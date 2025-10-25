Просроченная косметика: чем опасно использование старых средств и как понять, что пора выбросить баночку

Красота и стиль

Многие женщины не спешат расставаться с любимыми тенями, тушью или помадой, даже если срок годности давно прошёл. Однако косметика — не исключение из правил: она тоже портится.

Фото: https://unsplash.com by Poko Skincare is licensed under Free Уход от акне аптечные средства

По словам специалистов, просроченные средства могут стать источником бактерий и вызывать воспаления, раздражение и даже инфекции кожи.

"Срок годности придуман не просто так. Это специально разработанные в лаборатории исследования, которые показывают, через какое время средство теряет свои свойства или становится небезопасным", — объяснила врач-дерматолог Юлия Галлямова.

Почему срок годности так важен

Любое косметическое средство проходит тесты на стабильность. Исследователи проверяют, как формула реагирует на температуру, влажность и контакт с воздухом. В результате устанавливается срок, в течение которого продукт безопасен. После этого времени активные вещества начинают разрушаться, а в текстуре могут размножаться микробы.

"После окончания срока годности может присоединиться вторичная инфекция, вызывающая гнойничковые заболевания и аллергические реакции", — отметила специалист.

Особенно это касается средств с влажной или кремовой текстурой — туши, тональных кремов, жидких подводок, блесков. В них бактерии развиваются быстрее всего, сообщает Газета.Ru.

Как понять, что косметика испортилась

Некоторые признаки видны невооружённым глазом:

изменился запах — стал прогорклым, кислым или химическим;

изменилась консистенция — средство стало гуще, расслоилось или крошится;

появились комочки или белёсый налёт;

тушь или помада начали пахнуть затхлостью;

средство вызывает жжение или зуд при нанесении.

Даже если упаковка выглядит нормально, это не гарантия безопасности — бактерии не всегда заметны.

Сравнение: срок хранения популярных категорий косметики

Категория Средний срок после открытия Примечание Тушь для ресниц 3-6 месяцев Быстро загрязняется, особенно при контакте с воздухом Тональный крем 6-12 месяцев Лучше использовать с дозатором Помада 12-18 месяцев Хранить вдали от солнечных лучей Тени, пудра, румяна (сухие) До 24 месяцев Менее подвержены заражению Карандаш для глаз или бровей 12 месяцев Затачивать перед каждым применением Кремы и сыворотки 6-12 месяцев Обязательно закрывать крышку плотно Лак для ногтей 12-24 месяца При загустении теряет свойства

Советы шаг за шагом: как хранить косметику правильно

Проверяйте маркировку. На упаковке есть символ открытой баночки с цифрой — она указывает, сколько месяцев можно использовать средство после вскрытия. Храните в прохладном месте. Избегайте попадания прямых солнечных лучей — тепло разрушает формулу. Не используйте пальцы. Лучше применять шпатель или кисть — это уменьшает риск занесения микробов. Закрывайте плотно крышку. Даже небольшое количество воздуха ускоряет окисление. Не добавляйте воду или крем в засохшее средство. Так вы создадите идеальную среду для бактерий. Раз в полгода проводите ревизию косметички. Старые продукты выбрасывайте без сожаления.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: использовать просроченную тушь, потому что "ещё нормальная".

Последствие: конъюнктивит, воспаление век, аллергическая реакция.

Альтернатива: тушь с антисептическими компонентами и герметичным флаконом (например, Maybelline Sky High, Clinique High Impact).

Ошибка: хранить крем в ванной.

Последствие: влажность ускоряет рост бактерий.

Альтернатива: держите косметику в ящике с крышкой при комнатной температуре.

Ошибка: делиться косметикой с подругами.

Последствие: риск передачи грибковых и бактериальных инфекций.

Альтернатива: индивидуальные кисти и пробники для тестирования.

А что если косметика дорогая?

Многие жалеют выбрасывать средство, купленное за большие деньги. Но безопасность важнее. Даже люксовая косметика портится, если нарушены условия хранения. Химический состав не делает её "вечной", и просроченные ингредиенты могут спровоцировать аллергию.

Хороший способ не тратить лишнего — покупать мини-версии и travel-форматы: их проще использовать до конца, а срок хранения короче, что уменьшает риск.

Плюсы и минусы натуральной косметики

Плюсы Минусы Без синтетических консервантов Быстрее портится Минимум аллергических компонентов Требует холодильного хранения Экологичный состав Стоимость выше Безопасна для чувствительной кожи Короткий срок годности (3-6 месяцев)

FAQ: часто задаваемые вопросы

— Можно ли пользоваться косметикой после истечения срока годности, если она выглядит нормально?

Нет. Даже если запах и текстура не изменились, бактерии могли уже попасть внутрь.

— Как продлить срок службы косметики?

Храните её в сухом, прохладном месте, не держите под прямыми лучами солнца и не оставляйте открытой.

— Что делать при аллергии на средство?

Сразу смойте косметику, примите антигистаминное и при необходимости обратитесь к дерматологу. При повторных реакциях подберите гипоаллергенные аналоги — "La Roche-Posay", "Avene", "Bioderma".

Мифы и правда

Миф: сухая косметика не портится.

Правда: она просто дольше сохраняется, но тоже подвержена окислению и накоплению микробов.

Миф: алкоголь в составе защищает от бактерий.

Правда: концентрации недостаточно, чтобы остановить рост микробов при истёкшем сроке годности.

Миф: если средство дорогое, оно не испортится.

Правда: цена не влияет на микробиологическую стабильность.

Исторический контекст

Первые стандарты безопасности косметики появились в Европе в середине XX века. Тогда производители начали указывать сроки хранения на баночках, чтобы защитить потребителей от кожных инфекций. Сегодня в России требования регулирует технический регламент Таможенного союза, а лаборатории проводят стресс-тесты на устойчивость формул к температуре и влаге.

Современные бренды всё чаще используют герметичные упаковки и дозаторы, которые снижают риск загрязнения, а потребителям рекомендуют соблюдать гигиену при нанесении — ведь даже самый качественный крем может стать источником проблем при неправильном обращении.

3 интересных факта

На каждом тюбике косметики есть знак "открытой баночки" — цифра рядом показывает, сколько месяцев можно использовать средство после вскрытия.

Холодильник не продлевает срок годности большинства средств — слишком низкая температура разрушает эмульсию.

Самое "короткоживущее" средство — тушь для ресниц: в среднем она безопасна всего 90 дней.