Самые стильные джинсы сезона — в оттенке осеннего кофе: идут всем и легко сочетаются с любым верхом

В этом сезоне мода вновь напоминает: элегантность — в деталях, а именно в цвете. Если раньше джинсы ассоциировались с классическими оттенками индиго, серого или чёрного, то осенью 2025 года на подиумах и в Instagram правит шоколадно-коричневый — тёплый, глубокий, универсальный. Этот оттенок, словно вдохновлённый чашкой какао, стал модной альтернативой привычной палитре и идеально вписался в осенние образы.
Осенний образ с шоколадно-коричневыми джинсами
Почему именно шоколадный
Этот оттенок завоевал популярность своей гибкостью и богатством нюансов. Он может быть насыщенным, как эспрессо, или мягким, почти молочным. Главное — он идёт всем.
На светлой коже подчёркивает теплоту и делает черты мягче.
На смуглой придаёт благородный контраст.
Легко вписывается как в базовые, так и в праздничные образы.
Бренды от COS до Massimo Dutti выпустили десятки моделей — от бархатистых фактур до вощёного эффекта кожи.
Как носить шоколадные джинсы
Монохром: шоколад с шоколадом
Самое модное сочетание — total brown look.
Попробуйте:
джемпер в тон или на пару оттенков светлее;
второй свитер на плечах — для эффекта многослойности;
замшевую сумку и лоферы в аналогичной гамме.
Такой ансамбль создаёт уют и визуальную гармонию, особенно в мягком свете осени.
С нейтральными тонами
Если не хотите перегружать образ, соединяйте шоколад с холодными оттенками:
голубовато-серый кашемир — идеальный баланс тепла и прохлады;
шерстяное пальто цвета вереска или молочный свитер;
бежевые ботильоны добавят изысканности.
С пастельными акцентами
Шоколадно-коричневый удивительно хорошо дружит с мягкими оттенками:
ледяной голубой,
пудрово-розовый,
фисташковый или мятный.
Попробуйте накинуть голубой мохеровый джемпер или добавить шарф цвета пыльной розы — и привычный образ заиграет по-новому.
В вечернем формате
Коричневый деним может стать частью праздничного образа, если выбрать фактуру:
модели с бархатистым ворсом выглядят, как велюр;
варианты с вощёным покрытием имитируют кожу и придают блеск.
Сочетайте их с прозрачным трикотажем и ботильонами — и получите наряд, воплощающий настроение "горячего шоколада".
Советы стилистов
Держите баланс текстур: комбинируйте деним с шерстью, кашемиром, замшей.
Не бойтесь монохрома: один цвет в разных тонах выглядит дороже, чем смесь контрастов.