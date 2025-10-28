Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Солнечные следы на лице: как справиться с тусклым тоном и вернуть коже свежесть и упругость

Красота и стиль

С наступлением осени кожа лица может начать выглядеть менее ярко и терять свою упругость. Летнее солнце, жара, ветер и соленость воздуха ускоряют процессы обезвоживания, фотостарения и окисления, что негативно сказывается на тонусе кожи. Окислительный стресс и солнечные повреждения уменьшают выработку коллагена и эластина — белков, которые поддерживают упругость и свежесть кожи.

Кожа
Фото: www.pexels.com by Andrea Piacquadio is licensed under Бесплатное использование
Кожа

Восстановление кожи: что предлагает эстетическая медицина

С наступлением холодов кожа нуждается в дополнительном уходе для восстановления увлажненности и упругости. Эстетическая медицина предлагает эффективные методы для глубокого увлажнения и восстановления эластичности кожи. Среди самых популярных процедур — внутрикожные инъекции гиалуроновой кислоты и биоревитализирующие комплексы, которые содержат аминокислоты, антиоксиданты, минералы и витамины. Эти процедуры не только улучшают внешний вид, но и стимулируют регенерацию клеток, придавая коже здоровый и сияющий вид.

"Чтобы поддерживать кожу в холодное время года, эстетическая медицина предлагает идеальные протоколы для восстановления увлажнения и придания мягкости и упругости", — объяснила Элеана Феррари, эстетический врач и основатель Rejuve MediClinic в Падуе.

Лазерные процедуры для восстановления упругости кожи

Одной из современных процедур для восстановления упругости кожи осенью является 3D LaseLift. Это неинвазивная процедура, которая сочетает две длины лазерных волн — 1064 нм и 2940 нм. Этот подход воздействует на все слои кожи, создавая синергетический эффект.

  • Лазер Nd: YAG 1064 нм воздействует на глубокие слои кожи, стимулируя выработку коллагена и эластина, что улучшает упругость и тонус кожи.

  • Лазер Er: YAG 2940 нм работает с поверхностными слоями, создавая микроабляцию, которая улучшает текстуру кожи, сглаживает мелкие морщины и осветляет пигментацию.

Сочетание этих двух типов лазеров позволяет добиться видимого эффекта лифтинга уже после первого сеанса, без длительного времени восстановления. Эта процедура подходит для всех типов кожи, однако на темных типах кожи нужно проявлять осторожность, чтобы избежать гиперпигментации.

Проблемы с пигментацией: что нужно знать

Осенью на коже могут появиться пигментные пятна, которые требуют особого ухода. Пигментация может быть вызвана различными факторами, и важно правильно подходить к ее лечению.

  1. Меланодермия — это гормональные пятна, которые часто появляются на лбу, щеках и верхней губе. Эта проблема усиливается под воздействием солнца и требует применения солнцезащитных средств и депигментирующих косметических средств.

  2. Солнечные лентиго — пятна, возникающие из-за хронического воздействия ультрафиолетовых лучей. Они появляются на открытых участках кожи, таких как лицо, руки и декольте, особенно после 40 лет. Профилактика остается лучшей стратегией для предотвращения их появления.

  3. Поствоспалительная гиперпигментация — часто возникает после раздражения кожи или мелких травм. Лечение таких пятен должно быть мягким, чтобы не спровоцировать новые воспаления.

Для того чтобы избавиться от пигментации, важно не только использовать косметические средства, но и следовать рекомендациям специалистов для предотвращения дальнейших проблем с кожей.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
