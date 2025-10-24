Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Неочевидный предвестник: этот сигнал организма предупреждает о проблемах с суставами
Автомобильный апокалипсис: Европу ждёт дефицит полупроводников после конфликта вокруг Nexperia
Взорвите осень 2025: эти куртки и пальто изменят ваш стиль навсегда — откройте для себя тренды
Евросоюз толкает Бельгию на грань: кому достанется счёт за замороженные российские миллиарды
Земля больше не одна: в космическом соседстве обнаружена планета с признаками обитаемости
Молчаливые свидетели древности: в Адыгее нашли меотские таблички с неизвестными знаками
Он тянется к солнцу, а ломается под урожаем: вот как спасти абрикос от самого себя
Белоруссия обошла Европу: куда россияне бегут встречать Новый год без виз и переплат
Выбор, от которого зависит будущее: как одна операция превращает заботу в долгую жизнь

Бюджетная альтернатива: эти средства для борьбы с воспалениями на лице уже есть у вас дома

1:31
Моя семья » Красота и стиль

Хлоргексидин подходит для обработки любых воспалений на коже лица и помогает предотвратить их развитие. Об этом в беседе с Pravda.Ru рассказала врач-дерматолог, косметолог и трихолог Татьяна Егорова

Прыщ на лице
Фото: freepik.com by cookie_studio, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Прыщ на лице

Она отметила, что при появлении воспалений на коже можно использовать водный раствор хлоргексидина — он эффективно очищает и дезинфицирует поверхность, снижая риск распространения инфекции. При этом важно наносить средство точечно, избегая пересушивания здоровых участков кожи.

По ее словам, при небольших гнойных воспалениях могут помочь простые подручные средства — например, хозяйственное мыло или мед, который обладает подсушивающим и вытягивающим эффектом. Но наносить мед на все лицо нельзя, только на отдельные воспаленные участки.

"Водный раствор хлоргексидина можно применять при любых воспалениях на лице — он безопасен и хорошо снимает раздражение. А при небольших гнойных высыпаниях подойдет хозяйственное мыло или немного меда, которые вытягивают и ускоряют заживление", — пояснила Егорова.

Врач подчеркнула, что самолечение допустимо только при легких локальных воспалениях. Если высыпания становятся множественными, сопровождаются болью, повышением температуры или долго не проходят, необходимо обратиться к дерматологу. Специалист проведет осмотр, подберет лечение и поможет избежать осложнений.

Автор Ксения Евдокимова
Ксения Евдокимова — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
Сейчас читают
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Садоводство, цветоводство
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Наука и техника
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Каша, которую ели короли: рис по старинным рецептам Европы и Востока
Еда и рецепты
Каша, которую ели короли: рис по старинным рецептам Европы и Востока
Популярное
Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка

Учёные зафиксировали сдвиг масс на глубине 3 тыс. км, изменивший гравитацию Земли. Узнайте, как мантия планеты может влиять на магнитное поле.

Глубины проснулись: на трёх тысячах километров под нами началась тектоническая перестройка
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
Обрезка не по правилам, а по Мичурину: весной деревья пробуждаются втрое сильнее
За сотни километров домой: миф о кошачьей верности оказался сложнейшей научной загадкой
Пока земля не застыла: какие растения осенью приживаются лучше, чем весной
Мечта об идеальном авто превращается в кошмар: антирейтинг японских неудачников Игорь Буккер Венесуэльский капкан: наземная операция США обречена на провал Любовь Степушова ГАЗ Атаман на грани забвения: что осталось от смелой идеи производства пикапов Сергей Милешкин
Медвежий перекос: как запрет на охоту привёл к неконтролируемому росту популяции
Китайский ответ на экспроприацию Nexperia обрушил европейскую промышленность
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Сажать или нет? Народные приметы предупреждают об опасности рябины у дома
Последние материалы
Бюджетная альтернатива: эти средства для борьбы с воспалениями на лице уже есть у вас дома
Мир или санкции: что выберет Япония в отношениях с Россией
Скандал в шоу-бизнесе: как поклонники Пугачёвой довели продюсера Дзюника до больницы
Путин поставил ультиматум ударным системам — что стоит за словами "пусть они об этом подумают"
Лилия мира превращается в болотное чудовище: растение мстит за ваш полив
Сексуальная энергия без аптек: чем питается мужчина, который не знает усталости и всегда в форме
Под Антарктидой открылось дыхание планеты: океан выпускает газ, способный разогреть Землю
Минус 5 сантиметров без фитнеса: японский метод с обычным полотенцем покоряет мир здоровьем и осанкой
Один неверный жест — и чужое авто уже с вмятиной: простой приём спасает от неприятностей на парковке
Диплом или навыки: кого на самом деле выбирают работодатели
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.