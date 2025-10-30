Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта простая асана стирает тревогу и возвращает уверенность за минуту — попробуйте и почувствуйте разницу
Они не вырастают никогда: крошечные пород кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Экономический парадокс: богатеют на глазах даже в кризис
Усы решают всё: Леонид Якубович возвращается на СТС с новым шоу
Женщины за рулём и в салоне: Uber запустил в городах Бразилии функцию выбора водителя
Отпечатки на чешуе: как на Ямале научились считывать судьбу рыбы
Альбом Валерии может стать последним: певица раскрыла карты
Ошибки превращают побелку в бессмысленную работу — проверьте себя перед выходными
Желтизна ногтей может рассказать о болезни: как отличить следы лака от проблем с печенью

Формула красоты: что делает кислоты, ретинол и ниацинамид эффективными

1:50
Моя семья » Красота и стиль

Современная косметика перестала быть просто уходом — теперь это почти химия в домашних условиях. В составах кремов и сывороток всё чаще встречаются слова вроде «ретинол», «AHA», «BHA», «ниацинамид». Они звучат научно, но в реальности — это инструменты, которые могут преобразить кожу или, наоборот, вызвать раздражение, если использовать их неправильно. Разберём, как действуют эти активы, кому они нужны и как их сочетать, чтобы кожа получила максимум пользы.

Ниацинамид: нанесение сыворотки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ниацинамид: нанесение сыворотки

Почему активные компоненты стали обязательными

Кожа, особенно городская, живёт под постоянным стрессом: загрязнение воздуха, нехватка сна, сухой климат, УФ-излучение. Обычные кремы уже не справляются — им на смену пришла косметика с активами, которые работают глубже. Кислоты обновляют, ретинол ускоряет регенерацию, ниацинамид восстанавливает барьер. Вместе они способны заменить салонный уход, если понимать логику их действия.

«Активы — как спорт для кожи: при правильной дозировке дают тонус, при злоупотреблении — травму», — объясняет дерматолог Марина Лебедева.

Кислоты: мягкое обновление

Кислоты — это эксфолианты, которые удаляют ороговевшие клетки и стимулируют обновление кожи. Они бывают нескольких видов:

  • AHA (альфа-гидроксикислоты) — гликолевая, молочная, миндальная. Работают на поверхности: улучшают тон, борются с тусклостью, сухостью, неровной текстурой. Подходят сухой и нормальной коже.
  • BHA (бета-гидроксикислоты) — салициловая. Проникает в поры, растворяет себум, предотвращает воспаления. Идеальна для жирной и проблемной кожи.
  • PHA (поли-гидроксикислоты) — мягкие кислоты нового поколения. Обновляют без раздражения, хорошо подходят чувствительной коже.

Как применять: 1–3 раза в неделю, вечером, с обязательным SPF днём.

Ретинол: стимулятор обновления

Ретинол (витамин A) — один из самых изученных ингредиентов в косметологии. Он ускоряет обновление клеток, стимулирует выработку коллагена и уменьшает пигментацию. Это главный актив в антивозрастном уходе, но требует аккуратности: при чрезмерном использовании может вызывать сухость, шелушение и чувствительность.

Как применять: начинать с низких концентраций (0,1–0,3%), наносить на ночь, через день. Обязательно использовать SPF утром.

Ниацинамид: баланс и восстановление

Ниацинамид (витамин B3) — универсальный компонент, подходящий всем типам кожи. Он регулирует выработку себума, укрепляет барьер, осветляет пигментные пятна и уменьшает воспаления. Особенно полезен в городском ритме: защищает кожу от оксидативного стресса и делает её менее реактивной.

Как применять: утром или вечером, можно сочетать с большинством активов, кроме концентрированных кислот. Оптимальная концентрация — 5%.

Таблица: сравнение активов

Компонент Основное действие Для какого типа кожи Как использовать С чем не сочетать
AHA / BHA / PHA кислоты обновление, очищение, сияние сухая, жирная, комбинированная 1–3 раза в неделю ретинол, витамин C в один день
Ретинол антивозрастное, выравнивание тона зрелая, тусклая, с морщинами на ночь, через день кислоты, активный витамин C
Ниацинамид восстановление, противовоспалительное действие все типы, особенно чувствительная утром/вечером концентрированные кислоты

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить все активы подряд.
    → Последствие: раздражение, шелушение, нарушение барьера.
    → Альтернатива: чередовать — кислоты в понедельник, ретинол в среду, ниацинамид ежедневно.
  • Ошибка: использовать кислоту и ретинол в один вечер.
    → Последствие: ожог и чувствительность.
    → Альтернатива: кислоты — утром или через день после ретинола.
  • Ошибка: начинать с высокой концентрации.
    → Последствие: стресс для кожи, воспаления.
    → Альтернатива: увеличивать дозу постепенно, начиная с мягких формул.
  • Ошибка: пренебрегать SPF.
    → Последствие: пигментация, фотостарение.
    → Альтернатива: каждый день — защита SPF 30+.

