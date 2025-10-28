Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Светофоры теперь как айфоны: красиво, дорого, непонятно зачем
Эпоха антибиотиков официально закончена: человечество ждёт возврат в тёмные века медицины
Почему кошка ненавидит, когда хозяин счастлив: неочевидная причина паники
Это могли быть потомки Атлантов: находка совпала с древними преданиями о затонувшем континенте
Ремень ГРМ — как бомба с таймером: пропустишь срок, и мотор взорвётся изнутри
Из любимого — в неизвестного: Полина Диброва элегантно вычеркнула Товстика из жизни
Метод 90-30-50: как три цифры помогают сбросить вес без диет и изнурительных тренировок
Китайские миллиардеры штурмуют финансовый Олимп: кто вошёл в элиту Поднебесной
Крупа, которая решает всё: как выбрать рис, чтобы плов был рассыпчатым, а каша — нежной

Не ждите 40: эти антивозрастные ингредиенты нужны вашей коже уже в 25

0:41
Моя семья » Красота и стиль

Возраст, когда стоит задуматься об антивозрастном уходе, наступает гораздо раньше, чем кажется. Современные исследования подтверждают: процессы старения запускаются уже в двадцатилетнем возрасте, хотя внешне кожа ещё выглядит молодой и упругой. Главная задача — не бороться с морщинами, когда они уже появились, а предупредить их.

Осенний уход за собой
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенний уход за собой

Когда кожа действительно начинает стареть

По данным исследований, первые клеточные изменения происходят примерно в 25 лет. В этот период снижается естественная выработка антиоксидантов и коллагена — белка, отвечающего за плотность и эластичность кожи. Кроме того, на состояние кожи начинают влиять ультрафиолет, загрязнение воздуха и стресс.

"С каждым возрастом из-за воздействия окружающей среды клеточные процессы меняются, и эффекты старения проявляются раньше и интенсивнее", — пояснила дерматолог Клаудия Марсал.

Компания 23andMe провела одно из крупнейших генетических исследований и пришла к выводу: кожа начинает терять устойчивость к внешним воздействиям уже после 20 лет. Поэтому профилактика должна начинаться именно тогда, утверждает terra.com.br.

Как ухаживать за кожей в разные десятилетия

В 20-30 лет: профилактика

Главное — защита и увлажнение. Кожа постепенно теряет способность самостоятельно нейтрализовать свободные радикалы, и ей требуется поддержка.

  1. Солнцезащитный крем - основа антивозрастного ухода. Даже в пасмурную погоду используйте SPF 50+.

  2. Антиоксиданты - витамин С, Е, экстракт зелёного чая, феруловая кислота. Они замедляют разрушение клеток.

  3. Увлажнение - лёгкие сыворотки с гиалуроновой кислотой и антиоксидантными комплексами.

"Ежедневное применение солнцезащитного крема — первый шаг к предотвращению преждевременного старения", — отметила дерматолог Клаудия Марсал.

В 30-40 лет: стимуляция

После тридцати кожа становится менее упругой, снижается клеточная энергия и активность митохондрий. Это приводит к усталому виду и тусклому цвету лица.

Рекомендуются:

  • Ниацинамид (витамин B3) - усиливает обмен веществ и выравнивает тон кожи.
  • Arct-Alg и Bio-Arct - активизируют синтез АТФ, повышают энергию клеток.
  • Exsynutriment - органический кремний, укрепляющий коллагеновые волокна.
  • Overnight Repair (ночное восстановление)- ночные формулы с пептидами для восстановления тканей.

После 40 лет: восстановление

В этот период кожа теряет влагу, истончается эпидермальный барьер, появляются выраженные морщины. Уход направлен на питание и регенерацию.

Используйте:

  • Ретинол - ускоряет обновление клеток и выравнивает рельеф.
  • Пептиды и факторы роста - стимулируют синтез белков кожи.
  • Омега-кислоты (3, 6, 7, 9) - укрепляют липидный слой.
  • Церамиды и гиалуроновая кислота - поддерживают увлажнённость.

Антивозрастной уход по возрасту

Возраст Основные задачи Активные ингредиенты
20-30 Защита и увлажнение SPF, витамины C и E, зелёный чай
30-40 Стимуляция обновления Ниацинамид, кремний, Bio-Arct
40-50 Восстановление и питание Ретинол, пептиды, церамиды
50+ Поддержка плотности Омега-кислоты, факторы роста

Советы шаг за шагом

  1. Утром очищайте кожу мягким средством и наносите сыворотку с антиоксидантами.

  2. Поверх — дневной крем с SPF 50.

  3. Вечером — очищение, сыворотка с ниацинамидом или пептидами, питательный крем.

  4. Раз в неделю — маска с гиалуроновой кислотой или экстрактом морских водорослей.

