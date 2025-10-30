Эстроген, прогестерон и сияние: наука о циклическом уходе

Кожа — не статичное полотно, а живой орган, который меняется вместе с телом. Одним утром она выглядит свежей и сияющей, через неделю становится тусклой, а ещё через несколько дней реагирует высыпаниями. Причина часто не в косметике, а в гормонах. Женский цикл влияет на состояние кожи не меньше, чем питание или стресс. Если научиться подстраивать уход под эти фазы, можно избежать многих проблем и сделать кожу стабильной без лишних средств.

Почему гормоны и кожа связаны

Каждая фаза цикла — это изменение уровня эстрогена, прогестерона и тестостерона. Эти гормоны регулируют не только настроение и энергию, но и работу сальных желёз, скорость обновления клеток, чувствительность кожи.

Эстроген делает кожу плотной и увлажнённой.

Прогестерон влияет на отёчность и выработку себума.

Тестостерон может провоцировать воспаления, особенно в нижней части лица.

«Кожа — зеркало гормонального фона. Её состояние — не каприз, а биологическая реакция», — поясняет дерматолог-эндокринолог Елена Кравченко.

Четыре фазы цикла и что происходит с кожей

Чтобы ухаживать осознанно, важно понимать биоритмы своего тела. Каждый цикл можно условно разделить на четыре этапа — и у каждого свои потребности.

1. Менструальная фаза (1–5 день): восстановление

Гормональный фон на минимуме, кожа тоньше и чувствительнее. Может быть сухость, раздражение, покраснения. Любые активы (кислоты, ретинол) сейчас воспринимаются агрессивнее.

Уход:

деликатное очищение без сульфатов;

успокаивающие кремы с пантенолом, центеллой, алоэ;

минимум косметики и максимум сна.

Что не делать:

скрабировать и проводить чистки;

тестировать новые средства.

2. Фолликулярная фаза (6–13 день): сияние

Эстроген растёт — кожа становится увлажнённой, плотной, упругой. Это идеальное время для активных процедур: масок, пилингов, витаминов. Поры меньше, тон ровнее.

Уход:

добавить кислоты (AHA, PHA) 1–2 раза в неделю;

лёгкие сыворотки с витамином С или ниацинамидом;

ежедневный SPF.

Совет: сейчас кожа лучше всего воспринимает новые средства, поэтому можно вводить новинки.

3. Овуляция (14–16 день): пик сияния и чувствительности

Эстроген достигает максимума, а тестостерон даёт лёгкий жирный блеск. Кожа выглядит ярко, но может появиться блеск в Т-зоне и единичные воспаления.

Уход:

балансирующие тоники с цинком или зелёным чаем;

увлажняющие маски с гиалуроновой кислотой;

гель-крем вместо плотных текстур.

Что важно: не перегружать кожу макияжем и не использовать спиртовые средства.

4. Лютеиновая фаза (17–28 день): нестабильность

Прогестерон повышается, активность сальных желёз возрастает. Появляются отёки, комедоны, воспаления. Кожа становится менее предсказуемой и более реактивной.

Уход:

мягкие кислоты (салициловая, миндальная);

лёгкий гель с ниацинамидом или азелаиновой кислотой;

маски с глиной для очищения пор;

ограничить сладкое и солёное.

Совет: в эти дни кожа нуждается не в новых средствах, а в стабильности и поддержке барьера.

Таблица: гормональные фазы и уход

Фаза цикла Что происходит Что помогает коже Чего избегать Менструальная (1–5) чувствительность, сухость пантенол, алоэ, центелла кислоты, ретинол Фолликулярная (6–13) упругость, сияние витамин С, кислоты, SPF тяжёлые текстуры Овуляция (14–16) жирный блеск, единичные воспаления цинк, ниацинамид, лёгкие гели спирт, макияж с плотной базой Лютеиновая (17–28) высыпания, отёчность азелаиновая кислота, глина, мягкие очищающие средства агрессивные пилинги



Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать одинаковый уход весь месяц.

→ Последствие: кожа теряет баланс и реагирует раздражением.

→ Альтернатива: подстраивать текстуры и активы под фазу цикла.

→ Последствие: кожа теряет влагу и становится чувствительной.

→ Альтернатива: упрощать рутину, но не пропускать базу.

→ Последствие: пересушивание и усиление жирности.

→ Альтернатива: мягкие средства с нейтральным pH и ниацинамидом.

→ Последствие: покраснение и зуд.

→ Альтернатива: использовать активы в фолликулярной фазе.

Советы шаг за шагом

Отслеживайте цикл. Используйте приложения или календарь, чтобы понимать, когда ждать изменений. Слушайте кожу. Она подсказывает, в какой фазе баланс нарушен. Меняйте не всё, а детали. Достаточно корректировать текстуру крема или частоту активов. Добавьте внутреннюю поддержку. Вода, сон и питание влияют на кожу не меньше, чем косметика. Не сравнивайте фазы. Каждая из них естественна, и «тусклая» кожа в ПМС — не признак плохого ухода.

Почему это работает

Такой подход называют циклическим уходом. Он позволяет снизить количество раздражений, воспалений и высыпаний без сильных средств. Кожа живёт в своём ритме, и когда вы синхронизируетесь с ним, уход становится не борьбой, а сотрудничеством.

Бонус: многие отмечают, что при таком подходе уменьшается количество высыпаний перед менструацией и улучшается общее состояние кожи.

Плюсы и минусы ухода по циклам

Плюсы Минусы учитывает реальные биоритмы требует наблюдательности снижает высыпания и раздражения нужно адаптировать косметику делает уход осознанным не работает при нерегулярном цикле улучшает восприятие кожи требует дисциплины



Мифы и правда

Миф: гормональные изменения нельзя контролировать.

Правда: адаптированный уход и питание значительно смягчают их влияние.

Правда: её состояние зависит от фазы цикла и уровня гормонов.

Правда: можно, но мягкие и без активных компонентов.

Правда: цикл индивидуален, поэтому важно наблюдать за своими реакциями.

Три интересных факта

В овуляцию кожа вырабатывает на 30% больше себума, чем в начале цикла. Эстроген усиливает синтез коллагена, поэтому после менструации кожа выглядит плотнее. В лютеиновую фазу чувствительность к солнцу повышается — SPF обязателен даже в пасмурные дни.

А что если…

...относиться к уходу не как к набору правил, а как к диалогу с телом? Цикл — не враг и не хаос, а естественный ритм, в котором кожа живёт. Когда вы подстраиваете уход под эти изменения, она благодарит сиянием и спокойствием.

FAQ

Можно ли использовать ретинол во время менструации?

Да, если кожа к нему привыкла, но в минимальной концентрации и при хорошем увлажнении.

Что делать при высыпаниях перед месячными?

Добавить ниацинамид, цинк и азелаиновую кислоту, уменьшить количество сладкого и молочного.

Работает ли этот подход при нерегулярном цикле?

Да, но ориентироваться стоит на ощущения кожи: сухость, жирность, реактивность — главные подсказки.