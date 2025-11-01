Перхоть и зуд — не приговор: секреты здоровой кожи головы, о которых не говорят

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
5:37
Красота и стиль

Кожа головы требует не меньшего внимания, чем кожа лица. От её состояния зависит не только внешний вид волос, но и их здоровье. Если появляется зуд, жирность, перхоть или сухость — это сигнал, что барьерные функции нарушены. Разбираемся, как правильно ухаживать за кожей головы, чтобы сохранить комфорт и блеск волос.

Уход за кожей головы
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Уход за кожей головы

1. Подберите подходящие уходовые средства

Главное правило — выбирать мягкие шампуни, которые очищают, но не пересушивают кожу. Агрессивные поверхностно-активные вещества (ПАВ), спирт и синтетические ароматизаторы могут нарушать естественный баланс себума и вызывать раздражение.

Если после мытья ощущается зуд или стянутость — средство не подходит вашему типу кожи.

Совет

  • отдавайте предпочтение шампуням с нейтральным pH и растительными экстрактами;
  • не злоупотребляйте сухими шампунями — они впитывают не только загрязнения, но и кожное сало, пересушивая кожу головы;
  • мойте волосы по мере загрязнения, не чаще 2-3 раз в неделю (если нет медицинских показаний).

2. Защищайте кожу головы от солнца

Ультрафиолет способен обжечь даже прикрытую волосами кожу. Солнечное излучение разрушает липидный барьер, вызывает сухость и шелушение.

Как защититься

  • носите лёгкий головной убор в жару;
  • используйте спреи для волос с SPF-защитой — они предотвращают пересушивание и выгорание цвета;
  • после пребывания на солнце мойте голову мягким шампунем и наносите увлажняющий лосьон или сыворотку.

3. Избегайте агрессивных процедур

Многие салоны предлагают окрашивание, завивку и кератиновое выпрямление, но частое или неправильное проведение таких процедур травмирует кожу головы.

Что может навредить

  • некачественные красители и нарушение техники окрашивания — риск химического ожога и аллергии;
  • чрезмерное использование пилингов и скрабов — кожа теряет защитный слой и становится чувствительной;
  • наращивание волос — постоянное натяжение и контакт с клеем могут вызвать дерматит и зуд.

Перед окрашиванием или завивкой всегда делайте тест на чувствительность, а между процедурами давайте коже головы время на восстановление.

Обращайтесь к врачу при появлении проблем

Если вы заметили перхоть, сильный зуд или воспаление, не стоит ограничиваться обычными шампунями. Эти симптомы могут быть связаны с себорейным дерматитом или грибковой инфекцией.

Основная причина появления перхоти — активный рост грибков рода Malassezia, которые питаются кожным салом и нарушают микрофлору. В этом случае поможет противогрибковый уход, назначенный врачом-трихологом.

Специалист подберёт шампунь или лечебное средство с мягким очищающим составом и активным компонентом против грибков, чтобы устранить не следствие, а причину.

Частые вопросы

Можно ли использовать пилинг кожи головы дома?

Да, но не чаще 1 раза в 10-14 дней и только при отсутствии раздражений. Выбирайте мягкие энзимные формулы без жёстких абразивов.

Почему появляется зуд после окрашивания?

Возможно, краска пересушила кожу или вызвала аллергическую реакцию. Если зуд не проходит за 2-3 дня — обратитесь к дерматологу.

Нужно ли увлажнять кожу головы?

Да, особенно при сухости и шелушении. Подойдут легкие несмываемые тоники, спреи или сыворотки с пантенолом и алоэ вера.

Ошибки и их последствия

Ошибка Что происходит Последствие
Мытьё головы каждый день агрессивным шампунем Смывается защитный слой, кожа пересыхает Повышенная жирность и зуд
Сушка феном на максимальной температуре Перегрев кожи Сухость, ломкость волос
Использование большого количества стайлинга Закупорка пор и нарушение дыхания кожи Перхоть, выпадение волос
Игнорирование симптомов воспаления Углубление проблемы Хронический дерматит

3 полезных факта о коже головы

  • Плотность сальных желез на коже головы — самая высокая на теле человека, поэтому она быстро реагирует на стресс и климат.
  • Стресс и недосып напрямую влияют на выработку себума и могут провоцировать перхоть.
  • Регулярный массаж головы улучшает микроциркуляцию и помогает укрепить волосяные луковицы.

Исторический контекст

Проблемы кожи головы начали активно изучать в середине XX века, когда дерматологи выявили роль грибков рода Malassezia в образовании перхоти. Это открыло путь к созданию лечебных шампуней и средств, воздействующих не на симптомы, а на причину. Сегодня уход за кожей головы стал отдельным направлением косметологии — скальп-кейр, включающим очищение, тонизирование и восстановление микробиома.

Регулярный и бережный уход за кожей головы — основа здоровых волос. Выбирайте мягкие шампуни, защищайте кожу от солнца, избегайте агрессивных процедур и вовремя обращайтесь к специалисту — так вы сохраните чистоту, комфорт и уверенность в себе каждый день.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
