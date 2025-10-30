Формула красоты: что делает кислоты, ретинол и ниацинамид эффективными

1:50 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

Современная косметика перестала быть просто уходом — теперь это почти химия в домашних условиях. В составах кремов и сывороток всё чаще встречаются слова вроде «ретинол», «AHA», «BHA», «ниацинамид». Они звучат научно, но в реальности — это инструменты, которые могут преобразить кожу или, наоборот, вызвать раздражение, если использовать их неправильно. Разберём, как действуют эти активы, кому они нужны и как их сочетать, чтобы кожа получила максимум пользы.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Ниацинамид: нанесение сыворотки

Почему активные компоненты стали обязательными

Кожа, особенно городская, живёт под постоянным стрессом: загрязнение воздуха, нехватка сна, сухой климат, УФ-излучение. Обычные кремы уже не справляются — им на смену пришла косметика с активами, которые работают глубже. Кислоты обновляют, ретинол ускоряет регенерацию, ниацинамид восстанавливает барьер. Вместе они способны заменить салонный уход, если понимать логику их действия.

«Активы — как спорт для кожи: при правильной дозировке дают тонус, при злоупотреблении — травму», — объясняет дерматолог Марина Лебедева.

Кислоты: мягкое обновление

Кислоты — это эксфолианты, которые удаляют ороговевшие клетки и стимулируют обновление кожи. Они бывают нескольких видов:

AHA (альфа-гидроксикислоты) — гликолевая, молочная, миндальная. Работают на поверхности: улучшают тон, борются с тусклостью, сухостью, неровной текстурой. Подходят сухой и нормальной коже.

— гликолевая, молочная, миндальная. Работают на поверхности: улучшают тон, борются с тусклостью, сухостью, неровной текстурой. Подходят сухой и нормальной коже. BHA (бета-гидроксикислоты) — салициловая. Проникает в поры, растворяет себум, предотвращает воспаления. Идеальна для жирной и проблемной кожи.

— салициловая. Проникает в поры, растворяет себум, предотвращает воспаления. Идеальна для жирной и проблемной кожи. PHA (поли-гидроксикислоты) — мягкие кислоты нового поколения. Обновляют без раздражения, хорошо подходят чувствительной коже.

Как применять: 1–3 раза в неделю, вечером, с обязательным SPF днём.

Ретинол: стимулятор обновления

Ретинол (витамин A) — один из самых изученных ингредиентов в косметологии. Он ускоряет обновление клеток, стимулирует выработку коллагена и уменьшает пигментацию. Это главный актив в антивозрастном уходе, но требует аккуратности: при чрезмерном использовании может вызывать сухость, шелушение и чувствительность.

Как применять: начинать с низких концентраций (0,1–0,3%), наносить на ночь, через день. Обязательно использовать SPF утром.

Ниацинамид: баланс и восстановление

Ниацинамид (витамин B3) — универсальный компонент, подходящий всем типам кожи. Он регулирует выработку себума, укрепляет барьер, осветляет пигментные пятна и уменьшает воспаления. Особенно полезен в городском ритме: защищает кожу от оксидативного стресса и делает её менее реактивной.

Как применять: утром или вечером, можно сочетать с большинством активов, кроме концентрированных кислот. Оптимальная концентрация — 5%.

Таблица: сравнение активов

Компонент Основное действие Для какого типа кожи Как использовать С чем не сочетать AHA / BHA / PHA кислоты обновление, очищение, сияние сухая, жирная, комбинированная 1–3 раза в неделю ретинол, витамин C в один день Ретинол антивозрастное, выравнивание тона зрелая, тусклая, с морщинами на ночь, через день кислоты, активный витамин C Ниацинамид восстановление, противовоспалительное действие все типы, особенно чувствительная утром/вечером концентрированные кислоты

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наносить все активы подряд.

→ Последствие: раздражение, шелушение, нарушение барьера.

→ Альтернатива: чередовать — кислоты в понедельник, ретинол в среду, ниацинамид ежедневно.

