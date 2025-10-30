Коротко, остро, дерзко: стрижка, которая делает осень 2025 самой стильной за последние годы

Осень 2025 года прошла под знаком коротких стрижек. Мировые салоны фиксируют рекордный интерес к бобу, пикси и всевозможным видам чёлок. От подиумов и звёзд TikTok до офисных трендов — короткие волосы стали символом свежести и уверенности.
Главный фаворит сезона — боб с челкой. Стрижка, которая объединяет два вечных тренда, снова на пике популярности. Её носят актрисы, певицы, модели и даже те, кто раньше не решался на радикальные перемены. Не зря говорят: если хочется обновить образ, начните с волос.
Боб с челкой не нов — он лишь снова в центре внимания. Его носили Клара Боу в 1920-х, Джин Шримптон в 60-х и Одри Тоту в фильме "Амели". Сегодня к ним присоединились Рианна, Флоренс Пью, Памела Андерсон и Дженна Ортега.
Этот дуэт — универсальное решение для любого типа волос. Классическая форма подчёркивает черты лица, а челка добавляет выразительности и молодости. Главное преимущество — адаптивность: можно выбрать мягкую "шторку", прямую линию или небрежную микрочёлку.
"Существует множество вариантов боба, каждый из которых можно сочетать с разной челкой. Всё зависит от формы лица и желаемой эстетики", — объясняет стилист, креативный директор салона STIL Нил Роджер.
Короткий, с лёгкой градуировкой сзади и аккуратно округлённой линией спереди. Отлично выглядит с короткой или прямой чёлкой, создавая визуальный баланс и утончённость. Идеален для девушек с овальным или сердцевидным лицом.
Более мягкий, с постепенным уменьшением длины к лицу. Сочетается с удлинённой челкой, которая плавно переходит в пряди у щёк. Этот вариант придаёт объём и выглядит особенно стильно в движении.
Короткий и динамичный, с заметной градуировкой и акцентом на переднюю часть. Лучше всего сочетается с микрочёлкой — вариант для тех, кто не боится экспериментов.
Прямая линия с чёткой формой и ровной густой челкой. Такой вариант напоминает архитектурный силуэт и подходит для густых, послушных волос.
"Французский боб можно укладывать естественно, без фена, а классический вариант требует точности и гладкости. Всё зависит от вашего стиля", — добавляет Роджер.
Для мягкой формы французского боба достаточно дать волосам высохнуть естественно. Если хотите добавить лёгкий изгиб, попробуйте трюк от стилистов: заправьте влажные волосы за уши и зафиксируйте зажимами без вмятин. После сушки вы получите модный небольшой завиток по линии лица.
"Главное — не трогать волосы, пока они полностью не высохнут, иначе можно взъерошить кутикулу и получить пушистый эффект", — предупреждает Роджер.
Для ровного и гладкого результата подойдёт сушка феном с помощью круглой щётки. Направляйте воздух сверху вниз, чтобы добиться зеркального блеска.
Посол Dyson, Крис Лонг, советует использовать Dyson Airwrap с насадками для объёма:
"Сначала подсушите корни мягкой щёткой, а затем приподнимите концы круглой насадкой. Так вы получите естественный изгиб и воздушную текстуру".
Если волосы густые, можно добавить лёгкие волны утюжком или плойкой, направляя пряди назад — это придаст стрижке французский шарм.
Самая деликатная часть — челка. Её форма определяет настроение всего образа.
"Такой способ придаёт челке лёгкость и подвижность, она будто "живет" при каждом движении", — добавляет Роджер.
|Тип стрижки
|Длина
|Идеальная челка
|Кому подходит
|Эффект
|Французский
|короткий
|короткая или прямая
|овальное, треугольное лицо
|романтичный, лёгкий образ
|Итальянский
|средний
|удлинённая
|круглое, квадратное лицо
|мягкость, движение
|Лос-Анджелесский
|короткий градуированный
|микрочёлка
|смелым девушкам
|акцент на глаза
|Классический
|ровный
|густая прямая
|прямые волосы
|строгий, минималистичный стиль
|Плюсы
|Минусы
|Молодит и освежает образ
|Требует регулярной коррекции
|Подходит большинству типов лица
|Чёлка требует ежедневной укладки
|Добавляет объём тонким волосам
|Не любит влажную погоду
|Универсальна для офиса и вечерних выходов
|Не всем подходит микрочёлка
Почти всем! Главное — подобрать длину и форму под лицо. Если сомневаетесь, начните с удлинённого варианта — его легко скорректировать.
Используйте шампунь для объёма и лёгкий кондиционер. Раз в неделю — питательная маска.
Раз в 5-7 недель, чтобы сохранить форму и убрать секущиеся концы.
Простой, проверенный временем способ посева моркови «щепоткой» помогает сэкономить семена, получить ровные корнеплоды и хранить урожай до самой весны.