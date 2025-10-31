Кожа мечты без кислот и боли: почему ниацинамид стал новым стандартом ухода

Ниацинамид называют "рабочей лошадкой" ухода: он помогает сразу по нескольким направлениям и при этом редко раздражает кожу. Если хочется результата без лишних экспериментов, этот ингредиент — один из самых надёжных выборов. Ниже — что это такое, как он действует, с чем сочетать и как ввести в рутину без ошибок.
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ниацинамид: нанесение сыворотки
Что такое ниацинамид
Ниацинамид — водорастворимая форма витамина B3. Компонент устойчив к нагреву и свету, не повышает фоточувствительность и хорошо чувствует себя в сыворотках, кремах и тониках. Подходит большинству типов кожи, включая чувствительную, и обычно совместим с другими активами.
Пропускать SPF при работе с пятнами → возврат пигмента → каждый день SPF 30-50, обновляйте на улице.
Игнорировать базовое увлажнение → "стянутость" даже с ниацинамидом → добавьте керамиды/липиды в крем.
Плюсы и минусы
Что даёт
Плюсы
Возможные минусы
Ежедневный уход
Универсальность, совместимость, подходит утром
Требует регулярности, эффект накапливается
Работа с тоном
Мягко выравнивает без отбеливающих агентов
Медленнее, чем кислоты/ретиноиды
Себоконтроль
Меньше блеска без пересушки
При выражённом акне нужен комплексный подход
Поддержка барьера
Снижение реактивности
При высоких % возможна чувствительность
Частые вопросы
Можно ли утром?
Да, ниацинамид фотостабилен. Закрывайте кремом и обязательно SPF.
Сколько раз в день?
Обычно 1 раз достаточно. При хорошей переносимости — 2 раза.
Можно ли при чувствительной коже?
Да, начните с крема 2-5% и вводите медленно.
Будут ли меньше поры?
Физически — нет, но визуально выглядят аккуратнее за счёт чистоты и ровности.
С чем сочетать при постакне?
Ниацинамид + азелаиновая кислота + SPF; при необходимости — курс ретиноида вечером.
Мини-рутины по типу кожи
Комбинированная/жирная: очищение → ниацинамид 5-10% → лёгкий гель-крем → SPF. Вечером чередовать с кислотой 2-3 раза в неделю.
Сухая/чувствительная: мягкое очищение → эссенция → ниацинамид 2-5% → крем с керамидами → SPF. Ретиноид — 2 раза в неделю, ниацинамид — в "паузах".
С постакне и пятнами: утром витамин С или ниацинамид 5-10% → SPF; вечером ниацинамид (в дни без кислот/ретиноида) + увлажнение.
Практические советы
Смотрите на список INCI: Niacinamide — в первой половине состава.
Храните в шкафу или тёмном ящике; лишний свет ни к чему, хотя компонент стабилен.
Патч-тест обязателен при склонности к реакциям: запястье/за ухом, 24 часа наблюдения.
Не "гонитесь" за максимальной концентрацией: важнее регулярность и комфорт кожи.
Кому лучше быть осторожнее
При активном дерматите/экземе — вводите через кремы с липидами и под наблюдением специалиста. При полирутинной схеме (много активов) — используйте ниацинамид как "буферные" дни для поддержки барьера.
Ниацинамид — универсальный актив, который укрепляет барьер, мягко выравнивает тон, помогает с себоконтролем и воспалениями. Работает без агрессии, требует регулярности и грамотного сочетания со средствами защиты от солнца. Начните с малых концентраций, наберитесь терпения — и кожа ответит устойчивостью, ровной текстурой и спокойным тоном.