Модный цвет, который не выдаёт возраст: волосы выглядят дороже, кожа — моложе, а уход почти не нужен

В зимнем сезоне 2025 года главная тенденция в окрашивании — естественность с лёгким налётом роскоши. Дымчато-коричневый оттенок стал фаворитом стилистов по всему миру. Он сочетает в себе глубину холодного коричневого и мягкость пепельных подтонов, создавая эффект "живого цвета", который подстраивается под любой тип внешности.

Женщина с дымчато-коричневыми волосами
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Женщина с дымчато-коричневыми волосами

Почему дымчато-коричневый — выбор сезона

Этот цвет называют хамелеоном среди тёмных оттенков. Он универсален, подходит и светлой, и смуглой коже, а главное — прекрасно маскирует седину, делая волосы визуально гуще и моложе.

Его мягкие переливы не создают контраста, но придают лицу свежесть и благородный блеск.

"Дымчато-коричневый смягчает черты лица и добавляет глубины волосам, оставаясь при этом естественным", — отмечают стилисты-колористы.

В отличие от насыщенных шоколадных или тёплых каштановых оттенков, этот цвет не уходит в рыжину и долго сохраняет чистый тон.

Кому подходит

  • Женщинам всех возрастов, особенно тем, кто хочет освежить образ без резкой смены имиджа.
  • Тем, кто ищет цвет, деликатно скрывающий седину.
  • Владельцам светлой кожи — лучше выбирать мягкие пепельно-дымчатые варианты.
  • Обладательницам оливкового или смуглого тона — идеально подойдёт кофейно-коричневый подтон.

Идеальные стрижки под дымчато-коричневый

Цвет красиво раскрывается на стрижках, где есть движение и текстура:

  • длинные слоистые локоны с мягкими прядями;
  • челка-штора, обрамляющая лицо;
  • гладкое каре или естественный пучок.

Чтобы оттенок выглядел ещё глубже, попросите мастера добавить лёгкое затемнение корней или тонкие холодные блики — это придаст цвету игру и объём.

Уход за дымчато-коричневым оттенком

Главное преимущество цвета — низкий уровень ухода. Он долго держится, не выгорает и не требует частого обновления. Но чтобы сохранить блеск и насыщенность, следуйте простым правилам:

  • Используйте шампуни и маски для окрашенных волос.
  • Один раз в неделю наносите питательное масло на кончики.
  • Мойте волосы прохладной водой — это помогает удерживать пигмент.
  • Избегайте агрессивного нагрева — выпрямляйте и сушите на низкой температуре.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать шампуни с сульфатами.
    Последствие: быстрое вымывание цвета.
    Альтернатива: бессульфатные формулы с кератином и маслами.

  • Ошибка: красить волосы без подготовки.
    Последствие: неравномерный оттенок.
    Альтернатива: предварительное тонирование и защита от пористости.

  • Ошибка: не ухаживать за блеском.
    Последствие: тусклость и сухость.
    Альтернатива: использовать глянцевые спреи и лёгкие флюиды.

Плюсы и минусы цвета

Плюсы Минусы
Универсален и подходит всем Требует холодного подтона кожи
Маскирует седину При неправильном уходе может поблекнуть
Выглядит естественно и дорого Нужен хороший колорист
Неприхотлив в уходе Нежелателен для сильно повреждённых волос

FAQ

Чем отличается дымчато-коричневый от классического каштанового

Он холоднее и мягче, не имеет рыжего подтона, выглядит более естественно.

Подходит ли он для коротких волос

Да, особенно для каре или боба — цвет подчёркивает структуру и придаёт блеск.

Как часто нужно обновлять окрашивание

Раз в 2-3 месяца достаточно подтонировать цвет, не окрашивая всё полотно.

Три интересных факта

  • Впервые оттенок дымчато-коричневый появился в 1990-е, но вернулся в моду благодаря тренду на естественность.
  • В Голливуде этот цвет называют Smoky Brown - его выбирают актрисы, которым важно скрыть седину, сохранив мягкий образ.
  • На солнце оттенок проявляет лёгкие пепельные переливы, делая волосы визуально гуще.

Исторический контекст

  • В начале 2000-х тёплые шоколадные тона доминировали, но к 2020-м тренд сместился в сторону холодных приглушённых оттенков.
  • В 2025 году дымчато-коричневый стал символом минимализма и естественности в бьюти-индустрии.
  • Его популярность усилили модные показы и кампании брендов, делающих ставку на натуральную красоту.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
