Этот трюк взорвал соцсети: ингредиент из выпечки теперь заменяет визит к косметологу

В эпоху соцсетей домашние бьюти-эксперименты набирают популярность быстрее, чем новые косметические бренды. Один из последних вирусных трендов — "трюк с корицей", который обещает мгновенно сделать губы более пухлыми и соблазнительными без уколов и дорогостоящих процедур. Всего один ингредиент из вашей кухни — и эффект, как после блеска с гиалуроном. Но действительно ли это безопасно?
Видео с тегом #cinnamonlips набрали миллионы просмотров: блогеры наносят на губы бальзам с добавлением корицы и через пару минут показывают увеличенный объём. Результат визуально впечатляет, а ингредиент кажется безвредным и доступным.
Корица действительно способна вызывать лёгкое покалывание и розоватый оттенок губ, но этот эффект имеет физиологическое объяснение, и подходить к нему стоит с осторожностью.
"Эффект, который создаёт корица, — это не настоящее увеличение объёма, а временная реакция организма", — отмечают дерматологи, ссылаясь на исследование, опубликованное в Teen Vogue.
Активное вещество в корице — коричный альдегид. При контакте с кожей он вызывает лёгкое раздражение нервных окончаний, что провоцирует приток крови к поверхности. Из-за этого губы становятся чуть припухшими, а их оттенок — ярче.
Это тот же принцип, который используется в промышленных блесках с эффектом увеличения губ. Только вместо корицы производители применяют ментол, перец чили или никотиновую кислоту — вещества, стимулирующие микроциркуляцию.
По сути, корица заставляет кожу "включить" защитную реакцию, а визуальный результат воспринимается как объём.
Результат появляется уже через 3-5 минут после нанесения, но держится недолго — около одного-двух часов. Всё зависит от чувствительности кожи и концентрации специи.
После этого отёк спадает, а губы возвращаются к своему обычному виду. Поэтому трюк можно рассматривать как временный вариант для съёмки, вечеринки или свидания, но не как замену филлерам с гиалуроновой кислотой, которые дают стойкий эффект на месяцы.
Несмотря на популярность лайфхака, дерматологи предупреждают: корица — активное вещество, а не просто приправа.
"У людей с чувствительной кожей она может вызвать контактный дерматит, покраснение и жжение", — поясняет дерматолог доктор Денди Энгельман.
Реакция возникает потому, что кожа губ очень тонкая и не имеет рогового слоя, защищающего её от внешних раздражителей. Поэтому даже минимальное превышение дозы может привести к ожогу или шелушению.
Если же появилось раздражение — эксперимент лучше прекратить.
Тем, кто всё же хочет попробовать "корица-хак", стоит соблюдать несколько правил.
Для мягкости можно использовать эфирное масло листьев корицы, оно действует деликатнее, чем масло коры.
|Средство
|Принцип действия
|Эффект
|Продолжительность
|Риск
|Корица (домашний метод)
|раздражение кожи → приток крови
|временный объём
|1-2 часа
|возможное раздражение
|Блески с ментолом/перцем
|лёгкое раздражение и охлаждение
|визуальный объём
|2-3 часа
|лёгкое жжение
|Филлеры (гиалуроновая кислота)
|заполнение тканей
|реальное увеличение
|4-8 месяцев
|требует врача
|Пламперы с пептидами
|стимуляция коллагена
|постепенный объём
|2-4 недели при регулярном использовании
|безопасно
Тем, кто хочет аналогичный эффект без раздражения, косметологи советуют безопасные альтернативы:
|Плюсы
|Минусы
|Быстрый результат
|Эффект недолговечен
|Простые ингредиенты
|Возможны аллергия и раздражение
|Не требует визита к врачу
|Не подходит для чувствительной кожи
|Добавляет естественный румянец
|Может пересушить губы
Нет. Рекомендуется не чаще 2-3 раз в неделю, чтобы избежать пересушивания кожи.
Мягче действует эфирное масло листьев корицы, а не коры. Его можно добавить каплю в блеск.
Визуально да, но эффект временный. Для стойкого результата подходят филлеры или уходовые средства с пептидами.
Простой, проверенный временем способ посева моркови «щепоткой» помогает сэкономить семена, получить ровные корнеплоды и хранить урожай до самой весны.