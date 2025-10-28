Солнце рядом, даже в офисе: зачем коже SPF круглый год

Каждый день кожа сталкивается с ультрафиолетом — даже если на улице пасмурно. Солнечные лучи проходят сквозь облака, окна и отражаются от асфальта, постепенно повреждая клетки и разрушая коллаген. В результате кожа теряет упругость, появляются пигментные пятна и морщины. Именно поэтому солнцезащитный крем нужен не только летом и не только на пляже. Он — основа профилактики преждевременного старения и один из важнейших шагов ежедневного ухода.
Ультрафиолетовое излучение делится на два типа:
Даже зимой уровень UVA почти не снижается, а значит, кожа продолжает получать микроповреждения, накапливающиеся с годами. Солнцезащитный крем — это барьер, который позволяет коже восстанавливаться и сохранять ровный тон.
«SPF — не макияж и не сезонное средство. Это ежедневная гигиена кожи, такая же необходимая, как умывание», — подчёркивает дерматолог Ирина Соловьёва.
SPF (Sun Protection Factor) показывает, во сколько раз увеличивается время безопасного пребывания на солнце. Например, при SPF 30 кожа защищена примерно на 97%, при SPF 50 — на 98%. Разница минимальна, поэтому важнее не цифра, а регулярность нанесения. Без обновления любой фильтр перестаёт работать через 2–3 часа.
Помимо SPF, стоит обращать внимание на маркировку PA+, которая показывает уровень защиты от UVA-лучей. Чем больше плюсов, тем шире спектр защиты: PA++ подходит для городского режима, PA++++ — для активного солнца.
|Тип кожи / Ситуация
|Оптимальный SPF
|Формат
|Особенности
|Сухая
|SPF 30–50
|крем или эмульсия
|с маслами, гиалуроновой кислотой
|Жирная / комбинированная
|SPF 30–50
|флюид или гель
|матирующий эффект, лёгкая текстура
|Чувствительная
|SPF 30
|минеральный фильтр
|без ароматизаторов, с пантенолом
|Зрелая
|SPF 50
|крем с антиоксидантами
|с пептидами и витаминами E, C
|Город / офис
|SPF 30
|лёгкий флюид
|защита от синего света (HEV)
|Отпуск / активное солнце
|SPF 50+
|водостойкий крем
|обновлять каждые 2 часа
Лучшие современные кремы — комбинированные: они объединяют оба типа фильтров, чтобы создать защиту широкого спектра и при этом сохранить комфортную текстуру.
Солнцезащитный крем наносится последним шагом ухода и перед макияжем. Если вы используете витамин C или кислоты, SPF обязателен — он предотвращает фоточувствительность. Для утреннего ухода подойдёт лёгкий флюид, который не скатывается под тональным средством. Современные солнцезащитные кремы часто содержат ухаживающие компоненты — пептиды, алоэ, церамиды, — поэтому могут заменить дневной крем.
Совет: если вы проводите большую часть дня в офисе, выбирайте формулы с антиоксидантами — они защищают не только от солнца, но и от синего света экранов.
|Тип фильтра
|Плюсы
|Минусы
|Минеральный
|подходит чувствительной коже, не вызывает раздражений
|может оставлять белый след
|Химический
|лёгкая текстура, быстро впитывается
|возможна реакция у аллергиков
|Комбинированный
|защита широкого спектра, комфортное нанесение
|может быть дороже
...воспринимать SPF не как обязательство, а как жест уважения к коже? Он не мешает загорать, а помогает сохранить молодость и ровный тон надолго. Ежедневный солнцезащитный крем — это не часть «бьюти-рутины», а форма заботы о себе. Ведь защищая кожу сегодня, вы создаёте её здоровье на годы вперёд.
Достаточно SPF 30 с защитой PA+++. Для активного солнца — SPF 50.
Нет, текстура и состав разные: для лица нужны более лёгкие и некомедогенные формулы.
Да, кожа губ тонкая и подвержена пигментации — используйте бальзам с SPF 15+.
