Солнце рядом, даже в офисе: зачем коже SPF круглый год

Красота и стиль

Каждый день кожа сталкивается с ультрафиолетом — даже если на улице пасмурно. Солнечные лучи проходят сквозь облака, окна и отражаются от асфальта, постепенно повреждая клетки и разрушая коллаген. В результате кожа теряет упругость, появляются пигментные пятна и морщины. Именно поэтому солнцезащитный крем нужен не только летом и не только на пляже. Он — основа профилактики преждевременного старения и один из важнейших шагов ежедневного ухода.

Утренний уход SPF cream
Фото: grok.com
Утренний уход SPF cream

Почему SPF нужен круглый год

Ультрафиолетовое излучение делится на два типа:

  • UVA — «стареющий» спектр, проникает глубоко в дерму и отвечает за фотостарение;
  • UVB — «обжигающий», вызывает загар и солнечные ожоги.

Даже зимой уровень UVA почти не снижается, а значит, кожа продолжает получать микроповреждения, накапливающиеся с годами. Солнцезащитный крем — это барьер, который позволяет коже восстанавливаться и сохранять ровный тон.

«SPF — не макияж и не сезонное средство. Это ежедневная гигиена кожи, такая же необходимая, как умывание», — подчёркивает дерматолог Ирина Соловьёва.

Как работает SPF

SPF (Sun Protection Factor) показывает, во сколько раз увеличивается время безопасного пребывания на солнце. Например, при SPF 30 кожа защищена примерно на 97%, при SPF 50 — на 98%. Разница минимальна, поэтому важнее не цифра, а регулярность нанесения. Без обновления любой фильтр перестаёт работать через 2–3 часа.

Помимо SPF, стоит обращать внимание на маркировку PA+, которая показывает уровень защиты от UVA-лучей. Чем больше плюсов, тем шире спектр защиты: PA++ подходит для городского режима, PA++++ — для активного солнца.

Таблица: как выбрать SPF по типу кожи и условиям

Тип кожи / Ситуация Оптимальный SPF Формат Особенности
Сухая SPF 30–50 крем или эмульсия с маслами, гиалуроновой кислотой
Жирная / комбинированная SPF 30–50 флюид или гель матирующий эффект, лёгкая текстура
Чувствительная SPF 30 минеральный фильтр без ароматизаторов, с пантенолом
Зрелая SPF 50 крем с антиоксидантами с пептидами и витаминами E, C
Город / офис SPF 30 лёгкий флюид защита от синего света (HEV)
Отпуск / активное солнце SPF 50+ водостойкий крем обновлять каждые 2 часа

Химические и минеральные фильтры: в чём разница

  • Химические фильтры (оксибензон, авобензон, октиноксат) впитывают ультрафиолет и преобразуют его в безопасное тепло. Они лёгкие, не оставляют белого следа и хорошо подходят для макияжа.
  • Минеральные фильтры (диоксид титана, оксид цинка) отражают лучи, как зеркало. Это идеальный вариант для чувствительной и реактивной кожи.

Лучшие современные кремы — комбинированные: они объединяют оба типа фильтров, чтобы создать защиту широкого спектра и при этом сохранить комфортную текстуру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить SPF только на пляже.
    → Последствие: фотостарение, пигментация и сухость.
    → Альтернатива: использовать крем каждый день, даже в пасмурную погоду.
  • Ошибка: наносить слишком мало.
    → Последствие: защита снижается вдвое.
    → Альтернатива: использовать не менее 1,25 мл (примерно чайная ложка на лицо и шею).
  • Ошибка: забывать обновлять крем.
    → Последствие: кожа остаётся без защиты уже через пару часов.
    → Альтернатива: обновлять каждые 2–3 часа, особенно на улице.
  • Ошибка: выбирать SPF по запаху или упаковке.
    → Последствие: раздражение, закупорка пор.
    → Альтернатива: подбирать по типу кожи и составу, а не по эстетике.

Советы шаг за шагом: идеальная защита каждый день

  1. Наносите SPF утром после увлажняющего крема. Крем должен впитаться, иначе защита ляжет неровно.
  2. Не экономьте. Слой должен быть плотным — именно от количества зависит эффективность.
  3. Не забудьте о шее и ушах. Эти зоны стареют быстрее, если не защищены.
  4. Обновляйте в течение дня. Поверх макияжа можно использовать спрей или пудру с SPF.
  5. Снимайте SPF тщательно. Кремы с фильтрами требуют двухэтапного очищения — мицеллярной воды и геля.

Как сочетать SPF с уходом и макияжем

Солнцезащитный крем наносится последним шагом ухода и перед макияжем. Если вы используете витамин C или кислоты, SPF обязателен — он предотвращает фоточувствительность. Для утреннего ухода подойдёт лёгкий флюид, который не скатывается под тональным средством. Современные солнцезащитные кремы часто содержат ухаживающие компоненты — пептиды, алоэ, церамиды, — поэтому могут заменить дневной крем.

Совет: если вы проводите большую часть дня в офисе, выбирайте формулы с антиоксидантами — они защищают не только от солнца, но и от синего света экранов.

Плюсы и минусы разных типов SPF

Тип фильтра Плюсы Минусы
Минеральный подходит чувствительной коже, не вызывает раздражений может оставлять белый след
Химический лёгкая текстура, быстро впитывается возможна реакция у аллергиков
Комбинированный защита широкого спектра, комфортное нанесение может быть дороже

Частые вопросы и заблуждения

  • Миф: SPF мешает коже «дышать».
    Правда: современные фильтры создают тонкую плёнку, не перекрывающую поры.
  • Миф: если использовать SPF в макияже, отдельный крем не нужен.
    Правда: тональные средства содержат слишком мало фильтров для полноценной защиты.
  • Миф: солнцезащитный крем нужен только летом.
    Правда: UVA-лучи активны круглый год, особенно при отражении от снега и стекла.
  • Миф: в помещении SPF не нужен.
    Правда: ультрафиолет проходит через окна, а синий свет экранов ускоряет старение.

А что если…

...воспринимать SPF не как обязательство, а как жест уважения к коже? Он не мешает загорать, а помогает сохранить молодость и ровный тон надолго. Ежедневный солнцезащитный крем — это не часть «бьюти-рутины», а форма заботы о себе. Ведь защищая кожу сегодня, вы создаёте её здоровье на годы вперёд.

FAQ

Какой SPF выбрать для города?

Достаточно SPF 30 с защитой PA+++. Для активного солнца — SPF 50.

Можно ли использовать один крем для лица и тела?

Нет, текстура и состав разные: для лица нужны более лёгкие и некомедогенные формулы.

Нужен ли SPF на губах?

Да, кожа губ тонкая и подвержена пигментации — используйте бальзам с SPF 15+.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
