Этот трюк взорвал соцсети: ингредиент из выпечки теперь заменяет визит к косметологу

8:13 Your browser does not support the audio element. Моя семья Красота и стиль

В эпоху соцсетей домашние бьюти-эксперименты набирают популярность быстрее, чем новые косметические бренды. Один из последних вирусных трендов — "трюк с корицей", который обещает мгновенно сделать губы более пухлыми и соблазнительными без уколов и дорогостоящих процедур. Всего один ингредиент из вашей кухни — и эффект, как после блеска с гиалуроном. Но действительно ли это безопасно?

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Блеск на губах девушки

Почему все говорят о корице

Видео с тегом #cinnamonlips набрали миллионы просмотров: блогеры наносят на губы бальзам с добавлением корицы и через пару минут показывают увеличенный объём. Результат визуально впечатляет, а ингредиент кажется безвредным и доступным.

Корица действительно способна вызывать лёгкое покалывание и розоватый оттенок губ, но этот эффект имеет физиологическое объяснение, и подходить к нему стоит с осторожностью.

"Эффект, который создаёт корица, — это не настоящее увеличение объёма, а временная реакция организма", — отмечают дерматологи, ссылаясь на исследование, опубликованное в Teen Vogue.

Как действует корица на кожу

Активное вещество в корице — коричный альдегид. При контакте с кожей он вызывает лёгкое раздражение нервных окончаний, что провоцирует приток крови к поверхности. Из-за этого губы становятся чуть припухшими, а их оттенок — ярче.

Это тот же принцип, который используется в промышленных блесках с эффектом увеличения губ. Только вместо корицы производители применяют ментол, перец чили или никотиновую кислоту — вещества, стимулирующие микроциркуляцию.

По сути, корица заставляет кожу "включить" защитную реакцию, а визуальный результат воспринимается как объём.

Сколько держится эффект

Результат появляется уже через 3-5 минут после нанесения, но держится недолго — около одного-двух часов. Всё зависит от чувствительности кожи и концентрации специи.

После этого отёк спадает, а губы возвращаются к своему обычному виду. Поэтому трюк можно рассматривать как временный вариант для съёмки, вечеринки или свидания, но не как замену филлерам с гиалуроновой кислотой, которые дают стойкий эффект на месяцы.

Безопасность: когда натуральное не значит безвредное

Несмотря на популярность лайфхака, дерматологи предупреждают: корица — активное вещество, а не просто приправа.

"У людей с чувствительной кожей она может вызвать контактный дерматит, покраснение и жжение", — поясняет дерматолог доктор Денди Энгельман.

Реакция возникает потому, что кожа губ очень тонкая и не имеет рогового слоя, защищающего её от внешних раздражителей. Поэтому даже минимальное превышение дозы может привести к ожогу или шелушению.

Чтобы избежать проблем, перед нанесением корицы на губы нужно провести тест

Нанесите немного смеси на внутреннюю сторону предплечья.

Подождите 10-15 минут.

Если кожа не покраснела и не зудит, средство можно использовать.

Если же появилось раздражение — эксперимент лучше прекратить.

Как безопасно повторить трюк дома

Тем, кто всё же хочет попробовать "корица-хак", стоит соблюдать несколько правил.

Используйте минимальное количество: щепотки порошка или капли эфирного масла достаточно для лёгкого эффекта.

щепотки порошка или капли эфирного масла достаточно для лёгкого эффекта. Смешивайте с базой: добавьте корицу в прозрачный блеск или бальзам для губ, чтобы снизить концентрацию активного вещества.

добавьте корицу в прозрачный блеск или бальзам для губ, чтобы снизить концентрацию активного вещества. Избегайте чистой специи: никогда не наносите корицу напрямую — это может привести к ожогу.

никогда не наносите корицу напрямую — это может привести к ожогу. Наносите только на неповреждённую кожу: если на губах есть трещины или сухость, процедура противопоказана.

если на губах есть трещины или сухость, процедура противопоказана. Не злоупотребляйте: частое использование пересушивает кожу и нарушает защитный барьер.

