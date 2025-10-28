Секреты вечной молодости рук: почему ретинол – это не просто тренд, а необходимость

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Если вы уже включили ретинол в повседневный уход за кожей лица, пора подумать и о руках. Это вещество давно зарекомендовало себя как эффективный компонент против возрастных изменений кожи, а теперь оно присутствует и в кремах для рук. Ретиноиды помогают бороться с морщинами, выравнивают тон кожи и делают её более упругой.

Ретинол и его влияние на кожу рук

Кожа на руках стареет быстрее, чем на других частях тела, из-за воздействия внешних факторов: солнца, ветра, перепадов температур и постоянного контакта с мылом. Женщины часто тратят много времени на уход за лицом, но забывают о коже рук, где первые признаки старения могут появляться намного раньше, чем на лице.

Как объясняют дерматологи, руки, шея и область декольте могут выдать возраст даже быстрее, чем лицо. Это происходит из-за того, что кожа в этих областях тоньше и более уязвима. Именно поэтому кремы с ретинолом для рук становятся важным элементом антивозрастного ухода. Ретинол ускоряет обновление клеток и способствует выработке коллагена, что помогает коже становиться более плотной, разглаженной и с ровным тоном.

Как ретинол помогает коже рук

  1. Уменьшение морщин: ретинол помогает сокращать морщины, делая кожу более гладкой.

  2. Осветление пигментации: этот компонент помогает уменьшить темные пятна на руках, которые часто появляются с возрастом.

  3. Укрепление кожи: ретинол укрепляет кожный каркас, делая кожу более плотной и упругой.

Как выбрать крем с ретинолом для рук

Чтобы крем с ретинолом действительно давал видимый результат, важно, чтобы в его составе были не только ретиноиды, но и поддерживающие компоненты. В первую очередь стоит обратить внимание на увлажняющие ингредиенты, которые помогут избежать пересушивания кожи. Кожа рук, как известно, более тонкая и уязвимая, поэтому важно выбирать кремы с увлажняющими добавками.

Также полезны антиоксиданты, которые защищают кожу от вредных внешних факторов и усиливают действие ретинола. Если ваша кожа склонна к чувствительности, лучше начинать с более мягких формул и низкой концентрации ретинола.

Как правильно использовать крем с ретинолом

Дерматологи рекомендуют использовать кремы с ретинолом вечером, когда кожа отдыхает и не подвергается внешним воздействиям. Наносить крем следует на тыльную сторону рук и пальцев, уделяя особое внимание области вокруг суставов и между пальцами.

Если вы решите использовать крем с ретинолом утром, обязательно наносите на руки солнцезащитный крем с SPF, так как ретиноиды повышают чувствительность кожи к солнечным лучам.

Потенциальные побочные эффекты

Первоначальное применение кремов с ретинолом может вызвать сухость, покраснение или шелушение кожи, особенно если использовать средство слишком часто или наносить его на раздраженную кожу. Специалисты рекомендуют начинать с редкого применения и постепенно увеличивать частоту. Если появляются более серьезные реакции, возможно, стоит снизить частоту использования или выбрать менее концентрированную формулу.

Для людей с чувствительной кожей или имеющих раздражения, трещины или другие повреждения, ретинол может усилить дискомфорт. Важно помнить, что в дневное время руки должны быть защищены от ультрафиолетового излучения, иначе действие ретинола может привести к появлению пигментации. Чтобы избежать пересушивания, сочетайте кремы с ретинолом с питательными средствами или используйте ретинол курсами.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
