Модный цвет, который не выдаёт возраст: волосы выглядят дороже, кожа — моложе, а уход почти не нужен

В зимнем сезоне 2025 года главная тенденция в окрашивании — естественность с лёгким налётом роскоши. Дымчато-коричневый оттенок стал фаворитом стилистов по всему миру. Он сочетает в себе глубину холодного коричневого и мягкость пепельных подтонов, создавая эффект "живого цвета", который подстраивается под любой тип внешности.
Этот цвет называют хамелеоном среди тёмных оттенков. Он универсален, подходит и светлой, и смуглой коже, а главное — прекрасно маскирует седину, делая волосы визуально гуще и моложе.
Его мягкие переливы не создают контраста, но придают лицу свежесть и благородный блеск.
"Дымчато-коричневый смягчает черты лица и добавляет глубины волосам, оставаясь при этом естественным", — отмечают стилисты-колористы.
В отличие от насыщенных шоколадных или тёплых каштановых оттенков, этот цвет не уходит в рыжину и долго сохраняет чистый тон.
Цвет красиво раскрывается на стрижках, где есть движение и текстура:
Чтобы оттенок выглядел ещё глубже, попросите мастера добавить лёгкое затемнение корней или тонкие холодные блики — это придаст цвету игру и объём.
Главное преимущество цвета — низкий уровень ухода. Он долго держится, не выгорает и не требует частого обновления. Но чтобы сохранить блеск и насыщенность, следуйте простым правилам:
Ошибка: использовать шампуни с сульфатами.
Последствие: быстрое вымывание цвета.
Альтернатива: бессульфатные формулы с кератином и маслами.
Ошибка: красить волосы без подготовки.
Последствие: неравномерный оттенок.
Альтернатива: предварительное тонирование и защита от пористости.
Ошибка: не ухаживать за блеском.
Последствие: тусклость и сухость.
Альтернатива: использовать глянцевые спреи и лёгкие флюиды.
|Плюсы
|Минусы
|Универсален и подходит всем
|Требует холодного подтона кожи
|Маскирует седину
|При неправильном уходе может поблекнуть
|Выглядит естественно и дорого
|Нужен хороший колорист
|Неприхотлив в уходе
|Нежелателен для сильно повреждённых волос
Он холоднее и мягче, не имеет рыжего подтона, выглядит более естественно.
Да, особенно для каре или боба — цвет подчёркивает структуру и придаёт блеск.
Раз в 2-3 месяца достаточно подтонировать цвет, не окрашивая всё полотно.
