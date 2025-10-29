10 лучших кремов для глаз: эксперты раскрыли секреты молодого взгляда

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Зона вокруг глаз — самая деликатная часть лица, где кожа в четыре раза тоньше, чем на щеках. Именно поэтому первые признаки усталости и старения — морщинки, отёки, тёмные круги — появляются здесь раньше всего. Чтобы сохранить свежий и отдохнувший взгляд, важно использовать специальные кремы для контура глаз, а не обычные увлажняющие средства.

Кожа
Фото: www.pexels.com by Andrea Piacquadio is licensed under Бесплатное использование
Кожа

Современные формулы не только питают кожу, но и борются с признаками усталости, осветляют пигментацию и защищают клетки от окислительного стресса.

Почему нужен отдельный крем для области глаз

Обычные кремы для лица часто слишком плотные или активные для чувствительной зоны век. Кожа вокруг глаз лишена сальных желез, поэтому быстрее теряет влагу. Специальные средства имеют лёгкую текстуру, сниженную концентрацию активов и направленное действие: увлажнение, осветление и разглаживание, пишет uol.com.br.

"Уход за кожей вокруг глаз нужно начинать уже после 25 лет — это профилактика морщин и потери упругости", — отмечает дерматолог Клаудия Марсал.

Топ-10 кремов для области вокруг глаз

Средство Основное действие Особенности
Payot с витамином С Осветление, защита от свободных радикалов Эффект лифтинга, уменьшает морщины
Océane Восстановление и разглаживание Без отдушек, быстро впитывается
CeraVe Eye Repair Против тёмных кругов и мешков Некомедогенно, лёгкая текстура
L'Oréal Revitalift Увлажнение и заполнение морщин С гиалуроновой кислотой
Neutrogena Hydro Boost Глубокое увлажнение и сияние Гиалурон + глицерин, охлаждающая текстура
Cetaphil Optimal Hydration Интенсивное питание, уменьшение кругов Видимый результат за месяц
Dove Regenerative Осветление, повышение упругости Ниацинамид + проретинол
La Roche-Posay Hyalu B5 Eyes Разглаживание и восстановление С термальной водой, без отдушек
ISDIN K-Ox Против отёков и провисания Керамический аппликатор, охлаждение
Vichy Mineral 89 Укрепление и восстановление Гиалурон, минералы, без запаха

Советы шаг за шагом: как правильно наносить крем

  1. Наносите средство на очищенную кожу утром и вечером.

  2. Используйте количество размером с рисовое зёрнышко для каждого глаза.

  3. Лёгкими похлопывающими движениями распределяйте по орбитальной кости — от внутреннего уголка к внешнему.

  4. Не растягивайте кожу, чтобы не спровоцировать морщины.

  5. Храните крем в холодильнике — прохлада усиливает противоотёчный эффект.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: наносить крем слишком близко к ресницам.
  • Последствие: раздражение и слезотечение.
  • Альтернатива: распределяйте средство по косточке вокруг глаза.
  • Ошибка: использовать жирные кремы для лица.
  • Последствие: отёки и милиумы.
  • Альтернатива: лёгкие текстуры с гиалуроновой кислотой или витамином С.
  • Ошибка: пренебрегать вечерним уходом.
  • Последствие: накопление отёков и тусклый вид утром.
  • Альтернатива: ночные формулы с пептидами и антиоксидантами.

А что если круги под глазами не уходят?

Иногда причина не в косметике, а в образе жизни. Хронический недосып, анемия, стресс и обезвоживание усиливают пигментацию под глазами. В таких случаях стоит пересмотреть рацион, пить больше воды, добавить продукты, богатые железом и витамином К. Если круги стойкие, поможет консультация дерматолога или косметолога — возможно, потребуется лазерное или мезотерапевтическое лечение.

Плюсы и минусы средств для глаз в разной форме

Тип средства Плюсы Минусы
Гелевая сыворотка Быстро впитывается, освежает Может быть недостаточно питательной
Крем Питает и защищает Дольше впитывается
Стик Удобен в дороге Эффект кратковременный
Аппликатор с металлом Снимает отёки Требует аккуратности при хранении

FAQ

С какого возраста начинать использовать крем для глаз?
С 25 лет для профилактики морщин и обезвоживания.

Можно ли наносить крем на верхнее веко?
Да, если производитель указал это в инструкции. Иначе наносите только под глаз и на орбитальную кость.

Что помогает от тёмных кругов?
Формулы с витамином С, ниацинамидом, кофеином и ретинолом.

Мифы и правда

Миф: крем для глаз — то же, что и обычный увлажняющий.
Правда: кожа век требует другой текстуры и концентрации активных веществ.

Миф: тёмные круги появляются только от недосыпа.
Правда: часто это наследственность или нарушение микроциркуляции.

Миф: чем больше нанести крема, тем лучше эффект.
Правда: избыток средства вызывает отёки и раздражение.

Три интересных факта

  1. Кожа вокруг глаз толщиной всего 0,5 мм — тоньше любой другой на теле.

  2. Каждое моргание (а их около 20 000 в день) создаёт микродвижения, ускоряющие потерю влаги.

  3. Гиалуроновая кислота способна удерживать воды в 1000 раз больше собственного веса, поэтому так эффективна в кремах.

Исторический контекст

Первые кремы для области глаз появились в 1930-х годах в Париже и предназначались исключительно для актрис. Со временем технологии позволили создавать формулы с пептидами, витаминами и ретиноидами. Сегодня индустрия ухода за глазами — один из самых быстрорастущих сегментов косметики, ведь именно взгляд остаётся главным показателем молодости.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
