорция.

Альтернатива: носите навыпуск или подчеркните талию ремнём.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы Универсальна — подходит для всех фигур Может смотреться громоздко при неверном сочетании Тёплая и комфортная Требует плотных тканей Легко адаптируется под офис и уличный стиль Быстро теряет форму при неправильной стирке Добавляет индивидуальности Классические полоски визуально расширяют

Три интересных факта

Первая рубашка для регби появилась в XIX веке — воротник делали жёстким, чтобы выдержать натиск игроков.

В 1980-х её популяризировал Ralph Lauren, превратив спортивную форму в предмет моды.

Сегодня рубашку регби носят не только модели и инфлюенсеры — она стала символом casual luxury.