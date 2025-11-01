Главный аксессуар этой осени возвращается: один квадрат ткани, который меняет весь образ за секунду

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Этой осенью мода вновь доказывает: иногда самый эффектный элемент образа — самый простой. Бандана, будь то шелковый шарф, трикотажный платок или винтажный шейный аксессуар, вернулась как главный тренд сезона. Она добавляет индивидуальности любому наряду — от минималистичного офиса до уличного шика.

Женщина в шелковой бандане
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина в шелковой бандане

Современные модницы — от Алексы Чанг до Сабрины Карпентер — носят её как украшение, как деталь многослойности или даже как элемент одежды. Вот пять способов интегрировать этот универсальный аксессуар в свой осенне-зимний гардероб.

На бёдрах — эффект неожиданности

Самый горячий тренд сезона — носить шёлковую бандану вместо пояса или юбки.
Повяжите её поверх брюк, джинсов или даже платья:

  • создаст акцент на талии,
  • добавит текстуры и движения,
  • идеально подойдёт для вечера или кэжуал-лука.

Комбинируйте с шерстяным пальто и прямыми джинсами, чтобы добавить образу мягкой женственности.

На голове — ретро-шарм

Классический способ, вдохновлённый Голливудом 1950-х: шелковая бандана, завязанная под подбородком или на затылке.
Такой приём возвращает романтику и стиль винтажных звёзд.

Чтобы сделать его современным:

  • выбирайте горошек или пастельные оттенки,
  • сочетайте с базовыми пальто и брюками свободного кроя,
  • добавьте очки в стиле "кошачий глаз" для законченности.

На плечах — как модный воротник

Этот способ напоминает морской воротник, но выглядит гораздо актуальнее.
Просто накиньте вязаную или трикотажную бандану поверх пальто, куртки или джинсовой рубашки.

Так можно:

  • добавить фактуру в однотонный образ,
  • согреться в прохладную погоду,
  • освежить базовый тренч или косуху.

Особенно эффектно смотрятся мериносовые и кашемировые модели.

На шее — тон в тон

Бандана на шее — классика, которая никогда не выйдет из моды.
Чтобы выглядеть современно, подберите оттенок платка в тон одежде. Это создаст цельный, продуманный образ.

Подходит для офисного стиля и повседневных прогулок:

  • с пиджаком и широкими брюками,
  • с джинсами и кашемировым свитером,
  • с лодочками или ботильонами на низком каблуке.

Причудливая драпировка — без правил

Бандана может быть не просто аксессуаром, а частью одежды.
Носите её как:

  • накидку на грудь: под жакет,
  • пояс: поверх юбки,
  • шарф-драпировку: поверх платья.

Большие шелковые платки отлично подходят для этого формата. Один аксессуар способен превратить базовый аутфит в вечерний.

Советы шаг за шагом

Подберите материал по сезону

Шёлк — для осени и офиса, кашемир и трикотаж — для зимы.

Соблюдайте баланс

Если образ минималистичный — выбирайте бандану с принтом. Если наряд яркий — ставьте акцент на текстуре.

Не ограничивайтесь шейным вариантом

Бандану можно использовать как топ, ремень или украшение сумки.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: сочетать бандану с ярким принтом и пестрой одеждой.
    Последствие: визуальная перегрузка.
    Альтернатива: однотонный аутфит и бандана — главный акцент.

  • Ошибка: использовать слишком маленький платок.
    Последствие: теряется эффект.
    Альтернатива: выбирайте формат от 50x50 см для универсальности.

  • Ошибка: игнорировать фактуру ткани.
    Последствие: небрежный вид.
    Альтернатива: гладкий шелк или мягкий трикотаж под ситуацию.

Плюсы и минусы аксессуара

Плюсы Минусы
Универсальность: подходит ко всем стилям Требует аккуратного ухода
Придаёт образу индивидуальность Может не сочетаться с массивными украшениями
Легко преобразует базовый наряд Сложно подобрать принт под яркую одежду
Подходит для всех возрастов На ветру может сползать — нужен фиксатор

FAQ

Можно ли носить бандану зимой

Да, выбирайте шерстяные и кашемировые модели, носите поверх пальто или свитера.

Подойдёт ли бандана мужчинам

Конечно. Тренд унисекс: платок на шее, кармане или запястье добавит стиля.

Какие цвета самые модные в 2025 году

Глубокий бордовый, изумрудный, серо-голубой и классический пейсли-принт.

Три интересных факта

  • Первая бандана появилась в XVIII веке в Индии и использовалась как защита от солнца.
  • В 1970-х она стала символом свободы и индивидуальности.
  • Сегодня бандана вошла в моду как элемент осознанного гардероба — компактный, стильный, универсальный.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
