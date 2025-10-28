Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Секрет кошачьего долголетия: эти четыре породы сломали законы природы
Почему ЦСКА поддерживает ужесточение лимита на легионеров: неожиданное заявление тренера
Шипы поют громче мотора: как водители заставляют зимнюю резину замолчать
Мосбиржа пошла в отскок — но кто нажимает на газ, когда геополитика жмёт на тормоз
Холод против боли, тепло для сердца: как пациенты нашли простой выход из мучений
Феромонная магия: как обмануть насекомых их же собственными инстинктами
Зелёный пришелец над Подмосковьем — почему этот объект заставил NASA закрыть архивы
Банка мяса, которая переживёт зиму: секрет идеальной тушёнки из свинины в мультиварке
Российский рэпер может оказаться в тюрьме из-за опасной фразы: что он выкрикнул на концерте

Как говорить с кожей на её языке: гид по маскам, которые действительно помогают

1:55
Моя семья » Красота и стиль

Маски для лица остаются одним из самых любимых средств ухода. Они дают коже передышку, усиливают эффект базовой косметики и быстро возвращают свежесть. Но среди множества вариантов — от глиняных до тканевых — легко потеряться. Маска, подходящая под один тип кожи, может вызвать раздражение у другого. Чтобы средство действительно работало, нужно подбирать его не по обещаниям на упаковке, а по потребностям кожи.

Дерматологический уход за кожей
Фото: https://unsplash.com by Bermix Studio is licensed under Free
Дерматологический уход за кожей

Почему маски — не просто «дополнение»

Маска — это концентрированное средство, которое работает интенсивнее крема или сыворотки. Её задача — дать коже то, чего не хватает: влаги, питания, очищения или защиты. При регулярном использовании она помогает поддерживать баланс и усиливает результаты ухода. Главное — понимать, что не все маски универсальны: одна и та же формула может подсушить сухую кожу или утяжелить жирную.

«Маска должна решать конкретную задачу, а не просто создавать эффект “свежести”. Чем точнее она подобрана, тем меньше требуется остального ухода», — отмечает косметолог Евгения Корнилова.

Как определить, что нужно вашей коже

Перед выбором маски важно понять текущее состояние кожи. Тип — не приговор, а ориентир. Даже жирная кожа может быть обезвоженной, а сухая — иметь воспаления. Поэтому главный критерий — не формула, а ощущение после использования. Если кожа становится мягкой, без стянутости и блеска — маска вам подходит.

Таблица: маски по типам кожи

Тип кожи Какие маски работают Что в составе искать Частота применения
Сухая увлажняющие, питательные гиалуроновая кислота, масла ши, сквалан, алоэ 2–3 раза в неделю
Жирная очищающие, себорегулирующие глина, цинк, салициловая кислота, зелёный чай 1–2 раза в неделю
Комбинированная двухфазные, мультимаскинг глина для Т-зоны, алоэ и ниацинамид для щёк 2 раза в неделю
Чувствительная успокаивающие, барьерные пантенол, церамиды, овсяное молочко 1–2 раза в неделю
Зрелая восстанавливающие, антивозрастные пептиды, коэнзим Q10, масла, витамин E 2 раза в неделю
Обезвоженная интенсивно увлажняющие гиалуронат натрия, бетаин, морские водоросли через день курсом 1–2 недели

Маски для сухой кожи

Сухая кожа нуждается не только во влаге, но и в липидах. Подойдут кремовые и тканевые маски с маслами и церамидами. Они восстанавливают барьер и делают кожу мягкой. Хорошо работают формулы с пантенолом и маслом ши. Из домашних аналогов подойдут маски с авокадо или йогуртом, но не чаще раза в неделю.

Совет: наносите маску после душа, когда кожа слегка влажная — это усилит впитывание активов.

Маски для жирной и проблемной кожи

Здесь главное — очищение и баланс. Маски на основе белой или зелёной глины, с цинком, углём или салициловой кислотой очищают поры и уменьшают выработку себума. Но их нельзя передерживать: пересушенная кожа начинает вырабатывать ещё больше жира. После очищающих масок полезно нанести лёгкий гель с алоэ или ниацинамидом.

Совет: если кожа склонна к воспалениям, чередуйте глину и маски с серой или цинком — они мягче воздействуют.

Маски для комбинированной кожи

Комбинированная кожа капризна: Т-зона нуждается в контроле блеска, а щёки — в увлажнении. Лучший вариант — мультимаскинг, когда на разные зоны наносятся разные средства. Глина на лоб и нос, увлажняющая маска на щёки и подбородок. Или двухфазные формулы, где очищение сочетается с уходом.

Совет: не используйте спиртовые маски — они усиливают контраст между жирными и сухими участками.

Маски для чувствительной кожи

Чувствительная кожа требует спокойствия. Здесь важна не эффективность, а мягкость. Подходят маски с овсяным молочком, церамидами, пантенолом и алоэ. Из форматов — тканевые и кремовые без отдушек и кислот. При покраснении хорошо работают маски с экстрактом ромашки или центеллы.

Совет: храните маску в холодильнике — холод снимает раздражение и уменьшает отёки.

