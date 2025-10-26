Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Один выбор — и бег перестаёт быть мучением: как найти свой идеальный ритм
Петров о новой жизни после рождения сына: как отцовство заставило пересмотреть карьерные приоритеты
Мама Вани Дмитриенко раскрыла секрет его успеха: как молодой артист избежал звёздной болезни
Россия может создать свои Оскар и Нобелевку: что для этого необходимо
Два века погони за потусторонним: почему люди всё ещё пытаются поймать привидение
10 лишних лет без усилий: привычка, которая продлевает жизнь по-настоящему
Степаненко ему покажется котёнком: почему в семье Петросяна теперь всё решает только Брухунова
Скотч, который работает за вас: гениальные трюки, о которых знают только хитрые хозяйки
Хотели сэкономить на аккумуляторе? Эта покупка легко обернётся ремонтом на десятки тысяч

Пятна, вены, сухость — страшилки из прошлого: секрет ухода, о котором забывают все

0:22
Моя семья » Красота и стиль

С возрастом именно руки первыми выдают возраст — кожа становится тоньше, появляются пятна, теряется упругость. При этом многие женщины по привычке заботятся о лице, забывая, что руки требуют не меньшего внимания. Крем, перчатки и солнцезащита — это база, но для сохранения молодости рук нужно идти дальше.

Крем
Фото: www.pexels.com by Moose Photos is licensed under Бесплатное использование
Крем

Почему руки стареют быстрее

Кожа на тыльной стороне ладоней лишена плотного жирового слоя и содержит меньше сальных желез, чем кожа лица. После 25 лет организм вырабатывает всё меньше коллагена и эластина, и именно на руках этот процесс виден особенно отчётливо. Поверхность становится сухой, теряет гладкость, начинают проступать сосуды и сухожилия. Часто добавляются пигментные пятна — следствие длительного воздействия солнца и гормональных изменений.

Эти изменения не происходят внезапно. Они накапливаются годами, особенно если не защищать руки во время уборки или зимой. Сравнение фотографий рук у женщин одного возраста с разным уходом наглядно показывает: те, кто использует перчатки и крем с SPF, выглядят моложе минимум на десять лет.

Как предупредить старение кожи рук

Профилактика начинается с простых привычек. После каждого мытья рук необходимо наносить крем. Это кажется мелочью, но именно частое увлажнение предотвращает микротрещины и обезвоживание. Летом обязателен крем с УФ-фильтром, а зимой — защита от холода и ветра.

Для домашнего ухода подойдут кремы с гиалуроновой кислотой, маслом ши и пантенолом. Один раз в неделю можно делать питательную маску: нанести толстый слой крема и надеть хлопковые перчатки на ночь.

  1. Используйте мягкое мыло без спирта и с нейтральным pH.

  2. После контакта с водой — всегда крем.

  3. Раз в неделю — пилинг или скраб.

  4. Не выходите на солнце без защиты.

  5. Делайте массаж кистей для улучшения кровообращения.

Даже эти простые шаги при регулярности дают результат: кожа становится плотнее, а пигментные пятна бледнеют.

Как бороться с пигментными пятнами

Пигментация на руках может появиться не только от солнца, но и из-за гормональных скачков, приёма контрацептивов или беременности. В аптеке можно найти осветляющие средства с витамином С, ниацинамидом, ретинолом или кислотами.

"Эффективной и безопасной процедурой для удаления пятен остаётся лазерное лечение", — сказала дерматолог Люси Ярешова из пражской клиники DermaMedEst.

Она уточняет, что лазер разрушает пигмент без повреждения клеток кожи, благодаря чему эффект заметен уже через несколько сеансов. Альтернатива — химический пилинг: он обновляет верхний слой кожи и делает её визуально моложе.

Как понять, что пилинг подойдёт именно вам?
Если кожа рук плотная и без раздражений, можно начинать с мягких составов с миндальной кислотой. Тем, у кого кожа тонкая и чувствительная, лучше обратиться к специалисту, чтобы подобрать индивидуальный протокол.

Инъекционные методы и профессиональный уход

Современная эстетическая дерматология предлагает решения не только для лица, но и для рук. Популярностью пользуется методика skinbooster — введение стабилизированной гиалуроновой кислоты в средние слои кожи. Это глубокое увлажнение, возвращающее плотность и сияние.

