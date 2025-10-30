Этот трюк взорвал соцсети: ингредиент из выпечки теперь заменяет визит к косметологу

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:13
Моя семья » Красота и стиль

В эпоху соцсетей домашние бьюти-эксперименты набирают популярность быстрее, чем новые косметические бренды. Один из последних вирусных трендов — "трюк с корицей", который обещает мгновенно сделать губы более пухлыми и соблазнительными без уколов и дорогостоящих процедур. Всего один ингредиент из вашей кухни — и эффект, как после блеска с гиалуроном. Но действительно ли это безопасно?

Блеск на губах девушки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Блеск на губах девушки

Почему все говорят о корице

Видео с тегом #cinnamonlips набрали миллионы просмотров: блогеры наносят на губы бальзам с добавлением корицы и через пару минут показывают увеличенный объём. Результат визуально впечатляет, а ингредиент кажется безвредным и доступным.

Корица действительно способна вызывать лёгкое покалывание и розоватый оттенок губ, но этот эффект имеет физиологическое объяснение, и подходить к нему стоит с осторожностью.

"Эффект, который создаёт корица, — это не настоящее увеличение объёма, а временная реакция организма", — отмечают дерматологи, ссылаясь на исследование, опубликованное в Teen Vogue.

Как действует корица на кожу

Активное вещество в корице — коричный альдегид. При контакте с кожей он вызывает лёгкое раздражение нервных окончаний, что провоцирует приток крови к поверхности. Из-за этого губы становятся чуть припухшими, а их оттенок — ярче.

Это тот же принцип, который используется в промышленных блесках с эффектом увеличения губ. Только вместо корицы производители применяют ментол, перец чили или никотиновую кислоту — вещества, стимулирующие микроциркуляцию.

По сути, корица заставляет кожу "включить" защитную реакцию, а визуальный результат воспринимается как объём.

Сколько держится эффект

Результат появляется уже через 3-5 минут после нанесения, но держится недолго — около одного-двух часов. Всё зависит от чувствительности кожи и концентрации специи.

После этого отёк спадает, а губы возвращаются к своему обычному виду. Поэтому трюк можно рассматривать как временный вариант для съёмки, вечеринки или свидания, но не как замену филлерам с гиалуроновой кислотой, которые дают стойкий эффект на месяцы.

Безопасность: когда натуральное не значит безвредное

Несмотря на популярность лайфхака, дерматологи предупреждают: корица — активное вещество, а не просто приправа.

"У людей с чувствительной кожей она может вызвать контактный дерматит, покраснение и жжение", — поясняет дерматолог доктор Денди Энгельман.

Реакция возникает потому, что кожа губ очень тонкая и не имеет рогового слоя, защищающего её от внешних раздражителей. Поэтому даже минимальное превышение дозы может привести к ожогу или шелушению.

Чтобы избежать проблем, перед нанесением корицы на губы нужно провести тест

  • Нанесите немного смеси на внутреннюю сторону предплечья.
  • Подождите 10-15 минут.
  • Если кожа не покраснела и не зудит, средство можно использовать.

Если же появилось раздражение — эксперимент лучше прекратить.

Как безопасно повторить трюк дома

Тем, кто всё же хочет попробовать "корица-хак", стоит соблюдать несколько правил.

  • Используйте минимальное количество: щепотки порошка или капли эфирного масла достаточно для лёгкого эффекта.
  • Смешивайте с базой: добавьте корицу в прозрачный блеск или бальзам для губ, чтобы снизить концентрацию активного вещества.
  • Избегайте чистой специи: никогда не наносите корицу напрямую — это может привести к ожогу.
  • Наносите только на неповреждённую кожу: если на губах есть трещины или сухость, процедура противопоказана.
  • Не злоупотребляйте: частое использование пересушивает кожу и нарушает защитный барьер.

Для мягкости можно использовать эфирное масло листьев корицы, оно действует деликатнее, чем масло коры.

Сравнение: корица vs филлеры и блески

Средство Принцип действия Эффект Продолжительность Риск
Корица (домашний метод) раздражение кожи → приток крови временный объём 1-2 часа возможное раздражение
Блески с ментолом/перцем лёгкое раздражение и охлаждение визуальный объём 2-3 часа лёгкое жжение
Филлеры (гиалуроновая кислота) заполнение тканей реальное увеличение 4-8 месяцев требует врача
Пламперы с пептидами стимуляция коллагена постепенный объём 2-4 недели при регулярном использовании безопасно

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: добавлять слишком много корицы.
    Последствие: сильное жжение и раздражение губ.
    Альтернатива: использовать одну щепотку на порцию бальзама или каплю эфирного масла.
  • Ошибка: наносить на сухие или потрескавшиеся губы.
    Последствие: усиление воспаления и шелушение.
    Альтернатива: предварительно сделать мягкий скраб и нанести увлажняющий крем.
  • Ошибка: применять каждый день.
    Последствие: пересушивание кожи.
    Альтернатива: не чаще 2-3 раз в неделю и только при хорошем состоянии губ.

Советы шаг за шагом

  • Возьмите 1 ч. л. прозрачного бальзама для губ.
  • Добавьте щепотку молотой корицы или каплю эфирного масла.
  • Тщательно перемешайте аппликатором.
  • Нанесите тонким слоем и подождите 2-3 минуты.
  • Если чувствуете сильное жжение — немедленно смойте.
  • После эффекта увлажните губы маслом ши или алоэ вера.

А что если заменить корицу

Тем, кто хочет аналогичный эффект без раздражения, косметологи советуют безопасные альтернативы:

  • блески с пептидами и гиалуроновой кислотой: придают объём со временем;
  • масла с ментолом или ванилью: дают лёгкое покалывание без ожога;
  • маски с коллагеном и кофеином: визуально разглаживают губы.

Плюсы и минусы корица-хита

Плюсы Минусы
Быстрый результат Эффект недолговечен
Простые ингредиенты Возможны аллергия и раздражение
Не требует визита к врачу Не подходит для чувствительной кожи
Добавляет естественный румянец Может пересушить губы

FAQ

Можно ли использовать корицу каждый день

Нет. Рекомендуется не чаще 2-3 раз в неделю, чтобы избежать пересушивания кожи.

Какой вид корицы безопаснее

Мягче действует эфирное масло листьев корицы, а не коры. Его можно добавить каплю в блеск.

Поможет ли трюк при тонких губах

Визуально да, но эффект временный. Для стойкого результата подходят филлеры или уходовые средства с пептидами.

Мифы и правда

  • Миф: корица увеличивает губы навсегда.
    Правда: эффект полностью исчезает через пару часов.
  • Миф: чем больше корицы, тем сильнее эффект.
    Правда: передозировка вызывает ожог.
  • Миф: натуральное — значит безопасное.
    Правда: даже натуральные вещества могут вызывать аллергию.

Три интересных факта

  • Корица входит в состав некоторых профессиональных блесков, но в микродозах.
  • Эфирное масло корицы усиливает кровообращение и используется в массажных кремах.
  • В древности корицу применяли как афродизиак — считалось, что её аромат усиливает приток крови.

Исторический контекст

  • Первые "пламперы" для губ появились в США в 1960-х и содержали экстракт перца.
  • В 2000-х в индустрии красоты появились блески с ментолом, вдохновлённые домашними рецептами.
  • В 2020-х тренд на натуральные ингредиенты вернул корицу в бьюти-рутину как "домашний филлер".
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
