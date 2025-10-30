Формула красоты: что делает кислоты, ретинол и ниацинамид эффективными

Современная косметика перестала быть просто уходом — теперь это почти химия в домашних условиях. В составах кремов и сывороток всё чаще встречаются слова вроде «ретинол», «AHA», «BHA», «ниацинамид». Они звучат научно, но в реальности — это инструменты, которые могут преобразить кожу или, наоборот, вызвать раздражение, если использовать их неправильно. Разберём, как действуют эти активы, кому они нужны и как их сочетать, чтобы кожа получила максимум пользы.
Кожа, особенно городская, живёт под постоянным стрессом: загрязнение воздуха, нехватка сна, сухой климат, УФ-излучение. Обычные кремы уже не справляются — им на смену пришла косметика с активами, которые работают глубже. Кислоты обновляют, ретинол ускоряет регенерацию, ниацинамид восстанавливает барьер. Вместе они способны заменить салонный уход, если понимать логику их действия.
«Активы — как спорт для кожи: при правильной дозировке дают тонус, при злоупотреблении — травму», — объясняет дерматолог Марина Лебедева.
Кислоты — это эксфолианты, которые удаляют ороговевшие клетки и стимулируют обновление кожи. Они бывают нескольких видов:
Как применять: 1–3 раза в неделю, вечером, с обязательным SPF днём.
Ретинол (витамин A) — один из самых изученных ингредиентов в косметологии. Он ускоряет обновление клеток, стимулирует выработку коллагена и уменьшает пигментацию. Это главный актив в антивозрастном уходе, но требует аккуратности: при чрезмерном использовании может вызывать сухость, шелушение и чувствительность.
Как применять: начинать с низких концентраций (0,1–0,3%), наносить на ночь, через день. Обязательно использовать SPF утром.
Ниацинамид (витамин B3) — универсальный компонент, подходящий всем типам кожи. Он регулирует выработку себума, укрепляет барьер, осветляет пигментные пятна и уменьшает воспаления. Особенно полезен в городском ритме: защищает кожу от оксидативного стресса и делает её менее реактивной.
Как применять: утром или вечером, можно сочетать с большинством активов, кроме концентрированных кислот. Оптимальная концентрация — 5%.
|Компонент
|Основное действие
|Для какого типа кожи
|Как использовать
|С чем не сочетать
|AHA / BHA / PHA кислоты
|обновление, очищение, сияние
|сухая, жирная, комбинированная
|1–3 раза в неделю
|ретинол, витамин C в один день
|Ретинол
|антивозрастное, выравнивание тона
|зрелая, тусклая, с морщинами
|на ночь, через день
|кислоты, активный витамин C
|Ниацинамид
|восстановление, противовоспалительное действие
|все типы, особенно чувствительная
|утром/вечером
|концентрированные кислоты
Иногда кажется, что кожа «не реагирует». Это может быть из-за слишком короткого курса (результат виден через 3–6 недель), неправильно подобранного pH или недостаточного увлажнения. Без достаточного количества влаги активы не могут проявить эффект. Поэтому любой уход с кислотами и ретинолом должен сопровождаться увлажняющим кремом или сывороткой с гиалуроновой кислотой.
...воспринимать активы не как магию, а как инструмент? Они действительно меняют кожу, но требуют дисциплины. Главное — не стремиться к «идеальному» лицу, а поддерживать живое равновесие. Активы не создают новую кожу — они помогают вашей работать лучше.
Нет. Лучше чередовать их через день, чтобы избежать раздражения.
Ниацинамид — он универсален и улучшает барьер, подготавливая кожу к ретинолу и кислотам.
От 3 до 6 недель регулярного применения.
