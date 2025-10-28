Сухие и ломкие ногти? Эксперты назвали 3 главные ошибки в уходе

Состояние ногтей — это отражение общего здоровья и привычек человека. Когда ногти становятся ломкими, сухими и легко расслаиваются, это не просто косметическая неприятность, а сигнал организма о внутренних сбоях или ошибках в уходе. Хорошая новость в том, что даже ослабленные ногти можно восстановить, если действовать системно — изнутри и снаружи.

Почему ногти становятся ломкими

Причины ломкости делятся на внешние и внутренние.

К внешним относятся:

частый контакт с водой и бытовой химией;

использование ацетонсодержащих жидкостей для снятия лака;

ношение гелевых и накладных ногтей без перерыва;

резкие перепады температуры.

К внутренним — дефицит питательных веществ, анемия, гипотиреоз, гормональные сбои, хронический стресс. С возрастом ногтевая пластина становится тоньше и суше, что делает её более уязвимой.

"Ногти — это производное кожи, и их здоровье напрямую зависит от состояния организма", — отметила дерматолог Клаудия Марсал.

Факторы, влияющие на ломкость ногтей

Фактор Влияние Что делать Вода и моющие средства Пересушивание, расслоение Использовать перчатки Недостаток витаминов Медленный рост, ломкость Принимать биотин, цинк, железо Агрессивный маникюр Повреждение матрикса Бережная обработка пилкой Частое снятие лака Потеря блеска Использовать мягкие средства Стресс Замедление роста Включить отдых и питание

Советы шаг за шагом: как укрепить ногти

Наладьте питание. Включите продукты, богатые белком, железом, цинком и витамином Е. Это яйца, рыба, орехи, шпинат, цельнозерновые. Пейте достаточно воды. Обезвоживание напрямую отражается на ногтях — они теряют гибкость. Используйте масла. Миндальное, кокосовое или аргановое масло укрепляют и питают ногтевую пластину. Увлажняйте кутикулу. Крем или масло для кутикулы предотвращают микротрещины и заусеницы. Делайте перерывы в маникюре. Раз в месяц дайте ногтям "отдохнуть" без покрытия, советует terra.com.br.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: частое использование гель-лака без перерыва.

Последствие: истончение ногтя, трещины.

Альтернатива: укрепляющее базовое покрытие с кератином.

Ошибка: снятие лака ацетоном.

Последствие: сухость и ломкость.

Альтернатива: безацетоновая жидкость с маслами.

Ошибка: полное удаление кутикулы.

Последствие: воспаление, повреждение матрикса.

Альтернатива: аккуратное отодвигание апельсиновой палочкой.

А что если ногти ломаются даже при правильном уходе?

Тогда стоит проверить уровень железа, витамина D и щитовидные гормоны. Иногда проблема связана не с внешним уходом, а с внутренними дефицитами. Врач может назначить витаминные комплексы с биотином и омега-3.

Плюсы и минусы средств для укрепления ногтей

Метод Плюсы Минусы Натуральные масла Питают и смягчают Требуют регулярности Витаминные добавки Улучшают рост Нужен контроль врача Салонное укрепление Быстрый результат Возможна ломкость при снятии Домашний уход Безопасен Эффект проявляется постепенно

FAQ

Когда заметен результат?

При правильном уходе ногти укрепляются через 4-6 недель.

Можно ли использовать гель-лак при ломкости?

Да, если под ним есть укрепляющая база и ногти получают отдых.

Какие витамины самые важные для ногтей?

Биотин, цинк, железо, витамин Е и аминокислоты.

Мифы и правда

Миф: ногти укрепляют кальций.

Правда: ногти состоят из кератина, а не кальция; важнее белки и витамины группы B.

Миф: чем чаще подпиливать ногти, тем быстрее растут.

Правда: рост определяется состоянием матрикса, а не длиной.

Миф: покрытие лаком защищает ногти.

Правда: постоянное покрытие без перерывов мешает им "дышать".

Три интересных факта

Средний рост ногтя — около 3 мм в месяц. У женщин ногти растут быстрее, чем у мужчин. На руках ногти обновляются полностью каждые 6 месяцев.

Исторический контекст

В Древнем Китае ухоженные ногти считались символом статуса. Женщины использовали восковые смеси и масла для укрепления ногтей. В Европе в XVIII веке популярны были ванночки с оливковым маслом. Современные технологии позволили объединить эти традиции с наукой: сегодня в составах средств для ногтей можно найти кератин, пантенол, кальций и витамины.