Коротко, остро, дерзко: стрижка, которая делает осень 2025 самой стильной за последние годы

Осень 2025 года прошла под знаком коротких стрижек. Мировые салоны фиксируют рекордный интерес к бобу, пикси и всевозможным видам чёлок. От подиумов и звёзд TikTok до офисных трендов — короткие волосы стали символом свежести и уверенности.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Боб с челкой

Главный фаворит сезона — боб с челкой. Стрижка, которая объединяет два вечных тренда, снова на пике популярности. Её носят актрисы, певицы, модели и даже те, кто раньше не решался на радикальные перемены. Не зря говорят: если хочется обновить образ, начните с волос.

Коротко о длинном: история и культовые примеры

Боб с челкой не нов — он лишь снова в центре внимания. Его носили Клара Боу в 1920-х, Джин Шримптон в 60-х и Одри Тоту в фильме "Амели". Сегодня к ним присоединились Рианна, Флоренс Пью, Памела Андерсон и Дженна Ортега.

Этот дуэт — универсальное решение для любого типа волос. Классическая форма подчёркивает черты лица, а челка добавляет выразительности и молодости. Главное преимущество — адаптивность: можно выбрать мягкую "шторку", прямую линию или небрежную микрочёлку.

"Существует множество вариантов боба, каждый из которых можно сочетать с разной челкой. Всё зависит от формы лица и желаемой эстетики", — объясняет стилист, креативный директор салона STIL Нил Роджер.

Какой боб выбрать: от французского до итальянского

Французский боб

Короткий, с лёгкой градуировкой сзади и аккуратно округлённой линией спереди. Отлично выглядит с короткой или прямой чёлкой, создавая визуальный баланс и утончённость. Идеален для девушек с овальным или сердцевидным лицом.

Итальянский боб

Более мягкий, с постепенным уменьшением длины к лицу. Сочетается с удлинённой челкой, которая плавно переходит в пряди у щёк. Этот вариант придаёт объём и выглядит особенно стильно в движении.

Лос-анджелесский боб

Короткий и динамичный, с заметной градуировкой и акцентом на переднюю часть. Лучше всего сочетается с микрочёлкой — вариант для тех, кто не боится экспериментов.

Классический боб-бокс

Прямая линия с чёткой формой и ровной густой челкой. Такой вариант напоминает архитектурный силуэт и подходит для густых, послушных волос.

"Французский боб можно укладывать естественно, без фена, а классический вариант требует точности и гладкости. Всё зависит от вашего стиля", — добавляет Роджер.

Как сушить и укладывать боб с челкой

Этап 1. Сушка феном

Для мягкой формы французского боба достаточно дать волосам высохнуть естественно. Если хотите добавить лёгкий изгиб, попробуйте трюк от стилистов: заправьте влажные волосы за уши и зафиксируйте зажимами без вмятин. После сушки вы получите модный небольшой завиток по линии лица.

"Главное — не трогать волосы, пока они полностью не высохнут, иначе можно взъерошить кутикулу и получить пушистый эффект", — предупреждает Роджер.

Для ровного и гладкого результата подойдёт сушка феном с помощью круглой щётки. Направляйте воздух сверху вниз, чтобы добиться зеркального блеска.

Этап 2. Использование стайлеров

Посол Dyson, Крис Лонг, советует использовать Dyson Airwrap с насадками для объёма:

"Сначала подсушите корни мягкой щёткой, а затем приподнимите концы круглой насадкой. Так вы получите естественный изгиб и воздушную текстуру".

Если волосы густые, можно добавить лёгкие волны утюжком или плойкой, направляя пряди назад — это придаст стрижке французский шарм.

Этап 3. Укладка челки

Самая деликатная часть — челка. Её форма определяет настроение всего образа.

Есть три основных способа укладки

Расчесать влажную челку и закрепить её заколками без следов до полного высыхания.

Высушить феном слева направо, вытягивая корни для естественного объёма.

Использовать небольшую круглую щётку и закручивать пряди назад от лица, фиксируя холодным воздухом для упругости.

"Такой способ придаёт челке лёгкость и подвижность, она будто "живет" при каждом движении", — добавляет Роджер.

