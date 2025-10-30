Каждое утро зеркало напоминает о недосыпе? Есть способы избавиться от синяков под глазами

Синяки под глазами появляются из-за тонкой кожи, близкого расположения сосудов, хронической усталости или дефицита железа. О причинах и способах их устранения в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

Косметолог отметила, что кожа вокруг глаз очень чувствительная и тонкая, поэтому любые внутренние нарушения или стресс моментально отражаются на внешности. По ее словам, темные круги часто сопровождают людей, страдающих анемией, а также тех, кто не высыпается и много работает за компьютером.

"Синяки на самом деле возникают тогда, когда у нас близко расположены сосуды и очень тонкая кожа вокруг глаз. У людей с хронической анемией часто наблюдается синюшность и легкая гиперпигментация с бледным оттенком. Чрезмерное утомление также негативно влияет на состояние кожи в этой зоне", — пояснила Сафонова.

По словам эксперта, для улучшения состояния кожи вокруг глаз можно использовать профессиональные инъекционные методики с осветляющим эффектом, а также кремы с арбутином и витамином С. Такие средства помогают выровнять тон и укрепить кожу в периорбитальной зоне.

Она добавила, что декоративная косметика может скрыть синяки, но не решает проблему. Поэтому важно заботиться о здоровье изнутри — высыпаться, полноценно питаться и следить за уровнем гемоглобина. Эти меры, подчеркнула специалист, станут лучшей профилактикой темных кругов под глазами.