Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026

Джинсы долгие годы были символом универсальности и повседневного стиля. Но этой зимой они уступают место новым героям моды — брюкам, в которых сочетаются элегантность, комфорт и выразительность.
Сезон осень-зима 2025-2026 обещает стать временем экспериментов с текстурами, фактурами и кроем. Дизайнеры делают ставку на мягкие ткани, благородные оттенки и детали, вдохновлённые офисной классикой и эстетикой 90-х.
Главная идея сезона — "джинсам есть альтернатива". На смену привычным деним-моделям приходят кожаные, бархатные, замшевые и атласные брюки. Они не только удобны, но и легко адаптируются к любому образу — от делового до вечернего.
"Брюки этой зимы создают ощущение мягкости и уверенности — от офисных силуэтов до расслабленных образов выходного дня", — отмечают стилисты европейских домов моды, на которых ссылается греческий Vogue.
|Критерий
|Джинсы
|Брюки сезона 2025-2026
|Материал
|Деним
|Кожа, бархат, замша, атлас, шерсть
|Впечатление
|Повседневное
|Элегантное, утончённое
|Универсальность
|Средняя
|Высокая — подойдут и для офиса, и для вечернего выхода
|Цветовая палитра
|Синий, голубой
|Серый, чёрный, бордо, кремовый, изумрудный
|Актуальность
|Базовый вариант
|Модная альтернатива
Кожа снова на пике популярности. Гладкие или матовые, мягкие или структурированные — они задают тон зимней моде. Белла Хадид выбрала брюки кремового оттенка, а Джиджи — свободный крой с поясом. Кожаные модели хорошо смотрятся с кашемировыми свитерами, ботфортами и короткими дублёнками.
Совет: выбирайте натуральную или эко-кожу с утеплённой подкладкой, чтобы сохранить комфорт даже в холодную погоду.
Серый оттенок стал новой классикой. Он заменяет чёрный, оставаясь сдержанным, но добавляя глубины и мягкости. От стального до жемчужно-серого — палитра богата на нюансы.
Алекс Консани продемонстрировала oversize-модель с кремовым свитером и босоножками, доказав, что серые брюки универсальны для любого сезона.
Как носить: сочетайте с пальто цвета карамели или светлым тренчем.
Их элегантность вне времени. Классические чёрные брюки — это "малая чёрная деталь" гардероба, которая всегда уместна. В 2025 году дизайнеры обновляют силуэт: добавляют мягкие складки, стрелки, завышенную талию.
Образ сезона: чёрные брюки + белая рубашка + свободный пиджак — идеальный базовый комплект для зимы.
Лёгкий блеск атласа возвращает нас в 90-е. Кендалл Дженнер выбрала чёрные атласные брюки с водолазкой и мюлями — минимализм с налётом гламура.
Такие модели особенно хороши для вечерних выходов: они струятся по фигуре и ловят свет при каждом движении.
Совет: чтобы не замёрзнуть, комбинируйте атлас с плотным верхом — кашемиром или шерстью.
Бархат — материал, который придаёт роскошь даже повседневному образу. На Неделе моды весна/лето 2026 Лила Мосс представила бархатные брюки в тандеме с атласной рубашкой и сапогами на платформе.
Бархатные модели прекрасно подойдут для вечерних прогулок и праздничных мероприятий. Особенно стильно смотрятся глубокие оттенки: винный, изумрудный, графитовый.
Тренд на офисный стиль не сдаёт позиций. Брюки с тонкой вертикальной полоской и стрелками визуально вытягивают силуэт, добавляя строгости и динамики. Их можно носить в паре с жакетом или в качестве самостоятельного акцента.
Совет: выберите модель с укороченной длиной и сочетайте с лоферами или ботильонами — современно и практично.
Замша возвращается каждую осень, напоминая о стиле бохо и винтажной эстетике 70-х. Белла Хадид демонстрирует этот тренд в мягких песочных оттенках, сочетая брюки с рубашками и куртками из того же материала.
Замша создаёт уют и тепло, особенно в холодные месяцы, а матовая фактура добавляет образу глубины.
Ошибка: пытаться заменить джинсы синтетическими брюками.
Последствие: некомфортно, плохая вентиляция.
альтернатива: выбирайте натуральные материалы — шерсть, кожу, замшу.
Ошибка: игнорировать посадку по фигуре.
Последствие: даже дорогие брюки выглядят неаккуратно.
альтернатива: подгоните длину и талию у портного.
Ошибка: ограничиваться чёрным цветом.
Последствие: образ теряет индивидуальность.
альтернатива: серый, бордо, оливковый или кремовый освежат гардероб.
Выбирайте брюки из мягкой шерсти, кашемира или бархата. Они сохраняют тепло и дарят комфорт. Добавьте в образ вязаный свитер, ботинки на тракторной подошве — и получится стильная альтернатива привычным джинсам.
|Плюсы
|Минусы
|Более элегантный вид
|Требуют тщательного ухода
|Богатый выбор тканей и фасонов
|Могут быть менее практичны в непогоду
|Подходят для офиса и вечера
|Некоторые модели сложно стилизовать
|Тёплые и приятные на ощупь
|Натуральные материалы дороже
Какие брюки самые тёплые зимой?
Замшевые и шерстяные модели. Они сохраняют тепло и дышат.
Можно ли носить кожаные брюки днём?
Да, если выбрать матовую кожу или оттенки кремового и серого.
Как ухаживать за бархатом и замшей?
Используйте специальные щётки и защитные спреи, храните вещи на вешалках.
Подходят ли атласные брюки для офиса?
Да, если подобрать спокойные цвета — тёмно-синий, графитовый, шоколадный.
Миф: брюки — это скучно.
Правда: современные модели разнообразны и могут выглядеть не менее дерзко, чем джинсы.
Миф: кожа и бархат несовместимы с повседневным стилем.
Правда: всё зависит от кроя и аксессуаров.
Миф: светлые брюки зимой непрактичны.
Правда: современные ткани защищены от влаги и легко чистятся.
Первые женские брюки появились в XIX веке и считались вызовом обществу.
В 1970-х дизайнер Ив Сен-Лоран ввёл их в вечерний гардероб.
Сегодня брюки — символ свободы, уверенности и универсальности.
После эпохи повального денима в 2000-х мода вновь возвращается к тканям, подчеркивающим индивидуальность. В 2025 году дизайнеры отдают предпочтение текстуре — кожа, бархат и атлас становятся новым языком стиля.
Зима 2025 года — время, когда джинсы уступают место брюкам с характером. Они элегантны, уютны и позволяют экспериментировать. Найдите свою пару — будь то кожа, бархат или замша — и добавьте в гардероб немного осознанной моды.
