Сухие и ломкие ногти? Эксперты назвали 3 главные ошибки в уходе

Состояние ногтей — это отражение общего здоровья и привычек человека. Когда ногти становятся ломкими, сухими и легко расслаиваются, это не просто косметическая неприятность, а сигнал организма о внутренних сбоях или ошибках в уходе. Хорошая новость в том, что даже ослабленные ногти можно восстановить, если действовать системно — изнутри и снаружи.
Причины ломкости делятся на внешние и внутренние.
К внешним относятся:
К внутренним — дефицит питательных веществ, анемия, гипотиреоз, гормональные сбои, хронический стресс. С возрастом ногтевая пластина становится тоньше и суше, что делает её более уязвимой.
"Ногти — это производное кожи, и их здоровье напрямую зависит от состояния организма", — отметила дерматолог Клаудия Марсал.
|Фактор
|Влияние
|Что делать
|Вода и моющие средства
|Пересушивание, расслоение
|Использовать перчатки
|Недостаток витаминов
|Медленный рост, ломкость
|Принимать биотин, цинк, железо
|Агрессивный маникюр
|Повреждение матрикса
|Бережная обработка пилкой
|Частое снятие лака
|Потеря блеска
|Использовать мягкие средства
|Стресс
|Замедление роста
|Включить отдых и питание
Наладьте питание. Включите продукты, богатые белком, железом, цинком и витамином Е. Это яйца, рыба, орехи, шпинат, цельнозерновые.
Пейте достаточно воды. Обезвоживание напрямую отражается на ногтях — они теряют гибкость.
Используйте масла. Миндальное, кокосовое или аргановое масло укрепляют и питают ногтевую пластину.
Увлажняйте кутикулу. Крем или масло для кутикулы предотвращают микротрещины и заусеницы.
Делайте перерывы в маникюре. Раз в месяц дайте ногтям "отдохнуть" без покрытия, советует terra.com.br.
Тогда стоит проверить уровень железа, витамина D и щитовидные гормоны. Иногда проблема связана не с внешним уходом, а с внутренними дефицитами. Врач может назначить витаминные комплексы с биотином и омега-3.
|Метод
|Плюсы
|Минусы
|Натуральные масла
|Питают и смягчают
|Требуют регулярности
|Витаминные добавки
|Улучшают рост
|Нужен контроль врача
|Салонное укрепление
|Быстрый результат
|Возможна ломкость при снятии
|Домашний уход
|Безопасен
|Эффект проявляется постепенно
Когда заметен результат?
При правильном уходе ногти укрепляются через 4-6 недель.
Можно ли использовать гель-лак при ломкости?
Да, если под ним есть укрепляющая база и ногти получают отдых.
Какие витамины самые важные для ногтей?
Биотин, цинк, железо, витамин Е и аминокислоты.
Миф: ногти укрепляют кальций.
Правда: ногти состоят из кератина, а не кальция; важнее белки и витамины группы B.
Миф: чем чаще подпиливать ногти, тем быстрее растут.
Правда: рост определяется состоянием матрикса, а не длиной.
Миф: покрытие лаком защищает ногти.
Правда: постоянное покрытие без перерывов мешает им "дышать".
Средний рост ногтя — около 3 мм в месяц.
У женщин ногти растут быстрее, чем у мужчин.
На руках ногти обновляются полностью каждые 6 месяцев.
В Древнем Китае ухоженные ногти считались символом статуса. Женщины использовали восковые смеси и масла для укрепления ногтей. В Европе в XVIII веке популярны были ванночки с оливковым маслом. Современные технологии позволили объединить эти традиции с наукой: сегодня в составах средств для ногтей можно найти кератин, пантенол, кальций и витамины.
Сергей Соседов раскритиковал Люсю Чеботину и Клаву Коку, заявив, что им не место на сцене. По мнению критика, поп-музыка теряет живое звучание.