Вы тратите деньги на маникюр зря: настоящая крепость ногтей строится дома

Сломанные ногти, тусклая пластина и лак, который с трудом держится несколько дней, — знакомая картина? Хорошая новость в том, что крепкие и ухоженные ногти зависят не только от наследственности. Главное — системный уход и внимание к деталям, которые легко встроить даже в ежедневную рутину.

Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License) Натуральные ухоженные ногти без покрытия

Почему ногти ломаются и как это исправить

Причины хрупкости могут быть разными — от частого использования геля и неаккуратного снятия покрытия до дефицита витаминов. Ноготь — это, по сути, роговая пластина, состоящая из кератина. Когда ему не хватает влаги и питательных веществ, он начинает расслаиваться и ломаться.

Мастера маникюра уверяют, что базовый уход способен изменить ситуацию. Как макияж держится лучше на увлажненной коже, так и маникюр выглядит аккуратнее на напитанных ногтях. В этом сезоне тенденция к естественности особенно заметна — многие звезды выбирают короткие ногти без покрытия или с прозрачным гелем, и это не просто мода, а осознанный уход.

"Красивые ногти — это не только лак, а ежедневная забота о коже и кутикуле", — поясняет неил-мастер Анна Орлова.

Увлажнение — основа крепкой пластины

Главный секрет здоровых ногтей — регулярное питание. Масло или бальзам для кутикулы работает сразу в двух направлениях: питает ногтевое ложе и смягчает кожу вокруг. Благодаря этому ноготь растет ровнее и не ломается при малейшем ударе.

Для поддержания эффекта специалисты советуют наносить масло минимум трижды в день, особенно после мытья рук. Хорошо работают средства с витамином E, жожоба, миндалем или авокадо. Если нет под рукой масла, подойдут даже питательные кремы для рук — важно лишь, чтобы они не содержали спирта.

Витамины для ногтей: биотин и фолиевая кислота

Многие проблемы начинаются изнутри. Биотин (витамин B7) помогает синтезу кератина, а значит — укрепляет ногтевую пластину. Несколько исследований показали, что при регулярном приёме биотина ногти становятся толще и менее ломкими. Однако прежде чем добавлять биодобавки, стоит проконсультироваться с врачом.

Не менее важна фолиевая кислота (витамин B9). Она участвует в делении клеток, из которых формируются ногти, улучшая их плотность и рост. Добавить фолиевую кислоту можно не только из аптечных комплексов, но и из продуктов: шпината, брокколи, фасоли, яиц и цельных злаков.

Можно ли восстановить ногти без добавок?

Да, если питание сбалансировано и богато белками, железом и омега-жирами. Продукты вроде лосося, орехов и зелени естественным образом поддерживают рост ногтей.

Правильная форма и подпил — защита от ломкости

Даже качественная пилка может испортить ноготь, если ею неправильно пользоваться. Неил-мастера советуют выбирать мягкие пилки с абразивом 180-240 грит и двигаться в одном направлении — от края к центру. Пиление "вперед-назад" вызывает расщепление и делает ноготь рыхлым.

Если ногти тонкие, лучше отказаться от металлических пилок — они перегревают край и травмируют пластину. А чтобы укрепить результат, после подпиливания можно нанести питательное масло или крем.

Почему ногти слоятся даже после салонного ухода?

Часто проблема в агрессивных средствах для снятия лака. Жидкости с высоким содержанием ацетона высушивают ноготь и делают его пористым. Оптимально выбирать формулы без ацетона с добавлением витаминов и масел.

Укрепляющие покрытия и восстановление

Современные укрепляющие базы работают не хуже, чем лечебные процедуры. Они создают "каркас", который защищает от перелома и сколов. Особенно полезны покрытия с кальцием, кератином и протеинами.

Если ногти тонкие или ломкие, можно использовать гелевое укрепление — оно формирует утолщение (апекс) и помогает сохранить длину. Но делать процедуру стоит только у опытного мастера, чтобы не повредить пластину.

Стоит ли давать ногтям отдых от покрытия?

Да, хотя бы раз в несколько месяцев полезно делать перерыв. В это время стоит использовать питательные маски и ванночки с морской солью или маслом чайного дерева.

Питание и привычки, которые влияют на ногти

Красота ногтей во многом зависит от того, что мы едим. Белок — строительный материал кератина, железо обеспечивает кислород, а вода сохраняет эластичность. Нутрициологи советуют придерживаться "радужной тарелки" — включать в рацион продукты всех цветов: от зелёных овощей до ярко-оранжевых фруктов.

Ешь больше белка: рыба, яйца, бобовые. Добавь полезные жиры: авокадо, орехи, льняное масло. Пей достаточно воды — минимум 1,5-2 литра в день. Сократи сахар и кофеин, которые обезвоживают.

Можно ли ускорить рост ногтей домашними средствами?

Да, но важно не переусердствовать. Домашние ванночки с морской солью или оливковым маслом мягко укрепляют ногти, однако при регулярном контакте с водой стоит надевать перчатки, чтобы избежать пересушивания.

Три интересных факта о ногтях

Ногти растут быстрее на доминирующей руке, так как приток крови активнее. Зимой рост замедляется из-за холода и недостатка витаминов. У мужчин ногти обычно тверже, но у женщин они растут быстрее.

Здоровые ногти — это не только эстетика, но и показатель общего состояния организма. Когда питание сбалансировано, кожа увлажнена, а уход становится привычкой, ногти перестают ломаться и расслояться, а маникюр держится дольше.