Маски для зрелой кожи

Со временем кожа теряет эластичность и влагу, поэтому антивозрастные маски должны питать и восстанавливать. Формулы с пептидами, витаминами A и E, маслом жожоба или ши активируют обновление клеток. Хорошо работают ночные маски с коллагеном и коэнзимом Q10. Они усиливают регенерацию, пока вы спите.

Совет: наносите питательные маски не перед выходом, а вечером — кожа усваивает активы во сне лучше.

Маски для обезвоженной кожи

Обезвоженность может случиться при любом типе кожи. Главная задача — вернуть влагу. Подойдут маски-гели с гиалуроновой кислотой, бетаином, морскими водорослями. Тканевые форматы с экстрактом огурца или алоэ мгновенно снимают тусклость.

Совет: делайте курсом — 7–10 дней подряд, а затем переходите на поддерживающий режим 1–2 раза в неделю.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: передерживать маску.
    → Последствие: обезвоженность и шелушение.
    → Альтернатива: строго следовать времени на упаковке.
  • Ошибка: использовать маску ежедневно без показаний.
    → Последствие: нарушение барьера и чувствительность.
    → Альтернатива: делать перерывы 1–2 дня.
  • Ошибка: наносить маску на сухую, неочищенную кожу.
    → Последствие: слабое впитывание активов.
    → Альтернатива: лёгкий пилинг или умывание перед нанесением.

Советы шаг за шагом: как сделать маску максимально эффективной

  1. Очищение. Уберите макияж и себум, чтобы активы проникли глубже.
  2. Тёплое полотенце. Накройте лицо на минуту — это откроет поры.
  3. Нанесение. Избегайте зоны вокруг глаз и губ, если маска не предназначена для них.
  4. Ожидание. Следите за ощущениями — если появляется жжение, снимайте раньше.
  5. Завершение. После маски нанесите базовый крем, чтобы «запереть» влагу.

Почему стоит доверять регулярности, а не чуду

Маска не заменит основного ухода, но способна сделать кожу устойчивее. Регулярное, дозированное применение важнее, чем эффект после одной процедуры. Правильно подобранная маска возвращает коже способность самостоятельно удерживать влагу и бороться со стрессом. Это не мгновенное волшебство, а последовательный диалог с кожей.

Мифы и правда

  • Миф: маски нужны каждый день.
    Правда: коже важен ритм, а не частота — перерывы позволяют активам работать лучше.
  • Миф: чем дольше держишь, тем сильнее эффект.
    Правда: после указанного времени процесс разворачивается в обратную сторону — кожа теряет влагу.
  • Миф: все маски дают «вау-эффект».
    Правда: некоторые работают накопительно — их действие проявляется через регулярность.

FAQ

Как часто можно делать маски?

В среднем 2–3 раза в неделю. Для сухой или обезвоженной кожи — чуть чаще курсами.

Можно ли чередовать разные типы масок?

Да, особенно для комбинированной кожи. Главное — не перегружать активами.

Что делать, если маска щиплет?

Сразу смыть и успокоить кожу кремом с пантенолом или церамидами.

Автор Ульяна Власова
Ульяна Власова — внештатный корреспондент Pravda.Ru
Сейчас читают
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Из любимого — в неизвестного: Полина Диброва элегантно вычеркнула Товстика из жизни
Шоу-бизнес
Из любимого — в неизвестного: Полина Диброва элегантно вычеркнула Товстика из жизни
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Популярное
Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов

Сергей Соседов раскритиковал Люсю Чеботину и Клаву Коку, заявив, что им не место на сцене. По мнению критика, поп-музыка теряет живое звучание.

Не спасает даже фонограмма: Соседов сказал, каким певицам пора покинуть сцену без аплодисментов
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
7000 лет под песками: ДНК мумий из Сахары раскрыла тайну исчезнувших людей
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Российские бомбы нового поколения пробили глубину фронта: Украина в шоке
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
Оно не хочет, чтобы на него смотрели: в недрах Сибири пробудилось нечто древнее
Сырьевая зависимость: как Россия избежала катастрофы, а Казахстан — нет
Бойня в Грозном: матч Ахмат — Сочи закончился массовой потасовкой из-за спорного решения судьи
Бойня в Грозном: матч Ахмат — Сочи закончился массовой потасовкой из-за спорного решения судьи
Последние материалы
Tomahawk для Украины: Трамп взвешивает решение — что изменится
Урок Захаряна: Балахнин предостерег таланты от роковой ошибки при переходе в Европу
Копайте глубже — не клад ищете, а тюльпаны: простой способ не остаться без весеннего чуда
Механика простит, автомат — никогда: действия, после которых трансмиссия не выживает
Сийярто: этот политик — последняя надежда Украины, но Европа ему мешает
5 минут — и кухня блестит: аптечный дуэт, который заменяет десятки чистящих средств
Авиагигант получил зелёный свет: Индия делает ставку на Sukhoi Superjet 100
Есть то, что тревожит сильнее слов: Александр Ревва признался, почему боится за 18-летнюю дочь
Леопардовый принт возвращается: Александр Рогов раскрыл секрет его сочетания с красным
Сухие и ломкие ногти? Эксперты назвали 3 главные ошибки в уходе
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.