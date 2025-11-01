Возрождение спортивного шика: эта рубашка снова доказывает, что комфорт и мода могут идти вместе

Этой осенью спортивный шик вновь на пике — и на этот раз внимание приковано к вещи, которую раньше ассоциировали исключительно с полем и мячом. Регбийная рубашка, или Humble Rugby, официально стала главным трендом 2025 года. Универсальная, уютная и при этом невероятно стильная, она доказала, что спортивная эстетика может быть не менее элегантной, чем классика.
"Рубашка в стиле регби — это идеальный баланс между расслабленным силуэтом и структурой. Она добавляет уверенности без лишней строгости", — отмечает стилист Сэм Питерс.
Мода всё чаще обращается к университетскому и спортивному стилю, и регбийная рубашка оказалась идеальной основой этого направления.
В отличие от поло, она:
Бренды от Ralph Lauren до Guest in Residence переосмыслили классику, добавив кашемир, укороченные фасоны и необычные принты.
Минимум усилий — максимум эффекта. Такой дуэт даёт ощущение лёгкости и уверенности, особенно в сочетании с массивными ботинками или кедами.
Контраст фактур — модный приём сезона. Спортивный верх с блестящей юбкой создаёт неожиданный, но гармоничный образ в духе Дженны Лайонс.
Выберите модель на размер больше — и носите как платье с высокими сапогами. Именно так создают свои образы участницы Недели моды в Копенгагене.
Регбийная рубашка отлично работает в многослойности. Наденьте под неё водолазку и дополните пальто прямого кроя — получится современный и функциональный лук для осени.
Ошибка: надевать рубашку регби с объёмными спортивными штанами.
Последствие: создаётся эффект громоздкости.
Альтернатива: структурированные джинсы или юбка миди.
Ошибка: выбирать слишком тонкий материал.
Последствие: теряется форма.
Альтернатива: плотный хлопок или шерсть.
Ошибка: заправлять в брюки без ремня.
Последствие: нарушается пропорция.
Альтернатива: носите навыпуск или подчеркните талию ремнём.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальна — подходит для всех фигур
|Может смотреться громоздко при неверном сочетании
|Тёплая и комфортная
|Требует плотных тканей
|Легко адаптируется под офис и уличный стиль
|Быстро теряет форму при неправильной стирке
|Добавляет индивидуальности
|Классические полоски визуально расширяют
