Солнце рядом, даже в офисе: зачем коже SPF круглый год

Каждый день кожа сталкивается с ультрафиолетом — даже если на улице пасмурно. Солнечные лучи проходят сквозь облака, окна и отражаются от асфальта, постепенно повреждая клетки и разрушая коллаген. В результате кожа теряет упругость, появляются пигментные пятна и морщины. Именно поэтому солнцезащитный крем нужен не только летом и не только на пляже. Он — основа профилактики преждевременного старения и один из важнейших шагов ежедневного ухода.

Фото: grok.com Утренний уход SPF cream

Почему SPF нужен круглый год

Ультрафиолетовое излучение делится на два типа:

UVA — «стареющий» спектр, проникает глубоко в дерму и отвечает за фотостарение;

UVB — «обжигающий», вызывает загар и солнечные ожоги.

Даже зимой уровень UVA почти не снижается, а значит, кожа продолжает получать микроповреждения, накапливающиеся с годами. Солнцезащитный крем — это барьер, который позволяет коже восстанавливаться и сохранять ровный тон.

«SPF — не макияж и не сезонное средство. Это ежедневная гигиена кожи, такая же необходимая, как умывание», — подчёркивает дерматолог Ирина Соловьёва.

Как работает SPF

SPF (Sun Protection Factor) показывает, во сколько раз увеличивается время безопасного пребывания на солнце. Например, при SPF 30 кожа защищена примерно на 97%, при SPF 50 — на 98%. Разница минимальна, поэтому важнее не цифра, а регулярность нанесения. Без обновления любой фильтр перестаёт работать через 2–3 часа.

Помимо SPF, стоит обращать внимание на маркировку PA+, которая показывает уровень защиты от UVA-лучей. Чем больше плюсов, тем шире спектр защиты: PA++ подходит для городского режима, PA++++ — для активного солнца.

Таблица: как выбрать SPF по типу кожи и условиям

Тип кожи / Ситуация Оптимальный SPF Формат Особенности Сухая SPF 30–50 крем или эмульсия с маслами, гиалуроновой кислотой Жирная / комбинированная SPF 30–50 флюид или гель матирующий эффект, лёгкая текстура Чувствительная SPF 30 минеральный фильтр без ароматизаторов, с пантенолом Зрелая SPF 50 крем с антиоксидантами с пептидами и витаминами E, C Город / офис SPF 30 лёгкий флюид защита от синего света (HEV) Отпуск / активное солнце SPF 50+ водостойкий крем обновлять каждые 2 часа

Химические и минеральные фильтры: в чём разница

Химические фильтры (оксибензон, авобензон, октиноксат) впитывают ультрафиолет и преобразуют его в безопасное тепло. Они лёгкие, не оставляют белого следа и хорошо подходят для макияжа.

Минеральные фильтры (диоксид титана, оксид цинка) отражают лучи, как зеркало. Это идеальный вариант для чувствительной и реактивной кожи.

Лучшие современные кремы — комбинированные: они объединяют оба типа фильтров, чтобы создать защиту широкого спектра и при этом сохранить комфортную текстуру.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: наносить SPF только на пляже.

→ Последствие: фотостарение, пигментация и сухость.

→ Альтернатива: использовать крем каждый день, даже в пасмурную погоду.

Ошибка: наносить слишком мало.

→ Последствие: защита снижается вдвое.

→ Альтернатива: использовать не менее 1,25 мл (примерно чайная ложка на лицо и шею).

Ошибка: забывать обновлять крем.

→ Последствие: кожа остаётся без защиты уже через пару часов.

→ Альтернатива: обновлять каждые 2–3 часа, особенно на улице.

Ошибка: выбирать SPF по запаху или упаковке.

→ Последствие: раздражение, закупорка пор.

→ Альтернатива: подбирать по типу кожи и составу, а не по эстетике.

Советы шаг за шагом: идеальная защита каждый день

Наносите SPF утром после увлажняющего крема. Крем должен впитаться, иначе защита ляжет неровно. Не экономьте. Слой должен быть плотным — именно от количества зависит эффективность. Не забудьте о шее и ушах. Эти зоны стареют быстрее, если не защищены. Обновляйте в течение дня. Поверх макияжа можно использовать спрей или пудру с SPF. Снимайте SPF тщательно. Кремы с фильтрами требуют двухэтапного очищения — мицеллярной воды и геля.

Как сочетать SPF с уходом и макияжем

Солнцезащитный крем наносится последним шагом ухода и перед макияжем. Если вы используете витамин C или кислоты, SPF обязателен — он предотвращает фоточувствительность. Для утреннего ухода подойдёт лёгкий флюид, который не скатывается под тональным средством. Современные солнцезащитные кремы часто содержат ухаживающие компоненты — пептиды, алоэ, церамиды, — поэтому могут заменить дневной крем.

Совет: если вы проводите большую часть дня в офисе, выбирайте формулы с антиоксидантами — они защищают не только от солнца, но и от синего света экранов.

Плюсы и минусы разных типов SPF

Тип фильтра Плюсы Минусы Минеральный подходит чувствительной коже, не вызывает раздражений может оставлять белый след Химический лёгкая текстура, быстро впитывается возможна реакция у аллергиков Комбинированный защита широкого спектра, комфортное нанесение может быть дороже

Частые вопросы и заблуждения

Миф: SPF мешает коже «дышать».

Правда: современные фильтры создают тонкую плёнку, не перекрывающую поры.

Миф: если использовать SPF в макияже, отдельный крем не нужен.

Правда: тональные средства содержат слишком мало фильтров для полноценной защиты.

Миф: солнцезащитный крем нужен только летом.

Правда: UVA-лучи активны круглый год, особенно при отражении от снега и стекла.

Миф: в помещении SPF не нужен.

Правда: ультрафиолет проходит через окна, а синий свет экранов ускоряет старение.

А что если…

...воспринимать SPF не как обязательство, а как жест уважения к коже? Он не мешает загорать, а помогает сохранить молодость и ровный тон надолго. Ежедневный солнцезащитный крем — это не часть «бьюти-рутины», а форма заботы о себе. Ведь защищая кожу сегодня, вы создаёте её здоровье на годы вперёд.

FAQ

Какой SPF выбрать для города?

Достаточно SPF 30 с защитой PA+++. Для активного солнца — SPF 50.

Можно ли использовать один крем для лица и тела?

Нет, текстура и состав разные: для лица нужны более лёгкие и некомедогенные формулы.

Нужен ли SPF на губах?

Да, кожа губ тонкая и подвержена пигментации — используйте бальзам с SPF 15+.