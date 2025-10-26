Маникюр, который светится изнутри: новый тренд с эффектом драгоценного камня

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Красота и стиль

Маникюр, вдохновлённый розовым кварцем, стал одним из самых изысканных и модных трендов в нейл-дизайне. Его главная особенность — мягкие переливы, будто внутри ногтя спрятан кристалл. Такой эффект выглядит дорого и при этом подходит на каждый день.

Глянцевый розовый маникюр
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Глянцевый розовый маникюр

В чём секрет розового кварца

На первый взгляд кажется, что это просто розовый лак. Но стоит взглянуть на него при дневном свете — и ногти начинают сиять всеми оттенками жемчужно-розового, создавая впечатление полупрозрачного камня.

Этого добиваются благодаря использованию переливающегося лака с блестками, который придаёт глубину цвету и создаёт эффект внутреннего свечения. Сейчас такие покрытия особенно популярны, ведь они оживляют даже самый сдержанный маникюр.

"Можно создать впечатляющую глубину, используя всего несколько цветов — полупрозрачный розовый и чистый белый", — отметил мастер по маникюру Чаун Ледженд.

Его техника вдохновила многих мастеров: простые сочетания оттенков и игра света позволяют сделать дизайн объёмным, без перегруженности деталями.

Как сделать маникюр розовый кварц дома

Нейл-арт, вдохновлённый камнем, вполне можно повторить самостоятельно — даже без салона. Главное здесь — многослойность и плавные переходы.

  • Прозрачная основа: начните с нанесения слоя светло-розового прозрачного лака. Он станет фоном, создающим мягкость и глубину.
  • Прожилки: возьмите тонкую кисть и белый лак, нарисуйте тонкие, нерегулярные линии. Чем естественнее они будут выглядеть, тем реалистичнее получится результат.
  • Растушёвка: пока белые линии не высохли, слегка смягчите их чистой кистью, чтобы они выглядели, как прожилки внутри камня.
  • Второй слой розового: поверх нанесите ещё один слой полупрозрачного розового лака. Этот приём создаёт эффект глубины — будто линии "запечатаны" под прозрачной поверхностью.
  • Финиш: закройте маникюр верхним покрытием — это добавит блеск, выровняет текстуру и продлит стойкость.

Для большего эффекта можно добавить к финишу несколько капель блестящего лака — так маникюр будет переливаться при каждом движении руки.

Почему стоит использовать блестящие лаки

Переливающиеся покрытия — не просто украшение. Они усиливают визуальную глубину и придают ногтям "влажный" блеск, будто свет исходит изнутри. Такой лак особенно красиво смотрится при искусственном или солнечном освещении — свет отражается, создавая иллюзию кристалла.

Кроме того, современные глиттерные и мерцающие эмали содержат микрочастицы перламутра, которые не утяжеляют покрытие и делают маникюр визуально объёмным.

Символика розового кварца

Этот кристалл издавна считается камнем любви, гармонии и внутреннего равновесия. Неудивительно, что его символика перекочевала и в нейл-дизайн.

"Энергия розового кварца необходима для самореализации и внутреннего покоя. Она учит любви к себе и умению передавать это чувство окружающим", — считает эзотерик Симона Кобаяси.

Американский Vogue называет маникюр с эффектом розового кварца способом "отпугнуть плохую энергию" — ведь камень символизирует мягкость и эмоциональную чистоту.

Такой дизайн подойдёт тем, кто стремится подчеркнуть женственность и внутренний баланс, не прибегая к ярким цветам и агрессивным рисункам. Это вариант, где красота сочетается с символическим смыслом.

Советы по уходу за маникюром

  • Используйте увлажняющее масло для кутикулы — оно поддерживает блеск и продлевает стойкость лака.
  • Избегайте горячей воды в течение первых 12 часов после покрытия — она снижает прочность слоя.
  • Для продления эффекта можно каждые 2-3 дня наносить новый слой прозрачного топа.

Плюсы и минусы маникюра в стиле розовый кварц

Плюсы Минусы
Подходит под любой образ — от повседневного до вечернего Требует терпения при создании прожилок
Визуально удлиняет ногти Может выглядеть тускло при плохом освещении
Универсален для любого сезона Требует качественных полупрозрачных лаков

Три интересных факта

  • Название "розовый кварц" маникюр получил от одноимённого минерала, популярного в ювелирных украшениях.
  • В Азии считается, что маникюр в таких тонах усиливает чувство уверенности и женственности.
  • Часто думают, что блестящий лак вреден для ногтей, но современные формулы не пересушивают пластину и даже содержат питательные компоненты.

Исторический контекст

  • Мода на "минеральные" дизайны появилась в 2016 году — после всплеска интереса к натуральным камням в интерьерном и бьюти-декоре.
  • Первый нейл-арт с имитацией розового кварца показали мастера из Южной Кореи, откуда тенденция быстро распространилась по миру.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
