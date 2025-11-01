Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манускрипты из плоти и меха: волосатые книги Средневековья раскрыли страшную тайну
Эти настои пахнут летом, а действуют как армия — чем опытные садоводы заменяют химию
Закрытая дверь для кошки — сигнал тревоги: вот чего питомец боится на самом деле
Этот десерт съедят даже те, кто ненавидит морковь: рецепт-обманка на 40 минут
Коктейль, после которого не просыпаются вовремя: где туристов чаще всего усыпляют и грабят
Почему эмигрировавший Антон Привольнов не может освободиться от прошлого: шокирующие упрёки на улице
Хроническая усталость и боль в спине: проверьте, соответствует ли ваша кровать этому стандарту
Вода — источник жизни и остеопороза: неожиданный поворот привычного ритуала после 60 лет
До вас больше не дозвониться: почему умные экраны в машине могут оставить вас без связи и навигации

Самые стильные джинсы сезона — в оттенке осеннего кофе: идут всем и легко сочетаются с любым верхом

5:04
Моя семья » Красота и стиль

В этом сезоне мода вновь напоминает: элегантность — в деталях, а именно в цвете. Если раньше джинсы ассоциировались с классическими оттенками индиго, серого или чёрного, то осенью 2025 года на подиумах и в Instagram правит шоколадно-коричневый — тёплый, глубокий, универсальный. Этот оттенок, словно вдохновлённый чашкой какао, стал модной альтернативой привычной палитре и идеально вписался в осенние образы.

Осенний образ с шоколадно-коричневыми джинсами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний образ с шоколадно-коричневыми джинсами

Почему именно шоколадный

Этот оттенок завоевал популярность своей гибкостью и богатством нюансов. Он может быть насыщенным, как эспрессо, или мягким, почти молочным. Главное — он идёт всем.

  • На светлой коже подчёркивает теплоту и делает черты мягче.
  • На смуглой придаёт благородный контраст.
  • Легко вписывается как в базовые, так и в праздничные образы.

Бренды от COS до Massimo Dutti выпустили десятки моделей — от бархатистых фактур до вощёного эффекта кожи.

Как носить шоколадные джинсы

Монохром: шоколад с шоколадом

Самое модное сочетание — total brown look.

Попробуйте:

  • джемпер в тон или на пару оттенков светлее;
  • второй свитер на плечах — для эффекта многослойности;
  • замшевую сумку и лоферы в аналогичной гамме.

Такой ансамбль создаёт уют и визуальную гармонию, особенно в мягком свете осени.

С нейтральными тонами

Если не хотите перегружать образ, соединяйте шоколад с холодными оттенками:

  • голубовато-серый кашемир — идеальный баланс тепла и прохлады;
  • шерстяное пальто цвета вереска или молочный свитер;
  • бежевые ботильоны добавят изысканности.

С пастельными акцентами

Шоколадно-коричневый удивительно хорошо дружит с мягкими оттенками:

  • ледяной голубой,
  • пудрово-розовый,
  • фисташковый или мятный.

Попробуйте накинуть голубой мохеровый джемпер или добавить шарф цвета пыльной розы — и привычный образ заиграет по-новому.

В вечернем формате

Коричневый деним может стать частью праздничного образа, если выбрать фактуру:

  • модели с бархатистым ворсом выглядят, как велюр;
  • варианты с вощёным покрытием имитируют кожу и придают блеск.

Сочетайте их с прозрачным трикотажем и ботильонами — и получите наряд, воплощающий настроение "горячего шоколада".

Советы стилистов

  • Держите баланс текстур: комбинируйте деним с шерстью, кашемиром, замшей.
  • Не бойтесь монохрома: один цвет в разных тонах выглядит дороже, чем смесь контрастов.
  • Добавьте аксессуары в тёплой палитре: коньячный ремень, золотые серьги, кожаная сумка.
  • Для офиса: тёмно-шоколадные джинсы, белая рубашка и серый жакет.
  • Для выходных: светлый свитер, пальто цвета карамели и кеды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сочетать шоколадный с ярко-красным или неоновыми тонами.
    Последствие: визуальный диссонанс.
    Альтернатива: тёплая пастель или классика — серый, кремовый, хаки.

  • Ошибка: выбирать слишком тонкую ткань.
    Последствие: цвет теряет глубину.
    Альтернатива: плотный деним с бархатистым финишем.

  • Ошибка: игнорировать аксессуары.
    Последствие: образ теряет выразительность.
    Альтернатива: ремень и обувь в тоне джинсов — создают цельность.

Плюсы и минусы шоколадных джинсов

Плюсы Минусы
Универсальны — подходят ко всем цветотипам Важно подобрать "свой" оттенок
Сочетаются с базовой палитрой Труднее носить летом
Выглядят дороже классического денима Требуют нейтрального верха
Актуальны как днём, так и вечером Могут зрительно утяжелять силуэт

9 лучших пар для покупки

  • Gap UltraSoft Baggy: комфорт и мягкость ткани.
  • COS Reprise Espresso: минимализм и архитектурный крой.
  • Aligne Elastic Waist Relaxed Fit: лёгкий акцент на талии.
  • Massimo Dutti Velvet Touch: бархатистый эффект для вечерних выходов.
  • DL1961 Barrel-Leg Waxed Denim: визуально имитируют кожу.
  • Zara Wide Leg Chocolate Denim: тренд по доступной цене.
  • H&M Relaxed Brown Straight: универсальный casual.
  • Levi's Ribcage Espresso: идеальная посадка и классический крой.
  • The Frankie Shop Slouchy Jean: свободный силуэт с модным объёмом.

Три интересных факта

  • Тренд на шоколадные оттенки начался с показов Prada и The Row в 2024 году.
  • Психологи утверждают: коричневый вызывает ощущение уюта и доверия.
  • Этот цвет делает кожу визуально теплее — особенно в холодном освещении.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Происшествия
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Венесуэла сдаваться не намерена: Россия прикрыла её от США железным щитом
Мир. Новости мира
Венесуэла сдаваться не намерена: Россия прикрыла её от США железным щитом
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Эти настои пахнут летом, а действуют как армия — чем опытные садоводы заменяют химию
Закрытая дверь для кошки — сигнал тревоги: вот чего питомец боится на самом деле
Этот десерт съедят даже те, кто ненавидит морковь: рецепт-обманка на 40 минут
Коктейль, после которого не просыпаются вовремя: где туристов чаще всего усыпляют и грабят
Самые стильные джинсы сезона — в оттенке осеннего кофе: идут всем и легко сочетаются с любым верхом
Победа партии Милея открыла ворота новой войне: Венесуэла на грани наземного вторжения
Почему эмигрировавший Антон Привольнов не может освободиться от прошлого: шокирующие упрёки на улице
Хроническая усталость и боль в спине: проверьте, соответствует ли ваша кровать этому стандарту
Вода — источник жизни и остеопороза: неожиданный поворот привычного ритуала после 60 лет
До вас больше не дозвониться: почему умные экраны в машине могут оставить вас без связи и навигации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.