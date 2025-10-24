Бюджетная альтернатива: эти средства для борьбы с воспалениями на лице уже есть у вас дома

Хлоргексидин подходит для обработки любых воспалений на коже лица и помогает предотвратить их развитие. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова.

Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Прыщ на лице

Она отметила, что при появлении воспалений на коже можно использовать водный раствор хлоргексидина — он эффективно очищает и дезинфицирует поверхность, снижая риск распространения инфекции. При этом важно наносить средство точечно, избегая пересушивания здоровых участков кожи.

По ее словам, при небольших гнойных воспалениях могут помочь простые подручные средства — например, хозяйственное мыло или мед, который обладает подсушивающим и вытягивающим эффектом. Но наносить мед на все лицо нельзя, только на отдельные воспаленные участки.

"Водный раствор хлоргексидина можно применять при любых воспалениях на лице — он безопасен и хорошо снимает раздражение. А при небольших гнойных высыпаниях подойдет хозяйственное мыло или немного меда, которые вытягивают и ускоряют заживление", — пояснила Егорова.

Врач подчеркнула, что самолечение допустимо только при легких локальных воспалениях. Если высыпания становятся множественными, сопровождаются болью, повышением температуры или долго не проходят, необходимо обратиться к дерматологу. Специалист проведет осмотр, подберет лечение и поможет избежать осложнений.