Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Боль расставания не вечна: эти шаги помогут отпустить прошлое и начать новую жизнь
Возвращение Никиты Преснякова в Россию: что мешает внуку Пугачёвой попрощаться с США
Два колеса — как два крыла: почему в детстве именно велосипед учит свободе, смелости и уверенности
Значок потускнел, а с ним и статус владельца: простое средство возвращает блеск за минуты
Кухня будет выглядеть дёшево: роковая ошибка при выборе высоты плиты, которую уже не исправить
Ночная тоска накрывает? Узнайте, как гормоны диктуют ваше настроение после заката
Восходящая звезда мирового экспорта: индийский рис готовится к триумфальному шествию по миру
Имя, которое снова отправится в тур: вдова Шатунова готовит путешествие его бренда
Стиль и безопасность в одном: как найти идеальный ошейник для четвероногого друга

Кожа мечты без кислот и боли: почему ниацинамид стал новым стандартом ухода

Моя семья » Красота и стиль

Ниацинамид называют "рабочей лошадкой" ухода: он помогает сразу по нескольким направлениям и при этом редко раздражает кожу. Если хочется результата без лишних экспериментов, этот ингредиент — один из самых надёжных выборов. Ниже — что это такое, как он действует, с чем сочетать и как ввести в рутину без ошибок.

Ниацинамид: нанесение сыворотки
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Ниацинамид: нанесение сыворотки

Что такое ниацинамид

Ниацинамид — водорастворимая форма витамина B3. Компонент устойчив к нагреву и свету, не повышает фоточувствительность и хорошо чувствует себя в сыворотках, кремах и тониках. Подходит большинству типов кожи, включая чувствительную, и обычно совместим с другими активами.

Как он работает: кратко о механизмах

  • Регулирует выработку себума — кожа меньше блестит, поры визуально выглядят аккуратнее.
  • Укрепляет барьер: стимулирует синтез керамидов, помогает удерживать влагу.
  • Поддерживает ровный тон: влияет на транспорт меланина, снижает риск поствоспалительных пятен.
  • Обладает противовоспалительным действием: высыпания проходят быстрее.
  • Поддерживает гладкость: косвенно помогает с текстурой и мелкими морщинами.

Кому подходит

  • Нормальная и комбинированная кожа — для баланса и профилактики тусклости.
  • Жирная и склонная к акне — для контроля блеска и постакне.
  • Сухая и чувствительная — для укрепления барьера (лучше в кремах/эмульсиях).
  • Кожа с неровным тоном и пятнами — для мягкого выравнивания без жёстких отбеливателей.

Какие задачи решает

  1. Контроль жирности в Т-зоне без пересушивания.
  2. Поддержка барьера — меньше стянутости и реактивности.
  3. Мягкое выравнивание тона (включая следы постакне).
  4. Визуальное "сжатие" пор за счёт чистоты и ровной текстуры.
  5. Дополнительная защита от оксидативного стресса в городской среде.

Концентрации: как выбрать

  • 2-5% — базовая повседневная поддержка (чувствительная кожа, первый опыт).
  • 5-10% — работа с тоном, постакне, себоконтролем (большинству подойдёт).
  • >10% — точечные задачи и плотный режим; повышает риск чувствительности, вводить постепенно.

Формы выпуска

  • Сыворотки — быстрый и заметный эффект, удобно наслаивать.
  • Кремы/эмульсии — мягче, комфортнее для сухой и реактивной кожи.
  • Тоники/эссенции — щадящее знакомство с ингредиентом.

Как вводить в рутину

Начните с 2-5% через день вечером, 2-3 недели наблюдайте за реакцией.

Перейдите к ежедневному применению: утром после очищения и тоника, затем увлажняющий крем и SPF; вечером — после умывания до крема.

Для задач тона и постакне используйте 5-10% не реже 1 раза в день 8-12 недель.

Комбинируйте разумно

  • утро: ниацинамид + гиалуроновая кислота + SPF;
  • вечер: кислоты или ретиноид — в другие дни, а ниацинамид оставьте на "перерывы" для поддержки барьера.

Оценку результата делайте не раньше 6-8 недель: пигментация и текстура — процессы медленные.

