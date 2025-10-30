Эстроген, прогестерон и сияние: наука о циклическом уходе

Кожа — не статичное полотно, а живой орган, который меняется вместе с телом. Одним утром она выглядит свежей и сияющей, через неделю становится тусклой, а ещё через несколько дней реагирует высыпаниями. Причина часто не в косметике, а в гормонах. Женский цикл влияет на состояние кожи не меньше, чем питание или стресс. Если научиться подстраивать уход под эти фазы, можно избежать многих проблем и сделать кожу стабильной без лишних средств.
Каждая фаза цикла — это изменение уровня эстрогена, прогестерона и тестостерона. Эти гормоны регулируют не только настроение и энергию, но и работу сальных желёз, скорость обновления клеток, чувствительность кожи.
«Кожа — зеркало гормонального фона. Её состояние — не каприз, а биологическая реакция», — поясняет дерматолог-эндокринолог Елена Кравченко.
Чтобы ухаживать осознанно, важно понимать биоритмы своего тела. Каждый цикл можно условно разделить на четыре этапа — и у каждого свои потребности.
Гормональный фон на минимуме, кожа тоньше и чувствительнее. Может быть сухость, раздражение, покраснения. Любые активы (кислоты, ретинол) сейчас воспринимаются агрессивнее.
Эстроген растёт — кожа становится увлажнённой, плотной, упругой. Это идеальное время для активных процедур: масок, пилингов, витаминов. Поры меньше, тон ровнее.
Совет: сейчас кожа лучше всего воспринимает новые средства, поэтому можно вводить новинки.
Эстроген достигает максимума, а тестостерон даёт лёгкий жирный блеск. Кожа выглядит ярко, но может появиться блеск в Т-зоне и единичные воспаления.
Что важно: не перегружать кожу макияжем и не использовать спиртовые средства.
Прогестерон повышается, активность сальных желёз возрастает. Появляются отёки, комедоны, воспаления. Кожа становится менее предсказуемой и более реактивной.
Совет: в эти дни кожа нуждается не в новых средствах, а в стабильности и поддержке барьера.
|Фаза цикла
|Что происходит
|Что помогает коже
|Чего избегать
|Менструальная (1–5)
|чувствительность, сухость
|пантенол, алоэ, центелла
|кислоты, ретинол
|Фолликулярная (6–13)
|упругость, сияние
|витамин С, кислоты, SPF
|тяжёлые текстуры
|Овуляция (14–16)
|жирный блеск, единичные воспаления
|цинк, ниацинамид, лёгкие гели
|спирт, макияж с плотной базой
|Лютеиновая (17–28)
|высыпания, отёчность
|азелаиновая кислота, глина, мягкие очищающие средства
|агрессивные пилинги
Такой подход называют циклическим уходом. Он позволяет снизить количество раздражений, воспалений и высыпаний без сильных средств. Кожа живёт в своём ритме, и когда вы синхронизируетесь с ним, уход становится не борьбой, а сотрудничеством.
Бонус: многие отмечают, что при таком подходе уменьшается количество высыпаний перед менструацией и улучшается общее состояние кожи.
|Плюсы
|Минусы
|учитывает реальные биоритмы
|требует наблюдательности
|снижает высыпания и раздражения
|нужно адаптировать косметику
|делает уход осознанным
|не работает при нерегулярном цикле
|улучшает восприятие кожи
|требует дисциплины
...относиться к уходу не как к набору правил, а как к диалогу с телом? Цикл — не враг и не хаос, а естественный ритм, в котором кожа живёт. Когда вы подстраиваете уход под эти изменения, она благодарит сиянием и спокойствием.
Да, если кожа к нему привыкла, но в минимальной концентрации и при хорошем увлажнении.
Добавить ниацинамид, цинк и азелаиновую кислоту, уменьшить количество сладкого и молочного.
Да, но ориентироваться стоит на ощущения кожи: сухость, жирность, реактивность — главные подсказки.
