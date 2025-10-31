Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Антарктиде обнаружен подводный город: рыбы строят гнёзда по математическим законам
Детали решают всё: Ленский мост в Якутии как стратегический поворот для страны
Хрен не только в банке: листья, которые спасают огород от болезней и вредителей
Маленький пузырёк — большая угроза: чем опасен герпес и как не дать ему выйти из-под контроля
Творожный кекс с черносливом: секрет нежной выпечки раскрыт — пальчики оближешь
Кусок водорослей вдруг зашевелился и показал зубы: у берегов Комодо нашли потомка древних чудовищ
Новый клип Киркорова вызвал бурю: почему коллеги уверены, что он оскорбил фанатов
Шок в Африке: Ангола отдаёт баснословные деньги за игру с Месси — Россия от встречи отказалась
Эта простая тренировка делает ноги сильнее и легче — без прыжков и приседаний

Зеркальный эффект: быстрые процедуры для волос и их обратная сторона

1:36
Моя семья » Красота и стиль

Блестящие, гладкие и «живые» волосы стали символом ухоженности. В соцсетях пестрят видео с эффектом зеркала после салонных процедур, обещающих восстановление за один сеанс. Кератин, ботокс, ламинирование — звучат как магия, но работают по разным принципам. Разбираемся, в чём их отличие, чего ожидать на самом деле и кому они подходят.

Волосы
Фото: www.pexels.com by pedro furtado is licensed under Бесплатное использование
Волосы

Почему волосы теряют блеск

Каждый день на волосы влияет всё: горячая укладка, солнце, ветер, красители, твёрдая вода. Повреждается кутикула — верхний защитный слой, и пряди становятся сухими, ломкими, тусклыми. Когда кератин, белок, из которого они состоят, вымывается, волос теряет эластичность. Салонные процедуры направлены на то, чтобы вернуть эту защиту: заполнить повреждения и «запечатать» структуру. Но способы и составы у них разные.

«Кератин, ботокс и ламинирование — это не лечение, а косметический ремонт. Они создают эффект ухоженности, но не восстанавливают волос изнутри», — отмечает технолог-трихолог Анна Воронова.

Кератин, ботокс и ламинирование: в чём разница

Процедура Что делает Для кого подходит Эффект держится
Кератин выпрямляет, делает волосы плотнее и блестящими для пористых, вьющихся, пушащихся волос 2–5 месяцев
Ботокс восстанавливает структуру, устраняет сухость, не выпрямляет для сухих, окрашенных, повреждённых волос 1,5–3 месяца
Ламинирование создаёт плёнку, придаёт блеск и защищает от внешней среды для тонких и тусклых волос без объёма 3–6 недель


Кератиновое выпрямление

Классическая процедура, во время которой волосы насыщаются кератином и «запаиваются» утюжком при высокой температуре. Результат — гладкость и блеск, как после укладки. Однако эффект выпрямления достигается не только белком, но и химическими компонентами, которые разглаживают структуру.

Плюсы:

  • эффект «гладких волос» сразу;
  • меньше времени на укладку;
  • защита от влажности.

Минусы:

  • возможно наличие формальдегида в составе;
  • волос теряет естественный объём;
  • требует особого ухода.

Совет: выбирайте профессиональные салоны, где используют сертифицированные составы без токсичных веществ.

Ботокс для волос

Название условное: в составе нет ботулотоксина. Процедура основана на аминокислотах, кератине, протеинах и коллагене. Средство заполняет микроповреждения, делает волосы мягче и послушнее, но не выпрямляет.

Плюсы:

  • визуальное восстановление;
  • меньше ломкости;
  • волосы становятся плотнее и блестят.

Минусы:

  • временный эффект;
  • может утяжелить тонкие волосы;
  • требует поддерживающего ухода.

Совет: ботокс подойдёт тем, кто хочет вернуть блеск после окрашивания, но сохранить естественный объём.

Ламинирование

Эта процедура обволакивает каждый волос тончайшей защитной плёнкой. Она удерживает влагу, защищает от солнца и горячего воздуха. После ламинирования волосы становятся более гладкими, но могут казаться плотнее и тяжелее.

Плюсы:

  • моментальный блеск;
  • защита от внешних факторов;
  • подходит даже чувствительной коже головы.

Минусы:

  • эффект быстро смывается;
  • не лечит повреждения;
  • при частом применении может мешать проникновению ухода.

