Магнит, лак и немного волшебства: формула самого загадочного маникюра сезона

Мерцающие переливы, глубина цвета и эффект трёхмерного сияния — маникюр "кошачий глаз" вновь в центре внимания. Его возвращение во многом связано с недавним образом Хейли Бибер, где классический дизайн получил современное прочтение в оттенке "коричная глазурь". Теперь этот тип покрытия снова набирает популярность — от токийских салонов до европейских подиумов.
В основе технологии — магнитные микрочастицы, заключённые в гель-лак. При взаимодействии с магнитом они формируют узор, напоминающий мерцание настоящего кошачьего глаза.
"Этот эффект имитирует мерцающую щель кошачьего глаза благодаря формуле гель-лака, содержащей магнитные частицы", — объяснила основательница The GelBottle Дейзи Калнина.
Мастер подносит магнит к ногтю до полимеризации лака, и частицы выстраиваются в сияющую линию или волну. В результате появляется характерный 3D-блеск, меняющийся при каждом движении руки.
Для более насыщенного результата этап с магнитом можно повторить дважды.
Осень 2025 года делает ставку на сложные и драгоценные цвета, напоминающие минералы и металлы.
|Тенденция
|Примеры оттенков
|Эффект
|Драгоценные тона
|изумруд, аметист, сапфир
|Глубина и благородство
|Металлические нюд-оттенки
|серебро, платина, бронза
|Сдержанный гламур
|Золотое свечение
|Golden Hour, медовая карамель
|Тёплое сияние
|Минимализм
|нюд, пудра, молочный
|Элегантность и чистота
"Маникюр с эффектом кошачьего глаза становится всё популярнее — особенно в оттенках драгоценных камней и металла", — отметила Дейзи Калнина.
Глубокий медово-зелёный тон — прямое воплощение настоящего кошачьего глаза. Универсальное решение для любого образа.
Тёплое коричнево-золотое сияние — осенняя интерпретация маникюра Хейли Бибер. Подходит для всех оттенков кожи.
Холодный голубовато-зелёный цвет напоминает морскую глубину. Особенно красиво смотрится на коротких ногтях овальной формы.
Мягкий сиреневый "кошачий глаз" создаёт эффект нежного свечения — идеален для повседневного образа.
Классический бордовый оттенок с мерцанием добавляет страсти и уверенности.
Золотое сияние с тёплым подтоном — символ роскоши и праздничного настроения.
Необязательно выбирать один цвет. Комбинированный маникюр из нескольких пастельных оттенков придаёт лёгкость и игривость.
Тёмно-фиолетовая база с синим переливом создаёт космическое мерцание — идеальный выбор для вечернего выхода.
Интересно смотрится сочетание матового и глянцевого покрытия. Контраст поверхностей усиливает 3D-эффект и делает маникюр глубже.
Также популярна техника частичного нанесения, когда магнитная линия появляется только на одном участке ногтя — например, по диагонали или у кончика, как в обновлённой версии французского маникюра.
Сделать маникюр "кошачий глаз" можно самостоятельно. Главное — качественные материалы и терпение. Выбирайте сертифицированные гели, не забывайте о базовом и топовом покрытии. Для устойчивости эффекту понадобится хорошая лампа и сильный магнит.
Тем, кто хочет идеальный результат с первого раза, стилисты советуют первый опыт провести в салоне — мастер покажет правильное направление движения магнита, после чего технику легко повторить.
|Особенность
|Плюсы
|Минусы
|Эффект "кошачий глаз"
|Объёмное сияние, универсальность
|Требует точности при нанесении
|Металлические пигменты
|Долговечное свечение
|Может быть сложно удалить
|Матово-глянцевое сочетание
|Глубина и оригинальность
|Дольше по времени выполнения
Да, 3D-блеск визуально удлиняет ногтевую пластину, поэтому подходит любой длине.
При правильном нанесении — до трёх недель.
Нет, необходимо использование жидкости для снятия геля или аппаратного метода.
Нежелательно — сила притяжения может быть недостаточной, лучше применять профессиональные магниты для гель-лаков.
