Возрождение спортивного шика: эта рубашка снова доказывает, что комфорт и мода могут идти вместе

Этой осенью спортивный шик вновь на пике — и на этот раз внимание приковано к вещи, которую раньше ассоциировали исключительно с полем и мячом. Регбийная рубашка, или Humble Rugby, официально стала главным трендом 2025 года. Универсальная, уютная и при этом невероятно стильная, она доказала, что спортивная эстетика может быть не менее элегантной, чем классика.

Женщина в полосатой рубашке и кожаной куртке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в полосатой рубашке и кожаной куртке

"Рубашка в стиле регби — это идеальный баланс между расслабленным силуэтом и структурой. Она добавляет уверенности без лишней строгости", — отмечает стилист Сэм Питерс.

Почему этот тренд вернулся

Мода всё чаще обращается к университетскому и спортивному стилю, и регбийная рубашка оказалась идеальной основой этого направления.
В отличие от поло, она:

  • имеет более свободный крой и грубую фактуру,
  • смотрится расслабленно, но не небрежно,
  • идеально вписывается как в уличный стиль, так и в smart casual.

Бренды от Ralph Lauren до Guest in Residence переосмыслили классику, добавив кашемир, укороченные фасоны и необычные принты.

Как носить регбийную рубашку

С широкими джинсами и кожаной курткой

Минимум усилий — максимум эффекта. Такой дуэт даёт ощущение лёгкости и уверенности, особенно в сочетании с массивными ботинками или кедами.

С юбкой миди и пайетками

Контраст фактур — модный приём сезона. Спортивный верх с блестящей юбкой создаёт неожиданный, но гармоничный образ в духе Дженны Лайонс.

В стиле оверсайз

Выберите модель на размер больше — и носите как платье с высокими сапогами. Именно так создают свои образы участницы Недели моды в Копенгагене.

С трикотажем и пальто

Регбийная рубашка отлично работает в многослойности. Наденьте под неё водолазку и дополните пальто прямого кроя — получится современный и функциональный лук для осени.

Советы шаг за шагом

  • Играйте с пропорциями: свободный верх лучше комбинировать с узкими брюками или юбкой.
  • Добавляйте женственные детали: серьги-кольца, мини-сумка и аккуратная укладка смягчат спортивный стиль.
  • Выбирайте натуральные ткани: хлопок и кашемир придают рубашке структуру и благородство.
  • Не бойтесь цвета: классические полоски возвращаются, но в тренде и монохром — песочный, сливовый, кремовый.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: надевать рубашку регби с объёмными спортивными штанами.
    Последствие: создаётся эффект громоздкости.
    Альтернатива: структурированные джинсы или юбка миди.

  • Ошибка: выбирать слишком тонкий материал.
    Последствие: теряется форма.
    Альтернатива: плотный хлопок или шерсть.

  • Ошибка: заправлять в брюки без ремня.
    Последствие: нарушается пропорция.
    Альтернатива: носите навыпуск или подчеркните талию ремнём.

Плюсы и минусы тренда

Плюсы Минусы
Универсальна — подходит для всех фигур Может смотреться громоздко при неверном сочетании
Тёплая и комфортная Требует плотных тканей
Легко адаптируется под офис и уличный стиль Быстро теряет форму при неправильной стирке
Добавляет индивидуальности Классические полоски визуально расширяют

Три интересных факта

  • Первая рубашка для регби появилась в XIX веке — воротник делали жёстким, чтобы выдержать натиск игроков.
  • В 1980-х её популяризировал Ralph Lauren, превратив спортивную форму в предмет моды.
  • Сегодня рубашку регби носят не только модели и инфлюенсеры — она стала символом casual luxury.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
