Леопардовый принт возвращается: Александр Рогов раскрыл секрет его сочетания с красным

Известный стилист и ведущий программы "Модный приговор" Александр Рогов поделился советами о том, как правильно носить леопардовый принт и сочетать его с другими элементами гардероба.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Девушка в леопардовом бомбере

В своём Telegram-канале эксперт рассказал, что анималистичные узоры снова на пике моды и могут стать главным акцентом образа сезона.

Леопард и красный — выигрышная комбинация

По словам стилиста, леопардовый узор гармонично смотрится с яркими оттенками, особенно с красным. Такое сочетание, по мнению Рогова, придаёт образу уверенность и выразительность.

"Но не только леопардовый узор круто смотрится с красным в одном образе! Любой анималистичный принт, от зебры до змеи, играет по-новому с этим ярким цветом", — отметил ведущий "Модного приговора" Александр Рогов.

Он подчеркнул, что подобные сочетания универсальны и подходят как для дневных, так и для вечерних выходов. Главное правило — баланс: если принт яркий, остальная часть наряда должна быть лаконичной.

Тренды весны: кейпы и ретро-силуэты

На прошлой неделе Рогов поделился ещё одним модным советом — приобрести кейп к следующей весне. Этот элемент гардероба, по его словам, станет одной из главных тенденций грядущего сезона.

Стилист объяснил, что кейп может выполнять сразу несколько функций: он подходит как самостоятельное платье или как стильный верхний слой. Подобное решение позволяет экспериментировать с многослойностью, оставаясь в рамках элегантного стиля.

Кроме того, эксперт обратил внимание на возвращение моды 80-х. По его словам, в этом сезоне снова актуальна верхняя одежда с заниженной линией талии и зауженным низом.

Эффект "перевёрнутой трапеции"

Рогов подчеркнул, что пальто и тренчи с формой "перевёрнутой трапеции" придают силуэту выразительность и делают акцент на плечах — характерная черта эпохи 80-х. Особенным шиком он назвал вариант ношения пальто на голое тело, превращая его в альтернативу платью.

Такой приём, по мнению стилиста, подходит уверенным в себе женщинам, которые не боятся экспериментировать и хотят подчеркнуть индивидуальность.

Советы Александра Рогова, как всегда, объединяют практичность и смелость. Он предлагает не бояться ярких решений — будь то леопард в сочетании с красным или кейп, заменяющий платье. Главное — чувствовать себя уверенно и наслаждаться процессом создания образа.