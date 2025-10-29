Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Госдуме объяснили интерес Японии к возобновлению прямого авиасообщения с Россией
Кавказское солнце в каждой ложке: кабачковая аджика, от которой невозможно оторваться
Интеллектуальный декор 2026: почему оформление станет важнее музыки и угощений
Из мемов в легенды: как капибары превратились из забавных грызунов в символ гармонии
Когда ремень спасает двоих: секреты безопасного вождения для женщин во время беременности
Прощание с Романом Поповым: где пройдут похороны звезды Полицейского с Рублёвки
Пока другие строят дороги, Дубай строит будущее: и показывает, как будет выглядеть мир без пробок
Много спишь: какие претензии Дмитрий Тарасов предъявляет жене Анастасии Костенко
Работает без отказа: мощная подкормка для комнатных цветов из отходов — и удобрение, и защита

Едите яблоки не в то время — и толстеете: один промах рушит все усилия похудеть

Моя семья » Красота и стиль

Яблоко — один из самых привычных и любимых фруктов в мире. Оно не только вкусное, но и приносит огромную пользу здоровью: содержит витамины A, C, E, группы B, антиоксиданты и клетчатку, которая улучшает пищеварение и работу кишечника. Однако мало кто задумывается, что даже у такого простого фрукта есть "оптимальное время" для употребления — особенно если цель — снижение веса. Диетологи и нутрициологи утверждают, что момент, когда вы съедаете яблоко, может напрямую влиять на метаболизм и контроль аппетита.

Девушка с яблоком
Фото: freepik.com by lookstudio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка с яблоком

Почему яблоки помогают худеть

Этот фрукт богат растворимой и нерастворимой клетчаткой, которая надолго сохраняет чувство сытости и помогает избежать переедания. Кроме того, яблоки имеют низкий гликемический индекс и всего около 50 калорий на 100 г, что делает их идеальным перекусом для тех, кто следит за фигурой.

В яблоках содержится пектин — особое волокно, которое набухает в желудке и создает ощущение насыщения. Одновременно оно улучшает микрофлору кишечника, снижает уровень "плохого" холестерина и регулирует уровень сахара в крови.

Диетологи отмечают, что регулярное употребление яблок в первой половине дня помогает активизировать обмен веществ и снизить тягу к сладкому.

Когда лучше есть яблоки

Эксперты едины во мнении: утро — самое удачное время для яблок. Именно в это время организм особенно активно усваивает клетчатку и витамины. Яблоко, съеденное на завтрак или через час после пробуждения, помогает мягко запустить пищеварение и зарядить организм энергией.

"Употребление яблок во время или до сбалансированного питания может помочь снизить колебания уровня сахара в крови, потому что клетчатка замедляет усвоение углеводов", — пояснила адъюнкт-профессор колледжа Лебанон-Вэлли Морган Уокер.

Другой эксперт, Жаклин И. Вернарелли, добавила, что утреннее яблоко помогает дольше оставаться сытым, а фруктовые сахара дают мягкий энергетический импульс, не вызывая резких скачков глюкозы.

Сравнение: когда яблоко работает лучше

Время суток Эффект Комментарий
Утро Стимулирует обмен веществ, снижает аппетит Идеально для завтрака или перекуса
Перед обедом Контролирует чувство голода Помогает уменьшить объем порции
Перед тренировкой Повышает выносливость Энергия без перегрузки
Вечер Замедляет пищеварение Лучше избегать перед сном

Советы шаг за шагом: как включить яблоки в рацион

  1. Начинайте день с яблока — свежего или запечённого. Оно отлично сочетается с овсянкой, йогуртом или творогом.

  2. Ешьте фрукт за 1-2 часа до основного приёма пищи — это поможет снизить аппетит.

  3. Для перекуса выбирайте яблоко с кожурой — в ней содержится наибольшее количество антиоксидантов.

  4. Если вы занимаетесь спортом, съешьте яблоко за 2-3 часа до тренировки.

