7 бед от одной привычки: почему ванна — главный враг ваших волос

Горячая, ароматная ванна с пеной — это ритуал релаксации после тяжелого дня. Однако совмещение этого удовольствия с мытьем головы может нанести вашим волосам серьёзный вред. Парикмахеры единодушны: это одна из самых распространённых ошибок в уходе. Давайте разберемся, почему стоит отказаться от этой привычки и как мыть голову правильно, а также рассмотрим лучшие шампуни для укрепления волос.

Фото: https://i.pinimg.com/1200x/b7/d5/3e/b7d53e06ed5e9d0c7efd486b6243a165.jpg Мытьё головы

Сравнение: мытье в ванне vs. мытье под душем

Чтобы наглядно понять разницу, сравним два подхода.

Критерий Мытьё волос в ванне Мытьё волос под душем Температура воды Слишком горячая, повреждает волосы и кожу головы. Контролируемая, теплая, щадящая. Чистота воды Вода быстро загрязняется кожными частицами, солями и пеной. Постоянный поток чистой воды для тщательного смыва. Воздействие химии Длительный контакт с ПАВами и отдушками из пены для ванн. Кратковременный контакт только со специализированным шампунем. Результат Тусклые, спутанные, тяжелые волосы без объема. Чистые, легкие, блестящие и послушные волосы.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: погружать волосы в горячую воду ванны, насыщенную пеной, солями и красителями, и мыть их прямо там.

Последствие: кутикула волоса (его защитный слой) широко раскрывается и повреждается. Из волос вымываются натуральные масла и влага, а из пор кожи головы — защитный барьер. В результате волосы становятся сухими, ломкими, тусклыми , легко спутываются, а кожа головы реагирует зудом, перхотью или избыточной жирностью .

Альтернатива: разделите процессы. Примите расслабляющую ванну, предварительно собрав волосы в пучок или надев шапочку для душа. После этого ополосните тело под душем и уже там, под струей теплой воды, тщательно вымойте голову специализированным шампунем, обильно смывая его чистой водой.

Плюсы и минусы раздельного подхода (ванна + душ)

Плюсы:

Здоровье волос: волосы и кожа головы не подвергаются агрессивному воздействию горячей воды и химикатов.

Экономия средств: шампуня требуется меньше, так как он наносится на чистые волосы и легко смывается.

Качество мытья: волосы промываются гораздо лучше, что обеспечивает естественный блеск и легкость в укладке.

Эффективность релаксации: вы можете полностью сосредоточиться на расслаблении в ванне, не думая о волосах.

Минусы:

Занимает больше времени: процесс разделен на два этапа.

Нужно планировать: требуется заранее позаботиться о защите волос (шапочка, заколки).

Советы шаг за шагом: правильная техника мытья головы

Вот алгоритм, который рекомендуют трихологи и парикмахеры для здоровья ваших волос.

Подготовка. Перед приемом ванны соберите сухие волосы в высокий пучок или наденьте шапочку для душа. Ополаскивание. После ванны встаньте под душ и тщательно смочите волосы теплой (не горячей!) водой в течение 1-2 минут. Очищение. Нанесите небольшое количество шампуня на ладонь, вспеньте и распределите по коже головы, массируя ее подушечками пальцев (не ногтями!). Длина волос очистится пеной, стекающей вниз. Тщательное смывание. Потратьте не менее 2-3 минут на то, чтобы полностью смыть шампунь проточной водой. Сушка полотенцем. После мытья аккуратно промокните волосы полотенцем, не растирая их сильно. Оставьте на несколько минут, чтобы впиталась лишняя влага. Термозащита. Перед укладкой феном обязательно нанесите термозащитный спрей или крем.

Вопросы и ответы

Почему после ванны волосы кажутся более жирными? Как объяснил парикмахер Майкл Дуглас, вы моете волосы в воде, которая уже содержит частички кожи, жира и остатки моющих средств для ванны. Это создает налет на волосах, и для их очистки требуется больше шампуня, но результат все равно часто оказывается неидеальным, пишет noklapja.hu.

Как температура воды влияет на окрашенные волосы? Горячая вода раскрывает кутикулу волоса, что приводит к быстрому вымыванию цветового пигмента. Окрашенные волосы, вымытые в ванне, быстрее теряют насыщенность и блеск.

Что делать, если нет возможности принять душ после ванны? Идеальный вариант — вообще не мыть голову в этот день. Если это необходимо, наберите в ванну минимальное количество чистой теплой воды специально для ополаскивания волос после нанесения шампуня.



Лучшие шампуни против выпадения волос: краткий обзор

Если вы столкнулись с проблемой выпадения, важно выбрать правильное средство. Вот характеристика популярных шампуней.

Yves Rocher с цветком белого люпина Характеристика: Бюджетный вариант на основе растительных экстрактов. Укрепляет волосы от корней, придает объем и борется с выпадением на начальной стадии. Eucerin DermoCapillaire Характеристика: Аптечное средство, направленное на укрепление волосяных фолликулов и улучшение микроциркуляции крови кожи головы. Подходит для чувствительной кожи. Kérastase Densifique Bain Densité Характеристика. Профессиональный люксовый шампунь. Содержит глюко-пептиды и кератин, которые утолщают волос изнутри, визуально увеличивая густоту и плотность прядей. L'Oréal Professionnel Serie Expert Serioxyl Характеристика. Содержит молекулу Stemoxydine, которая пробуждает "спящие" волосяные фолликулы. Эффективен для стимуляции роста новых волос и сокращения выпадения. Bioscalin TricoAge 50+ Характеристика. Специализированное средство для возрастных изменений волос после 50 лет. Борется с истончением волос, вызванным гормональными изменениями, укрепляя и оживляя их. Amway Satinique Характеристика. Многофункциональный шампунь, который не только укрепляет корни и уменьшает выпадение, но и обеспечивает комплексный уход, делая волосы сильными и блестящими.

А что если…?

…выпадение волос не прекращается после смены привычек?

Стойкое выпадение волос часто является сигналом внутреннего дисбаланса (дефицит витаминов, гормональные сдвиги, стресс). В этом случае необходимо обратиться к трихологу или терапевту для комплексной диагностики.

…вы хотите усилить эффект от шампуня?

Добавьте в уход сыворотки и ампулы против выпадения волос, которые наносятся на кожу головы после мытья. Также эффективны курсовые процедуры, например, массаж головы и воздействие низкоуровневой лазерной терапией.

Мытье волос в ванне — это практика, от которой стоит отказаться ради их здоровья и красоты. Горячая вода и химические компоненты пен и солей повреждают структуру волоса и нарушают баланс кожи головы. Гораздо эффективнее и безопаснее разделить ритуалы: наслаждаться ванной, защитив волосы, а мыть их отдельно под душем теплой водой с качественным шампунем. Такой осознанный подход, дополненный правильно подобранными укрепляющими средствами, поможет сохранить ваши волосы сильными, блестящими и густыми.