  5. Раз в три месяца — консультация у дерматолога для подбора ухода.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: начинать использовать антивозрастной крем только после появления морщин.
  • Последствие: кожа теряет упругость быстрее.
  • Альтернатива: начать профилактику с 20-25 лет.
  • Ошибка: использовать активные кислоты без SPF.
  • Последствие: фотоповреждение и пигментация.
  • Альтернатива: наносить солнцезащитный крем ежедневно.
  • Ошибка: выбирать продукты по рекламе, а не по типу кожи.
  • Последствие: раздражение и нарушение барьера.
  • Альтернатива: подбор средств с дерматологом.

А что если кожа чувствительная?

Выбирайте гипоаллергенные продукты без ароматизаторов. Хорошо подходят кремы с пантенолом, ниацинамидом и церамидами. Для очищения используйте мицеллярную воду без спирта.

Плюсы и минусы антивозрастных средств и веществ

Средства Плюсы Минусы
Витамин С Осветляет, защищает Может вызывать покраснение
Ретинол Борется с морщинами Требует адаптации
Пептиды Поддерживают упругость Дорогие
SPF-крем Предотвращает фотостарение Нужно обновлять каждые 3 часа

FAQ

Когда начинать антивозрастной уход?
После 20 лет, когда начинается снижение коллагена.

Можно ли использовать антивозрастные кремы в 25?
Да, если кожа сухая или часто подвергается солнцу. Главное — лёгкие формулы.

Что лучше: сыворотка или крем?
Сыворотка — концентрированная и подходит для активных веществ, крем — для защиты и увлажнения.

Мифы и правда

Миф: антивозрастная косметика нужна только после 40.
Правда: профилактика эффективнее лечения — начинать стоит с 20 лет.

Миф: натуральные масла заменяют кремы.
Правда: они не обеспечивают защиту от солнца и антиоксидантный эффект.

Миф: если кожа без морщин, уход не нужен.
Правда: старение начинается внутри клеток задолго до видимых признаков.

Три интересных факта

  1. После 25 лет уровень коллагена снижается на 1% ежегодно.

  2. Дефицит сна ускоряет старение кожи на 30%.

  3. Ультрафиолет — причина до 80% видимых признаков старения.

Исторический контекст

Ещё в Древнем Египте женщины использовали масла и глиняные маски для сохранения молодости кожи. В Средние века в Европе популярностью пользовались отвары розы и лаванды. Современная косметология объединила эти традиции с наукой: сегодня формулы содержат пептиды, антиоксиданты и ретиноиды, воздействующие на клеточном уровне.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Эффект домино на высоте: зачем стюардессы незаметно выдают воду пассажирам
Туризм
Эффект домино на высоте: зачем стюардессы незаметно выдают воду пассажирам
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Наука и техника
Море открыло тайник цивилизации: найден вход в легендарный маяк, считавшийся навсегда утраченным
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Экономика и бизнес
Нефть пошла ко дну, но не из-за России: что на самом деле испугало рынок
Популярное
На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии

Ещё одна из основ экономики Германии (наряду с автопроизводством) — химическая промышленность — переживает глубокий структурный кризис.

На грани кризиса оказалась ещё одна ключевая отрасль экономики Германии
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Запретные точки на карте Земли: океанские бездны, которые пожирают субмарины
Тело, которое вырастает заново: что происходит с человеком, когда спорт становится привычкой
Ходячие мертвецы дикой природы: кого человечество рискует потерять уже в ближайшие десятилетия
Индия взялась за производство SJ-100: сотрудничество с Россией шокирует Запад Любовь Степушова Гиганты из картона: какой секрет кроется за военной мощью арабских стран Андрей Николаев Осторожно, гололёд: как избежать ДТП в самый опасный период года Валерия Жемчугова
После укропа грядка словно проклята — но один овощ снимает это проклятие за сезон
Туркмения остановила поставки газа в Турцию
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Миллиарды на ветер: почему Катар избавляется от Eurofighter спустя всего три года
Последние материалы
Газовая блокада: почему Украина не может надышаться поставками из Европы
Не дайте аромату исчезнуть: как сделать так, чтобы ваш парфюм играл весь день
Главный враг современного интерьера — шкаф: вот что приходит ему на смену в трендовых дизайнах
Робот за рулём: вот почему умная коробка передач ведёт себя, как человек с настроением
Египетский секрет осени: простая тыква превращается в сладкий шедевр с характером Востока
Нелли Фуртадо ставит карьеру сцену на паузу: что значит её неожиданное объявление
Деревья начинают плодоносить как сумасшедшие: помогает всего одно растение
Прогресс без эмоций: технологии научились распознавать то, что сами не чувствуют
Дорога мечты строится на юге: путешествие от Азова до Крыма станет проще, чем поездка на дачу
Новый тренд в интерьере, о котором шепчутся дизайнеры: кухня который не выйдет из моды десятилетиями
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.