Не менее востребована плазмотерапия, при которой используется собственная плазма крови пациента, насыщенная факторами роста. Она стимулирует обновление клеток и улучшает цвет кожи.

Похожие эффекты даёт мезотерапия, где вводится коктейль витаминов, аминокислот и антиоксидантов. Врач подбирает состав индивидуально, что делает процедуру безопасной даже для тонкой кожи рук.

Стоит ли сочетать эти методы?
Да, в некоторых случаях специалисты комбинируют плазмотерапию и skinbooster: плазма запускает регенерацию, а гиалуроновая кислота удерживает влагу. Однако между процедурами должно пройти не менее двух недель.

Распространённые ошибки и их последствия

Многие женщины совершают одинаковые промахи. Частое мытьё горячей водой без последующего ухода разрушает липидный барьер. Использование спиртосодержащих антисептиков без восстановления увлажнения усиливает сухость. И наконец, пренебрежение перчатками при работе с бытовой химией приводит к раздражению и шелушению.

Ошибка — мыть окна без перчаток. Последствие — трещины и красные пятна. Альтернатива — тонкие латексные перчатки под хлопковыми: комфортно и безопасно.

Ещё один миф — "крем можно наносить только на сухие руки". Наоборот, лёгкое увлажнение помогает активным веществам лучше впитаться.

А что если старение уже началось

Даже если кожа рук уже потеряла упругость, всё можно улучшить. Комбинация домашних средств и профессиональных процедур творит чудеса. Через месяц регулярного ухода заметно уменьшается сухость, кожа становится более плотной и гладкой.

Интересно, что регулярное нанесение солнцезащитного крема на руки снижает риск появления новых пятен почти на 90 %. А массаж с маслами — кокосовым или миндальным — ускоряет восстановление после холодного сезона.

Можно ли обойтись без салона?
Да, если использовать аптечные сыворотки с ретинолом и витамином Е. Они работают медленнее, но при постоянном применении дают стабильный результат.

Три любопытных факта о руках и уходе

  1. Кожа на руках стареет быстрее всего после шеи — из-за постоянного контакта с водой и солнцем.
  2. В дерматологии руки называют "вторым лицом" из-за их роли в восприятии возраста.
  3. В Японии распространена практика ежедневного массажа рук как способа продления молодости.
Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
Сейчас читают
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Военные новости
48 часов страха: российский и британский эсминцы встретились в Северном море
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Домашние животные
Три безобидные привычки хозяев, которые убивают кошек чуть ли не ежедневно
Популярное
Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет

Учёные обнаружили под Западно-Антарктическим ледяным щитом гигантскую гранитную плиту. Открытие поможет понять, как ледники влияют на уровень мирового океана.

Антарктида трещит по швам: под льдом обнаружено каменное чудовище возрастом 175 миллионов лет
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Любовь с первого взгляда и навсегда: 10 пород, после которых не хочется никого другого
Рычание — это не злоба: расшифрован язык собак, который многие понимают неправильно
Госдолг России поверг Запад в шок: вы не поверите, сколько это процентов
Почему 24 октября — день военных спецназовцев России: главное отличие от профессионального праздника Андрей Николаев Конец человеческой науки: конференцию полностью провёл искусственный интеллект Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова
База, которую поглотил лёд: что осталось от самой северной заставы СССР
Младший брат тигра или тень леса? Загадка редчайшего хищника России
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
3I/ATLAS и система планетарной защиты: почему весь мир следит за межзвёздной кометой
Последние материалы
10 лишних лет без усилий: привычка, которая продлевает жизнь по-настоящему
Скотч, который работает за вас: гениальные трюки, о которых знают только хитрые хозяйки
Степаненко ему покажется котёнком: почему в семье Петросяна теперь всё решает только Брухунова
Хотели сэкономить на аккумуляторе? Эта покупка легко обернётся ремонтом на десятки тысяч
Эти усы спасают урожай лучше удобрений: садоводы давно поняли, в чём их сила
Рубль крепчает, доллар теряет авторитет: какие факторы влияют на курс
Чехия на тарелке: готовим сочный шницель с колбасным сердцем
Домашний питомец для тех, кто не боится унижений: одна ошибка — и начнётся шоу
Меньше туши — больше эффекта: бьюти-ритуал, после которого глаза не узнают даже близкие
Не спеши хвататься за секатор: ошибка осенней обрезки, из-за которой розы вымерзают
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.