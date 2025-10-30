Спасение для усталых ног: не верьте мифам — вот что реально помогает снять напряжение

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Зимой часто забывают о ногах, хотя именно они страдают от перепадов температуры, тесной обуви и сухого воздуха. Теплые сапоги, защищающие от холода, могут стать причиной натоптышей, трещин и шелушений. Чтобы избежать этих неприятностей, следует соблюдать несколько простых, но эффективных правил по уходу за ногами в зимний период.

Педикюр
Фото: https://pixabay.com by Vika_Glitter is licensed under Free
Педикюр

1. Увлажнение кожи

Холодный воздух и отопление делают кожу ног сухой и склонной к трещинам. Чтобы этого избежать, важно регулярно увлажнять кожу с помощью кремов, содержащих жиры и мочевину. Эти компоненты помогают удерживать влагу, делают кожу мягкой и эластичной. Однако не следует наносить слишком много крема, чтобы избежать неприятных ощущений, таких как липкость, и избыточной потливости.

Раз в неделю стоит использовать маски для ног или носочки с мягкими кислотами. Это поможет размягчить ороговевший слой кожи, а увлажняющий крем будет впитываться глубже.

2. Обувь

Зимняя обувь играет важную роль в здоровье ног. Узкие сапоги и высокие каблуки могут нарушить кровообращение, вызвать натоптыши и мозоли. Лучший выбор — обувь с устойчивым каблуком до 5 см и просторным носком. Натуральные стельки и термостельки обеспечат дополнительную защиту от холода, не нарушая кровообращение.

Важно, чтобы обувь не натирала стопу, даже если носки достаточно толстые. Зимой микротравмы заживают медленно, и это может привести к осложнениям.

3. Ванночки для ног

Низкие температуры могут ослабить иммунитет и вызвать спазмы сосудов. Чтобы поддерживать нормальное кровообращение, полезно делать теплые ванночки для ног. В воду можно добавлять морскую соль, соду или эфирное масло чайного дерева — это расслабляет мышцы, улучшает циркуляцию и помогает снять усталость.

Для людей с тенденцией к отекам полезно завершить процедуру контрастным обливанием. Это активизирует кровообращение и уменьшает отечность.

4. Педикюр

Зимой кожа ног становится грубее, так как обувь создает трение. Педикюр раз в месяц — необходимая процедура, а не роскошь. Лучше всего подойдет аппаратный педикюр, который не травмирует кожу. Между процедурами стоит использовать пилку или терку для профилактики грубых участков, однако не стоит слишком сильно тереть кожу, чтобы избежать её пересушивания.

Педикюр помогает предотвратить образование натоптышей и трещин, а также поддерживает состояние кожи.

5. Питание, движение и профилактика

Чтобы ноги не страдали от холода и плохого кровообращения, нужно следить за общим состоянием циркуляции крови. Ежедневные прогулки, растяжка и массаж стоп помогут предотвратить застой крови и улучшат состояние кожи. Утром полезно катать стопой массажный мячик или деревянный ролик — это активирует лимфоток и стимулирует кровообращение. Также важно следить за уровнем витаминов и минералов в организме, таких как железо и витамин D, которые влияют на циркуляцию крови и заживление кожи.

Регулярный уход за ногами зимой предотвратит проблемы с кожей и улучшит общее состояние стоп.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
