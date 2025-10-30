Круги под глазами, как у панды: возвращаем свежий взгляд без фотошопа

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Темные круги под глазами — это не просто косметический дефект, это сигнал о том, что в организме происходят некоторые сбои, связанные с недостатком сна, стрессом или даже обезвоживанием. Они затрудняют восприятие лица как свежего и отдохнувшего, и часто являются следствием различных факторов, таких как генетика, усталость и хронический недосып.

Увлажнение кожи утром
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Увлажнение кожи утром

Причины появления темных кругов

Область под глазами имеет особенно тонкую кожу и слабую циркуляцию крови, что приводит к застою жидкости, отекам и пигментации. Эти факторы могут усилиться вследствие множества причин, включая недостаток сна, стресс, генетическую предрасположенность, а также различные заболевания. Кожа в этой области становится темной, поскольку кровь в венах застаивается, а сосуды становятся более заметными.

Как скорректировать темные круги: советы экспертов

1. Правильный уход за кожей вокруг глаз

Уход за зоной вокруг глаз — это ключевой момент, который часто забывают. Используйте легкие, охлаждающие и дренирующие средства, которые стимулируют микроциркуляцию и помогают уменьшить отечность. Особенно полезны кремы с металлическим аппликатором, ведь холод сужает сосуды, снимает покраснение и отеки.

2. Добавьте массаж и фитнес для лица в рутину

Массаж вокруг глаз активизирует отток лимфы и усиливает действие крема. Сложите указательный и средний пальцы в букву "V", расположите их по уголкам глаз и переводите взгляд из стороны в сторону 20 раз. Затем закройте глаза и сосчитайте до 10. Это простое упражнение помогает снять напряжение и уменьшить отеки.

3. Не переборщите с кремом

Излишек крема может создать пленку на коже, которая мешает макияжу. Консилер будет скользить по коже и собираться в складках. Используйте минимальное количество средства — не больше размера зернышка риса. Легкими движениями вбейте крем до полного впитывания, а затем нанесите консилер.

4. Освойте базу цветокоррекции

Темные круги можно нейтрализовать с помощью цветокорректоров. Для теплого оттенка кожи подойдут зеленые корректоры, для холодного — лиловые. Для очень темных фиолетовых кругов лучше использовать персиковые или оранжевые корректоры. Наносите их пальцами, разогревая средство, а затем сверху используйте консилер.

5. Аккуратней с бронзером

Некоторые рекомендуют наносить бронзер на внутренний угол глаза для создания лифтинг-эффекта. Этот метод работает только в том случае, если затемнение находится ближе к переносице. В других случаях бронзер может наоборот подчеркнуть проблему.

6. Избегайте треугольников под глазами

Техника, популярная в контуринге, не всегда оправдана в реальной жизни. Такой подход утяжеляет кожу, подчеркивает морщинки и делает макияж заметным. Лучше наносить консилер в самые темные участки под глазами, а затем слегка растушевать его к внешним уголкам глаз.

7. Правильный инструмент для макияжа

Использование пальцев или спонжа не всегда дает желаемый результат — они часто оставляют лишний продукт на коже. Лучше использовать синтетическую кисть для равномерного распределения консилера, создавая тонкое и естественное покрытие.

8. Баланс объемов

Темные круги — это не только цвет, но и тень, которая создается из-за рельефа лица. Чтобы вернуть гармонию, нанесите немного консилера на центр щеки и носа, растушуйте. Это визуально уменьшит впадину под глазами и придаст лицу свежий вид.

9. Меньше — значит лучше

Как говорил Людвиг Мис ван дер Роэ: "Less is more". Чем меньше продукта, тем естественнее результат. Главное — не скрывать кожу под толстым слоем косметики, а вернуть ей свежесть и объем. Правильный уход, точечная коррекция и легкий светлый макияж помогут создать эффект отдохнувшего вида без ощущения тяжести на лице.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