Для мягкости можно использовать эфирное масло листьев корицы, оно действует деликатнее, чем масло коры.

Сравнение: корица vs филлеры и блески

Средство Принцип действия Эффект Продолжительность Риск Корица (домашний метод) раздражение кожи → приток крови временный объём 1-2 часа возможное раздражение Блески с ментолом/перцем лёгкое раздражение и охлаждение визуальный объём 2-3 часа лёгкое жжение Филлеры (гиалуроновая кислота) заполнение тканей реальное увеличение 4-8 месяцев требует врача Пламперы с пептидами стимуляция коллагена постепенный объём 2-4 недели при регулярном использовании безопасно

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: добавлять слишком много корицы.

Последствие: сильное жжение и раздражение губ.

Альтернатива: использовать одну щепотку на порцию бальзама или каплю эфирного масла.

добавлять слишком много корицы. сильное жжение и раздражение губ. использовать одну щепотку на порцию бальзама или каплю эфирного масла. Ошибка: наносить на сухие или потрескавшиеся губы.

Последствие: усиление воспаления и шелушение.

Альтернатива: предварительно сделать мягкий скраб и нанести увлажняющий крем.

наносить на сухие или потрескавшиеся губы. усиление воспаления и шелушение. предварительно сделать мягкий скраб и нанести увлажняющий крем. Ошибка: применять каждый день.

Последствие: пересушивание кожи.

Альтернатива: не чаще 2-3 раз в неделю и только при хорошем состоянии губ.

Советы шаг за шагом

Возьмите 1 ч. л. прозрачного бальзама для губ.

Добавьте щепотку молотой корицы или каплю эфирного масла.

Тщательно перемешайте аппликатором.

Нанесите тонким слоем и подождите 2-3 минуты.

Если чувствуете сильное жжение — немедленно смойте.

После эффекта увлажните губы маслом ши или алоэ вера.

А что если заменить корицу

Тем, кто хочет аналогичный эффект без раздражения, косметологи советуют безопасные альтернативы:

блески с пептидами и гиалуроновой кислотой: придают объём со временем;

придают объём со временем; масла с ментолом или ванилью: дают лёгкое покалывание без ожога;

дают лёгкое покалывание без ожога; маски с коллагеном и кофеином: визуально разглаживают губы.

Плюсы и минусы корица-хита

Плюсы Минусы Быстрый результат Эффект недолговечен Простые ингредиенты Возможны аллергия и раздражение Не требует визита к врачу Не подходит для чувствительной кожи Добавляет естественный румянец Может пересушить губы

FAQ

Можно ли использовать корицу каждый день

Нет. Рекомендуется не чаще 2-3 раз в неделю, чтобы избежать пересушивания кожи.

Какой вид корицы безопаснее

Мягче действует эфирное масло листьев корицы, а не коры. Его можно добавить каплю в блеск.

Поможет ли трюк при тонких губах

Визуально да, но эффект временный. Для стойкого результата подходят филлеры или уходовые средства с пептидами.

Мифы и правда

Миф: корица увеличивает губы навсегда.

Правда: эффект полностью исчезает через пару часов.

корица увеличивает губы навсегда. эффект полностью исчезает через пару часов. Миф: чем больше корицы, тем сильнее эффект.

Правда: передозировка вызывает ожог.

чем больше корицы, тем сильнее эффект. передозировка вызывает ожог. Миф: натуральное — значит безопасное.

Правда: даже натуральные вещества могут вызывать аллергию.

Три интересных факта

Корица входит в состав некоторых профессиональных блесков, но в микродозах.

Эфирное масло корицы усиливает кровообращение и используется в массажных кремах.

В древности корицу применяли как афродизиак — считалось, что её аромат усиливает приток крови.

Исторический контекст

Первые "пламперы" для губ появились в США в 1960-х и содержали экстракт перца.

В 2000-х в индустрии красоты появились блески с ментолом, вдохновлённые домашними рецептами.

В 2020-х тренд на натуральные ингредиенты вернул корицу в бьюти-рутину как "домашний филлер".