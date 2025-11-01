Секрет стилистов раскрыт: эта простая функция фена сделает ваши волосы шикарными

1:31 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Каждый раз, когда вы сушите волосы феном, вы, вероятно, не замечаете одну крошечную кнопку, которая способна превратить обычную укладку в салонную. Эта незаметная деталь, часто отмеченная снежинкой или синим цветом, есть почти на каждом современном фене — и именно она может сделать волосы гладкими, блестящими и стойкими без дорогостоящего визита к парикмахеру.

Фото: unsplash.com by TYMO Beauty is licensed under Free to use under the Unsplash License Фен

Секрет кнопки, о которой вы не знали

Речь идёт о режиме "холодный обдув". Когда вы нажимаете эту кнопку, фен перестаёт подавать горячий воздух и начинает дуть прохладным потоком. Именно этим приёмом пользуются стилисты в салонах красоты, чтобы "запечатать" укладку.

"Тёплый воздух придаёт волосам форму, а холодный — фиксирует. Он как бы запечатывает причёску", — пояснил парикмахер.

Эта функция помогает закрыть кутикулу волоса, удержать влагу и придать блеск. Без холодного обдува волосы быстро теряют форму, начинают пушиться и выглядят тускло.

Почему холодный воздух так важен

Горячий воздух раскрывает кутикулу, делая волосы податливыми для укладки. Но если сразу не охладить прядь, она остаётся "открытой", впитывает влагу из воздуха и теряет форму.

Короткий поток холодного воздуха решает эту проблему — он "закрывает" кутикулу и фиксирует результат, уточняет akcniceny.cz.

Результат очевиден:

форма сохраняется дольше;

блеск усиливается;

волосы выглядят ухоженными и живыми;

прическа держится даже при влажной погоде.

"Когда я сушу волосы клиентов холодным воздухом, результат заметен сразу — укладка сохраняется даже в дождь", — отметил мастер-парикмахер.

Как пользоваться кнопкой правильно

Главное правило: горячий воздух формирует, холодный фиксирует. Многие совершают ошибку, включая холодный режим в середине сушки. Это снижает эффект. Правильная последовательность выглядит так:

Вымойте волосы и слегка промокните полотенцем. Распылите термозащитное средство — спрей или лёгкий крем. Высушите волосы тёплым воздухом, придавая форму. Когда прядь готова, нажмите кнопку холодного обдува и обдувайте 10-20 секунд. Повторите для каждой пряди.

Этот приём делает прическу устойчивой и помогает сохранить эффект на несколько дней.

Таблица сравнения: обычная сушка и сушка с холодным воздухом

Параметр Обычная сушка Сушка с холодным обдувом Фиксация укладки Нестойкая До 2-3 дней Блеск Средний Интенсивный Повреждение волос Выше Минимальное Влияние влажности Прическа теряет форму Прическа остаётся гладкой Объём Быстро падает Сохраняется

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка : использование слишком горячего потока.

Последствие : ломкость, сухость, потеря блеска.

Альтернатива : чередуйте тёплый и холодный воздух, особенно при тонких волосах.

Ошибка : отсутствие термозащиты.

Последствие : кутикула волоса пересыхает и ломается.

Альтернатива : нанесите спрей с кератином или аргановым маслом перед сушкой.

Ошибка: сушка влажных волос без разделения на пряди.

Последствие: волосы спутываются и теряют форму.

Альтернатива: делите волосы на секции и работайте поэтапно.

А что если…

…ваш фен не дует по-настоящему холодным воздухом? Это частая проблема бюджетных моделей. Если воздух остаётся тёплым, он не "запечатывает" волосы, а лишь снижает температуру. В этом случае стоит рассмотреть покупку фена с функцией ионизации и мгновенным переходом на холод.

Как выбрать фен с функцией холодного обдува

При покупке обратите внимание на:

наличие отдельной кнопки "Cold Shot" или символа снежинки;

мощность от 1800 Вт;

ионизацию — она снижает статическое электричество;

съёмную решётку для чистки;

несколько температурных и скоростных режимов.

"Правильно подобранный фен способен продлить жизнь не только прическе, но и самим волосам", — отметил эксперт по укладке.

Советы шаг за шагом

Начинайте сушку с корней, направляя поток воздуха по направлению роста волос. Используйте круглую щётку, чтобы приподнять пряди у корней. После каждого горячего обдува фиксируйте прядь холодным потоком. Не направляйте воздух против роста волос — это вызовет пушистость. После завершения дайте волосам "остыть" в течение минуты.

Плюсы и минусы функции "холодный обдув"

Плюсы Минусы Фиксирует укладку без лака Требует больше времени Делает волосы блестящими Не работает на слабых фенаx Защищает структуру волос Нужен навык для правильного использования Уменьшает пушистость В дешёвых моделях эффект слабее Подходит для всех типов волос Меньше тепла — дольше сушка

Мифы и правда

Миф: холодный воздух не сушит волосы.

Правда: он сушит медленнее, но делает это безопасно и фиксирует результат.

Миф: холодный режим нужен только для блеска.

Правда: он закрепляет форму и предотвращает завивание.

Миф: фен с холодным обдувом — маркетинговая уловка.

Правда: это обязательная функция в профессиональных моделях.

FAQ

Как часто можно использовать холодный обдув?

Каждый раз при сушке — он не вреден и подходит для всех типов волос.

Можно ли обойтись без лака, если использовать холодный воздух?

Да, при правильной технике фен способен заменить лак для волос.

Сколько времени нужно обдувать прядь холодным воздухом?

Достаточно 10-20 секунд на каждую секцию, чтобы зафиксировать форму.

Почему у меня волосы не блестят, несмотря на холодный обдув?

Возможно, фен не выдаёт по-настоящему холодный воздух — проверьте мощность и модель.

Распространённые ошибки и последствия

Многие портят результат, используя фен неправильно. Самые частые ошибки: направляют поток против роста волос, сушат слишком горячим воздухом или сразу выходят на улицу после укладки. Влага и перепады температуры мгновенно разрушают результат.

Чтобы укладка держалась дольше:

не выходите на влажный воздух сразу после сушки;

используйте сухой шампунь на следующий день;

давайте волосам отдыхать хотя бы день между горячими укладками.

3 интересных факта

В профессиональных фенаx воздух охлаждается компрессором, а не просто снижением температуры. Сушка волос с холодным обдувом снижает ломкость до 40%. Многие стилисты используют холодный режим даже для закрепления макияжа — для лёгкого эффекта фиксации.

Исторический контекст

Первые фены с функцией "cold shot" появились в 1960-е годы. Изначально она предназначалась для мужчин, чтобы закреплять укладку гелем. В 1980-х холодный обдув стал стандартом в профессиональных моделях, а к 2000-м перешёл в бытовые приборы. Сегодня без этой функции не выпускается ни один качественный фен.