Советы шаг за шагом: как ввести активы в уход

  1. Начните с одного ингредиента. Например, с ниацинамида — он самый мягкий и подходит для ежедневного использования.
  2. Следите за реакцией кожи. Если появляется стянутость или шелушение — сократите частоту.
  3. Не смешивайте активы. Комбинируйте их в разные дни.
  4. Делайте “периоды отдыха”. Раз в неделю используйте только базовый уход без активов.
  5. Обязательно завершайте SPF. Даже зимой. Активы делают кожу чувствительной к солнцу.

Как сочетать правильно

  • Ретинол + ниацинамид. Отличная пара: ниацинамид снижает раздражение от ретинола и поддерживает барьер.
  • Кислоты + ниацинамид. Можно, если между ними сделать паузу 15–20 минут.
  • Кислоты + ретинол. Только в разные дни, иначе кожа не успеет восстановиться.
  • Ниацинамид + витамин C. Современные формулы позволяют сочетать, но новичкам лучше разводить по времени (утро и вечер).

Когда активы не работают

Иногда кажется, что кожа «не реагирует». Это может быть из-за слишком короткого курса (результат виден через 3–6 недель), неправильно подобранного pH или недостаточного увлажнения. Без достаточного количества влаги активы не могут проявить эффект. Поэтому любой уход с кислотами и ретинолом должен сопровождаться увлажняющим кремом или сывороткой с гиалуроновой кислотой.

Мифы и правда

  • Миф: кислоты истончают кожу.
    Правда: при правильном применении они стимулируют обновление, делая кожу плотнее.
  • Миф: ретинол нельзя использовать летом.
    Правда: можно, если защищать кожу SPF и не превышать концентрацию.
  • Миф: ниацинамид подходит только жирной коже.
    Правда: он универсален, помогает и сухой, и чувствительной коже.
  • Миф: активы работают только у зрелой кожи.
    Правда: они эффективны уже после 25 лет — в профилактических концентрациях.

Три интересных факта

  • Ниацинамид усиливает действие SPF — кожа получает двойную защиту.
  • Ретинол в концентрации 0,3% работает эффективнее, чем 1%, если формула стабилизирована.
  • Кислоты с pH выше 4,5 действуют мягче, но дают накопительный результат.

А что если…

...воспринимать активы не как магию, а как инструмент? Они действительно меняют кожу, но требуют дисциплины. Главное — не стремиться к «идеальному» лицу, а поддерживать живое равновесие. Активы не создают новую кожу — они помогают вашей работать лучше.

FAQ

Можно ли использовать кислоты и ретинол одновременно?

Нет. Лучше чередовать их через день, чтобы избежать раздражения.

Какой актив выбрать первым?

Ниацинамид — он универсален и улучшает барьер, подготавливая кожу к ретинолу и кислотам.

Через сколько виден результат?

От 3 до 6 недель регулярного применения.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Мир. Новости мира
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила
Новости спорта
Вы зря считаете повторы: новое исследование о росте мышц ломает старые правила
Популярное
Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой

Простой, проверенный временем способ посева моркови «щепоткой» помогает сэкономить семена, получить ровные корнеплоды и хранить урожай до самой весны.

Зачем платить за ленты, если бабушкин способ работает лучше: как сеять морковь щепоткой
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Куст жив, но мёртв внутри: что делать, если почковый клещ превращает смородину в пустышку
Маск против Запада: ИИ раскрыл правду о Северных потоках, которую все скрывали
От торпеды Сахарова до Посейдона: РФ воплотила идею ядерного сверхудара из глубины Олег Володин В спорте, как и в любви, женщины чувствуют ритм, мужчины — только усталость Игорь Буккер Бразилия в огне: тень Трампа стоит за кровавыми событиями в Рио Любовь Степушова
Цены растут, но японцы нашли лазейку: хитрый ход, который обошёл новую формулу утильсбора
Сотни миллиардов на кону: Россия запускает в Венесуэле экономический проект века
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Раскопки остановлены, отчёты исчезли: что на самом деле нашли под городом богов
Последние материалы
Они не вырастают никогда: крошечные пород кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Экономический парадокс: богатеют на глазах даже в кризис
Усы решают всё: Леонид Якубович возвращается на СТС с новым шоу
Женщины за рулём и в салоне: Uber запустил в городах Бразилии функцию выбора водителя
Отпечатки на чешуе: как на Ямале научились считывать судьбу рыбы
Альбом Валерии может стать последним: певица раскрыла карты
Ошибки превращают побелку в бессмысленную работу — проверьте себя перед выходными
Желтизна ногтей может рассказать о болезни: как отличить следы лака от проблем с печенью
Стирали как обычно — а получили свитер для кота: как исправить шерстяную катастрофу
Формула красоты: что делает кислоты, ретинол и ниацинамид эффективными
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.