Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых

Водопадная челка — настоящий хит последних сезонов и идеальный выбор для тех, кто хочет обновить причёску, не жертвуя длиной и не тратя часы на укладку. Эта стрижка выглядит женственно, легко адаптируется под любой тип волос и лицо и подходит как обладательницам прямых прядей, так и кудрей. Недаром её называют "чёлкой для ленивых": она не требует строгой симметрии, растёт красиво и не нуждается в ежедневной укладке.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка с водопадной челкой

Что такое водопадная челка

Этот вариант челки получил своё название благодаря плавным, ниспадающим слоям, напоминающим водопад. Пряди мягко обрамляют лицо, создавая эффект естественного движения. Длина обычно варьируется от уровня скул до линии ключиц.

"Длинная челка обычно доходит до линии между скулами и ключицами", — сказал парикмахер Нил Муди из салона Neil Moodie.

По его словам, водопадная челка универсальна: её можно сделать ровной, асимметричной, рваной или многослойной — всё зависит от структуры волос и личного стиля.

Такой вариант особенно гармонично смотрится на волосах средней длины и длинных — он плавно переходит в основную массу и создаёт эффект объёма.

Кому подойдёт водопадная челка

Главное преимущество этой стрижки — она идёт всем. Каскадная форма помогает скорректировать пропорции лица и добавить мягкости чертам.

"Эта стрижка отлично подходит для волос самой разной текстуры, поскольку длина позволяет прорабатывать локоны и добавлять движение", — отметил сооснователь салона Aevum Том Смит.

Кроме того, водопадная челка отлично сочетается с пучками, хвостами и распущенными волосами — она делает причёску более лёгкой и динамичной.

Как выбрать длину по типу лица

Круглое лицо: лучше остановиться на длинной челке до уровня скул — она визуально вытянет лицо.

лучше остановиться на длинной челке до уровня скул — она визуально вытянет лицо. Квадратное: избегайте прямого пробора — мягкий боковой создаст плавные линии и смягчит углы.

избегайте прямого пробора — мягкий боковой создаст плавные линии и смягчит углы. Вытянутое: подойдёт челка до скул или чуть выше — она уравновешивает пропорции.

подойдёт челка до скул или чуть выше — она уравновешивает пропорции. Сердцевидное: оптимально, если пряди начинаются от линии бровей и заканчиваются чуть ниже скул: это визуально сужает лоб и делает нижнюю часть лица утончённой.

Если волосы вьющиеся, мастер должен учитывать усадку после высыхания — такие пряди укорачиваются, и челку стоит оставлять чуть длиннее. Для густых волос подойдёт лёгкая филировка, чтобы избежать тяжести у лица, а тонкие лучше подстричь ровнее для дополнительного объёма.

Как ухаживать и укладывать водопадную челку

Пошаговая укладка

После мытья волос сразу приступайте к сушке челки, чтобы избежать заломов.

Используйте круглую щётку среднего диаметра, направляя поток воздуха от корней вниз.

Для объёма нанесите лёгкий спрей или мусс, а концы подогните внутрь утюжком с низкой температурой.

Зафиксируйте результат спреем с гибкой фиксацией.

"Используйте лёгкие средства — спрей для объёма, текстурирующий крем или сухой шампунь, и при необходимости утюжок с низкой температурой", — посоветовал Нил Муди.

Перед сном можно слегка подкрутить челку и закрепить заколкой, чтобы утром сохранить форму.

Уход и поддержание формы

Регулярная коррекция — каждые 6-8 недель. Это помогает челке расти плавно, не теряя форму. Если вы часто наносите косметику, старайтесь закалывать челку во время макияжа — это предотвратит жирность у корней.

Для вьющихся волос отличным решением станет шёлковая наволочка — она снижает трение и помогает избежать пушистости.

Сравнение челок

Тип челки Особенности Кому подходит Водопадная Длинная, плавная, сливается с прядями Всем типам лица Французская Прямая, до бровей, густая Узкое или овальное лицо Микрочёлка Короткая, выше бровей Тонкие черты лица Коса/рваная Динамичная, лёгкая Круглое или квадратное лицо

Ошибки при укладке

Ошибка: сушить челку последней.

Последствие: заломы и непослушные пряди.

Альтернатива: сушить сразу после душа.

Ошибка: использовать слишком тяжёлые стайлинг-средства.

Последствие: потеря объёма.

Альтернатива: лёгкий текстурирующий крем или мусс.

Ошибка: редкая коррекция длины.

Последствие: неаккуратная форма и потеря стиля.

Альтернатива: обновление каждые 6-8 недель.

А что если волосы растут медленно

Водопадная челка — отличное решение для тех, кто хочет отрастить волосы. Она сливается с остальной длиной, поэтому не требует резкого перехода. При желании её можно просто заправить за ухо или заколоть — причёска всё равно будет выглядеть завершённой.

Плюсы и минусы водопадной челки

Плюсы Минусы Подходит всем типам лица Требует регулярной коррекции Не требует сложной укладки Может мешать при спорте Растёт естественно На густых волосах нужно филирование Подходит под любую длину В жару требует фиксации

Мифы и правда

Миф: водопадная челка подходит только длинным волосам.

Правда: она отлично смотрится и на средней длине, особенно с каскадной стрижкой.

водопадная челка подходит только длинным волосам. она отлично смотрится и на средней длине, особенно с каскадной стрижкой. Миф: такую челку сложно укладывать.

Правда: достаточно 5 минут с феном и круглой щёткой.

такую челку сложно укладывать. достаточно 5 минут с феном и круглой щёткой. Миф: челка делает лицо шире.

Правда: при правильном подборе длины она, наоборот, смягчает черты.

Три интересных факта

Термин "водопадная челка" появился в 2019 году благодаря стилистам Лондона.

Дженнифер Лопес и Скарлетт Йоханссон сделали эту стрижку вирусной после показов 2024 года.

и сделали эту стрижку вирусной после показов 2024 года. Водопадная челка — один из немногих трендов, одинаково популярных и среди брюнеток, и среди блондинок.