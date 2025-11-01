Перхоть и зуд — не приговор: секреты здоровой кожи головы, о которых не говорят

Кожа головы требует не меньшего внимания, чем кожа лица. От её состояния зависит не только внешний вид волос, но и их здоровье. Если появляется зуд, жирность, перхоть или сухость — это сигнал, что барьерные функции нарушены. Разбираемся, как правильно ухаживать за кожей головы, чтобы сохранить комфорт и блеск волос.
Главное правило — выбирать мягкие шампуни, которые очищают, но не пересушивают кожу. Агрессивные поверхностно-активные вещества (ПАВ), спирт и синтетические ароматизаторы могут нарушать естественный баланс себума и вызывать раздражение.
Если после мытья ощущается зуд или стянутость — средство не подходит вашему типу кожи.
Ультрафиолет способен обжечь даже прикрытую волосами кожу. Солнечное излучение разрушает липидный барьер, вызывает сухость и шелушение.
Многие салоны предлагают окрашивание, завивку и кератиновое выпрямление, но частое или неправильное проведение таких процедур травмирует кожу головы.
Перед окрашиванием или завивкой всегда делайте тест на чувствительность, а между процедурами давайте коже головы время на восстановление.
Если вы заметили перхоть, сильный зуд или воспаление, не стоит ограничиваться обычными шампунями. Эти симптомы могут быть связаны с себорейным дерматитом или грибковой инфекцией.
Основная причина появления перхоти — активный рост грибков рода Malassezia, которые питаются кожным салом и нарушают микрофлору. В этом случае поможет противогрибковый уход, назначенный врачом-трихологом.
Специалист подберёт шампунь или лечебное средство с мягким очищающим составом и активным компонентом против грибков, чтобы устранить не следствие, а причину.
Да, но не чаще 1 раза в 10-14 дней и только при отсутствии раздражений. Выбирайте мягкие энзимные формулы без жёстких абразивов.
Возможно, краска пересушила кожу или вызвала аллергическую реакцию. Если зуд не проходит за 2-3 дня — обратитесь к дерматологу.
Да, особенно при сухости и шелушении. Подойдут легкие несмываемые тоники, спреи или сыворотки с пантенолом и алоэ вера.
|Ошибка
|Что происходит
|Последствие
|Мытьё головы каждый день агрессивным шампунем
|Смывается защитный слой, кожа пересыхает
|Повышенная жирность и зуд
|Сушка феном на максимальной температуре
|Перегрев кожи
|Сухость, ломкость волос
|Использование большого количества стайлинга
|Закупорка пор и нарушение дыхания кожи
|Перхоть, выпадение волос
|Игнорирование симптомов воспаления
|Углубление проблемы
|Хронический дерматит
Проблемы кожи головы начали активно изучать в середине XX века, когда дерматологи выявили роль грибков рода Malassezia в образовании перхоти. Это открыло путь к созданию лечебных шампуней и средств, воздействующих не на симптомы, а на причину. Сегодня уход за кожей головы стал отдельным направлением косметологии — скальп-кейр, включающим очищение, тонизирование и восстановление микробиома.
Регулярный и бережный уход за кожей головы — основа здоровых волос. Выбирайте мягкие шампуни, защищайте кожу от солнца, избегайте агрессивных процедур и вовремя обращайтесь к специалисту — так вы сохраните чистоту, комфорт и уверенность в себе каждый день.
