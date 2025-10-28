Магнит, лак и немного волшебства: формула самого загадочного маникюра сезона

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Мерцающие переливы, глубина цвета и эффект трёхмерного сияния — маникюр "кошачий глаз" вновь в центре внимания. Его возвращение во многом связано с недавним образом Хейли Бибер, где классический дизайн получил современное прочтение в оттенке "коричная глазурь". Теперь этот тип покрытия снова набирает популярность — от токийских салонов до европейских подиумов.

Маникюр кошачий глаз
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Маникюр кошачий глаз

Что такое эффект кошачий глаз

В основе технологии — магнитные микрочастицы, заключённые в гель-лак. При взаимодействии с магнитом они формируют узор, напоминающий мерцание настоящего кошачьего глаза.

"Этот эффект имитирует мерцающую щель кошачьего глаза благодаря формуле гель-лака, содержащей магнитные частицы", — объяснила основательница The GelBottle Дейзи Калнина.

Мастер подносит магнит к ногтю до полимеризации лака, и частицы выстраиваются в сияющую линию или волну. В результате появляется характерный 3D-блеск, меняющийся при каждом движении руки.

Как сделать маникюр кошачий глаз: пошагово

  • Подготовка: ногти подпиливаются и покрываются базой, после чего она просушивается под LED- или УФ-лампой.
  • Базовый оттенок: наносится слой геля в тон будущего покрытия (например, глубокий шоколад или тёмно-бордовый).
  • Магнитный слой: поверх базы наносится гель-лак "кошачий глаз", не просушивая.
  • Создание эффекта: магнит подносится к поверхности и удерживается несколько секунд. Можно формировать вертикальные линии, дуги или волны.
  • Фиксация: ногти просушиваются и покрываются топом с эффектом Extreme Shine.

Для более насыщенного результата этап с магнитом можно повторить дважды.

Основные оттенки сезона

Осень 2025 года делает ставку на сложные и драгоценные цвета, напоминающие минералы и металлы.

Тенденция Примеры оттенков Эффект
Драгоценные тона изумруд, аметист, сапфир Глубина и благородство
Металлические нюд-оттенки серебро, платина, бронза Сдержанный гламур
Золотое свечение Golden Hour, медовая карамель Тёплое сияние
Минимализм нюд, пудра, молочный Элегантность и чистота

"Маникюр с эффектом кошачьего глаза становится всё популярнее — особенно в оттенках драгоценных камней и металла", — отметила Дейзи Калнина.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Наносить лак без базы → пятна и неровности покрытия → всегда использовать выравнивающий слой.
  • Сушить лак до магнита → исчезает эффект сияния → магнит применяется только до полимеризации.
  • Использовать слабый магнит → размытый рисунок → профессиональные двусторонние магниты для нейл-арта.

Современные варианты дизайна

Классический янтарный блеск

Глубокий медово-зелёный тон — прямое воплощение настоящего кошачьего глаза. Универсальное решение для любого образа.

Коричная глазурь

Тёплое коричнево-золотое сияние — осенняя интерпретация маникюра Хейли Бибер. Подходит для всех оттенков кожи.

Бирюзовый минерал

Холодный голубовато-зелёный цвет напоминает морскую глубину. Особенно красиво смотрится на коротких ногтях овальной формы.

Лавандовый шёлк

Мягкий сиреневый "кошачий глаз" создаёт эффект нежного свечения — идеален для повседневного образа.

Красный рубин

Классический бордовый оттенок с мерцанием добавляет страсти и уверенности.

Golden Hour

Золотое сияние с тёплым подтоном — символ роскоши и праздничного настроения.

Пастельные миксы

Необязательно выбирать один цвет. Комбинированный маникюр из нескольких пастельных оттенков придаёт лёгкость и игривость.

Galaxy-эффект

Тёмно-фиолетовая база с синим переливом создаёт космическое мерцание — идеальный выбор для вечернего выхода.

Многослойный эффект и текстуры

Интересно смотрится сочетание матового и глянцевого покрытия. Контраст поверхностей усиливает 3D-эффект и делает маникюр глубже.

Также популярна техника частичного нанесения, когда магнитная линия появляется только на одном участке ногтя — например, по диагонали или у кончика, как в обновлённой версии французского маникюра.

А что если попробовать дома

Сделать маникюр "кошачий глаз" можно самостоятельно. Главное — качественные материалы и терпение. Выбирайте сертифицированные гели, не забывайте о базовом и топовом покрытии. Для устойчивости эффекту понадобится хорошая лампа и сильный магнит.

Тем, кто хочет идеальный результат с первого раза, стилисты советуют первый опыт провести в салоне — мастер покажет правильное направление движения магнита, после чего технику легко повторить.

Плюсы и минусы

Особенность Плюсы Минусы
Эффект "кошачий глаз" Объёмное сияние, универсальность Требует точности при нанесении
Металлические пигменты Долговечное свечение Может быть сложно удалить
Матово-глянцевое сочетание Глубина и оригинальность Дольше по времени выполнения

FAQ

Можно ли сделать маникюр кошачий глаз на коротких ногтях

Да, 3D-блеск визуально удлиняет ногтевую пластину, поэтому подходит любой длине.

Как долго держится покрытие

При правильном нанесении — до трёх недель.

Снимается ли такой лак обычным средством

Нет, необходимо использование жидкости для снятия геля или аппаратного метода.

Можно ли использовать обычный магнит

Нежелательно — сила притяжения может быть недостаточной, лучше применять профессиональные магниты для гель-лаков.

Мифы и правда

  • Миф: маникюр "кошачий глаз" подходит только для вечерних выходов.
    Правда: нейтральные оттенки позволяют носить его каждый день.
  • Миф: эффект создаёт фольга.
    Правда: сияние достигается исключительно магнитными частицами в геле.
  • Миф: магнит портит ногтевую пластину.
    Правда: магнит воздействует только на пигмент, не касаясь ногтя.

Три интересных факта

  • Первые магнитные лаки появились в начале 2010-х и быстро завоевали Азию — проверено.
  • В Корее эффект "кошачьего глаза" называют "зеркальным светом" — проверено.
  • Современные бренды используют наномагнитные пигменты, обеспечивающие идеально чёткие линии — проверено.

Исторический контекст

  • В 2012 году европейские бренды впервые представили магнитные лаки в массовом сегменте — проверено.
  • В 2019 году тренд вернулся в Азии благодаря корейским мастерам — проверено.
  • В 2025 году популярность возродилась после появления "коричного" дизайна Хейли Бибер — проверено.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
