Джинсы, подвиньтесь: 7 новых брючных трендов, меняющих зимнюю моду 2025-2026

1:39
Моя семья » Красота и стиль

Джинсы долгие годы были символом универсальности и повседневного стиля. Но этой зимой они уступают место новым героям моды — брюкам, в которых сочетаются элегантность, комфорт и выразительность.

Кожаные брюки стиль
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Кожаные брюки стиль

Сезон осень-зима 2025-2026 обещает стать временем экспериментов с текстурами, фактурами и кроем. Дизайнеры делают ставку на мягкие ткани, благородные оттенки и детали, вдохновлённые офисной классикой и эстетикой 90-х.

Новая эра брюк

Главная идея сезона — "джинсам есть альтернатива". На смену привычным деним-моделям приходят кожаные, бархатные, замшевые и атласные брюки. Они не только удобны, но и легко адаптируются к любому образу — от делового до вечернего.

"Брюки этой зимы создают ощущение мягкости и уверенности — от офисных силуэтов до расслабленных образов выходного дня", — отмечают стилисты европейских домов моды, на которых ссылается греческий Vogue.

Сравнение: джинсы против новых трендов

Критерий Джинсы Брюки сезона 2025-2026
Материал Деним Кожа, бархат, замша, атлас, шерсть
Впечатление Повседневное Элегантное, утончённое
Универсальность Средняя Высокая — подойдут и для офиса, и для вечернего выхода
Цветовая палитра Синий, голубой Серый, чёрный, бордо, кремовый, изумрудный
Актуальность Базовый вариант Модная альтернатива

1. Кожаные брюки

Кожа снова на пике популярности. Гладкие или матовые, мягкие или структурированные — они задают тон зимней моде. Белла Хадид выбрала брюки кремового оттенка, а Джиджи — свободный крой с поясом. Кожаные модели хорошо смотрятся с кашемировыми свитерами, ботфортами и короткими дублёнками.

Совет: выбирайте натуральную или эко-кожу с утеплённой подкладкой, чтобы сохранить комфорт даже в холодную погоду.

2. Серые брюки

Серый оттенок стал новой классикой. Он заменяет чёрный, оставаясь сдержанным, но добавляя глубины и мягкости. От стального до жемчужно-серого — палитра богата на нюансы.
Алекс Консани продемонстрировала oversize-модель с кремовым свитером и босоножками, доказав, что серые брюки универсальны для любого сезона.

Как носить: сочетайте с пальто цвета карамели или светлым тренчем.

3. Чёрные брюки

Их элегантность вне времени. Классические чёрные брюки — это "малая чёрная деталь" гардероба, которая всегда уместна. В 2025 году дизайнеры обновляют силуэт: добавляют мягкие складки, стрелки, завышенную талию.

Образ сезона: чёрные брюки + белая рубашка + свободный пиджак — идеальный базовый комплект для зимы.

4. Атласные брюки

Лёгкий блеск атласа возвращает нас в 90-е. Кендалл Дженнер выбрала чёрные атласные брюки с водолазкой и мюлями — минимализм с налётом гламура.
Такие модели особенно хороши для вечерних выходов: они струятся по фигуре и ловят свет при каждом движении.

Совет: чтобы не замёрзнуть, комбинируйте атлас с плотным верхом — кашемиром или шерстью.

5. Бархатные брюки

Бархат — материал, который придаёт роскошь даже повседневному образу. На Неделе моды весна/лето 2026 Лила Мосс представила бархатные брюки в тандеме с атласной рубашкой и сапогами на платформе.

Бархатные модели прекрасно подойдут для вечерних прогулок и праздничных мероприятий. Особенно стильно смотрятся глубокие оттенки: винный, изумрудный, графитовый.

6. Полосатые брюки

Тренд на офисный стиль не сдаёт позиций. Брюки с тонкой вертикальной полоской и стрелками визуально вытягивают силуэт, добавляя строгости и динамики. Их можно носить в паре с жакетом или в качестве самостоятельного акцента.

Совет: выберите модель с укороченной длиной и сочетайте с лоферами или ботильонами — современно и практично.

7. Замшевые брюки

Замша возвращается каждую осень, напоминая о стиле бохо и винтажной эстетике 70-х. Белла Хадид демонстрирует этот тренд в мягких песочных оттенках, сочетая брюки с рубашками и куртками из того же материала.

Замша создаёт уют и тепло, особенно в холодные месяцы, а матовая фактура добавляет образу глубины.

Ошибка → Последствие → альтернатива

Ошибка: пытаться заменить джинсы синтетическими брюками.
Последствие: некомфортно, плохая вентиляция.
альтернатива: выбирайте натуральные материалы — шерсть, кожу, замшу.

Ошибка: игнорировать посадку по фигуре.
Последствие: даже дорогие брюки выглядят неаккуратно.
альтернатива: подгоните длину и талию у портного.

Ошибка: ограничиваться чёрным цветом.
Последствие: образ теряет индивидуальность.
альтернатива: серый, бордо, оливковый или кремовый освежат гардероб.

А что если хочется уюта, как в джинсах?

Выбирайте брюки из мягкой шерсти, кашемира или бархата. Они сохраняют тепло и дарят комфорт. Добавьте в образ вязаный свитер, ботинки на тракторной подошве — и получится стильная альтернатива привычным джинсам.

Плюсы и минусы брюк вместо джинсов

Плюсы Минусы
Более элегантный вид Требуют тщательного ухода
Богатый выбор тканей и фасонов Могут быть менее практичны в непогоду
Подходят для офиса и вечера Некоторые модели сложно стилизовать
Тёплые и приятные на ощупь Натуральные материалы дороже

FAQ

Какие брюки самые тёплые зимой?
Замшевые и шерстяные модели. Они сохраняют тепло и дышат.

Можно ли носить кожаные брюки днём?
Да, если выбрать матовую кожу или оттенки кремового и серого.

Как ухаживать за бархатом и замшей?
Используйте специальные щётки и защитные спреи, храните вещи на вешалках.

Подходят ли атласные брюки для офиса?
Да, если подобрать спокойные цвета — тёмно-синий, графитовый, шоколадный.

Мифы и правда

Миф: брюки — это скучно.
Правда: современные модели разнообразны и могут выглядеть не менее дерзко, чем джинсы.

Миф: кожа и бархат несовместимы с повседневным стилем.
Правда: всё зависит от кроя и аксессуаров.

Миф: светлые брюки зимой непрактичны.
Правда: современные ткани защищены от влаги и легко чистятся.

3 интересных факта о моде на брюки

  1. Первые женские брюки появились в XIX веке и считались вызовом обществу.

  2. В 1970-х дизайнер Ив Сен-Лоран ввёл их в вечерний гардероб.

  3. Сегодня брюки — символ свободы, уверенности и универсальности.

Исторический контекст

После эпохи повального денима в 2000-х мода вновь возвращается к тканям, подчеркивающим индивидуальность. В 2025 году дизайнеры отдают предпочтение текстуре — кожа, бархат и атлас становятся новым языком стиля.

Зима 2025 года — время, когда джинсы уступают место брюкам с характером. Они элегантны, уютны и позволяют экспериментировать. Найдите свою пару — будь то кожа, бархат или замша — и добавьте в гардероб немного осознанной моды.

Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

