Холод проникает даже в парфюм: без этих нот невозможно почувствовать настоящий уют

7:00
Моя семья » Красота и стиль

Холодные месяцы года меняют не только гардероб, но и ароматное настроение. Когда воздух становится прозрачным и звенящим, а утренний иней ложится на стекла, душа ищет тепла и уюта. Осенью и зимой в моду приходят не лёгкие цветочные мотивы, а более плотные, насыщенные и "тактильные" композиции — словно ароматы, которые можно ощутить кожей. Парфюмерный эксперт бренда Equivalent Надежда Дроздова рассказала, какие ноты будут согревать нас в этом сезоне и почему именно они становятся символом комфорта и стиля.

Осенние духи
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Осенние духи

Кожа: аромат уверенности и силы

Кожаные ноты возвращаются в парфюмерию с особым размахом. В них чувствуется глубина, роскошь и характер. Не случайно кожа ассоциируется с защитой и устойчивостью, ведь это "вторая кожа" — ароматная оболочка, которая словно обнимает.

"Кожаные ароматы придают ощущение уверенности и создают вокруг человека невидимый, но ощутимый кокон тепла", — отметила парфюмерный эксперт Надежда Дроздова.

Современные кожаные композиции соединяют сухие древесные аккорды — гваяковое дерево, табак, шафран, — а иногда добавляют ирис для бархатистой мягкости. Такое сочетание делает аромат не только статусным, но и интимным: он звучит близко к коже, как личный секрет.

Интересно, что раньше кожаные запахи ассоциировались с мужскими духами, но теперь они стали универсальными. Женские ароматы с кожаными нотами — это смелость, грация и свобода от привычных цветочных штампов.

Если хочется ощущать парфюм весь день, достаточно нанести его на шарф или воротник пальто: тёплая ткань помогает нотам раскрыться медленно и глубоко.

Полынь: аромат интеллекта и прохлады

Горькие, травянистые мотивы — ещё один тренд сезона. Полынь придаёт аромату утончённую горчинку и характер. Она словно приглашает в прохладный октябрьский вечер, где в воздухе витает аромат сухих трав.

Эта нота часто сочетается с анисом, ладаном, пачули и древесиной. Вместе они создают ту самую "готично-аптечную" атмосферу, в которой есть загадка и чистота.

Почему полынь называют "умной нотой”?

Потому что она меняет восприятие запаха, добавляя глубину и интеллектуальную строгость. Полынь открывается холодом, но потом согревает, превращаясь из резкой в обволакивающую — как беседа, которая начинается настороженно, но заканчивается доверием.

Интересный факт: именно аромат полыни вдохновил создателей легендарных композиций с абсентом — напитком художников и поэтов XIX века. Сегодня он возвращается в парфюмерию в новом виде — прозрачном и сдержанном, но по-прежнему загадочном.

Жжёный сахар: теплая сладость у камина

В отличие от привычной ванили или карамели, нота жжёного сахара не детская и не приторная. Это взрослый гурманский аккорд, в котором есть дым, древесина и едва уловимый оттенок костра. Он вызывает ассоциации с вечерним отдыхом у огня, с маршмеллоу, только что снятым с шампура.

Такой аромат не навязчивый, но эмоциональный: его хочется носить в шарфе или свитере, чтобы он слегка раскрывшийся в тепле, создавал ощущение дома.

Как усилить "эффект уюта” в аромате?

Сочетайте жжёный сахар с бобами тонка, берёзовым дёгтем или специями — корицей и гвоздикой. В парфюмерии этот приём называют "гурманским балансом": когда сладость уравновешена дымом или деревом, аромат становится сложнее и дороже на слух.

Любопытно, что эта нота помогает "смягчить" даже самые холодные композиции — несколько капель в базе превращают строгий запах в уютный, как мягкий свитер.

Табак: между ностальгией и интеллектом

Табачные ароматы переживают новое рождение. Раньше они ассоциировались с винтажными курительными салонами, теперь — с мягким теплом и задумчивостью.

Современные парфюмеры выделяют два направления: влажный, живой табачный лист с оттенками мёда и сухофруктов — и сухой, пыльный табак, как из старой шкатулки. Оба варианта создают атмосферу уюта и лёгкой меланхолии.

"Сочетай табачные ноты с ароматами меда, какао и лабданума — это придаёт композиции густоту и теплоту", — пояснила парфюмерный эксперт Надежда Дроздова.

Этот аккорд особенно красиво раскрывается на одежде из шерсти и кашемира. А если добавить немного кедра или амбры, аромат становится почти "интеллектуальным" — как запах старых книг или кабинетного кресла.

Ладан и смолы: дыхание загадки

Ладан традиционно связан с ритуалами и храмовой атмосферой, но сегодня он переосмыслен — как знак интриги и духовной глубины. Он придаёт ароматам эффект "дыма и тени", будто оставляет за человеком таинственный след.

Смолы — бензоин, мирра, стиракс — смягчают ладан, добавляя тепла и сладости. В сочетании с розой, перцем или кожей они дают ощущение многослойности и тихого свечения.

Не будет ли ладан слишком тяжёлым для повседневного ношения?

Нет, если дозировать. В современных духах его часто "разбавляют" цитрусами или амброй, чтобы сделать звучание прозрачнее. Так ладан превращается из церковного в модный — глубокий, но светлый.

Исторически смолы использовались как один из первых фиксирующих ингредиентов парфюмерии. Они помогали сохранять аромат на коже и тканях дольше, а сегодня возвращаются в тренды как символ медитативного спокойствия.

Как выбрать свой зимний аромат

Подбирая парфюм на холодное время года, важно ориентироваться не только на тренды, но и на собственные ощущения. Аромат должен согревать — как плед или чашка какао.

Попробуйте несколько шагов:

  1. Сначала определите, какие ноты вам ближе — древесные, сладкие или травяные.

  2. Нанесите аромат не на запястье, а на шарф: тепло ткани лучше раскрывает сложные композиции.

  3. Дайте запаху 10-15 минут — только после этого проявятся его настоящие оттенки.

  4. Не бойтесь сочетать разные стили: немного ладана и карамели могут звучать неожиданно гармонично.

И главное — пусть аромат будет вашим личным оберегом в холодный сезон, источником уверенности и тихого удовольствия.

Автор Ангелина Ефремова
Ангелина Ефремова — внештатный корреспондент Pravda.Ru, студентка МГУ имени М. В. Ломоносова