Совет: делайте ламинирование не чаще 1 раза в 2 месяца, чтобы не утяжелить волосы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: делать процедуры слишком часто.
    → Последствие: волосы перенасыщаются белком и становятся ломкими.
    → Альтернатива: чередовать с обычным уходом и перерывом 3–4 месяца.
  • Ошибка: выбирать салон по цене, а не по составу.
    → Последствие: риск токсичных паров и аллергии.
    → Альтернатива: уточняйте наличие формальдегида и сертификацию бренда.
  • Ошибка: мыть голову обычным шампунем после процедуры.
    → Последствие: эффект держится меньше месяца.
    → Альтернатива: использовать бессульфатные формулы и уход с кератином.
  • Ошибка: делать кератин на ослабленные волосы.
    → Последствие: усиленное выпадение.
    → Альтернатива: укрепить волосы курсом ампул и только потом выпрямлять.

Советы шаг за шагом: как ухаживать после процедур

  1. Не мойте голову 2–3 дня. Это позволит составу закрепиться.
  2. Избегайте хвостов и заколок. Волосы должны быть распущены, чтобы не заломить форму.
  3. Используйте мягкие шампуни. Только бессульфатные и без солей.
  4. Добавьте уход с кератином. Маски, несмываемые кремы и сыворотки продлевают эффект.
  5. Минимизируйте утюжок. После процедур волосы сами ложатся гладко.
  6. Раз в неделю делайте питательную маску. Белки нуждаются в дополнительном увлажнении.

Кому стоит, а кому нет

Подходит:

  • волосам после окрашивания и частого фена;
  • вьющимся и пушащимся прядям;
  • при сухости и тусклости.

Не подходит:

  • при активном выпадении и себорее;
  • беременным и кормящим женщинам (если состав содержит формальдегид);
  • при очень тонких и ослабленных волосах.

Совет: перед процедурой обязательно проконсультируйтесь с мастером-технологом или трихологом.

Когда лучше делать

Весна и осень — оптимальное время: волосы пережили температурные перепады, отопление или солнце, и нуждаются в восстановлении. Летом процедуры защищают от ультрафиолета, а зимой — от сухости воздуха и статического электричества.

Мифы и правда

  • Миф: кератин полностью восстанавливает волосы.
    Правда: он заполняет повреждения, но не лечит структуру.
  • Миф: ламинирование подходит всем.
    Правда: при жирных волосах эффект держится меньше и утяжеляет корни.
  • Миф: ботокс — безопасный аналог кератина.
    Правда: он мягче, но тоже требует правильного состава и ухода.
  • Миф: после кератина можно забыть об уходе.
    Правда: наоборот, без поддерживающих средств результат быстро исчезает.

Три интересных факта

  1. После кератинового выпрямления волосы становятся на 10–15% длиннее из-за выпрямления структуры.
  2. Эффект ламинирования усиливается при регулярном использовании масок с протеинами.
  3. Ботокс часто называют «фитнесом для волос» — он делает их плотнее, не изменяя естественный завиток.

А что если…

...воспринимать эти процедуры не как «спасение», а как финишный штрих ухода? Волосы нуждаются в восстановлении изнутри — питании, защите и бережном отношении. А кератин, ботокс и ламинирование — лишь способ подчеркнуть эту заботу. Главное — не ожидать чудес, а понимать, что гладкость начинается с здоровья.

FAQ

Можно ли красить волосы после кератина или ботокса?

Да, но не раньше чем через 1–2 недели, чтобы не смыть состав.

Что выбрать, если волосы тонкие?

Ботокс или мягкое ламинирование — они не утяжеляют.

Как продлить эффект?

Использовать бессульфатные шампуни и маски с протеинами, не мочить волосы в первые дни.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Наука и техника
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Недвижимость
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Авто
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Они не вырастают никогда: крошечные пород кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Последние материалы
Зеркальный эффект: быстрые процедуры для волос и их обратная сторона
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Мыши под снегом и яблони в осаде: зимняя хроника войны, о которой вы не услышите по ТВ
Загадка природы: почему летучие мыши светятся
Рынок труда диктует свои условия: какие специальности получат больше всего бюджетных мест
Концерт Монеточки* стал полем битвы: охрана жёстко отреагировала на протест с флагом Украины
Кухня без хлопот: 7 дизайнерских ошибок, которые превратят её уборку в ад
Зрение может исчезнуть внезапно: раскрыта новая причина слепоты у молодых людей
Врачи рекомендуют: этот овощной суп из СССР восстанавливает печень лучше таблеток
Он молчит, но мстит: 5 привычек, из-за которых трансмиссия умирает медленно и дорого
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.