Маникюр, который светится изнутри: новый тренд с эффектом драгоценного камня

Маникюр, вдохновлённый розовым кварцем, стал одним из самых изысканных и модных трендов в нейл-дизайне. Его главная особенность — мягкие переливы, будто внутри ногтя спрятан кристалл. Такой эффект выглядит дорого и при этом подходит на каждый день.

Глянцевый розовый маникюр

В чём секрет розового кварца

На первый взгляд кажется, что это просто розовый лак. Но стоит взглянуть на него при дневном свете — и ногти начинают сиять всеми оттенками жемчужно-розового, создавая впечатление полупрозрачного камня.

Этого добиваются благодаря использованию переливающегося лака с блестками, который придаёт глубину цвету и создаёт эффект внутреннего свечения. Сейчас такие покрытия особенно популярны, ведь они оживляют даже самый сдержанный маникюр.

"Можно создать впечатляющую глубину, используя всего несколько цветов — полупрозрачный розовый и чистый белый", — отметил мастер по маникюру Чаун Ледженд.

Его техника вдохновила многих мастеров: простые сочетания оттенков и игра света позволяют сделать дизайн объёмным, без перегруженности деталями.

Как сделать маникюр розовый кварц дома

Нейл-арт, вдохновлённый камнем, вполне можно повторить самостоятельно — даже без салона. Главное здесь — многослойность и плавные переходы.

Прозрачная основа: начните с нанесения слоя светло-розового прозрачного лака. Он станет фоном, создающим мягкость и глубину.

Прожилки: возьмите тонкую кисть и белый лак, нарисуйте тонкие, нерегулярные линии. Чем естественнее они будут выглядеть, тем реалистичнее получится результат.

Растушёвка: пока белые линии не высохли, слегка смягчите их чистой кистью, чтобы они выглядели, как прожилки внутри камня.

Второй слой розового: поверх нанесите ещё один слой полупрозрачного розового лака. Этот приём создаёт эффект глубины — будто линии "запечатаны" под прозрачной поверхностью.

Финиш: закройте маникюр верхним покрытием — это добавит блеск, выровняет текстуру и продлит стойкость.

Для большего эффекта можно добавить к финишу несколько капель блестящего лака — так маникюр будет переливаться при каждом движении руки.

Почему стоит использовать блестящие лаки

Переливающиеся покрытия — не просто украшение. Они усиливают визуальную глубину и придают ногтям "влажный" блеск, будто свет исходит изнутри. Такой лак особенно красиво смотрится при искусственном или солнечном освещении — свет отражается, создавая иллюзию кристалла.

Кроме того, современные глиттерные и мерцающие эмали содержат микрочастицы перламутра, которые не утяжеляют покрытие и делают маникюр визуально объёмным.

Символика розового кварца

Этот кристалл издавна считается камнем любви, гармонии и внутреннего равновесия. Неудивительно, что его символика перекочевала и в нейл-дизайн.

"Энергия розового кварца необходима для самореализации и внутреннего покоя. Она учит любви к себе и умению передавать это чувство окружающим", — считает эзотерик Симона Кобаяси.

Американский Vogue называет маникюр с эффектом розового кварца способом "отпугнуть плохую энергию" — ведь камень символизирует мягкость и эмоциональную чистоту.

Такой дизайн подойдёт тем, кто стремится подчеркнуть женственность и внутренний баланс, не прибегая к ярким цветам и агрессивным рисункам. Это вариант, где красота сочетается с символическим смыслом.

Советы по уходу за маникюром

Используйте увлажняющее масло для кутикулы — оно поддерживает блеск и продлевает стойкость лака.

Избегайте горячей воды в течение первых 12 часов после покрытия — она снижает прочность слоя.

Для продления эффекта можно каждые 2-3 дня наносить новый слой прозрачного топа.

Плюсы и минусы маникюра в стиле розовый кварц

Плюсы Минусы Подходит под любой образ — от повседневного до вечернего Требует терпения при создании прожилок Визуально удлиняет ногти Может выглядеть тускло при плохом освещении Универсален для любого сезона Требует качественных полупрозрачных лаков

Три интересных факта

Название "розовый кварц" маникюр получил от одноимённого минерала, популярного в ювелирных украшениях.

В Азии считается, что маникюр в таких тонах усиливает чувство уверенности и женственности.

Часто думают, что блестящий лак вреден для ногтей, но современные формулы не пересушивают пластину и даже содержат питательные компоненты.

Исторический контекст

Мода на "минеральные" дизайны появилась в 2016 году — после всплеска интереса к натуральным камням в интерьерном и бьюти-декоре.

Первый нейл-арт с имитацией розового кварца показали мастера из Южной Кореи, откуда тенденция быстро распространилась по миру.