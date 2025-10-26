Маникюр, который светится изнутри: новый тренд с эффектом драгоценного камня

Маникюр, вдохновлённый розовым кварцем, стал одним из самых изысканных и модных трендов в нейл-дизайне. Его главная особенность — мягкие переливы, будто внутри ногтя спрятан кристалл. Такой эффект выглядит дорого и при этом подходит на каждый день.
На первый взгляд кажется, что это просто розовый лак. Но стоит взглянуть на него при дневном свете — и ногти начинают сиять всеми оттенками жемчужно-розового, создавая впечатление полупрозрачного камня.
Этого добиваются благодаря использованию переливающегося лака с блестками, который придаёт глубину цвету и создаёт эффект внутреннего свечения. Сейчас такие покрытия особенно популярны, ведь они оживляют даже самый сдержанный маникюр.
"Можно создать впечатляющую глубину, используя всего несколько цветов — полупрозрачный розовый и чистый белый", — отметил мастер по маникюру Чаун Ледженд.
Его техника вдохновила многих мастеров: простые сочетания оттенков и игра света позволяют сделать дизайн объёмным, без перегруженности деталями.
Нейл-арт, вдохновлённый камнем, вполне можно повторить самостоятельно — даже без салона. Главное здесь — многослойность и плавные переходы.
Для большего эффекта можно добавить к финишу несколько капель блестящего лака — так маникюр будет переливаться при каждом движении руки.
Переливающиеся покрытия — не просто украшение. Они усиливают визуальную глубину и придают ногтям "влажный" блеск, будто свет исходит изнутри. Такой лак особенно красиво смотрится при искусственном или солнечном освещении — свет отражается, создавая иллюзию кристалла.
Кроме того, современные глиттерные и мерцающие эмали содержат микрочастицы перламутра, которые не утяжеляют покрытие и делают маникюр визуально объёмным.
Этот кристалл издавна считается камнем любви, гармонии и внутреннего равновесия. Неудивительно, что его символика перекочевала и в нейл-дизайн.
"Энергия розового кварца необходима для самореализации и внутреннего покоя. Она учит любви к себе и умению передавать это чувство окружающим", — считает эзотерик Симона Кобаяси.
Американский Vogue называет маникюр с эффектом розового кварца способом "отпугнуть плохую энергию" — ведь камень символизирует мягкость и эмоциональную чистоту.
Такой дизайн подойдёт тем, кто стремится подчеркнуть женственность и внутренний баланс, не прибегая к ярким цветам и агрессивным рисункам. Это вариант, где красота сочетается с символическим смыслом.
|Плюсы
|Минусы
|Подходит под любой образ — от повседневного до вечернего
|Требует терпения при создании прожилок
|Визуально удлиняет ногти
|Может выглядеть тускло при плохом освещении
|Универсален для любого сезона
|Требует качественных полупрозрачных лаков