→ Последствие: раздражение, шелушение, нарушение барьера. → Альтернатива: чередовать — кислоты в понедельник, ретинол в среду, ниацинамид ежедневно. Ошибка: использовать кислоту и ретинол в один вечер.

→ Последствие: ожог и чувствительность.

→ Альтернатива: кислоты — утром или через день после ретинола.

→ Последствие: ожог и чувствительность. → Альтернатива: кислоты — утром или через день после ретинола. Ошибка: начинать с высокой концентрации.

→ Последствие: стресс для кожи, воспаления.

→ Альтернатива: увеличивать дозу постепенно, начиная с мягких формул.

→ Последствие: стресс для кожи, воспаления. → Альтернатива: увеличивать дозу постепенно, начиная с мягких формул. Ошибка: пренебрегать SPF.

→ Последствие: пигментация, фотостарение.

→ Альтернатива: каждый день — защита SPF 30+.

Советы шаг за шагом: как ввести активы в уход

Начните с одного ингредиента. Например, с ниацинамида — он самый мягкий и подходит для ежедневного использования. Следите за реакцией кожи. Если появляется стянутость или шелушение — сократите частоту. Не смешивайте активы. Комбинируйте их в разные дни. Делайте “периоды отдыха”. Раз в неделю используйте только базовый уход без активов. Обязательно завершайте SPF. Даже зимой. Активы делают кожу чувствительной к солнцу.

Как сочетать правильно

Ретинол + ниацинамид. Отличная пара: ниацинамид снижает раздражение от ретинола и поддерживает барьер.

Отличная пара: ниацинамид снижает раздражение от ретинола и поддерживает барьер. Кислоты + ниацинамид. Можно, если между ними сделать паузу 15–20 минут.

Можно, если между ними сделать паузу 15–20 минут. Кислоты + ретинол. Только в разные дни, иначе кожа не успеет восстановиться.

Только в разные дни, иначе кожа не успеет восстановиться. Ниацинамид + витамин C. Современные формулы позволяют сочетать, но новичкам лучше разводить по времени (утро и вечер).

Когда активы не работают

Иногда кажется, что кожа «не реагирует». Это может быть из-за слишком короткого курса (результат виден через 3–6 недель), неправильно подобранного pH или недостаточного увлажнения. Без достаточного количества влаги активы не могут проявить эффект. Поэтому любой уход с кислотами и ретинолом должен сопровождаться увлажняющим кремом или сывороткой с гиалуроновой кислотой.

Мифы и правда

Миф: кислоты истончают кожу.

Правда: при правильном применении они стимулируют обновление, делая кожу плотнее.

Правда: при правильном применении они стимулируют обновление, делая кожу плотнее. Миф: ретинол нельзя использовать летом.

Правда: можно, если защищать кожу SPF и не превышать концентрацию.

Правда: можно, если защищать кожу SPF и не превышать концентрацию. Миф: ниацинамид подходит только жирной коже.

Правда: он универсален, помогает и сухой, и чувствительной коже.

Правда: он универсален, помогает и сухой, и чувствительной коже. Миф: активы работают только у зрелой кожи.

Правда: они эффективны уже после 25 лет — в профилактических концентрациях.

Три интересных факта

Ниацинамид усиливает действие SPF — кожа получает двойную защиту.

Ретинол в концентрации 0,3% работает эффективнее, чем 1%, если формула стабилизирована.

Кислоты с pH выше 4,5 действуют мягче, но дают накопительный результат.

А что если…

...воспринимать активы не как магию, а как инструмент? Они действительно меняют кожу, но требуют дисциплины. Главное — не стремиться к «идеальному» лицу, а поддерживать живое равновесие. Активы не создают новую кожу — они помогают вашей работать лучше.

FAQ

Можно ли использовать кислоты и ретинол одновременно?

Нет. Лучше чередовать их через день, чтобы избежать раздражения.

Какой актив выбрать первым?

Ниацинамид — он универсален и улучшает барьер, подготавливая кожу к ретинолу и кислотам.

Через сколько виден результат?

От 3 до 6 недель регулярного применения.