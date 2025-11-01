Главный аксессуар этой осени возвращается: один квадрат ткани, который меняет весь образ за секунду

Этой осенью мода вновь доказывает: иногда самый эффектный элемент образа — самый простой. Бандана, будь то шелковый шарф, трикотажный платок или винтажный шейный аксессуар, вернулась как главный тренд сезона. Она добавляет индивидуальности любому наряду — от минималистичного офиса до уличного шика.
Современные модницы — от Алексы Чанг до Сабрины Карпентер — носят её как украшение, как деталь многослойности или даже как элемент одежды. Вот пять способов интегрировать этот универсальный аксессуар в свой осенне-зимний гардероб.
Самый горячий тренд сезона — носить шёлковую бандану вместо пояса или юбки.
Повяжите её поверх брюк, джинсов или даже платья:
Комбинируйте с шерстяным пальто и прямыми джинсами, чтобы добавить образу мягкой женственности.
Классический способ, вдохновлённый Голливудом 1950-х: шелковая бандана, завязанная под подбородком или на затылке.
Такой приём возвращает романтику и стиль винтажных звёзд.
Чтобы сделать его современным:
Этот способ напоминает морской воротник, но выглядит гораздо актуальнее.
Просто накиньте вязаную или трикотажную бандану поверх пальто, куртки или джинсовой рубашки.
Так можно:
Особенно эффектно смотрятся мериносовые и кашемировые модели.
Бандана на шее — классика, которая никогда не выйдет из моды.
Чтобы выглядеть современно, подберите оттенок платка в тон одежде. Это создаст цельный, продуманный образ.
Подходит для офисного стиля и повседневных прогулок:
Бандана может быть не просто аксессуаром, а частью одежды.
Носите её как:
Большие шелковые платки отлично подходят для этого формата. Один аксессуар способен превратить базовый аутфит в вечерний.
Шёлк — для осени и офиса, кашемир и трикотаж — для зимы.
Если образ минималистичный — выбирайте бандану с принтом. Если наряд яркий — ставьте акцент на текстуре.
Бандану можно использовать как топ, ремень или украшение сумки.
Ошибка: сочетать бандану с ярким принтом и пестрой одеждой.
Последствие: визуальная перегрузка.
Альтернатива: однотонный аутфит и бандана — главный акцент.
Ошибка: использовать слишком маленький платок.
Последствие: теряется эффект.
Альтернатива: выбирайте формат от 50x50 см для универсальности.
Ошибка: игнорировать фактуру ткани.
Последствие: небрежный вид.
Альтернатива: гладкий шелк или мягкий трикотаж под ситуацию.
|Плюсы
|Минусы
|Универсальность: подходит ко всем стилям
|Требует аккуратного ухода
|Придаёт образу индивидуальность
|Может не сочетаться с массивными украшениями
|Легко преобразует базовый наряд
|Сложно подобрать принт под яркую одежду
|Подходит для всех возрастов
|На ветру может сползать — нужен фиксатор
Да, выбирайте шерстяные и кашемировые модели, носите поверх пальто или свитера.
Конечно. Тренд унисекс: платок на шее, кармане или запястье добавит стиля.
Глубокий бордовый, изумрудный, серо-голубой и классический пейсли-принт.
Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.