Советы шаг за шагом

Перед стрижкой определите форму лица: овальное и квадратное — идеально для прямых челок, круглое — для асимметричных.

овальное и квадратное — идеально для прямых челок, круглое — для асимметричных. Попросите мастера учесть структуру волос: тонкие волосы требуют больше слоёв, густые — чёткой формы.

тонкие волосы требуют больше слоёв, густые — чёткой формы. Используйте спрей с термозащитой перед сушкой.

перед сушкой. Создайте текстуру: лёгкий мусс придаст объём, а крем — гладкость.

лёгкий мусс придаст объём, а крем — гладкость. Закрепите результат холодным воздухом или спреем-блеском.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: стричь челку самостоятельно.

Последствие: неровная форма и нарушенные пропорции.

Альтернатива: корректировать длину только у профессионала.

стричь челку самостоятельно. неровная форма и нарушенные пропорции. корректировать длину только у профессионала. Ошибка: использовать слишком много укладочных средств.

Последствие: потеря объёма, волосы "прилипают" к голове.

Альтернатива: лёгкие текстурирующие спреи и пудры для корней.

использовать слишком много укладочных средств. потеря объёма, волосы "прилипают" к голове. лёгкие текстурирующие спреи и пудры для корней. Ошибка: сушить челку сверху вниз без расчески.

Последствие: заломы и неровные пряди.

Альтернатива: тянуть пряди щёткой в стороны, затем фиксировать.

Варианты боба с челкой

Тип стрижки Длина Идеальная челка Кому подходит Эффект Французский короткий короткая или прямая овальное, треугольное лицо романтичный, лёгкий образ Итальянский средний удлинённая круглое, квадратное лицо мягкость, движение Лос-Анджелесский короткий градуированный микрочёлка смелым девушкам акцент на глаза Классический ровный густая прямая прямые волосы строгий, минималистичный стиль

Плюсы и минусы стрижки

Плюсы Минусы Молодит и освежает образ Требует регулярной коррекции Подходит большинству типов лица Чёлка требует ежедневной укладки Добавляет объём тонким волосам Не любит влажную погоду Универсальна для офиса и вечерних выходов Не всем подходит микрочёлка

FAQ

Как понять, что боб с челкой подойдёт именно мне

Почти всем! Главное — подобрать длину и форму под лицо. Если сомневаетесь, начните с удлинённого варианта — его легко скорректировать.

Как ухаживать за стрижкой дома

Используйте шампунь для объёма и лёгкий кондиционер. Раз в неделю — питательная маска.

Как часто нужно подстригать

Раз в 5-7 недель, чтобы сохранить форму и убрать секущиеся концы.

Мифы и правда

Миф: боб идёт только обладательницам прямых волос.

Правда: на волнистых волосах он смотрится даже интереснее — придаёт текстуру и естественность.

боб идёт только обладательницам прямых волос. на волнистых волосах он смотрится даже интереснее — придаёт текстуру и естественность. Миф: короткие стрижки требуют меньше ухода.

Правда: наоборот — короткие волосы нуждаются в регулярной укладке и средствах для фиксации.

короткие стрижки требуют меньше ухода. наоборот — короткие волосы нуждаются в регулярной укладке и средствах для фиксации. Миф: боб с челкой нельзя адаптировать к вечернему образу.

Правда: достаточно добавить локоны и блеск — и он превращается в шикарную укладку для выхода.

Три интересных факта

Боб придумал парикмахер Антуан де Пари в 1909 году — он вдохновлялся Жанной д'Арк.

в 1909 году — он вдохновлялся В 1990-х стрижка снова вошла в моду благодаря Виктории Бекхэм и её "градуированному бобу".

и её "градуированному бобу". По статистике салонов 2025 года, каждая третья клиентка выбирает короткий боб с челкой.

Исторический контекст

В 1920-х боб символизировал свободу и женскую независимость.

боб символизировал свободу и женскую независимость. В 1960-х стал частью моды модов и лондонского стиля.

стал частью моды модов и лондонского стиля. В 2020-х боб пережил ренессанс как универсальная форма для любого возраста.