Самые стильные джинсы сезона — в оттенке осеннего кофе: идут всем и легко сочетаются с любым верхом

В этом сезоне мода вновь напоминает: элегантность — в деталях, а именно в цвете. Если раньше джинсы ассоциировались с классическими оттенками индиго, серого или чёрного, то осенью 2025 года на подиумах и в Instagram правит шоколадно-коричневый — тёплый, глубокий, универсальный. Этот оттенок, словно вдохновлённый чашкой какао, стал модной альтернативой привычной палитре и идеально вписался в осенние образы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Осенний образ с шоколадно-коричневыми джинсами

Почему именно шоколадный

Этот оттенок завоевал популярность своей гибкостью и богатством нюансов. Он может быть насыщенным, как эспрессо, или мягким, почти молочным. Главное — он идёт всем.

На светлой коже подчёркивает теплоту и делает черты мягче.

На смуглой придаёт благородный контраст.

Легко вписывается как в базовые, так и в праздничные образы.

Бренды от COS до Massimo Dutti выпустили десятки моделей — от бархатистых фактур до вощёного эффекта кожи.

Как носить шоколадные джинсы

Монохром: шоколад с шоколадом

Самое модное сочетание — total brown look.

Попробуйте:

джемпер в тон или на пару оттенков светлее;

второй свитер на плечах — для эффекта многослойности;

замшевую сумку и лоферы в аналогичной гамме.

Такой ансамбль создаёт уют и визуальную гармонию, особенно в мягком свете осени.

С нейтральными тонами

Если не хотите перегружать образ, соединяйте шоколад с холодными оттенками:

голубовато-серый кашемир — идеальный баланс тепла и прохлады;

шерстяное пальто цвета вереска или молочный свитер;

бежевые ботильоны добавят изысканности.

С пастельными акцентами

Шоколадно-коричневый удивительно хорошо дружит с мягкими оттенками:

ледяной голубой,

пудрово-розовый,

фисташковый или мятный.

Попробуйте накинуть голубой мохеровый джемпер или добавить шарф цвета пыльной розы — и привычный образ заиграет по-новому.

В вечернем формате

Коричневый деним может стать частью праздничного образа, если выбрать фактуру:

модели с бархатистым ворсом выглядят, как велюр;

варианты с вощёным покрытием имитируют кожу и придают блеск.

Сочетайте их с прозрачным трикотажем и ботильонами — и получите наряд, воплощающий настроение "горячего шоколада".

Советы стилистов

Держите баланс текстур: комбинируйте деним с шерстью, кашемиром, замшей.

комбинируйте деним с шерстью, кашемиром, замшей. Не бойтесь монохрома: один цвет в разных тонах выглядит дороже, чем смесь контрастов.

один цвет в разных тонах выглядит дороже, чем смесь контрастов. Добавьте аксессуары в тёплой палитре: коньячный ремень, золотые серьги, кожаная сумка.

коньячный ремень, золотые серьги, кожаная сумка. Для офиса: тёмно-шоколадные джинсы, белая рубашка и серый жакет.

тёмно-шоколадные джинсы, белая рубашка и серый жакет. Для выходных: светлый свитер, пальто цвета карамели и кеды.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: сочетать шоколадный с ярко-красным или неоновыми тонами.

Последствие: визуальный диссонанс.

Альтернатива: тёплая пастель или классика — серый, кремовый, хаки.

Ошибка: выбирать слишком тонкую ткань.

Последствие: цвет теряет глубину.

Альтернатива: плотный деним с бархатистым финишем.

Ошибка: игнорировать аксессуары.

Последствие: образ теряет выразительность.

Альтернатива: ремень и обувь в тоне джинсов — создают цельность.

Плюсы и минусы шоколадных джинсов

Плюсы Минусы Универсальны — подходят ко всем цветотипам Важно подобрать "свой" оттенок Сочетаются с базовой палитрой Труднее носить летом Выглядят дороже классического денима Требуют нейтрального верха Актуальны как днём, так и вечером Могут зрительно утяжелять силуэт

9 лучших пар для покупки

Gap UltraSoft Baggy: комфорт и мягкость ткани.

комфорт и мягкость ткани. COS Reprise Espresso: минимализм и архитектурный крой.

минимализм и архитектурный крой. Aligne Elastic Waist Relaxed Fit: лёгкий акцент на талии.

лёгкий акцент на талии. Massimo Dutti Velvet Touch: бархатистый эффект для вечерних выходов.

бархатистый эффект для вечерних выходов. DL1961 Barrel-Leg Waxed Denim: визуально имитируют кожу.

визуально имитируют кожу. Zara Wide Leg Chocolate Denim: тренд по доступной цене.

тренд по доступной цене. H&M Relaxed Brown Straight: универсальный casual.

универсальный casual. Levi's Ribcage Espresso: идеальная посадка и классический крой.

идеальная посадка и классический крой. The Frankie Shop Slouchy Jean: свободный силуэт с модным объёмом.

Три интересных факта

Тренд на шоколадные оттенки начался с показов Prada и The Row в 2024 году.

Психологи утверждают: коричневый вызывает ощущение уюта и доверия.

Этот цвет делает кожу визуально теплее — особенно в холодном освещении.