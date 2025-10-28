Леопардовый принт возвращается: Александр Рогов раскрыл секрет его сочетания с красным

Известный стилист и ведущий программы "Модный приговор" Александр Рогов поделился советами о том, как правильно носить леопардовый принт и сочетать его с другими элементами гардероба.
В своём Telegram-канале эксперт рассказал, что анималистичные узоры снова на пике моды и могут стать главным акцентом образа сезона.
По словам стилиста, леопардовый узор гармонично смотрится с яркими оттенками, особенно с красным. Такое сочетание, по мнению Рогова, придаёт образу уверенность и выразительность.
"Но не только леопардовый узор круто смотрится с красным в одном образе! Любой анималистичный принт, от зебры до змеи, играет по-новому с этим ярким цветом", — отметил ведущий "Модного приговора" Александр Рогов.
Он подчеркнул, что подобные сочетания универсальны и подходят как для дневных, так и для вечерних выходов. Главное правило — баланс: если принт яркий, остальная часть наряда должна быть лаконичной.
На прошлой неделе Рогов поделился ещё одним модным советом — приобрести кейп к следующей весне. Этот элемент гардероба, по его словам, станет одной из главных тенденций грядущего сезона.
Стилист объяснил, что кейп может выполнять сразу несколько функций: он подходит как самостоятельное платье или как стильный верхний слой. Подобное решение позволяет экспериментировать с многослойностью, оставаясь в рамках элегантного стиля.
Кроме того, эксперт обратил внимание на возвращение моды 80-х. По его словам, в этом сезоне снова актуальна верхняя одежда с заниженной линией талии и зауженным низом.
Рогов подчеркнул, что пальто и тренчи с формой "перевёрнутой трапеции" придают силуэту выразительность и делают акцент на плечах — характерная черта эпохи 80-х. Особенным шиком он назвал вариант ношения пальто на голое тело, превращая его в альтернативу платью.
Такой приём, по мнению стилиста, подходит уверенным в себе женщинам, которые не боятся экспериментировать и хотят подчеркнуть индивидуальность.
Советы Александра Рогова, как всегда, объединяют практичность и смелость. Он предлагает не бояться ярких решений — будь то леопард в сочетании с красным или кейп, заменяющий платье. Главное — чувствовать себя уверенно и наслаждаться процессом создания образа.
