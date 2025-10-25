Гламур нулевых возвращается: винтажные сумки, за которые сейчас платят больше, чем за новые

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
8:27
Моя семья » Красота и стиль

Мода снова обращается к началу XXI века. Сумки, которые когда-то носили Гвинет Пэлтроу, Кейт Мосс и сестры Олсен, снова стали символом стиля. Вместо бесконечных новинок бренды всё чаще возвращают в коллекции архивные модели — узнаваемые формы, мягкую кожу, винтажный блеск.

Черная кожаная сумка в руке
Фото: Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Черная кожаная сумка в руке

Интерес к ретро-аксессуарам вырос не случайно: во всём мире набирает силу тренд осознанного потребления и ресейла. Согласно отчётам Pinterest, запросы, связанные с винтажными магазинами, увеличились более чем на 550%. Люди вновь ищут вещи с историей, а не просто модные обновки. Среди самых востребованных — пять сумок, которые определяли стиль нулевых и снова заняли место на подиумах и в гардеробах инфлюенсеров.

Celine Phantom — минимализм и мягкость

Когда в 2011 году Celine под руководством Фиби Файло выпустили модель Phantom, она стала вызовом эпохе. Время диктовало моду на жёсткие геометрические формы, но дизайнер предложила противоположность — мягкий силуэт, плавные линии и функциональность.

Сумка мгновенно стала хитом: вместительная, безупречно скроенная, но неформальная — она подходила и под строгий костюм, и под кэжуал.

Сегодня Phantom вновь переживает возрождение. В первой коллекции Майкла Райдера в роли креативного директора Celine модель получила новое прочтение: те же узнаваемые "расправленные крылья", но в свежих цветах и материалах. Старые версии Phantom стремительно дорожают на винтажных платформах.

Chloe Paddington — символ бохо и эпохи романтики

Вторая легендарная модель, Paddington, тоже создана Фиби Файло - но в бытность её работы в Chloe. Впервые сумка появилась в коллекции весна-лето 2005 года и моментально вызвала фурор.

Мягкий изогнутый силуэт, крупная металлическая пряжка и шнурки сделали её узнаваемой. До поступления в магазины было оформлено более 8000 предзаказов — невероятный показатель для тех лет.

Paddington идеально вписалась в романтичный стиль бохо, который тогда ассоциировался с Chloe. В 2024 году, когда бренд вновь повернулся к богемной эстетике под руководством Чемены Камали, сумку перезапустили. Новую версию активно носят инфлюенсеры, а поисковые запросы на неё выросли на 580%.

Balenciaga Le City — культовая "байкерская" модель

Созданная Николя Жескьером в 2001 году сумка Le City изначально не предназначалась для продажи — она была частью подиумного образа. Но судьба распорядилась иначе: Кейт Мосс заказала себе одну из первых моделей, и аксессуар стал легендой.

Лёгкий, гибкий, с металлическими клёпками и короткими ручками, он стал антиподом традиционных люксовых сумок. Le City олицетворяла панковский шик и свободу от правил.

В 2024 году Balenciaga вернула модель в новом виде. Кожаная фактура и потертости только добавили ей шарма — чем "старше" сумка выглядит, тем выше ценится. Сегодня Le City носят Белла Хадид и современные иконы стиля, возвращая к жизни дух начала нулевых.

Fendi Spy Bag — возвращение легенды с секретом

Сумка Spy Bag, появившаяся в 2005 году, стала настоящим феноменом. Её отличали объёмная форма и "спрятанный" карман в клапане — деталь, которая сразу сделала модель объектом желания.

Spy Bag обожали Виктория Бекхэм, сестры Олсен, Николь Ричи. В 2022 году сумка начала медленно возвращаться в моду — её носили Белла Хадид и Рианна, а летом 2025-го Fendi представили юбилейную версию в честь 100-летия бренда.

Сегодня обновлённая Spy Bag снова стала предметом охоты: её носят с джинсами, сарафанами и даже офисными костюмами. Винтажные оригиналы — редкость и ценятся особенно высоко.

Louis Vuitton Speedy — вечная классика с историей

Эта модель появилась ещё в 1930 году, как дорожная сумка для путешественников. Но по-настоящему культовой Speedy стала в 1960-х, когда Одри Хепбёрн заказала уменьшенный вариант — Speedy 25.

В нулевых сумка снова оказалась на пике популярности: Миранда Керр, Пэрис Хилтон и десятки звёзд выбирали именно её. Speedy сочетала в себе практичность, лёгкость и безупречный стиль.

В 2023 году бренд обновил классику: яркие версии, созданные при участии Фаррелла Уильямса, дополнили культовые модели из коричневой монограммы. Особенно востребованы вариации времён Марка Джейкобса - в коллаборации с художником Такаси Мураками.

Speedy - редкий пример аксессуара, который не подвластен трендам.

Mulberry Roxanne — возвращение британской иконы

Появившаяся в 2004 году Roxanne от Mulberry была воплощением британского шика. Её отличали многочисленные карманы, ремешки и металлические пряжки. В нулевые сумку носили Кейт Мосс, Алекса Чанг и другие it-girls, а бренд тогда ассоциировался с "интеллектуальной богемой".

Сегодня Mulberry вновь обращается к своим архивам и поддерживает идею осознанного ресейла. Владельцы бренда прямо поощряют покупку оригиналов на вторичном рынке, подчеркивая ценность долговечных вещей.

Roxanne постепенно возвращается в моду, а винтажные экземпляры становятся всё труднее достать.

Возвращение it-bags: старые имена — новые тренды

Модель Бренд Год создания Почему снова популярна
Phantom Celine 2011 Мягкий минимализм, новый запуск Майкла Райдера
Paddington Chloe 2005 Бохо-романтика и переиздание Чемены Камали
Le City Balenciaga 2001 Эффект гранжа и мода на потертые фактуры
Spy Bag Fendi 2005 Юбилейный выпуск и культовая форма
Speedy Louis Vuitton 1930 / 1960 Вечная классика, переосмысленная Фарреллом
Roxanne Mulberry 2004 Возрождение британского винтажа

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: гнаться за новыми моделями каждый сезон.
    Последствие: вещи быстро теряют актуальность.
    Альтернатива: выбирать архивные сумки — они переживают десятилетия.

  • Ошибка: покупать винтаж без проверки подлинности.
    Последствие: риск наткнуться на подделку.
    Альтернатива: искать вещи на сертифицированных ресейл-платформах.

  • Ошибка: бояться потертостей.
    Последствие: утрата характера аксессуара.
    Альтернатива: воспринимать патину как часть стиля и истории вещи.

Три интересных факта

  • В начале 2000-х сумка Paddington весила почти 1,5 кг — металлический замок был выполнен из настоящей латуни.
  • Кейт Мосс стала первой знаменитостью, которая сделала Balenciaga Le City культовой — просто выйдя с ней на улицу.
  • Некоторые оригинальные модели Louis Vuitton Speedy с автографом Такаси Мураками сегодня стоят дороже, чем новые лимитированные сумки.

Исторический контекст

  • В нулевые годы термин it-bag впервые появился в британской прессе — так называли сумки, способные стать символом сезона.
  • Тогда аксессуары впервые начали диктовать моду, а не наоборот.
  • Сегодня этот круг замкнулся: старые it-bags возвращаются, доказывая, что настоящий стиль — это не тренд, а вечность.
Автор Мария Круглова
Мария Круглова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
