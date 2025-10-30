Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Воздух решает больше, чем кажется: как неправильное давление в шинах бьёт по кошельку и безопасности
Финансовый кризис Жанны Агалаковой*: как живёт экс-ведущая Первого канала после эмиграции
Египет, который не показывают на открытках: как туристы открывают другой Каир
Сокровище древнего моря: в России добыли янтарь весом больше двух килограммов
Низкая безработица — победа или бомба замедленного действия? Глава ЦБ объяснила, в чём минус высоких зарплат
Спасение для усталых ног: не верьте мифам — вот что реально помогает снять напряжение
Лавровый лист творит чудеса: напиток снижает сахар в крови до 26% — вот что обнаружили учёные
Встреча века без финала: Трамп и Си Цзиньпин не смогли поставить подпись под сделкой
Не спешите закрывать сезон: сейчас можно сделать лучшее, что вы сделаете для сада весь год

Каждое утро зеркало напоминает о недосыпе? Есть способы избавиться от синяков под глазами

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Синяки под глазами появляются из-за тонкой кожи, близкого расположения сосудов, хронической усталости или дефицита железа. О причинах и способах их устранения в беседе с Pravda.Ru рассказала дерматолог и косметолог Лариса Сафонова.

Девушка
Фото: freepik.com is licensed under Public domain
Девушка

Косметолог отметила, что кожа вокруг глаз очень чувствительная и тонкая, поэтому любые внутренние нарушения или стресс моментально отражаются на внешности. По ее словам, темные круги часто сопровождают людей, страдающих анемией, а также тех, кто не высыпается и много работает за компьютером.

"Синяки на самом деле возникают тогда, когда у нас близко расположены сосуды и очень тонкая кожа вокруг глаз. У людей с хронической анемией часто наблюдается синюшность и легкая гиперпигментация с бледным оттенком. Чрезмерное утомление также негативно влияет на состояние кожи в этой зоне", — пояснила Сафонова.

По словам эксперта, для улучшения состояния кожи вокруг глаз можно использовать профессиональные инъекционные методики с осветляющим эффектом, а также кремы с арбутином и витамином С. Такие средства помогают выровнять тон и укрепить кожу в периорбитальной зоне.

Она добавила, что декоративная косметика может скрыть синяки, но не решает проблему. Поэтому важно заботиться о здоровье изнутри — высыпаться, полноценно питаться и следить за уровнем гемоглобина. Эти меры, подчеркнула специалист, станут лучшей профилактикой темных кругов под глазами.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Садоводство, цветоводство
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Недвижимость
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Популярное
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС

Некоторые моторы способны пережить три автомобиля. Эти пять двигателей считаются самыми выносливыми на российском рынке — и один из них до сих пор удивляет даже механиков.

Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Запотевшие окна? Откройте этот старый совет с моющим средством и забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев Санкционный узел затягивается: Трамп зовёт Центральную Азию на помощь против России Любовь Степушова
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Смородина обожает этот осенний подарок: ягоды будут наливаться, как виноград
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Гардероб под охраной природы: спасение от моли без вреда для ткани прячется в парке
Последние материалы
Уникальный внедорожник, который остался в тени: почему УАЗ-3172 не стал серийным
Пакетотерапия по-кошачьи: как пластик помогает питомцам справиться со стрессом
Китай показал, как выглядит мир без людей: экскурсии на заводы-автоматы стали вирусным трендом
Секрет долголетия раскрыт: всего 6 минут в день изменят вашу жизнь навсегда
Не допускайте этих ошибок при обрезке гортензий осенью — ваше растение зацветёт пышнее прежнего
Развод не помеха: Дибров дал наставление мужчинам, как сохранить брак
Эта простая утренняя привычка сократит заболеваемость простудами на 30%
Казахстанские автомобили обернулись ловушкой: владельцам выставили счёт до 3,5 млн рублей
Межресничка без ошибок: как выбрать идеального мастера и оттенок, чтобы взгляд был естественным
Вы думаете, это полезный завтрак? На самом деле он тормозит метаболизм и добавляет лишние килограммы
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.