Просроченная косметика: чем опасно использование старых средств и как понять, что пора выбросить баночку

Многие женщины не спешат расставаться с любимыми тенями, тушью или помадой, даже если срок годности давно прошёл. Однако косметика — не исключение из правил: она тоже портится.
По словам специалистов, просроченные средства могут стать источником бактерий и вызывать воспаления, раздражение и даже инфекции кожи.
"Срок годности придуман не просто так. Это специально разработанные в лаборатории исследования, которые показывают, через какое время средство теряет свои свойства или становится небезопасным", — объяснила врач-дерматолог Юлия Галлямова.
Любое косметическое средство проходит тесты на стабильность. Исследователи проверяют, как формула реагирует на температуру, влажность и контакт с воздухом. В результате устанавливается срок, в течение которого продукт безопасен. После этого времени активные вещества начинают разрушаться, а в текстуре могут размножаться микробы.
"После окончания срока годности может присоединиться вторичная инфекция, вызывающая гнойничковые заболевания и аллергические реакции", — отметила специалист.
Особенно это касается средств с влажной или кремовой текстурой — туши, тональных кремов, жидких подводок, блесков. В них бактерии развиваются быстрее всего, сообщает Газета.Ru.
Некоторые признаки видны невооружённым глазом:
изменился запах — стал прогорклым, кислым или химическим;
изменилась консистенция — средство стало гуще, расслоилось или крошится;
появились комочки или белёсый налёт;
тушь или помада начали пахнуть затхлостью;
средство вызывает жжение или зуд при нанесении.
Даже если упаковка выглядит нормально, это не гарантия безопасности — бактерии не всегда заметны.
|Категория
|Средний срок после открытия
|Примечание
|Тушь для ресниц
|3-6 месяцев
|Быстро загрязняется, особенно при контакте с воздухом
|Тональный крем
|6-12 месяцев
|Лучше использовать с дозатором
|Помада
|12-18 месяцев
|Хранить вдали от солнечных лучей
|Тени, пудра, румяна (сухие)
|До 24 месяцев
|Менее подвержены заражению
|Карандаш для глаз или бровей
|12 месяцев
|Затачивать перед каждым применением
|Кремы и сыворотки
|6-12 месяцев
|Обязательно закрывать крышку плотно
|Лак для ногтей
|12-24 месяца
|При загустении теряет свойства
Проверяйте маркировку. На упаковке есть символ открытой баночки с цифрой — она указывает, сколько месяцев можно использовать средство после вскрытия.
Храните в прохладном месте. Избегайте попадания прямых солнечных лучей — тепло разрушает формулу.
Не используйте пальцы. Лучше применять шпатель или кисть — это уменьшает риск занесения микробов.
Закрывайте плотно крышку. Даже небольшое количество воздуха ускоряет окисление.
Не добавляйте воду или крем в засохшее средство. Так вы создадите идеальную среду для бактерий.
Раз в полгода проводите ревизию косметички. Старые продукты выбрасывайте без сожаления.
Ошибка: использовать просроченную тушь, потому что "ещё нормальная".
Последствие: конъюнктивит, воспаление век, аллергическая реакция.
Альтернатива: тушь с антисептическими компонентами и герметичным флаконом (например, Maybelline Sky High, Clinique High Impact).
Ошибка: хранить крем в ванной.
Последствие: влажность ускоряет рост бактерий.
Альтернатива: держите косметику в ящике с крышкой при комнатной температуре.
Ошибка: делиться косметикой с подругами.
Последствие: риск передачи грибковых и бактериальных инфекций.
Альтернатива: индивидуальные кисти и пробники для тестирования.
Многие жалеют выбрасывать средство, купленное за большие деньги. Но безопасность важнее. Даже люксовая косметика портится, если нарушены условия хранения. Химический состав не делает её "вечной", и просроченные ингредиенты могут спровоцировать аллергию.
Хороший способ не тратить лишнего — покупать мини-версии и travel-форматы: их проще использовать до конца, а срок хранения короче, что уменьшает риск.
|Плюсы
|Минусы
|Без синтетических консервантов
|Быстрее портится
|Минимум аллергических компонентов
|Требует холодильного хранения
|Экологичный состав
|Стоимость выше
|Безопасна для чувствительной кожи
|Короткий срок годности (3-6 месяцев)
— Можно ли пользоваться косметикой после истечения срока годности, если она выглядит нормально?
Нет. Даже если запах и текстура не изменились, бактерии могли уже попасть внутрь.
— Как продлить срок службы косметики?
Храните её в сухом, прохладном месте, не держите под прямыми лучами солнца и не оставляйте открытой.
— Что делать при аллергии на средство?
Сразу смойте косметику, примите антигистаминное и при необходимости обратитесь к дерматологу. При повторных реакциях подберите гипоаллергенные аналоги — "La Roche-Posay", "Avene", "Bioderma".
Миф: сухая косметика не портится.
Правда: она просто дольше сохраняется, но тоже подвержена окислению и накоплению микробов.
Миф: алкоголь в составе защищает от бактерий.
Правда: концентрации недостаточно, чтобы остановить рост микробов при истёкшем сроке годности.
Миф: если средство дорогое, оно не испортится.
Правда: цена не влияет на микробиологическую стабильность.
Первые стандарты безопасности косметики появились в Европе в середине XX века. Тогда производители начали указывать сроки хранения на баночках, чтобы защитить потребителей от кожных инфекций. Сегодня в России требования регулирует технический регламент Таможенного союза, а лаборатории проводят стресс-тесты на устойчивость формул к температуре и влаге.
Современные бренды всё чаще используют герметичные упаковки и дозаторы, которые снижают риск загрязнения, а потребителям рекомендуют соблюдать гигиену при нанесении — ведь даже самый качественный крем может стать источником проблем при неправильном обращении.