Совместимость с другими активами

  • Дружит: гиалуроновая кислота, керамиды, пептиды, цинк, азелаиновая кислота.
  • С витамином С: можно вместе в стабильных формулах или разнести по времени (С утром, ниацинамид вечером) — так проще.
  • С кислотами (AHA/BHA/PHA): лучше чередовать по дням/слоям, чтобы не перегружать кожу.
  • С ретиноидами: отличный "партнёр выходного дня" — помогает снизить сухость и чувствительность.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Сразу 10-15% каждый день → покраснение и шелушение → начните с 2-5% через день, затем повышайте.
  • Наслаивать на свежие кислоты ежедневно → раздражение → чередуйте: кислоты в один день, ниацинамид — в другой.
  • Ждать мгновенного осветления → разочарование → планируйте 8-12 недель, фиксируйте фото до/после при одинаковом освещении.
  • Пропускать SPF при работе с пятнами → возврат пигмента → каждый день SPF 30-50, обновляйте на улице.
  • Игнорировать базовое увлажнение → "стянутость" даже с ниацинамидом → добавьте керамиды/липиды в крем.

Плюсы и минусы

Что даёт Плюсы Возможные минусы
Ежедневный уход Универсальность, совместимость, подходит утром Требует регулярности, эффект накапливается
Работа с тоном Мягко выравнивает без отбеливающих агентов Медленнее, чем кислоты/ретиноиды
Себоконтроль Меньше блеска без пересушки При выражённом акне нужен комплексный подход
Поддержка барьера Снижение реактивности При высоких % возможна чувствительность

Частые вопросы

Можно ли утром?

Да, ниацинамид фотостабилен. Закрывайте кремом и обязательно SPF.

Сколько раз в день?

Обычно 1 раз достаточно. При хорошей переносимости — 2 раза.

Можно ли при чувствительной коже?

Да, начните с крема 2-5% и вводите медленно.

Будут ли меньше поры?

Физически — нет, но визуально выглядят аккуратнее за счёт чистоты и ровности.

С чем сочетать при постакне?

Ниацинамид + азелаиновая кислота + SPF; при необходимости — курс ретиноида вечером.

Мини-рутины по типу кожи

  • Комбинированная/жирная: очищение → ниацинамид 5-10% → лёгкий гель-крем → SPF. Вечером чередовать с кислотой 2-3 раза в неделю.
  • Сухая/чувствительная: мягкое очищение → эссенция → ниацинамид 2-5% → крем с керамидами → SPF. Ретиноид — 2 раза в неделю, ниацинамид — в "паузах".
  • С постакне и пятнами: утром витамин С или ниацинамид 5-10% → SPF; вечером ниацинамид (в дни без кислот/ретиноида) + увлажнение.

Практические советы

  • Смотрите на список INCI: Niacinamide — в первой половине состава.
  • Храните в шкафу или тёмном ящике; лишний свет ни к чему, хотя компонент стабилен.
  • Патч-тест обязателен при склонности к реакциям: запястье/за ухом, 24 часа наблюдения.
  • Не "гонитесь" за максимальной концентрацией: важнее регулярность и комфорт кожи.

Кому лучше быть осторожнее

При активном дерматите/экземе — вводите через кремы с липидами и под наблюдением специалиста.
При полирутинной схеме (много активов) — используйте ниацинамид как "буферные" дни для поддержки барьера.

Ниацинамид — универсальный актив, который укрепляет барьер, мягко выравнивает тон, помогает с себоконтролем и воспалениями. Работает без агрессии, требует регулярности и грамотного сочетания со средствами защиты от солнца. Начните с малых концентраций, наберитесь терпения — и кожа ответит устойчивостью, ровной текстурой и спокойным тоном.

Автор Анна Маляева
Анна Маляева — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Сейчас читают
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Домашние животные
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Авто
Моторы, созданные не для скорости, а для вечности: рейтинг самых выносливых ДВС
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Последние материалы
Ночная тоска накрывает? Узнайте, как гормоны диктуют ваше настроение после заката
Восходящая звезда мирового экспорта: индийский рис готовится к триумфальному шествию по миру
Имя, которое снова отправится в тур: вдова Шатунова готовит путешествие его бренда
Стиль и безопасность в одном: как найти идеальный ошейник для четвероногого друга
Привет из Европы: Мария Погребняк объяснила, почему любит праздник Хэллоуин
Планета теряет свой холодильник: Арктика вступила в состояние, которого никогда не было
Массаж губ после увеличения: секрет идеальной формы без отеков и неровностей
Вы щадите колени — а они отвечают болью: парадокс, о котором никто не говорит
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом
Лепс требует особого: инсайдеры раскрыли детали райдера певца — несколько литров элитного алкоголя
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.