  5. Вечером замените яблоко на кефир, горсть орехов или кусочек сыра — это снизит риск накопления сахара.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: есть яблоки поздно вечером.
    Последствие: фруктовые сахара не успевают перерабатываться и могут откладываться в жир.
    Альтернатива: перенесите фрукт на утро или полдень, а вечером выбирайте белковые продукты.
  • Ошибка: очищать яблоки от кожуры.
    Последствие: теряется значительная часть клетчатки и антиоксидантов.
    Альтернатива: мойте фрукты и ешьте с кожурой, особенно сорта с тонкой шкуркой.

А что если съесть яблоко перед тренировкой

Мнения экспертов расходятся, но большинство считает, что это хороший вариант лёгкого перекуса. Яблоко помогает стабилизировать уровень сахара и не вызывает тяжести.

"Некоторым людям лучше съесть яблоко за два-три часа до тренировки, чтобы организм успел переварить и использовать пищевые волокна. У других людей, наоборот, яблоко, съеденное прямо перед тренировкой, придаёт энергии", — отметила диетолог Эшли Кофф.

Попробуйте оба варианта и оцените, какой подходит именно вам.

Плюсы и минусы употребления яблок

Плюсы Минусы
Ускоряют обмен веществ Повышают кислотность при гастрите
Снижают аппетит Могут вызывать вздутие у чувствительных людей
Богаты клетчаткой и витаминами Содержат фруктозу
Улучшают микрофлору кишечника Нежелательны на ночь

FAQ

Какое яблоко лучше выбрать для похудения?
Выбирайте кислые сорта — гренни смит, антоновку, семеренку. Они содержат меньше сахара и больше пектина.

Сколько яблок можно есть в день?
Оптимально — 1-2 фрукта. Этого достаточно, чтобы получить клетчатку и витамины без лишнего сахара.

Можно ли заменить яблоко соком?
Нет. В соке нет клетчатки, и он вызывает резкий подъём сахара в крови.

Мифы и правда

  • Миф: яблоки разрушают зубную эмаль.
    Правда: при умеренном употреблении они наоборот очищают зубы от налета благодаря своей кислотности.
  • Миф: яблоки нельзя есть при диабете.
    Правда: при контроле гликемии и умеренных порциях яблоки безопасны.
  • Миф: только зелёные яблоки полезны.
    Правда: красные и жёлтые тоже содержат антиоксиданты и витамины, просто разные их типы.

3 интересных факта о яблоках

  1. В мире существует более 7000 сортов яблок, и ни одно из них не идентично по вкусу и составу.

  2. Самая высокая концентрация витамина C — в кислых сортах, особенно в кожуре.

  3. Яблоки содержат флавоноиды, которые могут снижать риск сердечно-сосудистых заболеваний.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Наука и техника
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Наука и техника
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Садоводство, цветоводство
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Популярное
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году

Назван размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в 2026 году.

Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
Слива размером с яблоко: лучшие крупноплодные сорта, которые сражают сладостью
Воздушная прогулка без прав и гаишников: начинается новая эпоха Игорь Буккер Батареи греют, а дома холодно: невидимые проблемы с отоплением Валерия Жемчугова Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Тренировки, которые возвращают энергию и молодость — без фанатизма и перегрузок
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Последние материалы
В Госдуме объяснили интерес Японии к возобновлению прямого авиасообщения с Россией
Кавказское солнце в каждой ложке: кабачковая аджика, от которой невозможно оторваться
Интеллектуальный декор 2026: почему оформление станет важнее музыки и угощений
Из мемов в легенды: как капибары превратились из забавных грызунов в символ гармонии
Едите яблоки не в то время — и толстеете: один промах рушит все усилия похудеть
Когда ремень спасает двоих: секреты безопасного вождения для женщин во время беременности
Прощание с Романом Поповым: где пройдут похороны звезды Полицейского с Рублёвки
Пока другие строят дороги, Дубай строит будущее: и показывает, как будет выглядеть мир без пробок
Много спишь: какие претензии Дмитрий Тарасов предъявляет жене Анастасии Костенко
Работает без отказа: мощная подкормка для комнатных цветов из отходов — и удобрение, и защита
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.