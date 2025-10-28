Как говорить с кожей на её языке: гид по маскам, которые действительно помогают

Маски для лица остаются одним из самых любимых средств ухода. Они дают коже передышку, усиливают эффект базовой косметики и быстро возвращают свежесть. Но среди множества вариантов — от глиняных до тканевых — легко потеряться. Маска, подходящая под один тип кожи, может вызвать раздражение у другого. Чтобы средство действительно работало, нужно подбирать его не по обещаниям на упаковке, а по потребностям кожи.
Маска — это концентрированное средство, которое работает интенсивнее крема или сыворотки. Её задача — дать коже то, чего не хватает: влаги, питания, очищения или защиты. При регулярном использовании она помогает поддерживать баланс и усиливает результаты ухода. Главное — понимать, что не все маски универсальны: одна и та же формула может подсушить сухую кожу или утяжелить жирную.
«Маска должна решать конкретную задачу, а не просто создавать эффект “свежести”. Чем точнее она подобрана, тем меньше требуется остального ухода», — отмечает косметолог Евгения Корнилова.
Перед выбором маски важно понять текущее состояние кожи. Тип — не приговор, а ориентир. Даже жирная кожа может быть обезвоженной, а сухая — иметь воспаления. Поэтому главный критерий — не формула, а ощущение после использования. Если кожа становится мягкой, без стянутости и блеска — маска вам подходит.
|Тип кожи
|Какие маски работают
|Что в составе искать
|Частота применения
|Сухая
|увлажняющие, питательные
|гиалуроновая кислота, масла ши, сквалан, алоэ
|2–3 раза в неделю
|Жирная
|очищающие, себорегулирующие
|глина, цинк, салициловая кислота, зелёный чай
|1–2 раза в неделю
|Комбинированная
|двухфазные, мультимаскинг
|глина для Т-зоны, алоэ и ниацинамид для щёк
|2 раза в неделю
|Чувствительная
|успокаивающие, барьерные
|пантенол, церамиды, овсяное молочко
|1–2 раза в неделю
|Зрелая
|восстанавливающие, антивозрастные
|пептиды, коэнзим Q10, масла, витамин E
|2 раза в неделю
|Обезвоженная
|интенсивно увлажняющие
|гиалуронат натрия, бетаин, морские водоросли
|через день курсом 1–2 недели
Сухая кожа нуждается не только во влаге, но и в липидах. Подойдут кремовые и тканевые маски с маслами и церамидами. Они восстанавливают барьер и делают кожу мягкой. Хорошо работают формулы с пантенолом и маслом ши. Из домашних аналогов подойдут маски с авокадо или йогуртом, но не чаще раза в неделю.
Совет: наносите маску после душа, когда кожа слегка влажная — это усилит впитывание активов.
Здесь главное — очищение и баланс. Маски на основе белой или зелёной глины, с цинком, углём или салициловой кислотой очищают поры и уменьшают выработку себума. Но их нельзя передерживать: пересушенная кожа начинает вырабатывать ещё больше жира. После очищающих масок полезно нанести лёгкий гель с алоэ или ниацинамидом.
Совет: если кожа склонна к воспалениям, чередуйте глину и маски с серой или цинком — они мягче воздействуют.
Комбинированная кожа капризна: Т-зона нуждается в контроле блеска, а щёки — в увлажнении. Лучший вариант — мультимаскинг, когда на разные зоны наносятся разные средства. Глина на лоб и нос, увлажняющая маска на щёки и подбородок. Или двухфазные формулы, где очищение сочетается с уходом.
Совет: не используйте спиртовые маски — они усиливают контраст между жирными и сухими участками.
Чувствительная кожа требует спокойствия. Здесь важна не эффективность, а мягкость. Подходят маски с овсяным молочком, церамидами, пантенолом и алоэ. Из форматов — тканевые и кремовые без отдушек и кислот. При покраснении хорошо работают маски с экстрактом ромашки или центеллы.
Совет: храните маску в холодильнике — холод снимает раздражение и уменьшает отёки.
Со временем кожа теряет эластичность и влагу, поэтому антивозрастные маски должны питать и восстанавливать. Формулы с пептидами, витаминами A и E, маслом жожоба или ши активируют обновление клеток. Хорошо работают ночные маски с коллагеном и коэнзимом Q10. Они усиливают регенерацию, пока вы спите.
Совет: наносите питательные маски не перед выходом, а вечером — кожа усваивает активы во сне лучше.
Обезвоженность может случиться при любом типе кожи. Главная задача — вернуть влагу. Подойдут маски-гели с гиалуроновой кислотой, бетаином, морскими водорослями. Тканевые форматы с экстрактом огурца или алоэ мгновенно снимают тусклость.
Совет: делайте курсом — 7–10 дней подряд, а затем переходите на поддерживающий режим 1–2 раза в неделю.
Маска не заменит основного ухода, но способна сделать кожу устойчивее. Регулярное, дозированное применение важнее, чем эффект после одной процедуры. Правильно подобранная маска возвращает коже способность самостоятельно удерживать влагу и бороться со стрессом. Это не мгновенное волшебство, а последовательный диалог с кожей.
В среднем 2–3 раза в неделю. Для сухой или обезвоженной кожи — чуть чаще курсами.
Да, особенно для комбинированной кожи. Главное — не перегружать активами.
Сразу смыть и успокоить кожу кремом с пантенолом или церамидами.
